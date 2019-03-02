 Умер писатель и сценарист фильмов об УПА Василий Портяк

Об этом его друзья сообщили в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня ночью в результате короткой, но тяжелой болезни, не стало прекрасного человека Василия Портяка - известного писателя, автора сценариев нескольких фильмов, в том числе об УПА "Вишневые ночи", "Непокоренный", "Железная сотня". Как сын пулеметчика УПА Василия Билинчука (Сибиряк) и племянник райпроводника Дмитрия Билинчука (Хмара) он тонко чувствовал историю борьбы. В его планах было еще много сделать для чествования дяди Дмитрия Билинчука, расстрелянного в Лукьяновской тюрьме в Киеве, однако не судьба...
31 марта Василию должно было исполниться 67, у него осталась жена Леся, дочь Алиса и сын Орест, а также несметное количество друзей, знакомых, соратников", - написал, в частности, Андрей Мацкив.
На Цензорі автоперекладач ?
Источник:https://censor.net.ua/n3114592
Втім вже виправили на Хмара.
Слава Україні !
быстро и с гарантией.
Машингвери свої запорошені ми не випустим з рук...
Нехай Альфадр запросить його до дубового столу в Залі Бронзових Щитів - бо його мистецтво теж було Шляхом Боротьби.