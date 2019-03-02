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 Политика Украины, Общество
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Все про:зарплата (1838) Минобороны (5638) повышение ЗП (17) Полторак (1090) Объединенные силы (246)

 Глава Минобороны Полторак подписал приказ о повышении доплат военным в зоне ООС

С 1 апреля 2019 года военнослужащие, находящиеся на первой линии соприкосновения, будут получать доплату в 2000 гривен, а находящиеся на второй — 1 000 гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Степана Полторака.

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"По решению президента Украины Петра Порошенко только что подписал приказ о повышении доплат к денежному обеспечению военнослужащим ВС Украины, которые находятся в районе ООС. Выплаты будут происходить с первого апреля 2019 года. Военнослужащие, находящиеся на первой линии соприкосновения, будут получать доплату +2000 гривен, и общая сумма будет составлять 12000; на второй линии соприкосновения 1 000 гривен - и общая сумма будет равна 5 500. Кроме этого, будет повышено денежное обеспечение военнослужащим ВМС ВС Украины, которые выполняют боевые задачи и находятся в акватории Азовского моря: они будут получать доплату 5500 гривен, а при выходе на боевые дежурства - 12000 гривен", - говорится в сообщении.

Глава Минобороны Полторак подписал приказ о повышении доплат военным в зоне ООС 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3114594
 
   
 Топ комментарии
 
Та они все в панике! Глава Минобороны Полторак подписал приказ о повышении доплат военным в зоне ООС - Цензор.НЕТ 4892 Так потужно подписать наказ по поручению президента мог только очень смелый и сильный человек. Не меньше, чем герой Майдана Глава Минобороны Полторак подписал приказ о повышении доплат военным в зоне ООС - Цензор.НЕТ 2463
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Янык перед кончиной тоже пытался усластить военных. Да поздно уже было ))
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Да, особенно перед выборами.
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Зрадофилы завывай ! Глава Минобороны Полторак подписал приказ о повышении доплат военным в зоне ООС - Цензор.НЕТ 3335
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Та они все в панике! Глава Минобороны Полторак подписал приказ о повышении доплат военным в зоне ООС - Цензор.НЕТ 4892 Так потужно подписать наказ по поручению президента мог только очень смелый и сильный человек. Не меньше, чем герой Майдана Глава Минобороны Полторак подписал приказ о повышении доплат военным в зоне ООС - Цензор.НЕТ 2463
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Конечно, ведь после вторжения войск паРаши в Украину, появилась возможность и зарплаты поднять и пенсии...
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Однако Бигус, через несколько лет - в самый раз...
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Де гроші взяли, якщо бюджет міноборони не збільшували? Які видатки скоротили? Переозброєння армії? Будівництво житла військовим? Лікування поранених?
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К чему это, тумблер? Ведь тут речь идёт о беспрецедентно ришучем поступке мудрого чиновника! Он поставил подпись по решению президента! От у меня другой вопрос. Цифры повышений взяты не с потолка, а явно скрупулёзно рассчитаны лушими экономическими умами администрации шановного Порошенко. Цикаво, как такие круглые цифры вышли после титанических розрахункив. Не иначе как случайность, опровергающая теорему больших чисел Чебышева
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Срумблер и дипломированный социолог, по совместительству, за сколько лет до начала выборов президент должен перестать работать?
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Ты по Брайлю шпаришь абы шо, выключатель? Не знаешь что ответить по сути, иди дрессируй колорадских жуков
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Сручатель, я шпарю антипорохоботов. К кому из них ты принадлежишь?

1. Ради красного словца не пожалею мать-отца?
2. Таёжносоюзный - Порошенко всё делает не так, по определению.
3. Коммунистический - Порошенко всё делает не так потому, что буржуй.
4. Лахтинский - Порошенко всё делает не так.
5. Раньше всё было лучше, а счастливое прошлое при убийце-Януковиче Порошенко профукал.
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ну так він уже білоруською волостю ******** стає. а нас вчить що і як.
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Тут
https://censor.net.ua/comments/locate/8/3114591/69243419

один уже в восторг пришел от сРу новостей о готовящемся побеге Порошенко.
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я тобі пропоную підти на контракт в ЗСУ, бач скільки грошей отримувати будеш, більше чим дома. 11+ 12=23 приблизно на передку.
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не попадешь - уже и взятки дают шоб на контракт попасть
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Блін оце найкращий комент! тільки щось я не бачу черг під військоматом. покажи хоч, а мені на контракт і не потрібно, бо я вже на контракті . не позорся.... черги стоять.... ми на кожного конрача молимся...
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Друже), ти нічого не доведеш чоклятному), у нього є методичка і нік))) на зміну)))
от воно і "пише"! Глава Минобороны Полторак подписал приказ о повышении доплат военным в зоне ООС - Цензор.НЕТ 4985
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я знаю. просто цікаво слухати брехню. Глава Минобороны Полторак подписал приказ о повышении доплат военным в зоне ООС - Цензор.НЕТ 2972
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Более интересно слушать "правду" антипорохоботов, что 100 миллиардов Долларов ущерба, нанесённого агрессией паРаши, никак не могли повлиять на экономику Украины и потому Порошенко - виноват.
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не сорен тут постоянный ,я ник помню давно - посмотрим шо он ответит - а главное как будет отвечать
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благодарю - гражданин Украины,а тем более ее защитник, должен иметь лично свое мнение - если она не совпадает с моим .ну и шо ,это не важно - но сколько же сейчас здесь троллей - я такого давно не помню
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Дякую, у нас в кожного свій кандидат-Україна одна, і воювати ми йдемо не за порошенка, ні за тимошенчиху, а за своїх рідних і знайомих бо вони і є Україна.
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Силовики задержали в Ровно по подозрению во взяточничестве заместителя начальника шПравоохранители Объединенных сил задержали офицера из состава Национальной гвардии Украины, который требовал и получил от гражданина неправомерную выгоду в размере 13,8 тыс грн ($500) за содействие в подписании контракта на прохождение военной службы в его военной части, сообщает спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко.
Силовики задержали в Ровно по подозрению во взяточничестве заместителя начальника штаба по комплектованию одного из батальонов Нацгвардии. Как сообщает пресс-центр СБУ во вторник, 20 февраля, капитан требовал 300 долларов у местного жителя за оформление на службу по контракту.
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є таке як на контракт в тилу і в бойову частину. різницю зрозумів надіюсь.
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да это тех кого ловят и из последних - такие случаи не единичные - а теперь ответь на мой вопрос ниже
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а теперь расскажи ка с какого окопа, ты тут, постоянно пишешь - я тебе помню давно - плис -
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я знову тилова криса, в 20-х числах того місяця повернувся додому з відрядження з зони ООС, можеш перевірит и як ти любиш , в складі.....бригади, військоматі служать тільки ті , що пройшли зону АТО чи ООС не менше року. ось так ...... Глава Міноборони Полторак підписав наказ про підвищення доплат військовим у зоні ООС - Цензор.НЕТ 3664
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верю - спасибо - дай бог здоровья - и конечно - Слава Украине
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Героям Слава! дякую за порозуміння.
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То добре для воїнів але ..Гроші ? Гроші взяли *в тумбочке * ! Глава Минобороны Полторак подписал приказ о повышении доплат военным в зоне ООС - Цензор.НЕТ 750

Ше наприкінці року барига та його *вінницький партнёр * Гройся волали про дефолт ..!?
Все для *фронту все для перемоги ліпецького * на виборах !
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Забегал как вошь на гребешке. Развязка близка )) Чаушеску уже перед глазами днем стоит ))
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"Развязка близка"
боюсь, шо кашлату свинку таки протягнуть на другий термін..(
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Янык перед кончиной тоже пытался усластить военных. Да поздно уже было ))
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надо было что бы семейка Свинарчуков-Гладковских подписала.
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Нужное дело, но почему только сейчас ? С начала года поступления в бюджет никакие ( кто в бизнесе знает ), однако громко заявили об увеличении пенсий , доплат военным . Главное выборы, а потом хоть трава не расти ? Или гривна поборола доллар ?
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Дорого обходиться війна. Дешевше було б зробити з Лугандону озеро.
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Судя по постам, ни копейки или сущие мелочи...
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Немає що коментувати. Чиновник зробив те, що повинен.
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Просто неделя неописуемой щедрости!
Как из рога изобилия.

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а штож так криво - с 1го апреля?? на месячную подачку армейским не наскребли?? или нет смысла, чуваки не надёжные??))
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Прямо, як Коболеву в Нафтогазі, відразу два мульони!
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Бюджет в январе недополучил 11 млрд грн - Казначейство
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Общая сумма на второй 5000? И это после клятвенных обещаний в 10 000? Соевые продолжают крутить свои наперстки. Даже перед выборами! Такой наглой лжи в мире еще поискать и поискать...
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Предвыборных доплат или предвыборный указ?
Откуда вдрух у пацанов столько дених - предвыборный мешок развазалсо? Или разодрали?
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В январе Минфин разместил ОВГЗ на сумму эквивалентную 41,7 млрд грн (из которых ОВГЗ в национальной валюте в сумме 24,4 млрд грн, ОВГЗ в иностранной валюте: 587,4 млн долларов и 33,3 млн евро)
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ви, обов'язково пишіть під який % розміщуються облігації !
це борги, від чоколятних наступним поколінням!!!
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"От що вибори животворящі роблять" (Іван Васильович із відомої кінокартини)
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"Атаман" підтягує до обіцяного (2014р)..1000 у день. З такими темпами до 2024 року впорається...
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Похоже на иронию или сарказм, в контексте с чем это было не сохранил?
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заметь, не написал объединиться с ******, а с народом рашки, рашка и Украина 100пудов объединятся при другой власти в моцкве и в Киеве. Оба народа оказались в массонском рабстве после развала совка и избавиться от него можно отолько объединившись и отбросив все внутренние и этнические противоречия. Учи матчасть пятикопеечный тролль
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В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:с погашением 12.06.2019 на сумму 639,969 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 19,50% годовых.
с погашением 07.08.2019 на сумму 165,496 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 19,00% годовых.
с погашением 29.01.2020 на сумму 2,318 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 18,50% годовых.с погашением 20.01.2021 на сумму 248,914 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 18,00% годовых.

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Минфин также продал долларовые ОВГЗ:с погашением 19.06.2019 на сумму 72,198 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 6,50% годовых.
с погашением 18.07.2019 на сумму 18,483 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 6,70% годовых
.с погашением 12.12.2019 на сумму 35,031 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 7,25% годовых.
с погашением 12.02.2020 на сумму 2,586 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 7,25% годовых.
с погашением 22.07.2020 на сумму 3,695 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 7,25% годовых.
с погашением 11.02.2021 на сумму 4,241 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 7,50% годовых.
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даже больше обещаного!! вместо 1k гр в день - 2k!!! )))
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І що, п'ять років чонила в ручці не було? З петром, найближче підвищення ще через 5 років?
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Чего и насколько они еще повысят за оставшийся месяц?
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Вышиванка - бронежилет украинского коррупционера

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Пьяный в хлам свинобарыга носится по городам Украины с томосом и дергает всех за носы и ворует шапки, скоро начнет всем бить морды


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перед 31 баберу свою на передовую пошлёт передком агитировать. ***** - последний довод короля барыги
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и пох требования МВФ КОгда нужно в вресле усидеть))) во как оказівается бівает - все можно порешать
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Господа порохоботы! Это вам не деньги на оборонных заказах тырить и оправдывать своих хозяев-воров
http://ua24ua.net/yuriy-kasyanov-eto-vam-ne-dengi-na-oboro…/
Вы просто ленивые, трусливые, неумные людишки, ничего не умеющие делать, кроме как красть и воровать. Ваше время вышло
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За патологічного брехуна можуть голосувати тільки клінічні ідіоти!!! Порохоботи-ідіоти!!!
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Чтобы поднять зарплаты военным,нужно поднять цены на отопление и газ для населения.
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Да й робити з армії заробітчанство теж не вірно. Один за машиною прийшов служити, другому на хату не вистачає. А коли виконувати наказ - виляють хвостом. І скиглять що їм мало все. Все мало. І те не то і той не той. Взагалі якщо не готовий загинути. Будь-ласка сиди вдома в жінки під юбкою, або біжи в Європу торчки мий. Пожалій бюджет.
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У вас примитивное мышление. Если человек едет в Европу на работу - то 100% мыть унитазы ? Другой ведь работы в принципе не существует. Наверно киселя пересмотрели.

Найдите в интернете вакансию по мытью туалетов).
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлава Минобороны Полторак подписал приказ о повышении доплат военным в зоне ООС
 
 
 
 
 
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