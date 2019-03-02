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Все про:Сирия (2773) химическое оружие (253) ОЗХО (13) хлор (15)

 Во время атаки на сирийскую Думу весной 2018 года использовался хлор, - доклад ОЗХО

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила про "веские основания" полагать, что во время химической атаки в сирийском городе Дума в прошлом году был использован хлор.

Такой вывод содержит обнародованный в пятницу, 1 марта, доклад миссии ОЗХО, которая проводила расследование совершенного 7 апреля 2018 года нападения, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

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В ходе расследования миссия ОЗХО посетила город Дума, проанализировала пробы, взятые с места происшествия, а также у пострадавших, опросила свидетелей и провела токсикологический и баллистический анализы. Полученные в результате данные дают "веские основания говорить о применении ядовитых химических веществ в качестве оружия", отмечается в докладе. "Этот токсичный химикат, вероятно, - молекулярный хлор", - отмечается в документе.

В то же время мандат миссии ОЗХО не предусматривал установление виновных в совершенной химической атаке в городе Дума. В ОЗХО заявили, что направили доклад в Совет Безопасности ООН.

Напомним, гуманитарная организация "Белые каски" сообщила, что в ночь на 7 апреля 2018 года вертолет сбросил бочковую бомбу с химикатами над городом Дума, который считается последним очагом сопротивления джихадистов и повстанцев в регионе. Большинство пострадавших мирных жителей - женщины и дети, отметили активисты. Информацию об атаке подтвердила гуманитарная организация "Союз медицинских организаций помощи Сирии" (UOSSM), по данным которой жертвами стали не менее 150 человек. Председатель UOSSM Ганем Тайяра назвала химатаку "одной из самых ужасных" в истории Сирии.

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Предполагаемую химатаку резко осудили США, Германия, Франция и Великобритания. Франция и ряд других стран в связи с этим созвали экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Постпред Франции в ООН Франсуа Делатр во время экстренного заседания Совбеза подчеркнул, что заявление Сирии об уничтожении в 2013 году всех химических запасов было ложью.

В ночь на субботу, 14 апреля, США, Франция и Великобритания нанесли удар по объектам Асада в Сирии.

Пентагон заявил, что удары в Сирии были нанесены по трем целям, связанным с сирийской программой создания химического оружия. Целями стали научно-исследовательский центр, хранилище химических веществ и командный пункт - все они находятся в Дамаске и Хомсе.

15 апреля, CNN показал спутниковые снимки компаний DigitalGlobe и Planet.com, которые подтверждают, что ракеты США, Великобритании и Франции нанесли значительный ущерб объектам в Сирии 14 апреля 2018 года.

21 апреля в ОЗХО сообщили, что группа экспертов посетила одно из мест вероятной химической атаки в сирийском городе Дума и взяла образцы для анализа. В июле организация обнародовала предварительный доклад.  

Также смотрите: Режим Асада совершил уже свыше 300 химатак в Сирии, применяя в основном кустарные бомбы с хлором, - доклад Global Public Policy Institute. ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/n3114601
 
 
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Російский корибель Seagrand двічі врізався у міст і у пірс в порту в Південної Кореї, матроси та капітан були п'яні, капітан не розумів куди пливти та переплутав напрямок руху.)
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Хіба для потвор існують людські поняття і закони?
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И что теперь?
Пора быть шокированными?
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В некоторых туалетах тоже используется хлор (точнее, твердый хлорамин). Глаза и слизистая носа подвергаются насилию.
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Так что тебя можно хлором травануть?
А раньше почему не сказал?
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Насколько я понимаю хлором нельзя травить.
Какими то другими ядами можно,а хлором не гуманно.
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Если поинтересуешься историей химического оружия с начала 20 века, то поймешь, что самые первые и простые вещества массового химического поражения были именно соединения хлора. Не все, конечно, ядовиты. Некоторые просто раздражающего действия. Если был в армии, то должен помнить, что такое хлорпикрин. Но, ядовитых соединений хлора (особенно с органикой) очень много существует.
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Тобто в Думі просто туалети чистили? А я то думаю, навіщо Асаду з кацапами так за ту Думу розходилося. А це вони туалети почистити хотіли! Щодо кацапів, то вони сирійську думу переплутали з мацковською. Ось ту точно тонни хлору потрібно.
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"Веские основания"? Ну так "веские основания" - это, несомненно повод для "крайней озабоченности".

Как же задрали эти беззубые обтекаемые формулировки. Расследование затевается, чтобы что-то установить, кому нужно расследование с выводом "вероятно", "возможно" и "скорее всего"?
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Проверяли, умеют ли ихние нардепы пользоваться противогазами?))
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВо время атаки на сирийскую Думу весной 2018 года использовался хлор, - доклад ОЗХО
 
 
 
 
 
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