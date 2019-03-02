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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (17236) Савченко (2810) суд (21894) Рубан Владимир (124)

 Определен состав суда по делу Савченко-Рубана

1 марта 2019 года в Соломенский районный суд Киева поступили материалы уголовного производства в отношении Надежды Савченко и Владимира Рубана.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда, по результатам автоматизированного распределения был определен состав суда, в частности: председательствующий по делу судья Сергей Агафонов, члены коллегии Ада Педенко и Елена Курова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело Савченко-Рубана о государственной измене будет рассматривать Соломенский суд Киева

Напомним, 15 марта 2018 года Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления: о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".

Сама Савченко, комментируя данные обвинения, заявила: "Я планировала показать власти то, что может быть. Я начала создавать сюрреализм".

Регламентный комитет единогласно проголосовал и рекомендовал ВР поддержать представление Генпрокурора.

22 марта Генеральная прокуратура опубликовала оперативные аудиозаписи и видеоматериалы о причастности Надежды Савченко к организации и планированию теракта в украинском парламенте.

В тот же день Рада отменила неприкосновенность, а также предоставила разрешение на задержание и арест депутата Надежды Савченко.

Также читайте: Решением ЦИК Савченко и Олийныку отказано в регистрации кандидатами в президенты

После такого решения Надежда Савченко была задержана в помещении ВР и доставлена в следственный изолятор СБУ.

23 марта Савченко объявила голодовку. В тот же день суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая. 14 июля Савченко снова объявила бессрочную голодовку из-за продления ареста.

По данным Генпрокуратуры, Савченко была союзницей Владимира Рубана, задержанного 8 марта на КПВВ "Майорское" при попытке перемещения большого количества оружия с территории Донецкой области, подконтрольной российским оккупационным администрациям. 9 марта Печерский райсуд Киева арестовал Владимира Рубана без права залога.

Рубана подозревают в незаконном обращении с оружием и подготовке терактов, в том числе вооруженных покушений на государственных деятелей и политических лидеров, среди которых президент Украины Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков, экс-премьер-министр Арсений Яценюк и секретарь СНБО Александр Турчинов. Сам Рубан обвинения отверг.

Читайте также: ГПУ имеет неопровержимые доказательства вины Савченко в подготовке теракта, - Луценко

Источник: https://censor.net.ua/n3114596
 
   
 Топ комментарии
 
Где ВЕСЬ состав их "преступной банды"? ну которая с баржами. миномётами. атоматами добивает остатки мозга алкаша комсомольца коррумпированного Луценка?
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Дбре, що зупинили Надію. Скільки б мільйонів людей щиро б плакали за невинно убієнними чиновниками АП, Кабміну, депутатами ВР.
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Шось футболять їх з одного суда в інший. Славянськ, потім Чернігів, тепер Київ...Мабуть судді не знають що робити з цими фантазіями Луцика і спихують справу абикуди
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Где ВЕСЬ состав их "преступной банды"? ну которая с баржами. миномётами. атоматами добивает остатки мозга алкаша комсомольца коррумпированного Луценка?
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Евгений Калашников - Определен состав суда по делу Савченко-Рубана - Цензор.НЕТ 4379

Ну пошутил Луценко.....
Зачем к словам цепляетесь то....?
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Рубан як той піаніст грав би одночасно на двох мінометах, управляючи ногою баржою, що плила по Дніпрі.
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Навіть страшно спитати, а чим би він кнопки та тумблери на панелі керування перемикав?
Так можна ще й під "організоване збочення у групі осіб з одного чоловіка" підвести... ЖАХ!!!
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да.....патрійо-йо-йотів нам олігархія понаставляла, один одного краще дивляться на люд з висоти бігбордів, а якеі добрі всі, так так за народ дбають, що аж вуха від лапші відвисають....нічого через півроку-рік будемо знову плюватись......
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Ты почитай информацию, придурок. Хотя бы ту, которая общедоступна.
Человек 5 из якобы соратников оказались сотрудниками СБУ. А вот поэтому остальных 50, которых планировали привлечь просто не успели найти, вовремя их схватили.
Если бы не схватили, то и skb бы и баржи и минометы и человек 50 подельников.
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Луценко - спаситель Верховной рады и его неповторимого купола. Да и саму Надежду спас, а то бы купол упал на нее и прибил.
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Дбре, що зупинили Надію. Скільки б мільйонів людей щиро б плакали за невинно убієнними чиновниками АП, Кабміну, депутатами ВР.
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ага, натовпи люду нескінченними потоками йшли би простити гріхи ставленикам олігархії, головне щоб на тинах нічого не писали типу трьох букв
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в вдвоём хотели уничтожить пол Киева
где вся организация Все очень мутно
спец органы на 150% использовали характер надежды
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Характер у нее что надо.
Стальной.
Еще бы ума добавить и цены бы не было.
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Влад Яресько - киллер, который по Бабченко еще круче...

Хотел перестрелять почти всех киевских и не только журналистов...
Кстати.., кто что слышал об этом деле?
Как продвигается?
Гонапольский и другие в списке бабченко до сих пор под охраной?
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Дать вторую звезду Героя и установить бюст на родине в Харькове как это делали в ссср
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Закрыли подальше от микрофонов ,и никаких шевелений по делу.Всех всё устраивает.
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Все таки иногда к микрофону прорывается. Например, неделю назад.
https://youtu.be/e3sZ3oz1hNA
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Ну это не сравнимо с тем ,что было раньше.Просто заткнули неугодных,Савченко Саакашвили.Если победят на выборах еще раз,возьмутся за журналистов.
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Шось футболять їх з одного суда в інший. Славянськ, потім Чернігів, тепер Київ...Мабуть судді не знають що робити з цими фантазіями Луцика і спихують справу абикуди
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Отряд Гиркина состоял из десятка человек.
Остальную вату вербовали на месте при пособничестве местного отделения РПЦ.
И смогли захватить целый город.
Что у диванных борцунов с коррупцией вызывает удивление сложно понять.
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херни не мели за 10 человек , и ссылки в качестве аргументов не приводи , там наша власть тупо не захотела навести порядок , думали само рассосется , и рюський бамбас появился
гораздо раньше 14го года
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А тут тупо захотела и поэтому повылазила вата со всех щелей и начала орать что два человека ничего сделать не могли?
Может она сидела в Лавре и ждала сигнала,а тут такая неудачка ...
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у пана Луценка чим ближче вибори, тим більше мізки плавляться.....одна біда - поміняємо шило на мило, бо кандидати один одного краще.....
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Вот запоребриковых набежало! Ничего и ***** будет сидеть с Гадей!
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Лідер групи Plotnik 82 Дмитро Дубров, який є співавтором так званого "гімну ДНР", продовжує спокійно гастролювати в Україні, незважаючи на свої антиукраїнські погляди.
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Блин про такого даже и не слышал. Наверное по рюмочным гастролирует!
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Кому ціківі ті гадя з гарбузюком? Окрім мертвечука, звісно...
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Мені цікаві!!! Винні - посадіть на довічне, невинні - посадити усіх, хто їх звинувачував.
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Цікаво? Тоді - йдіть до суду і контролюйте процес.
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Помнится, когда ее только доставили из московии на президентском борту, многие думали, что она будет реальным кандидатом в Президенты Украины, а теперь вот думаю, сколько народа за неё проголосовали бы сейчас? Может, и Зе обошла бы? Жаль, что социологи "не меряли эту температуру." Эту часть общества тоже нужно иметь в виду...
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може б і позаду залишила, Савченко - вогонь баба, от якби тільки не емоціями керувалась.....але в неї команди не було, бо всі нині партії - продажні шкури, за народ не дбають, а дивляться який би олігарх подав їм на існування.
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Да....одна Савченко і такий переполох здійняла.....ціле злочинне угрупування доблесні псевдопатрійо-йо-йоти викрили - Савченко та Рубан
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А от якщо призадуматись, та знаючи на що здатні наші "кляті брати з-за порєбріка", сміливо можна допустити вживлення їй чіпа у в'язниці і наступного керування її діями після звільнення. ЇЇ емоціональність як раз могла стати приводом для такої процедури. Але це лише мої фантазії. Надія ще в Харкові , коли навчалась на льотчика(чи штурмана), а тоді в миротворчій місії в Іраці була ніжно кажучи, пришелепкуватою і неадекватною і без чіпа.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОпределен состав суда по делу Савченко-Рубана
 
 
 
 
 
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