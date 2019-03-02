 Глава Минобороны Полторак подписал приказ о повышении доплат военным в зоне ООС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Степана Полторака.
"По решению президента Украины Петра Порошенко только что подписал приказ о повышении доплат к денежному обеспечению военнослужащим ВС Украины, которые находятся в районе ООС. Выплаты будут происходить с первого апреля 2019 года. Военнослужащие, находящиеся на первой линии соприкосновения, будут получать доплату +2000 гривен, и общая сумма будет составлять 12000; на второй линии соприкосновения 1 000 гривен - и общая сумма будет равна 5 500. Кроме этого, будет повышено денежное обеспечение военнослужащим ВМС ВС Украины, которые выполняют боевые задачи и находятся в акватории Азовского моря: они будут получать доплату 5500 гривен, а при выходе на боевые дежурства - 12000 гривен", - говорится в сообщении.
1. Ради красного словца не пожалею мать-отца?
2. Таёжносоюзный - Порошенко всё делает не так, по определению.
3. Коммунистический - Порошенко всё делает не так потому, что буржуй.
4. Лахтинский - Порошенко всё делает не так.
5. Раньше всё было лучше, а счастливое прошлое при убийце-Януковиче Порошенко профукал.
https://censor.net.ua/comments/locate/8/3114591/69243419
один уже в восторг пришел от сРу новостей о готовящемся побеге Порошенко.
от воно і "пише"!
Силовики задержали в Ровно по подозрению во взяточничестве заместителя начальника штаба по комплектованию одного из батальонов Нацгвардии. Как сообщает пресс-центр СБУ во вторник, 20 февраля, капитан требовал 300 долларов у местного жителя за оформление на службу по контракту.
Ше наприкінці року барига та його *вінницький партнёр * Гройся волали про дефолт ..!?
Все для *фронту все для перемоги ліпецького * на виборах !
боюсь, шо кашлату свинку таки протягнуть на другий термін..(
Как из рога изобилия.
Подлецы.
Откуда вдрух у пацанов столько дених - предвыборный мешок развазалсо? Или разодрали?
це борги, від чоколятних наступним поколінням!!!
с погашением 07.08.2019 на сумму 165,496 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 19,00% годовых.
с погашением 29.01.2020 на сумму 2,318 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 18,50% годовых.с погашением 20.01.2021 на сумму 248,914 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 18,00% годовых.
с погашением 18.07.2019 на сумму 18,483 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 6,70% годовых
.с погашением 12.12.2019 на сумму 35,031 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 7,25% годовых.
с погашением 12.02.2020 на сумму 2,586 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 7,25% годовых.
с погашением 22.07.2020 на сумму 3,695 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 7,25% годовых.
с погашением 11.02.2021 на сумму 4,241 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 7,50% годовых.
королябарыги
http://ua24ua.net/yuriy-kasyanov-eto-vam-ne-dengi-na-oboro…/
Вы просто ленивые, трусливые, неумные людишки, ничего не умеющие делать, кроме как красть и воровать. Ваше время вышло
Найдите в интернете вакансию по мытью туалетов).