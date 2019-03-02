 НАПК предлагает два механизма восстановления наказания за незаконное обогащение, - Мангул

В пресс-службе ведомства констатируют, что с принятием решения Конституционного суда Украины от 26 февраля, которым признана неконституционной статья 368-2 Уголовного кодекса, установить признаки незаконного обогащения в декларациях за 2015 - 2018 годы больше невозможно, передает Цензор.НЕТ.
"Считаю самым важным вопросом введение в Уголовном кодексе статьи относительно незаконного обогащения чиновников всех уровней и установления ответственности за указанное преступление, - заявил председатель Национального агентства Александр Мангул. - НАПК готово присоединиться к экспертизе внесенных в Верховную Раду Украины законопроектов для укрепления юридических конструкций".
По словам Александра Мангула, Национальное агентство по предупреждению коррупции как центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, который обеспечивает формирование и реализует государственную антикоррупционную политику, рассматривает две возможные модели урегулирования этого вопроса. С учетом позиции Конституционного суда Украины, незаконным обогащением может быть определено:
- увеличение у лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, в собственности активов в значительном размере, превышающем его доход;
или же
- приобретение имущества, увеличение стоимости этого имущества лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, которое значительно превышает законные доходы лица, если эти действия совершены без установленных законом, иными правовыми актами или сделками оснований.
Председатель НАПК отметил, что криминализация такого деяния, как незаконное обогащение, является одним из обязательств нашего государства, которое Украина взяла на себя при ратификации Конвенции ООН против коррупции, Уголовной конвенции о борьбе с коррупцией (ETS 173), Дополнительного протокола к Уголовной конвенции о борьбе с коррупцией (ETS 191), и определена рекомендациями Группы государств Совета Европы против коррупции (GRECO) и других международных организаций.
Напомним, 26 февраля Конституционный суд Украины признал несоответствующей основному закону статью 368-2 Уголовного кодекса. Согласно решению КС, госслужащих и депутатов нельзя привлечь к ответственности по данным из их электронных деклараций.
Эта норма была принята в 2015 году в рамках плана действий по визовой либерализации, благодаря которому Евросоюз предоставил Украине безвизовый режим. Также эта норма записана как условие подписания меморандума с МВФ, то есть, важна для получения кредитов.
НАЗК .НАБУ .САП .ДБР .А чого тепер варте створення Антикор.суду ?
......
восстановлениянаказания, за незаконное обогащение, гильотина и диба.
как люстрация - только через бак и кастрацию
https://www.unn.com.ua/uk/news/1783719-skandal-z-rozkradannyam-v-oborontsi-mozhe-vplinuti-na-pidtrimku-ssha-general
Несмотря на то, что белорусский «батько» Александр Лукашенко прочит нынешнему украинскому лидеру победу в предстоящих выборах, сам Пётр Алексеевич в этом не уверен.
В Украине всё сильнее распространяются слухи о том, что действующий глава государства решил отказаться от участия в президентских выборах 31 марта.
https://dni.ru/polit/2018/12/17/413826.html
Порошенко готовит побег
Все самое ценное украинский лидер уже отправил за границу
https://utro.ru/politics/2018/10/09/1376530.shtml
Теперь буду подозрительно относится к Канаде, видимо они что-то мутят, а не поддерживают Украину, т.к. они - "зарубежные читатели".
Хома Невіруючий
Переклади з мавпячої мови на людську що ти хотів сказати.
02.03.2019 14:51 Ответить Мне нравится
кто-то другой сказал и кому-то другому понравилась зрада со сРу...
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увеличение у лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления,А ТАК ЖЕ АФФЕЛИРОВАНЫХ С НИМ ЛИЦ в собственности активов в значительном размере, превышающем его доход.
Тлько как заставить его принять! Будет затруднительно списать на бабушек, всю жизнь проработавших в колхозе,и с минимальной пенсией,недвижимость и активы на сотни тысяч и миллионы долларов!
Автосборочный завод №2 компании Богдан Моторс получил еще 510 млн гривен на выполнение тайных соглашений с Минобороны
С декабря 2018 года по сегодняшний день Автосборочный завод №2 компании Богдан Моторс получил 510 млн гривен на выполнение тайных соглашений с Минобороны в рамках государственного оборонного заказа на поставку автотранспорта. Об этом со ссылкой на официальный портал использования публичных финансов заявил Глеб Каневский, глава экспертной организации StateWatch, пишет в пятницу, 1 марта, Экономическая правда.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
375 млн гривень Богдан отримав з державного бюджету наприкінці грудня минулого року. Ще майже сто тридцять п'ять перерахували в січні і лютому 2019-го.
ЧЕСТНО ПРИЗНАТЬ ТОЛЬКО ОДНО ИЗ ДВУХ: - 1. В ДЕЙСТВИЯХ СУДЕЙ БЫЛИ КОРЫСТНЫЕ ПОБУЖДЕНИЯ. (ну и с дальнейшими последствиями в связи с этим)
2. - СУДЬИ НЫНЕШНЕГО СОСТАВА КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА НЕЗНАЮТ ОСНОВ ПРАВА И ПОРЯДКА ВЕРХОВЕНСТВА ЗАКОНОВ. (с вытекающим в связи с этим лишением их всех юридических практик)
ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ УКРАИНЫ ПО ЭТОМУ ВОПРОСУ, ЭТО ПОПЫТКИ ВЕРТЕТЬ ЖЁППОЙ ПРИ ПЛОХОЙ ИГРЕ.
Кто из #борцовзанародноесчастье в своё время протестовал против неконституционности закона, особенно из кандидатов в президенты?
В Польше, где сразу отменили всю социалку и подняли цены до европейских, через сколько лет "реформы начались"?
Можно увидеть рост зарплаты в Грузии и Южной Корее за 5 лет и количество средства, потраченных даже не на восстановление, а практически на создание ВСУ?
Они у себя порядок ненавели, но всё знают про Украину и Украинцев. И даже знают как нам жить. 😂😅😂
ГОНИТЕ ЭТИХ ПРОкацапленых В ДУПУ.
Александр Игоревич b3cfb89b
В Грузии и Южной Корее волшебная палочка, а у нас почему то процесс..
ВАЛИ В ДУПУ ТВАРЬ ЗАПОРЕБРИКОВАЯ. 😂😅😂
Тобто посада консула в «оновленій і реформованій» Петром країні передається у спадок
Оце де дно.
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http://ua24ua.net/yuriy-kasyanov-eto-vam-ne-dengi-na-oboro…/
Вы просто ленивые, трусливые, неумные людишки, ничего не умеющие делать, кроме как красть и воровать. Ваше время вышло
1. ВЕШАТЬ, потом РАССТРЕЛИВАТЬ
2. РАССТРЕЛИВАТЬ, потом ВЕШАТЬ