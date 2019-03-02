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 Общество
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Все про:НАПК (661) Мангул (9) незаконное обогащение (5)

 НАПК предлагает два механизма восстановления наказания за незаконное обогащение, - Мангул

Национальное агентство сегодня лишено возможности устанавливать признаки незаконного обогащения в рамках начатых в этом году 500 полных проверок деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства.

В пресс-службе ведомства констатируют, что с принятием решения Конституционного суда Украины от 26 февраля, которым признана неконституционной статья 368-2 Уголовного кодекса, установить признаки незаконного обогащения в декларациях за 2015 - 2018 годы больше невозможно, передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина рискует потерять безвиз с ЕС и сотрудничество с МВФ из-за отмены ответственности за незаконное обогащение, - Transparency International

"Считаю самым важным вопросом введение в Уголовном кодексе статьи относительно незаконного обогащения чиновников всех уровней и установления ответственности за указанное преступление, - заявил председатель Национального агентства Александр Мангул. - НАПК готово присоединиться к экспертизе внесенных в Верховную Раду Украины законопроектов для укрепления юридических конструкций".

По словам Александра Мангула, Национальное агентство по предупреждению коррупции как центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, который обеспечивает формирование и реализует государственную антикоррупционную политику, рассматривает две возможные модели урегулирования этого вопроса. С учетом позиции Конституционного суда Украины, незаконным обогащением может быть определено:

- увеличение у лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, в собственности активов в значительном размере, превышающем его доход;

или же

- приобретение имущества, увеличение стоимости этого имущества лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, которое значительно превышает законные доходы лица, если эти действия совершены без установленных законом, иными правовыми актами или сделками оснований.

Также читайте: Стали известны имена депутатов, по инициативе которых КС отменил наказание за незаконное обогащение

Председатель НАПК отметил, что криминализация такого деяния, как незаконное обогащение, является одним из обязательств нашего государства, которое Украина взяла на себя при ратификации Конвенции ООН против коррупции, Уголовной конвенции о борьбе с коррупцией (ETS 173), Дополнительного протокола к Уголовной конвенции о борьбе с коррупцией (ETS 191), и определена рекомендациями Группы государств Совета Европы против коррупции (GRECO) и других международных организаций.

Напомним, 26 февраля Конституционный суд Украины признал несоответствующей основному закону статью 368-2 Уголовного кодекса. Согласно решению КС, госслужащих и депутатов нельзя привлечь к ответственности по данным из их электронных деклараций.

Эта норма была принята в 2015 году в рамках плана действий по визовой либерализации, благодаря которому Евросоюз предоставил Украине безвизовый режим. Также эта норма записана как условие подписания меморандума с МВФ, то есть, важна для получения кредитов.

Источник: https://censor.net.ua/n3114591
 
   
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Ручная макака Офшренка предлагает. Приготовится на выход.
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Никакой отсебячины рошеновской ! Только европейские рекомендации !
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Обосрались то тепер обтікайте. Місяць вам лишилось ворюги. НАПК предлагает два механизма восстановления наказания за незаконное обогащение, - Мангул - Цензор.НЕТ 9220
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Ручная макака Офшренка предлагает. Приготовится на выход.
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...Так а скількі бабла пішло на цей *гешефт * боротьби з корупцією !?
НАЗК .НАБУ .САП .ДБР .А чого тепер варте створення Антикор.суду ? НАЗК пропонує два механізми відновлення покарання за незаконне збагачення, - Мангул - Цензор.НЕТ 639
..НАЗК пропонує два механізми відновлення покарання за незаконне збагачення, - Мангул - Цензор.НЕТ 3477....
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НАПК предлагает два механизма восстановления наказания, за незаконное обогащение, гильотина и диба.
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Никакой отсебячины рошеновской ! Только европейские рекомендации !
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Долой мародера. Мародеру срок и конфискация.
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Так вашего Захара уже грохнули...поздно ему срок, а конфискацию может Пушилин и не сделал...вам виднее... НАПК предлагает два механизма восстановления наказания за незаконное обогащение, - Мангул - Цензор.НЕТ 5298
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Дарю тебе и захера. И петушилина. И медведчука с бойко ))
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Мне чужого не надо...спасибо.. НАПК предлагает два механизма восстановления наказания за незаконное обогащение, - Мангул - Цензор.НЕТ 4631
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У меня нет шефа....Рабская психология и лишняя хромосома не дают тебе это понять... НАПК предлагает два механизма восстановления наказания за незаконное обогащение, - Мангул - Цензор.НЕТ 2842...Нам Император или Царь не нужен.... НАПК предлагает два механизма восстановления наказания за незаконное обогащение, - Мангул - Цензор.НЕТ 9357
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вчерашние соевые уже петушатника сливают.
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Ну чё ты визжишь? В КСУ телегу эту откатил не Порох а Аваков . 49 депутатов от Народного Фронта во главе с Пинзеником состряпали это всё. Вот им и ори "ЗРАДА". Я не порохобот но справедливости ради это пишу. Замутили это всё аваковцы,и кстати судьи по квоте пороха не проголосовали за отмену ответственности за незаконное обогащение а проще за коррупцию а протянули это судьи по квоте НФ и "Батькивщины"и Ляшка. Так что какой бы порох не был но к этой хе*не он не причастен.
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Мне шо твой Порох шо Аваков .- одна куча дерьма.
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Тільки Європа, тоді ці будуть боятися грати в Закон!!
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Обосрались то тепер обтікайте. Місяць вам лишилось ворюги.
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А что через месяц? Они под себя закон приняли,перестраховались,а дальше им пофуй!
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Головне щоб не по втікали, а стаття знайдеться кожному .Кодекс товстий. Головне щоб у нової влади було бажання його шукати, а наше завдання обрати таку владу. НАЗК пропонує два механізми відновлення покарання за незаконне збагачення, - Мангул - Цензор.НЕТ 2645
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ну не пофуй, наказание никто не отменял , да наказать будет сложнее, доказать это должно следствие , просто НОРМАЛЬНО надо искать..... ни что не скрыто под луной
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2 механизьма и оба не работают НАПК предлагает два механизма восстановления наказания за незаконное обогащение, - Мангул - Цензор.НЕТ 5260
как люстрация - только через бак и кастрацию НАПК предлагает два механизма восстановления наказания за незаконное обогащение, - Мангул - Цензор.НЕТ 5260
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Мародеры при власти, сливвайте воду, рыбки сдохли
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Держава Українавзяла на себе зобов'язання. А продажний, ой, вибачте, поважний КС на чолі з Шевчуком такого зобов'язання не брав. А, оскільки судді начиталися про олдного французького короля, що стверджував, що "держава це я". вони уявили себе наддержавним органом, або окремою державою, незалежною від решти України. Хто вважає, що це правильний стан речей? Державних чиновників, суддів, прокурорів та представників деяких правоохоронних та антикорупційних органів прошу не відповідати.
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В яме Юля лежит? Это ее "будка"?
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У них мозги есть? Что у тех, кто придумал этот "закон" и у тех, кто его принял. Думали вот так взяли и просто обдурили Европу и народ Украины. Но если народ и можно обдурить, то Европу нет. И сейчас самый правильный вариант был бы посадить всех кто придумал и кто принял это все. Законом это назвать нельзя.
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А какой-нибудь кандидат в президенты кричал во время принятия такого закона, что его можно отменить?
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В Украине крепнут слухи о том, что действующий глава государства Пётр Порошенко хочет сбежать из страны.
Несмотря на то, что белорусский «батько» Александр Лукашенко прочит нынешнему украинскому лидеру победу в предстоящих выборах, сам Пётр Алексеевич в этом не уверен.
В Украине всё сильнее распространяются слухи о том, что действующий глава государства решил отказаться от участия в президентских выборах 31 марта.
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Він втік ще 2 роки тому.

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Над украинским лидером Петром Порошенко сгущаются тучи. Шансы победить на выборах главы государства у него практически нулевые. Предвидя бесславный финал своего президентства, глава Незалежной продолжает готовить побег на Запад.
https://dni.ru/polit/2018/12/17/413826.html

Порошенко готовит побег
Все самое ценное украинский лидер уже отправил за границу
https://utro.ru/politics/2018/10/09/1376530.shtml


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Там ворів швидше садять, жалко що гроші вкрадені у людей пропадуть.
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Тебе что ещё со сРу для зрады запостить?
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"ВКЛ" знайшов, а як тебе "ВИКЛ" не бачу. Може в самого розуму вистачить.
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Запости ещё одну зраду со сРу ресурсов и я ВЫКЛ, т.к. станет ясно - с кем разговариваю.
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Мужики, ви школу ходили? Боже, яка ганебна культура. Якби ти це написав на заборі він би згорів від ганьби не зважаючи на те що бетонний!
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Школу ты, похоже, пропустил, если от зрады со сРу ресурсов лохи не горят, а тут бетонный забор загорится.
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Шановні зарубіжні читачі, вибачте за лайку і безграмотність деяких дописувачів. Їх в нас небагато, просто модератори, другий раз, не змозі прослідити за цим позорним явищем яке ганьбить нашу державу.
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Теперь буду знать, что в Украине одни патриоты, а за рубежом нет тех, кто за Украину.
Теперь буду подозрительно относится к Канаде, видимо они что-то мутят, а не поддерживают Украину, т.к. они - "зарубежные читатели".
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Переклади з мавпячої мови на людську що ти хотів сказати.
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Так у тебя все украинцы, говорящие на русском - обезьяны?
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Упаси бог, людину поважають не за на якій мові говорить, а що говорить, а тут якесь "сРу", "лохи"....
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Тогда это
Хома Невіруючий

Переклади з мавпячої мови на людську що ти хотів сказати.
02.03.2019 14:51 Ответить Мне нравится

кто-то другой сказал и кому-то другому понравилась зрада со сРу...
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"увеличение у лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, в собственности активов в значительном размере, превышающем его доход;".
Дополнить
увеличение у лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления,А ТАК ЖЕ АФФЕЛИРОВАНЫХ С НИМ ЛИЦ в собственности активов в значительном размере, превышающем его доход.
Тлько как заставить его принять! Будет затруднительно списать на бабушек, всю жизнь проработавших в колхозе,и с минимальной пенсией,недвижимость и активы на сотни тысяч и миллионы долларов!
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Скандал в оборонке: Корпорация "Богдан" получила еще 500 млн.грн. по "тайным" договорам
Автосборочный завод №2 компании Богдан Моторс получил еще 510 млн гривен на выполнение тайных соглашений с Минобороны
С декабря 2018 года по сегодняшний день Автосборочный завод №2 компании Богдан Моторс получил 510 млн гривен на выполнение тайных соглашений с Минобороны в рамках государственного оборонного заказа на поставку автотранспорта. Об этом со ссылкой на официальный портал использования публичных финансов заявил Глеб Каневский, глава экспертной организации StateWatch, пишет в пятницу, 1 марта, Экономическая правда.
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"Укроборонпрому" продавали деталі, вкрадені в української же армії:
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Компанія "Богдан Моторс", яка належить першому заступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському отримала півмільярда гривень за таємними контрактами на закупівлю вантажних і санітарних автомобілів, зроблених на китайському шасі.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
375 млн гривень Богдан отримав з державного бюджету наприкінці грудня минулого року. Ще майже сто тридцять п'ять перерахували в січні і лютому 2019-го.
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Выход здесь только один: - РАЗОГНАТЬ ЭТОТ СОСТАВ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА, КАК ПРИНЯВШИЙ НЕКОНСТИТУЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ.
ЧЕСТНО ПРИЗНАТЬ ТОЛЬКО ОДНО ИЗ ДВУХ: - 1. В ДЕЙСТВИЯХ СУДЕЙ БЫЛИ КОРЫСТНЫЕ ПОБУЖДЕНИЯ. (ну и с дальнейшими последствиями в связи с этим)

2. - СУДЬИ НЫНЕШНЕГО СОСТАВА КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА НЕЗНАЮТ ОСНОВ ПРАВА И ПОРЯДКА ВЕРХОВЕНСТВА ЗАКОНОВ. (с вытекающим в связи с этим лишением их всех юридических практик)

ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ УКРАИНЫ ПО ЭТОМУ ВОПРОСУ, ЭТО ПОПЫТКИ ВЕРТЕТЬ ЖЁППОЙ ПРИ ПЛОХОЙ ИГРЕ.
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Основы - верховенство подзаконов над Конституцией?
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Нет, не верховенство. Но выходить озвучивать, что статья "неконституционна", и все что "нажито непосильным трудом" теперь вполне законно, и можно дальше осваивать... Ну это такой офигенный шаг для поднятия рейтинга. Безвиз с томосом просто нервно курят в сторонке.
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Надание Томоса - избавление от инструмента оккупации паРаши, а не нервное курение в стороне.
Кто из #борцовзанародноесчастье в своё время протестовал против неконституционности закона, особенно из кандидатов в президенты?
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Я в курсе что такое и томос, и безвиз. Вот только не пойму почему я еще 4 года должен ждать начала реформ? Не подскажете?
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Реформы процесс или волшебная палочка?
В Польше, где сразу отменили всю социалку и подняли цены до европейских, через сколько лет "реформы начались"?
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В Грузии и Южной Корее волшебная палочка, а у нас почему то процесс.. Причем долгий. И не сравнивайте Польшу и Украину, я жил в Польше, нам до поляков очень далеко в плане честности и воровства.
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Сказки про Грузию не надо, после того, как Саакашвили устроил приёмную на дороге, я заинтересовался и вышло, что во всём регионе после кризиса произошел рост ВВП, в Грузии несколько больше, но кривые роста почти параллельны.
Можно увидеть рост зарплаты в Грузии и Южной Корее за 5 лет и количество средства, потраченных даже не на восстановление, а практически на создание ВСУ?
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Ну раз не надо то и не слушайте. Мне вот не надо ВВП в Южной Кореи. Как не надо ВВП зимбабве, кацапстана и прочих стран кроме Украины.
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А кто сказал, что в этих странах волшебная палочка?
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Вы спросили я ответил. Исключительно для сравнения.
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Зачем Вы спорите с бульбашём из белорусской ссср ??????
Они у себя порядок ненавели, но всё знают про Украину и Украинцев. И даже знают как нам жить. 😂😅😂
ГОНИТЕ ЭТИХ ПРОкацапленых В ДУПУ.
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Сравнения чего с чем? И какие цифры были приведены в качестве доказательства?
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Вот они

Александр Игоревич b3cfb89b

В Грузии и Южной Корее волшебная палочка, а у нас почему то процесс..


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Тому, що найняли (на виборах) падлюк до рад усіх рівнів. А вони, від Вашого імені, найняли таких самих виконавців.
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В своей белорусской ссср будешь рассказывать о законах.
ВАЛИ В ДУПУ ТВАРЬ ЗАПОРЕБРИКОВАЯ. 😂😅😂
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.... Грановський він же Свинарчук був почесним консулом Сейшельських островів ... і як справжній патріот і друг президента він передав цю посаду своєму сину Грановському молодшому!!!
Тобто посада консула в «оновленій і реформованій» Петром країні передається у спадок
Оце де дно.
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Самый действенный механизм - высшая мера в условиях военного положения державы.
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Это прекрастная лакмусовая бумажка, показывающая перед выборами- кто есть кто... Вся эта шобла написавшая в КСУ и сам КСУ в ПЕРВЫХ рядах этих мерзейнейших коррупционеров, которые прикрываются "презумпцией невиновности", когда ВИНОВНОСТЬ чуть не лопающихся от воровства коррупционеров у всех на виду, . Здесь доказывать НИЧЕГО НЕ НАДО. Просто такому ЖИРНОМУ КОТУ предложить объяснить .ОТКУДА БАБЛО??? И не только у него, а у его бабушки -пенсионерки. И всё станет сразу на свои места.
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..А тут теж *борець з корупцією * .. НАЗК пропонує два механізми відновлення покарання за незаконне збагачення, - Мангул - Цензор.НЕТ 2813...Особливо на фоні відміни останнього закону !
..
.НАЗК пропонує два механізми відновлення покарання за незаконне збагачення, - Мангул - Цензор.НЕТ 9643...
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Как запели да да да ! Если всех собрать и построить в ряд там сколько обогащения мама не горюй, можно за ваши скромно заработанные упорным трудом купить ещё одну Украину в запас. Для вас обогащённых уже купленные за бугром виллы , Украина родненькая как работа для дальнейшего обогащения, на другое мозгов не хватит только тут....
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Убогое НАПК ничего не может. Кроме как назначать себе премии в несколько окладов. ВСЕ. На этом его возможности и заканчиваются.
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Уроды верните тот закон за который мы получили без виз!
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я предлагаю руководителям НАПК вернуть в бюджет немерянные зарплаты за два года бездействия
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Может быть два механизма для наказания - 1. Расстрел, 2. повешенье.
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Назк,САП,ДБР и НаБУ - поверніть всі кошти витрачені на вас і пішли в дишло.Так вирішив новостворений КС, Придурки рулять - Европа сміється. НАЗК пропонує два механізми відновлення покарання за незаконне збагачення, - Мангул - Цензор.НЕТ 2848
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Господа порохоботы! Это вам не деньги на оборонных заказах тырить и оправдывать своих хозяев-воров
http://ua24ua.net/yuriy-kasyanov-eto-vam-ne-dengi-na-oboro…/
Вы просто ленивые, трусливые, неумные людишки, ничего не умеющие делать, кроме как красть и воровать. Ваше время вышло
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НАПК предлагает два механизма восстановления наказания:

1. ВЕШАТЬ, потом РАССТРЕЛИВАТЬ
2. РАССТРЕЛИВАТЬ, потом ВЕШАТЬ
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНАПК предлагает два механизма восстановления наказания за незаконное обогащение, - Мангул
 
 
 
 
 
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