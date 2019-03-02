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 Политика Украины, Общество
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Все про:Одесса (5358) Порошенко (16469) туризм (1105) туристы (6)

 Порошенко: Одесса будет в топе туристической отрасли Восточной Европы. К этому уже идем

Одесса будет в числе лучших туристических маршрутов Восточной Европы.

Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко во время посещения ярмарки в субботу в Одессе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я уверен, что Одесса будет в топе лидеров восточно-европейской туристической отрасли", - заявил он. 

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Президент отметил, что развитию туризма, в том числе в Одесской области, будет способствовать современная дорожная и транспортная инфраструктуры. Он напомнил, что в области завершено строительство дороги Одесса – Рени, а также анонсировал строительство новых дорог.

"Сейчас приступаем к строительству еще ряда дорог, которые делают Одессу логистическим центром", - сообщил Порошенко.

Он также обратил внимание на необходимость завершить строительство взлетно-посадочной полосы Одесского аэропорта.

"Завершение строительства взлетно-посадочной полосы Одесского аэропорта - это чрезвычайно амбициозное задание, которое значительно увеличит поток туристов в нашу Одессу", - подчеркнул глава государства.

Источник: https://censor.net.ua/n3114603
 
   
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И будет она называться Нью-Васюки, а Киев - Олд-Васюки...))
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та да..дуже схоже...в кожному новому місті, де виступають пан Президент останні тижні експлуатується тема н'ю-Васюків
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скоро ПОПа с кадилом будит ездить , потому что других аргументов не останется Порошенко: Одесса будет в топе туристической отрасли Восточной Европы. К этому уже идем - Цензор.НЕТ 2224
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Он напомнил, что в области завершено строительство дороги Одесса - Рени Источник: https://censor.net.ua/n3114603
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Будет... Будет...
https://www.youtube.com/watch?v=Jzyok6uYnxQ&app=desktop
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" Обіцянка - цяцянка, а дурникам - радість "
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Любi моi друзi порохоботи!Не забуваемо що у нас е рiднi,друзi,знайомi ,якi ще не визначилися.Агiтуемо.Порошенко президент!
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Я Європу по іншому бачу..... це старе фото.

Порошенко: Одесса будет в топе туристической отрасли Восточной Европы. К этому уже идем - Цензор.НЕТ 7897
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а почему бы еще 5 лет не вешать лохам на уши обицянки?быдломасса хавает))
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Естественно, без этих телеканалов мы бы никогда не узнали, что у нас высокие цены на газ, электричество, воду и бензин. И конечно же, что нужно знать - это то, что у нас " добрый царь и плохие бояре". Ну прям " кровосісі" при азарове Порошенко: Одесса будет в топе туристической отрасли Восточной Европы. К этому уже идем - Цензор.НЕТ 3333. Заканчивай с тупыми высерами, парень
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и весь этот балаган проходит под чутким руководством порошенко
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Петя уже третий день про срочное строительство аэропортов толдычит. Позавчера Мариуиполь, вчера Ужгород, сегодня - Одесса. К чему бы это? Порошенко: Одесса будет в топе туристической отрасли Восточной Европы. К этому уже идем - Цензор.НЕТ 1522
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може це по Форйду?!
але три рази - ...я би сказав, але забанять! Порошенко: Одесса будет в топе туристической отрасли Восточной Европы. К этому уже идем - Цензор.НЕТ 4875
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Еще немного правления Трухи и Петра и Одесса точно будет в топе топке .. Порошенко: Одесса будет в топе туристической отрасли Восточной Европы. К этому уже идем - Цензор.НЕТ 2275
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Якщо поміняти букву "т" на букву "п", то можна бути ближчим до істини за Порошенка. Бо Труханов і його братки точно не є туристичними принадами.
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Помнится один джин говорил Мюнхаузену ,Будет,будет,шашлык из тебя будет... Порошенко: Одесса будет в топе туристической отрасли Восточной Европы. К этому уже идем - Цензор.НЕТ 4674
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Надо надеяться, что будет. Это длинный путь. Первые шаги: сначала нужно избавиться от Труханова, а для этого нужно избавиться от Порошенко.
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одні ті ж самі політтехнологи, але ні, мабуть вкрали ідею кацяпи!
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Ну, так він у торгового партнера позичив рекламників
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко: Одесса будет в топе туристической отрасли Восточной Европы. К этому уже идем
 
 
 
 
 
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