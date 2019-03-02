 Определен состав суда по делу Савченко-Рубана

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда, по результатам автоматизированного распределения был определен состав суда, в частности: председательствующий по делу судья Сергей Агафонов, члены коллегии Ада Педенко и Елена Курова.
Напомним, 15 марта 2018 года Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления: о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".
Сама Савченко, комментируя данные обвинения, заявила: "Я планировала показать власти то, что может быть. Я начала создавать сюрреализм".
Регламентный комитет единогласно проголосовал и рекомендовал ВР поддержать представление Генпрокурора.
22 марта Генеральная прокуратура опубликовала оперативные аудиозаписи и видеоматериалы о причастности Надежды Савченко к организации и планированию теракта в украинском парламенте.
В тот же день Рада отменила неприкосновенность, а также предоставила разрешение на задержание и арест депутата Надежды Савченко.
После такого решения Надежда Савченко была задержана в помещении ВР и доставлена в следственный изолятор СБУ.
23 марта Савченко объявила голодовку. В тот же день суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая. 14 июля Савченко снова объявила бессрочную голодовку из-за продления ареста.
По данным Генпрокуратуры, Савченко была союзницей Владимира Рубана, задержанного 8 марта на КПВВ "Майорское" при попытке перемещения большого количества оружия с территории Донецкой области, подконтрольной российским оккупационным администрациям. 9 марта Печерский райсуд Киева арестовал Владимира Рубана без права залога.
Рубана подозревают в незаконном обращении с оружием и подготовке терактов, в том числе вооруженных покушений на государственных деятелей и политических лидеров, среди которых президент Украины Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков, экс-премьер-министр Арсений Яценюк и секретарь СНБО Александр Турчинов. Сам Рубан обвинения отверг.
Ну пошутил Луценко.....
Зачем к словам цепляетесь то....?
Так можна ще й під "організоване збочення у групі осіб з одного чоловіка" підвести... ЖАХ!!!
Человек 5 из якобы соратников оказались сотрудниками СБУ. А вот поэтому остальных 50, которых планировали привлечь просто не успели найти, вовремя их схватили.
Если бы не схватили, то и skb бы и баржи и минометы и человек 50 подельников.
где вся организация Все очень мутно
спец органы на 150% использовали характер надежды
Стальной.
Еще бы ума добавить и цены бы не было.
Хотел перестрелять почти всех киевских и не только журналистов...
Кстати.., кто что слышал об этом деле?
Как продвигается?
Гонапольский и другие в списке бабченко до сих пор под охраной?
https://youtu.be/e3sZ3oz1hNA
Остальную вату вербовали на месте при пособничестве местного отделения РПЦ.
И смогли захватить целый город.
Что у диванных борцунов с коррупцией вызывает удивление сложно понять.
гораздо раньше 14го года
Может она сидела в Лавре и ждала сигнала,а тут такая неудачка ...