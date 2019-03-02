 Генштаб РФ заявил, что США разрабатывают план "Троянский конь" против России с привлечением протестной "пятой колонны"

Об этом заявил начальник генштаба РФ генерал Валерий Герасимов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

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Герасимов сообщил, что это "принципиально новая стратегия", в которой США планируют привлечь протестный потенциал "пятой колонны" для дестабилизации обстановки в России. Также Пентагон якобы может использовать высокоточное вооружение для нанесения ударов по важнейшим объектам страны.

В РФ уверены, что "готовы противостоять любой стратегии", потому что за последние годы военные разработали "концептуальные подходы по нейтрализации агрессивных действий вероятных противников".

По словам генерала, США и их союзники определили агрессивный вектор своей внешней политики. Ими обрабатываются военные действия наступательного характера, такие как "глобальный удар", "багатосферний бой", используются технологии "цветных революций" и "мягкой силы". Их целью является ликвидация государственности неугодных стран, подрыв суверенитета, изменение законно избранных органов государственной власти.

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Герасимов добавил, что одной из "жертв" этой политики США является Украина.

Напомним, 12 февраля Государственная дума РФ в первом чтении поддержала законопроект о "суверенном интернете", который предусматривает автономную работу российского сегмента интернета.

Впоследствии издание The Washington Post сообщило, что США заблокировали российской "фабрике троллей" доступ к интернету во время выборов в Конгресс.

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