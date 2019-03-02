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Все про:писатель (159) смерть (5751)

 Умер писатель и сценарист фильмов об УПА Василий Портяк

В субботу, 2 марта 2019 года, ушел из жизни известный украинский писатель, сценарист и прозаик Василий Васильевич Портяк. 31 марта ему бы исполнилось 67 лет.

Об этом его друзья сообщили в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

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"Сегодня ночью в результате короткой, но тяжелой болезни, не стало прекрасного человека Василия Портяка - известного писателя, автора сценариев нескольких фильмов, в том числе об УПА "Вишневые ночи", "Непокоренный", "Железная сотня". Как сын пулеметчика УПА Василия Билинчука (Сибиряк) и племянник райпроводника Дмитрия Билинчука (Хмара) он тонко чувствовал историю борьбы. В его планах было еще много сделать для чествования дяди Дмитрия Билинчука, расстрелянного в Лукьяновской тюрьме в Киеве, однако не судьба...

31 марта Василию должно было исполниться 67, у него осталась жена Леся, дочь Алиса и сын Орест, а также несметное количество друзей, знакомых, соратников", - написал, в частности, Андрей Мацкив.

Умер писатель и сценарист фильмов об УПА Василий Портяк 01

Источник: https://censor.net.ua/n3114592
 
 
 Топ комментарии
 
Спочивай з Богом, достойний сину України. Твої справді чудові і надзвичайно корисні фільми ще не допускаються масово до широкого екрану. Тому і не отримав достойної оцінки у держави Україна, як Жванецький у Путіна. Але час розставить все по місцях. Прийми вдячність від людей, знайомих з твоєю творчістю.
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сочувствую - как боец на фронте
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Царство Небесне, вічний спокій і нехай рідна земля буде йому пухом.

Слава Україні !
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Спочивай з Богом, достойний сину України. Твої справді чудові і надзвичайно корисні фільми ще не допускаються масово до широкого екрану. Тому і не отримав достойної оцінки у держави Україна, як Жванецький у Путіна. Але час розставить все по місцях. Прийми вдячність від людей, знайомих з твоєю творчістю.
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/райпроводника Дмитрия Билинчука (Облако)/ (с) Яке ще "облако" ??? Хмара !!!
На Цензорі автоперекладач ?
Источник:https://censor.net.ua/n3114592
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"Підлога країни" трапляється в усіх напрямках ґавтоматичного перекладу, навіть з англійською буває floor of the country - наприклад, "плачу наличными" якось переклали "I am crying by cash".

Втім вже виправили на Хмара.
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Царство Небесне, вічний спокій і нехай рідна земля буде йому пухом.

Слава Україні !
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Как житель Донецка выражаю глубокое спивчуття людини та патриоту.
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Когда создаёшь такие фильмы, к официальной медицине обращаться нельзя - залечат
быстро и с гарантией.
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Ми сьогодні сюди не запрошені, не чекали на тут
Машингвери свої запорошені ми не випустим з рук...


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Земля пухом ! Царство Небесне цій сміливій людині ! Співчуття рідним .
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Вічна Пам'ять і Вічна Слава.
Нехай Альфадр запросить його до дубового столу в Залі Бронзових Щитів - бо його мистецтво теж було Шляхом Боротьби.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУмер писатель и сценарист фильмов об УПА Василий Портяк
 
 
 
 
 
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