 Адвокаты Манафорта просят сократить ему срок наказания, который могут присудить за работу в пользу украинских политиков

Первого марта адвокаты бывшего главы предвыборной кампании Дональда Трампа обратились с просьбой к судье назначить "значительно меньшее наказание" для Манафорта за работу в пользу украинских политиков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

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Во время судебного процесса в штате Вирджиния, Манафорта обвинили в том, что он направлял деньги, полученные от украинских олигархов - Виктора Януковича и представителей Оппозиционного блока, - за границу с целью избежания налогообложения, а потом прибегал к банковскому мошенничеству, чтобы поддерживать роскошный образ жизни, в частности, пытаясь мошенническим образом получить банковские кредиты после того, как покровители политтехнолога в Украине потеряли власть после событий Революции Достоинства.

В записке, представленной судье штата Вирджиния, адвокаты называют наказание предложенное прокурорами "явно не соответствующим" преступлениям в сфере банковского и налогового мошенничества, которые совершил политтехнолог.

Адвокаты Манафорта отмечают, что состояние здоровья их подзащитного ухудшилось, он претерпел значительные финансовые и репутационные потери.

"Господин Манафорт признает, что суд был справедливым и принимает вердикт жюри действительно раскаивается в своем поведении", - говорится в записке, представленной судье.

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Для 69-летнего Манафорта срок наказания, предложенный прокурорами, может стать пожизненным.

15 февраля, когда Пол Манафорт присутствовал во время судебного заседания, он имел дезориентированный вид. Об этом говорит аналитик CNN Джеффри Тубин. Его "невозможно было узнать".

По данным обвинения, экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Манафорт в период с 2006-го по 2017 год получил $30 млн за консультирование пророссийских политиков в Украине. При этом он вел лоббистскую деятельность без соответствующей регистрации.

В середине сентября 2018 года Манафорт согласился на сделку с Мюллером по так называемому политическому делу. Он признал себя виновным по двум обвинениям из семи.

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С 15 июня политтехнолог содержится под стражей. Судебный процесс по "финансовому" делу Манафорта начался 31 июля. 21 августа жюри присяжных признало Манафорта виновным по восьми из 18 пунктов обвинения.