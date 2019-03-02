EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины
 За рубежом
  387  5
Материалы по теме:
Все про:колония (308) Сенцов (969) Каплан Наталья (26)

 Сенцов продолжает активно работать "даже в таких адских условиях", скоро будут новости, - Каплан

Сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан рассказала о содержании полученного от него письма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Натальи Каплан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адвокат посетила Сенцова в колонии: режиссера хорошо кормят и разрешают заниматься спортом

"Олег прислал письмо. Много планов. Продолжает активно работать даже в таких адских условиях. И он очень хочет, чтобы люди разделяли Олега Сенцова на политзаключенного и творческого человека. Сейчас все его внимание приковано к творческому процессу. Скоро будут новости", - написала она.

Сенцов продолжает активно работать даже в таких адских условиях, скоро будут новости, - Каплан 01

Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова - к 20.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На кинофестивале Berlinale прошел флешмоб с призывом освободить Сенцова. ФОТОрепортаж

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

5 октября Сенцов заявил о прекращении голодовки со следующего дня. Он отметил, что, в случае ее продолжения, к нему применили бы принудительное кормление из-за его критического состояния.

25 октября 2018 года Сенцову присудили премию Европарламента "За свободу мысли" имени Сахарова.

Источник: https://censor.net.ua/n3114600
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Телеграм-канал «RadioSvoboda»:
SpaceX запустила новый пилотируемый корабль на МКС. Он должен заменить "Союзы"
Ракета Falcon 9, стартовавшая с мыса Канаверал, вывела в космос корабль Crew Dragon, в воскресенье он должен пристыковаться в Международной космической станции (МКС). Трансляция запуска велась в Youtube-канале компании.
Этот корабль стал первым частным пилотируемым кораблём в истории космонавтики. По планам NASA он и конкурирующий частный корабль Boeing, запуск которого запланирован на этот год, должны заменить для американской космонавтики разработанные в 60-е годы XX века российские корабли "Союз" при доставке астронавтов на МКС.
На борту корабля Crew Dragon миссии DM-1 (Demo-1) нет экипажа, но в одном из четырёх кресел на орбиту отправился манекен в скафандре по имени Рипли, который несёт в себе множество датчиков. Стыковка корабля с МКС должна состоятся в воскресенье, она пройдёт в полностью автоматическом режиме
 показать весь комментарий
 
 
И ещё пару деталей.
1.Корабль США семиместный. На минуточку.
2.США умеют не только отправлять грузы на МКС, но и забирать. И уже делают это. Многими тоннами. Этому "Союзы" и "Прогрессы" не смогли научиться даже за несколько десятков лет. И это открыло США невероятные перспективы космического производства.
 показать весь комментарий
 
А я не о кораблях, а о Человеке с железной волей,- Олеге Сенцове. Он большой молодец,- ответственный и последовательный. Думаю, если бы не дети и пожилая мать, он не прекратил бы голодовку. Но и тех 145 дней хватило для резонанса в мире. Жаль, что для нелюдей из мордора это нулевое событие. Желаю Олегу потихоньку-помаленьку восстановить здоровье (насколько это возможно) и дождаться освобождения. А россии желаю в кратчайший срок подвергнуться агрессии со стороны Китая с дальнейшей аннексией Сибири и Дальнего Востока. Думаю, население будет в восторге.
 показать весь комментарий
 
Вот и молодец,что закончил с безсмысленным голоданием.Живым он может сделать гораздо больше и для себя,и для остальных украинских политзаключенных находящихся в рашистских зонах и лагерях!Прямо,как во времена Сталина,жуть какая-то.Какое-то полупокерное чекистское ***** издевается над несколькими народами с завидной регулярностью в течении почти 20 лет.И ни кто его не уничтожает,как других диктаторов.Наводит на мысль,что не просто так,это всё происходит.Кто-то более могущественный,этому злобному карлику дал разрешение на уничтожение и разорение именно тех регионов,которым это чмо жизни не даёт,а оно по ходу рамсы попутало!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСенцов продолжает активно работать "даже в таких адских условиях", скоро будут новости, - Каплан
 
 
 
 
 
 вверх