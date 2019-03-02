 Сенцов продолжает активно работать "даже в таких адских условиях", скоро будут новости, - Каплан

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Натальи Каплан.
"Олег прислал письмо. Много планов. Продолжает активно работать даже в таких адских условиях. И он очень хочет, чтобы люди разделяли Олега Сенцова на политзаключенного и творческого человека. Сейчас все его внимание приковано к творческому процессу. Скоро будут новости", - написала она.
Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова - к 20.
14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.
5 октября Сенцов заявил о прекращении голодовки со следующего дня. Он отметил, что, в случае ее продолжения, к нему применили бы принудительное кормление из-за его критического состояния.
25 октября 2018 года Сенцову присудили премию Европарламента "За свободу мысли" имени Сахарова.
SpaceX запустила новый пилотируемый корабль на МКС. Он должен заменить "Союзы"
Ракета Falcon 9, стартовавшая с мыса Канаверал, вывела в космос корабль Crew Dragon, в воскресенье он должен пристыковаться в Международной космической станции (МКС). Трансляция запуска велась в Youtube-канале компании.
Этот корабль стал первым частным пилотируемым кораблём в истории космонавтики. По планам NASA он и конкурирующий частный корабль Boeing, запуск которого запланирован на этот год, должны заменить для американской космонавтики разработанные в 60-е годы XX века российские корабли "Союз" при доставке астронавтов на МКС.
На борту корабля Crew Dragon миссии DM-1 (Demo-1) нет экипажа, но в одном из четырёх кресел на орбиту отправился манекен в скафандре по имени Рипли, который несёт в себе множество датчиков. Стыковка корабля с МКС должна состоятся в воскресенье, она пройдёт в полностью автоматическом режиме
1.Корабль США семиместный. На минуточку.
2.США умеют не только отправлять грузы на МКС, но и забирать. И уже делают это. Многими тоннами. Этому "Союзы" и "Прогрессы" не смогли научиться даже за несколько десятков лет. И это открыло США невероятные перспективы космического производства.