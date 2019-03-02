 Во время атаки на сирийскую Думу весной 2018 года использовался хлор, - доклад ОЗХО

Такой вывод содержит обнародованный в пятницу, 1 марта, доклад миссии ОЗХО, которая проводила расследование совершенного 7 апреля 2018 года нападения, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

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В ходе расследования миссия ОЗХО посетила город Дума, проанализировала пробы, взятые с места происшествия, а также у пострадавших, опросила свидетелей и провела токсикологический и баллистический анализы. Полученные в результате данные дают "веские основания говорить о применении ядовитых химических веществ в качестве оружия", отмечается в докладе. "Этот токсичный химикат, вероятно, - молекулярный хлор", - отмечается в документе.

В то же время мандат миссии ОЗХО не предусматривал установление виновных в совершенной химической атаке в городе Дума. В ОЗХО заявили, что направили доклад в Совет Безопасности ООН.

Напомним, гуманитарная организация "Белые каски" сообщила, что в ночь на 7 апреля 2018 года вертолет сбросил бочковую бомбу с химикатами над городом Дума, который считается последним очагом сопротивления джихадистов и повстанцев в регионе. Большинство пострадавших мирных жителей - женщины и дети, отметили активисты. Информацию об атаке подтвердила гуманитарная организация "Союз медицинских организаций помощи Сирии" (UOSSM), по данным которой жертвами стали не менее 150 человек. Председатель UOSSM Ганем Тайяра назвала химатаку "одной из самых ужасных" в истории Сирии.

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Предполагаемую химатаку резко осудили США, Германия, Франция и Великобритания. Франция и ряд других стран в связи с этим созвали экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Постпред Франции в ООН Франсуа Делатр во время экстренного заседания Совбеза подчеркнул, что заявление Сирии об уничтожении в 2013 году всех химических запасов было ложью.

В ночь на субботу, 14 апреля, США, Франция и Великобритания нанесли удар по объектам Асада в Сирии.

Пентагон заявил, что удары в Сирии были нанесены по трем целям, связанным с сирийской программой создания химического оружия. Целями стали научно-исследовательский центр, хранилище химических веществ и командный пункт - все они находятся в Дамаске и Хомсе.

15 апреля, CNN показал спутниковые снимки компаний DigitalGlobe и Planet.com, которые подтверждают, что ракеты США, Великобритании и Франции нанесли значительный ущерб объектам в Сирии 14 апреля 2018 года.

21 апреля в ОЗХО сообщили, что группа экспертов посетила одно из мест вероятной химической атаки в сирийском городе Дума и взяла образцы для анализа. В июле организация обнародовала предварительный доклад.

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