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 Генштаб РФ заявил, что США разрабатывают план "Троянский конь" против России с привлечением протестной "пятой колонны"

В генеральном штабе РФ утверждают, что Пентагон разрабатывает стратегию военных действий против России под названием "Троянский конь".

Об этом заявил начальник генштаба РФ генерал Валерий Герасимов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

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Герасимов сообщил, что это "принципиально новая стратегия", в которой США планируют привлечь протестный потенциал "пятой колонны" для дестабилизации обстановки в России. Также Пентагон якобы может использовать высокоточное вооружение для нанесения ударов по важнейшим объектам страны.

В РФ уверены, что "готовы противостоять любой стратегии", потому что за последние годы военные разработали "концептуальные подходы по нейтрализации агрессивных действий вероятных противников".

По словам генерала, США и их союзники определили агрессивный вектор своей внешней политики. Ими обрабатываются военные действия наступательного характера, такие как "глобальный удар", "багатосферний бой", используются технологии "цветных революций" и "мягкой силы". Их целью является ликвидация государственности неугодных стран, подрыв суверенитета, изменение законно избранных органов государственной власти.

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Герасимов добавил, что одной из "жертв" этой политики США является Украина.

Напомним, 12 февраля Государственная дума РФ в первом чтении поддержала законопроект о "суверенном интернете", который предусматривает автономную работу российского сегмента интернета.

Впоследствии издание The Washington Post сообщило, что США заблокировали российской "фабрике троллей" доступ к интернету во время выборов в Конгресс.

Также смотрите: Правительство США требует от РФ немедленного освобождения пленных украинских моряков, - директор агентства Минобороны США МакКеги. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3114606
 
 
 Топ комментарии
 
Герасимов добавил, что одной из "жертв" этой политики США является Украина.

А що США захопило Крим та Донецьк, Луганськ. Коли??? Генштаб РФ заявил, что США разрабатывают план "Троянский конь" против России с привлечением протестной "пятой колонны" - Цензор.НЕТ 6774
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Да да,а также марсиане,пришельцы с Плутона и прочие тоже все хотят захватить парашу!
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Троянський кінь ? Який з них ? Цей ?

Генштаб РФ заявив, що США розробляють план "Троянський кінь" проти Росії із залученням протестної "п'ятої колони" - Цензор.НЕТ 5369
Чи цей ?

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хороший план товарищ жюков, только вот одна проблема есть, осталось найти на свинофермах 5ю колонну
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начнётся всё для раши "троянским конём", а закончится "ножками буша" )
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Не, в этот раз не дадут. Просто тогда еще надеялись, что мордор изменится, а оказалось, что нет. Сначала немного на ягеле протянут, потом друг друга сожрут сами...
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"Информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС", а що таке ТАСС - телеинформационное агентство Советского Союза. Це агентство держави якої не ісенує вже майже 30 років.
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ТАСС- телеграфное агентство савецского союза. Уже давно нет ни совка, ни телеграфа. Генштаб РФ заявив, що США розробляють план "Троянський кінь" проти Росії із залученням протестної "п'ятої колони" - Цензор.НЕТ 2164
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Он там всегда будет, в той либо иной форме.
"Если есть стадо - есть пастух..."(ц) В.Цой.
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ТАСС - тайожное агенство свинного стада... Генштаб РФ заявив, що США розробляють план "Троянський кінь" проти Росії із залученням протестної "п'ятої колони" - Цензор.НЕТ 4972
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опять перепутали, идиоты... не конь, а Крым!!!
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Также Пентагон якобы может использовать высокоточное вооружение для нанесения ударов по важнейшим... на фуя вы всрались Америке,просто те окорочка Буша ,которые ватники хавали в 90-х годах, должны после мутации в российском организме удвоить количество ваты в их головах Генштаб РФ заявив, що США розробляють план "Троянський кінь" проти Росії із залученням протестної "п'ятої колони" - Цензор.НЕТ 7527 Эти идиоты ватники своей Бояркой ускорили процесс распада.Источник: https://censor.net.ua/n3114606
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Прально, это всё враги народа, стройте лагеря и уничтожайте и чем больше, тем лучше. А мы с удовольствием за этим понаблюдаем как вы себя выпиливать будете.
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Как Россия выбереься с Донбасса, даже не знаю.100 летняя война, постоянные санкции?Вооружения со сверх оружием не помогут.Одна ядерная ракета и всё будет в упадке.Решение одно--сделать из врага друга.России нужно начинать уважать украинцев, как они начали уважать чеченцев.Погибли люди, славяне, с двух стороН, невосполнимые потери для славян, тысячи семей без кормильцев, молодых парней.Нужно России отбросить гонор, а думать про будущее.Я говорю про Россию, потому что война не на их территории.Если бы на их я бы говорил про украинцев.Родственные связи настолько глубокие, что у многих русских генералов есть бабушка или сесьра или брат на Украине.Прекратить войну и поддержку боевикам, никто не тронет русское население.Пример тому Одесса и другие регионы.А те кто хочет воевать, ну так едте в Сирию или Винесуэлу, там вас ждут с нетерпением.
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Ну 100 лет ваша расея в конфронтации с Украиной не протянет. Или всё отдадите и заплатите все репарации и неустойки, или... Впрочем, платить будет то образование, на чьей территории будет город-герой Москва.
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Це такий текст з методички Медведчука, Мураєва чи Зе? І "на Украине" ну це вже занадто.
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Бабье лето, так и быть, не обидится,
Всех скорее позабыть, с кем не видимся.
Заиграла в жилах кровь коня троянского,
Переводим мы любовь с итальянского.
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Этот ушлепок рассказал планы ***** ну так получилось вероятно с будуна... Генштаб РФ заявив, що США розробляють план "Троянський кінь" проти Росії із залученням протестної "п'ятої колони" - Цензор.НЕТ 1856
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да у кремлевских всегда так - мешаете воровать, значит пятая колонна
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Рашку треба зменшити до розмірів московії часів ваньки Грозного. Надати суверенітет волзьким республікам та кавказьким, Туві, Якутії і від рашки лишиться пшик.
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Рюсский Мир и Рюсская Весна 2014 года .это вам не Джугашвили с чЛЕНИНЫМ и МИРОВАЧЯ ЛИВАРЮЦИя Шариковых Швондеров в 1922 горду
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Не столько те кацапы как китайцы страшнее. Пипец был в Китае недавно ребят они ж упороты намного больше кацапов. Я серьёзно, они реально фашисты. Китай у них высший и самый главный в мире, китайцы высшая расса самая главная в мире, к иностранцам относяца с пренебрежением как ко второму сорту, кароче вЯличие кацапов это ещё цветочки..вот эти узкоглазые реально упоролись на вЯличии. Они сначала переварят кацапов а потом возьмуца и за Европу. Надо уже сейчас их как то останавливать.
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Уже пытаются их сдерживать, но они освоили тактику товарной-производственной экспансии: торговый дисбаланс - целевое кредитование - свободные экономические зоны - инвестиции в производство - зоны компактного проживания своих переселенцев. И жопа.
А дальше прут, как тараканы и легализуются всеми способами.
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Гитлер звонит Сралину 22 июня 1941 года...
Йося,согласно браццкому Договору МОЛОТОВ-РИББЕННТРОП ты мне долженн 5 миллиардов долларроов.
Слышышь..фюрер всея ГЕРМАНИИ...,я нищий,Юля Тимошенкео подтвердит..НЕМА ГРОШЕЙ нема КОРРУПЦііі Генштаб РФ заявив, що США розробляють план "Троянський кінь" проти Росії із залученням протестної "п'ятої колони" - Цензор.НЕТ 4460 Генштаб РФ заявив, що США розробляють план "Троянський кінь" проти Росії із залученням протестної "п'ятої колони" - Цензор.НЕТ 4460
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Это когда пытались открыть дверь чуда русавтопрома "Патриота" и ручка нахер улетела?
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А я и не знал, шо лавруша троянской породы.
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они нам "Цирк-1", мы им "Анаконду", они нам "Цирк-2", мы им "Лаврушку с пропихоном"...Страну, зачатую на самогонке на коробках из-под яиц, в грязной подворотне, полюбасу нужно зачищать...СЛАВА ГОСДЕПУ!!!
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Трендец какой секрет полишинеля . Да в любом генштабе мира в обязательном порядке , разрабатываются планы по ведению боевых действий с вероятным противником и то что США опять рассматривают Мордор как врага , это результаты их бурной деятельности . Ну не нравиться не кому в мире , когда ***** вытирает свой зад договорами и в 21 веке нарушает международные границы .
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Завтра ПОРОШЕНКО сдаст НовоОТссоссию...а Путтер питпарпасс пабедил ДАУНбасс
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Лавров поменял фамилию на Троянский?
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"Герасимов добавил, что одной из "жертв" этой политики США является Украина", - Маразм крепчал , алени наши быстры... Типо, не коммуно-фвшисты каазламордые пролили кровь в Украине, а США... ЗЫ... насчет "троянскАгА коня" - грядет время, таукитайцы придут в Симбирск вызволять таукитайский мир, суть, сценарий коммуно-фашистов, шо тогда лаптеуны запоют? Трамп , введи? ХЕХ...
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Херасимов в рассее считается автором и исполнителем так наз."гибридной"войны,которую они применили в Украине.А теперь когда взможно ее собираются применить против рассеи оно видите ли взвыло.
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Украина отстраивается, я вижу результаты.Американцы очень медленно реагируют, такая у нас нация.Но если принимают решения то на годы.Я думаю поддержка Украине будет обеспечена.
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опэрацыя конь педальный, шоб не догадались...
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И я не думаю что пару старых танков.Всё будет не официально без шума и гама.Русские самолёты будут сбивать десятками.И русские танки будут гореть очень хорошо, ну если ссунуться.
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Ликвидировать государственность Украины грозит Путин.
А все, что проговорил кремлевский вояка насчет коварных планов США в отношении РФ, с 2013 г. воплощается московитами в Украине.
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Любое вторжение в Украину для России будет фатальным.
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в те, що в Україні виберуть промосковську підстилку президентом і для раіссі все закінчиться добре, вже не вірить навіть гебнява банда. Апять свинособакам чешуть, що у всьому винен Госдеп і міровой заговор. Вставаніє с калєн откладиваєтся. Надо єщьо потєрпєть😜
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Петра выбирай, не прогодаешь.Выбирать подстилку последнее дело.Всё тогда будет напрасно.И без Крыма и Донбасса.Точно как Абхазия и Ю. Осетия.так Россия хочет, подстилка Юля, Зелинский не знаю, думаю популист.
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Вся Европа будет работать, вы одни не останетесь.
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Заставлять ***** (у темі з модераторами написано, що це ім'я дозволяється вживати до президента однієї сусідньої країни) красти ще більше? Правильна тактика)
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ЗЫ... почему орки заказали и десятому продвигаться вглубь Украины, бо под Кривым Рогом, около года назад, ядреный горешек на глубине...шахты там заброшенные, одним словом, все криворожане (и больше никто) ощутили мощный землетрус в 4 балла...
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Справка: протяженность Кривого Рога - более 100 км... ДУМАЙТЕ САМИ.
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Единственное замечание к этому: Юля и рядом не стояла...потомй и пролетает мимо Петиного кресла ... Пусть едет к Ани Лорак и там с хутиным продолжают хихикать...
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Это тот самый Герасим, который утверждал, что Боинг МН17 сбила киевская хунта.
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А "глазок" в ***** і його хєнєралов таки видно не жєлєзноє і зараз добряче жим-жим...Та це і добре. Диму без вогню не буває. Так хєнєралу Гєрасімову тепер залишається хіба що гудіти в свій "гудок" і готуватися до телекінезу в обіцяний ****** всім лишнєхромосомний "рай"..😃😃😃
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А ядерный щит это блеф.Даже сраная Н Корея это знает.Одна ракета всё решит.Экономика любой страны падёт.Ядерная война может быть конечно, как случайность.Гонка вооружений загонит Россию в нещету.Они это хотят, пусть вкладывают деньги.Америка будет отрубать им все концы.
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В штатах все деньги мира.И китай и россия просто пешки.
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Падёт США, падёт и Китай.Всю их продукцию покупаем.Полезут голодные китайцы на Россию, а там один человек на 100км.
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Украинская диаспора везде, и в Австралии и Канаде.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГенштаб РФ заявил, что США разрабатывают план "Троянский конь" против России с привлечением протестной "пятой колонны"
 
 
 
 
 
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