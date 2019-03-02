EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  1459  79
Материалы по теме:
Все про:Азовское море (1108) Россия (72175) Воронченко (57)

 Сейчас у РФ по кораблю на каждые 350 кв. км акватории Азовского моря, - Воронченко

Россия наращивает силы вокруг оккупированного Крыма. Сейчас в акватории Азовского моря 105 кораблей, выполняющих задачи якобы "защиты" их границы, которой нет.

Об этом заявил командующий ВМС ВС Украины Игорь Воронченко во время первой международной конференции "Одесские дебаты. Объединение Украины, Черноморского региона и трансатлантических партнеров" в Одессе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судна под флагом Украины почти не ходят через Керченский пролив, - Слободян

"Что касается установления военного потенциала, мы видим, как растет мощь Черноморского флота, и той группировки, которая дислоцируется в Крыму. Прежде всего это носители крылатых ракет "Калибр". Сейчас суммарный залп составляет 86 единиц корабельного состава, и к 2020 году они будут пытаться, по нашим данным, они будут пытаться повысить этот потенциал до 168 ракет в залпе", - отметил Воронченко.

По его словам, Россия, кроме того, создает сильную группировку в Азовском море.

"Это - 105 кораблей, кораблей, выполняющих задачи якобы "защиты" их границы, которой нет. Мы посчитали, плотность корабля на акваторию в Азове составляет один на 350 кв км. В Каспии плотность российского корабля составляет 1 на 4 тыс. кв. км", - сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты в Крыму показали "трофейное оружие" из Сирии. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3114598
 
 
 Топ комментарии
 
Это все только потому, что ленинская кузня получает мало денег.
 показать весь комментарий
 
Сколько был разговоров про ракетные Лани, дальше проекта дело не идет.
 показать весь комментарий
 
Ну и где ты индеец воевал? на просторах интернета топя за сивого котловодца?! если нет то назови сектора, бригаду, местность, года, где ты был, когда и скем... я то могу назвать а ты?!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Это все только потому, что ленинская кузня получает мало денег.
 показать весь комментарий
 
 
Так Петя завод продал Тигипку под снос и строительство жилого района. Там 2 корабля достраивают и все.
 показать весь комментарий
 
Жилой район там давно строится, только он находится южнее (ближе к Подолу). Насчет продажи проскакивала инфа, но не конкретная.
 показать весь комментарий
 
В смысле не конкретная? Вчера Тигипко сидел и рассказывал, что купил и будет жилой район. А по поводу производства сказал что если будут заказы то и производство будет но пока заказов нет.
 показать весь комментарий
 
Те що каже Ворончєнко це лише інформація про дії ворога, а що пропонує командувач ВМСУ, як виходити з цього положення? Вже зрозуміло що концепція москитного флоту, яку нам нав'язувало НАТО, щоб не дозволити відродитись ВМСУ - провалилась! Як боротись катерами з ворогом у якого кораблів в 30-40 разів більше ніж в тебе катерів? Що робити далі? Як нам досягати паритету з ворогом в Чорному та Азовському морях? Самий простий спосіб досягнути паритету це створити свій потужний флот який би не поступався за чисельністю та потужністю флоту ворога! Але як це зробити? Будувати 150 кораблів ми будемо ще 20-50 років, а паритет нам потрібен вже сьогодні! Вихід лише один - купляти кораблі в США! Як це робити правильно, щоб кораблі з США не стояли в США по кілька років очікуючи поки пройде ремонт та навчиться команда? Потрібно возити кораблі з США військовим океанським сухим доком, який можна зараз купити в США, він продається як непотрібний! Маючи океанський плавучий док, ми зможемо забирати кораблі в США без команди і перевозити їх в Україну і вже в Україні ремонтувати та встановлювати озброєння, набирати команду та вводити до складу ВМСУ. Так ми можемо швидко закупити десятки військових кораблів в США і завантажити роботою всі українські судобудівні та судоремонтні заводи і швидко збільшити кількість кораблів ВМСУ до 20-30!
USS Constellation Docking
 показать весь комментарий
 
Николаевский судостроительный завод, который раньше строил фрегаты, доведен спецом до банкротства, а петины схемы со Свинарчуком подрывают обороноспособность державы.
 показать весь комментарий
 
 
В хозяйствовании вашим кремлепидором и доведен до банкротства.
Но теперь, слава богу, уже продан и начинает свою работу, как ХТЗ, который прошел эту процедуру несколько раньше и сейчас работает с увеличением производства. В этом году между прочим произведено 900 тракторов. Зараз у РФ по кораблю на кожні 350 кв. км акваторії Азовського моря, - Воронченко - Цензор.НЕТ 6547
 показать весь комментарий
 
на это и был поставле петин путиным.
это подтвердил фирташ и сейчас подтверждает мертечук и партнеры
 показать весь комментарий
 
Ленінська кузня після війни, що тяглась з 1914 по 1920 рік, з розваленої вщент економіки хоч щось зробила, заводи, гідроелектростанції, доменні печі побудувала, освіту народу дала і станом на 1941 хоч щось мала, по крайній мірі вивезла в Сибір станки та танки під час війни 1941-1945 мала чим клепати, катюші, нові зразки стрілкової зброї......А ми що за 28 років зробили, в нас заводи в 1990 в руїнах після війни стояли?
 показать весь комментарий
 
 
Та якби не ті, кого ви зараз кличете олігархами, то радянські пролєтарії, ще 28 років тому назад всі ці заводи порізали на металл і здали в пункти металлобрухту.
Як приклад, - любимі Вами «Народньіє республікі ОРДЛО», де НЕМА ОЛІГАРХІВ.
 показать весь комментарий
 
 
Соевое ,советские пролетарии это все построили .
 показать весь комментарий
 
 
Все правильно он написал,что бы пролетарии не порезали завод на котором работали десятки лет,его порезали олигархи и спасли этим пролетариев от каждодневного хождения на работу,теперь пролетарии могут по безвизу поехать в венскую оперу,а не пахать в три смены
 показать весь комментарий
 
 
смішне і грішне, що в олігархів хоч щось лишилось з виробнитства, а от олігарчата свої заводи та фабрики давно на металобрухт порізали.
 показать весь комментарий
 
 
28 років не радянські пролетарі взяли владу в руки, а пролізша до влади перекрашена в комуняк буржуазна сволота, яка в 1987-1990 роках зрозуміла, що мати власність на засоби виробництва (заводи, землі) краще, ніж залежати від того чи виберуть ту чи іншу скотиняку в партійне крісло....
 показать весь комментарий
 
В Південній Кореї зараз теж багато чого будується! А щастю звичайної людини просто нема меж!
 показать весь комментарий
 
21 ноября 2018 более 120 тысяч рабочих 109 предприятий, на которых действует Профсоюз корейских рабочих-металлистов (KMWU), присоединились к всекорейской забастовке, сообщает сайт Глобального профсоюза IndustriALL. Трудящиеся выступают против неспособности правительства установить более жесткий контроль за деятельностью управляемых семейными кланами крупных промышленных конгломератов, известных как чеболи. Рабочие также требуют провести реформу трудового законодательства, которая обеспечит гарантии фундаментальных прав профсоюзов. - Так так, це не Північна, а південна Корея -www.solidarnost.org/news/V_Yuzhnoy_Koree_prohodit_vseobschaya_zabastovka_protiv_klanovosti_v_ekonomike.html
 показать весь комментарий
 
Я тоже убираю. Какой смысл иметь ответ на уже не существующий вопрос.
 показать весь комментарий
 
Это все потому что ты опять решил поменять ореентацию...
 показать весь комментарий
 
А главком за носы людей дергает и шапки срывает
 показать весь комментарий
 
Кстати - по дебильним предьявам к "срыванию шапок" можна вычислить ботов петуШария.
Ведь та овца с которой охрана якоби сбила шапку лезла к Петру с вопросом - "Зачем вы преследуете Шария?" Сейчас у РФ по кораблю на каждые 350 кв. км акватории Азовского моря, - Воронченко - Цензор.НЕТ 3621
 показать весь комментарий
 
Кстати, по дебильному отмазыванию пэти, легко вычисляется соевые. Ты всегда в ответ на неудобные вопросы с людей шапки срываешь？
 показать весь комментарий
 
Любишь петуШария, штопаний? И че ж я не удивлен что каждий упоротий зрадобот обязательно оказиваецца любителем петуШария)
 показать весь комментарий
 
Таки а зачем Порошенко защищает Шария,ему не известно что Шарий в Голландии обвиняется в педофилии?Порошенко мало проблем еще этого негодника защищать?
 показать весь комментарий
 
Відморозитись від запитання релігія не дозволила? Чи відшутитись? Чи відповісти серйозно?
 показать весь комментарий
 
Ти теж в захваті від провокації петуШаріїв?
 показать весь комментарий
 
Та Зеленській зі своїм "Зуб даю!" - чемний єврейський хлопчик!
 показать весь комментарий
 
Там де відповідають нормально чи відшутковуються те вам в ефір не видають.
Бо нема зради. А тут кцпське чмо влаштувало недолугу провокацію і ви вже раді до всирачки. Сумно це все...
 показать весь комментарий
 
Нам - це і тебе стосується. Чи ти не українець?
 показать весь комментарий
 
 
просто у избранных такая тактика
на вопросы не отвечать, писать по методичке, все несогласные агенты Кремля
Вуаля
 показать весь комментарий
 
Вам, - це упоротим зрадоботам)
Дивись кіно про вибори від "ТІК" Зараз у РФ по кораблю на кожні 350 кв. км акваторії Азовського моря, - Воронченко - Цензор.НЕТ 886
 показать весь комментарий
 
Ну, так ми за 28 років також воєнний потенціал наростили.....під Первомайськом ракетні шахти для більшої міцності цементом залили, а ті хто заливали нині пенсії президентську отримують....
 показать весь комментарий
 
 
Ну допустим 105 в Азове но ничего серьёзного там нет, одно катера да вспомогательные суда, кораблям покрупнее там слишком мелко, подлодкам тем более.
 показать весь комментарий
 
 
Це щось схоже на "потішний флот" молодого Петра І. Так, для забави. Один "Арлі Бьорк" без заходу у акваторію Азовського моря робить з цих корит остови для коралового рифу.
 показать весь комментарий
 
Есмінці класу "Арлі Бьорк" озброєні в тому числі шахтними пусковими установками, які здатні запускати крилаті ракети "Томагавк" різних модифікацій. Від R/UMG - 109 B Njmahawk Block I, яка вражає цілі до 460 км до BGM - 109 G Gryphon Block I, що вражає цілі в радіусі 2500 км. Так що може. З Акваторії Чорного моря.Недаремно кацапам так припікає, коли ці кораблі заходять у Чорне море.
 показать весь комментарий
 
США вообще может уничтожить что угодно на паРашке со своей территории, без всяких "Арли Бёрков". Но корабли (если они конечно не в портах) не сможет, поскольку единственной противокорабельной ракетой ВМС США является "Гарпун" с дальностью в районе 300 км.
 показать весь комментарий
 
А ядерним зарядом по площах? Я ж теоретично.
 показать весь комментарий
 
 
Нужно броть кацапов на море количеством - наклепать на кузне петра ТЫЩУ не ДВЕ ТЫЩИ мелководных речковых баркасов классу Гюрза... - Петро П. Сейчас у РФ по кораблю на каждые 350 кв. км акватории Азовского моря, - Воронченко - Цензор.НЕТ 9306
 показать весь комментарий
 
 
Сколько был разговоров про ракетные Лани, дальше проекта дело не идет.
 показать весь комментарий
 
 
мы в отличии от вас цапов воюем не числом - а умением и умной техникой - нептун уже в серии - как и квитники и еще много и много ,убийственно приятных, для вас неожиданностей))))
 показать весь комментарий
 
 
Ну и где ты индеец воевал? на просторах интернета топя за сивого котловодца?! если нет то назови сектора, бригаду, местность, года, где ты был, когда и скем... я то могу назвать а ты?!
 показать весь комментарий
 
 
Да вы со своим умением скоро под крутами будите.
 показать весь комментарий
 
это же сколько "нептунов" нам надо ,ну с учетом танажа ,некоторых железок цапских - на которые одной ракеты будет маловато)))
 показать весь комментарий
 
 
ну да - мы замерзнем - без вашего газа)))))
 показать весь комментарий
 
 
А что тебе Нептуны если ссыкотно ударить, можно хоть сейчас ударить по военным базам в Крыму артой, глупо думать что с появлением Нептунов что-то изменится.
 показать весь комментарий
 
 
Якщо ми не можемо наростити флот за 5 років, то може, мля, хоч ракети в достатній кількості є. Все ж таки побудувати ракету швидше ніж побудувати військовий корабель. Чи і тут ніхєра не зроблено...
 показать весь комментарий
 
 
Не положено, а то конфеты в РФ плохо будут продаваться.
 показать весь комментарий
 
Конфеты и торты рошен РАЗМЕЩЕНЫ почти во всех супермаркетах России. А слепой тарст Порошенко без препятствий открывает химзаводы, автозаводы, закусочные Бургер Кинг и шоколадные заводы B&B в Росиии. А петина Ленинская кузня на Рыбальском продала армии несколько жестяных речных катеров, как оказалось без брони, которые не пригодны для моря и для боя.
 показать весь комментарий
 
 
та да....підписали такий договір з Росією, що Азвовське море - спільне море і кордона там немає. Завтра Росія здуру заявить, що кордон проходить по узбережжю українського суходолу. Отак помилки минулого хапають сьогодні за руки й ноги Україну.
 показать весь комментарий
 
Кацапи ви копали Чорне море? нахера ви його своїм мотлохом заповнюєте? прибирай тільки за вами..... Сейчас у РФ по кораблю на каждые 350 кв. км акватории Азовского моря, - Воронченко - Цензор.НЕТ 7641
 показать весь комментарий
 
////
28 февраля бойцы ООС ликвидировали командира роты группировки «Восток» по кличке Скиф. Об убийстве высокопоставленного террориста «ДНР» рассказали в Сети его сообщники " Александр Николаевич Скиф простился с жизнью в минувший четверг, 28 февраля. Помогли ему в этом украинские военные.... Ушел туда, откуда не возвращаются. Командира роты сразила пуля, которая не оставила ему шансов выжить»

Стоит отметить, что Скиф был профессиональным наемником и активно участвовал в войне на Донбассе. Он орудовал на самых «горячих» точках фронта: Славянске, Дебальцево, Горловке и других. Ранее он командовал взводом гранатометчиков, а последние 2 года был командиром роты 11-го полка, более известного как «Восток»....
(бурные аплодисменты)
 показать весь комментарий
 
 
Круто. Це ОДИН корабель, на квадрат акваторії (18 х 18) км.
20 вузловим ходом десь 30 хвилин до будь-якої точки.
 показать весь комментарий
 
 
Не забывайте, что они там как на ладони. И Ейск и Ростов тоже..... Сейчас у РФ по кораблю на каждые 350 кв. км акватории Азовского моря, - Воронченко - Цензор.НЕТ 3746
 показать весь комментарий
 
А Мариуполь с Бердянском типа скрыты за горами?
 показать весь комментарий
 
 
Нам радоваться ? А наших там сколько ?...или ну их нафиг, а то путиннападьот ?
 показать весь комментарий
 
 
March 2nd, 2019, 01:10 pm
Ихтамнет...уже в буквальном смысле)
Вчера нашей артиллерией калибра 122 мм., в районе ,,пороховых складов,, в посёлке Байрак, что в оккупированной Горловке (Светлодарская дуга), "дружеским" контрбатарейным огнём были уничтожены две кацапские гаубицы Д-30 вместе с расчетами.
Но то такое)
Оказалось, что погибшими бабуинами (а их, минимум, трое, ещё два 300-х - в горловской больнице) - оказались...студенты)
Ну как студенты - курсанты Коломенского высшего военного артиллерийского командного училища, которые уже третий год приезжают на "практику" - на мой, *****, Донбасс...
Мне вот интересно - как объяснят родителям смерти детей?
Несчастный случай при защите курсовой?)
Хотя, бабы ещё нарожают, ****☺
В ходе артналета были беспрекословно соблюдены условия минских соглашений.
Ответственность на себя взяли марсиане.
А вывод прежний - нех шастать...

Aleksandr Sokolov
 показать весь комментарий
 
 
Это чтобы легче топить не гоняться за этими корытами...
 показать весь комментарий
 
 
Эта пять!!! Лучше о положении Мародера и не скажешь!

Сейчас у РФ по кораблю на каждые 350 кв. км акватории Азовского моря, - Воронченко - Цензор.НЕТ 4670
 показать весь комментарий
 
 
на каждое кацапское корыто надо иметь хотя бы пару пкр "Нептун"
 показать весь комментарий
 
 
Короче,один корабль неадвекатов на 350 кв км моря,делает море неадекватным Сейчас у РФ по кораблю на каждые 350 кв. км акватории Азовского моря, - Воронченко - Цензор.НЕТ 723
 показать весь комментарий
 
А у НАТО по несколько ракет на каждый московитский корабль.
И еще ракеты есть.
 показать весь комментарий
 
Нам это пока никак, к сожалению, не помогает.
 показать весь комментарий
 
105? значит надо не только джавелинов, но и "Гарпун" прикупить. сотни две-три должно хватить.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСейчас у РФ по кораблю на каждые 350 кв. км акватории Азовского моря, - Воронченко
 
 
 
 
 
 вверх