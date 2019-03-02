 Сейчас у РФ по кораблю на каждые 350 кв. км акватории Азовского моря, - Воронченко

Об этом заявил командующий ВМС ВС Украины Игорь Воронченко во время первой международной конференции "Одесские дебаты. Объединение Украины, Черноморского региона и трансатлантических партнеров" в Одессе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.
"Что касается установления военного потенциала, мы видим, как растет мощь Черноморского флота, и той группировки, которая дислоцируется в Крыму. Прежде всего это носители крылатых ракет "Калибр". Сейчас суммарный залп составляет 86 единиц корабельного состава, и к 2020 году они будут пытаться, по нашим данным, они будут пытаться повысить этот потенциал до 168 ракет в залпе", - отметил Воронченко.
По его словам, Россия, кроме того, создает сильную группировку в Азовском море.
"Это - 105 кораблей, кораблей, выполняющих задачи якобы "защиты" их границы, которой нет. Мы посчитали, плотность корабля на акваторию в Азове составляет один на 350 кв км. В Каспии плотность российского корабля составляет 1 на 4 тыс. кв. км", - сказал он.
USS Constellation Docking
Но теперь, слава богу, уже продан и начинает свою работу, как ХТЗ, который прошел эту процедуру несколько раньше и сейчас работает с увеличением производства. В этом году между прочим произведено 900 тракторов.
это подтвердил фирташ и сейчас подтверждает мертечук и партнеры
Як приклад, - любимі Вами «Народньіє республікі ОРДЛО», де НЕМА ОЛІГАРХІВ.
Ведь та овца с которой охрана якоби сбила шапку лезла к Петру с вопросом - "Зачем вы преследуете Шария?"
Бо нема зради. А тут кцпське чмо влаштувало недолугу провокацію і ви вже раді до всирачки. Сумно це все...
на вопросы не отвечать, писать по методичке, все несогласные агенты Кремля
Вуаля
Дивись кіно про вибори від "ТІК"
28 февраля бойцы ООС ликвидировали командира роты группировки «Восток» по кличке Скиф. Об убийстве высокопоставленного террориста «ДНР» рассказали в Сети его сообщники " Александр Николаевич Скиф простился с жизнью в минувший четверг, 28 февраля. Помогли ему в этом украинские военные.... Ушел туда, откуда не возвращаются. Командира роты сразила пуля, которая не оставила ему шансов выжить»
Стоит отметить, что Скиф был профессиональным наемником и активно участвовал в войне на Донбассе. Он орудовал на самых «горячих» точках фронта: Славянске, Дебальцево, Горловке и других. Ранее он командовал взводом гранатометчиков, а последние 2 года был командиром роты 11-го полка, более известного как «Восток»....
(бурные аплодисменты)
20 вузловим ходом десь 30 хвилин до будь-якої точки.
Ихтамнет...уже в буквальном смысле)
Вчера нашей артиллерией калибра 122 мм., в районе ,,пороховых складов,, в посёлке Байрак, что в оккупированной Горловке (Светлодарская дуга), "дружеским" контрбатарейным огнём были уничтожены две кацапские гаубицы Д-30 вместе с расчетами.
Но то такое)
Оказалось, что погибшими бабуинами (а их, минимум, трое, ещё два 300-х - в горловской больнице) - оказались...студенты)
Ну как студенты - курсанты Коломенского высшего военного артиллерийского командного училища, которые уже третий год приезжают на "практику" - на мой, *****, Донбасс...
Мне вот интересно - как объяснят родителям смерти детей?
Несчастный случай при защите курсовой?)
Хотя, бабы ещё нарожают, ****☺
В ходе артналета были беспрекословно соблюдены условия минских соглашений.
Ответственность на себя взяли марсиане.
А вывод прежний - нех шастать...
Aleksandr Sokolov
И еще ракеты есть.