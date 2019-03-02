 Порошенко: Одесса будет в топе туристической отрасли Восточной Европы. К этому уже идем

Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко во время посещения ярмарки в субботу в Одессе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я уверен, что Одесса будет в топе лидеров восточно-европейской туристической отрасли", - заявил он.

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Президент отметил, что развитию туризма, в том числе в Одесской области, будет способствовать современная дорожная и транспортная инфраструктуры. Он напомнил, что в области завершено строительство дороги Одесса – Рени, а также анонсировал строительство новых дорог.

"Сейчас приступаем к строительству еще ряда дорог, которые делают Одессу логистическим центром", - сообщил Порошенко.

Он также обратил внимание на необходимость завершить строительство взлетно-посадочной полосы Одесского аэропорта.

"Завершение строительства взлетно-посадочной полосы Одесского аэропорта - это чрезвычайно амбициозное задание, которое значительно увеличит поток туристов в нашу Одессу", - подчеркнул глава государства.