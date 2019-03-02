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 Около 40 тысяч украинцев обратились за изменением избирательного адреса для голосования, - Петренко

Несмотря на то, что переселенцев в Украине насчитывается до 2 миллионов человек, лишь 40 тысяч хотят изменить избирательный адрес и проголосовать на выборах президента Украины.

Об этом сказал министр юстиции Павел Петренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"По состоянию на прошлую неделю около 40 тысяч украинцев обратились, чтобы изменить свой избирательный адрес для голосования", - сказал Петренко.

Он подчеркнул, что это "мизерная цифра" с учетом 1,7 млн переселенцев или около 1 млн людей без официальной прописки.

"Я обращаюсь ко всем украинцам. На самом деле, это тот момент, когда не прийти и не проголосовать будет очень большой ошибкой. Очень простая процедура изменения места голосования. Вам необходимо взять паспорт, и если вы переселенец, нет необходимости ни в каких других документах, которые бы подтверждали, почему вы будете голосовать в другом месте. Если вы студент, то достаточно студенческого билета. Просто придите, получите справку и проголосуйте на выборах президента", - сказал министр.

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По его словам, наибольшая активность украинцев в вопросе смены места голосования наблюдается в Донецкой, Луганской областях и Киеве, - речь идет в основном о переселенцах.

"Это трагедия, что пропускные пункты на линии фронта пропускают очень малое количество людей. За день приехать (на подконтрольную Украине территорию. - Ред.), проголосовать и вернуться - это очень трудно, и я думаю, что оккупационные власти не слишком будут поощрять эту ситуацию", - добавил в свою очередь министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Источник: https://censor.net.ua/n3114589
 
 
 Топ комментарии
 
"Это трагедия, что пропускные пункты на линии фронта пропускают очень малое количество людей" - это не трагедия, это - благо. Представляю, за кого они проголосуют, дай им возможность.
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В Молдове подвозили вату из Приднестровье,а в Украине откуда догадаться не сложно
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Ми вже бачили як вони голосували. Спасіба жітєлям Думбаса...
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"Это трагедия, что пропускные пункты на линии фронта пропускают очень малое количество людей" - это не трагедия, это - благо. Представляю, за кого они проголосуют, дай им возможность.
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За кого?

За юлю или зеленку они голосовать не будут,за порошенко то же.
Слишком много дискриминаций было допущено.

И потом переселенцы даже по минским соглашениям лишены права голоса,потому что их интересы никто не представляет.

Так что это просто никому не интересно.
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Ми вже бачили як вони голосували. Спасіба жітєлям Думбаса...
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Будуть голосувати і за клоуна, бо той обіцяв "дагаваривацца" і ставати на коліна, і за ТЮ. Аж бігом будуть. Особливо, якщо відвезуть-привезуть та 3 копійки дадуть.
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Вам же уже там ниже писали.
Не только не увезут - привезут,а наоборот обвинят в измене родины и посадят.
Запрещено это у них.
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Я вже нижче відписався, щл за ********** гроші і відвезуть, і привезуть, і 3 копійки дадуть. Аби протігти потрібного ***** кандидата.

Згадайте 2004 рік і пики хазяів тих "жителів...", коли останніми почали надходити результати з Луганської та Донецької областей та Криму з цифрами понад 100 % виборців на дільницях.
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Трагедія, що вони взагалі існують. Ці пропускні пункти через ЛИНИЮ ФРОНТУ.
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В Молдове подвозили вату из Приднестровье,а в Украине откуда догадаться не сложно
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автобусами и организованно глосовать за додон социалистов))))
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Голосовать за додонов ваты и без жителей Думбаса полно.

Это обычный дискриминационные вещи,хотя в Украине дискриминация переселенцев даже уголовно наказуема.

Кто у нас те законы соблюдает?
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Тобто коли переселенець не бажає підняти дупу аби піти написати заяву про зміну виборчої адреси, це дискримінація переселенця з боку... ? З чийого боку це дискримінація, доречі?
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Это следствие уже дискриминации.
Ну не хотят люди голосовать.
В конце концов это чувство гражданства должно быть взаимным.
Ну не признает государство их полноценными людьми и на бытовом уровне поощряет дискриминацию.

Но тут не столько о переселенцах сколько о жителях оккупированных территорий.
Там тех граждан Украины не формально,а по факту, два человека и вы и им умудряетесь поднасрать.
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Поганому танцюристу... держава не така.

Жодо "жителів...", повторюю ще раз - і відвезуть, і привезуть, і 3 копійки дадуть. Аби лиш проголосували за того, хто під ***** ляже.
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Повторять Вы можете сколько угодно и что угодно.

Есть реальность,а есть пропаганда.
Никто ни кого везти не собирается,напротив это не поощряется.
Не патриотично потому что.
У них за такие вещи слушать не будут,сразу на подвал отправят,а там уже будешь доказывать что ты не виноват как хочешь.

Зачем людям рисковать и ради чего?
Что бы вы потоки дерьма лили на них.
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Ще раз - згадайте 2004 рік.
І не розписуйтесь за плани ***** і керівництво окупантів. Якщо Ви не один з них, звісно.
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Думаю что это ты один из них.
Уж больно хочется тебе отвадить от Украины ее сторонников,что бы после возвращения Украине там одна вата была ненавидящая Украину.
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Все? Аргументів нема і, натомість, мокша з усіх щілин полізла?
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Какие еще нужны аргументы:
1.Ты врешь.
Все с точностью наоборот.
Не только кто то кого то повезет и заплатит за участие,а наоборот.
Для людей это позиция ехать на выборы - потому что я украинец.
Ты обсираешь эту позицию в интересах кремля.
2.
Это дискриминация граждан Украины по месту проживания.
Это запрещено конституцией.

3.
Это недальновидно,потому что Украине нужно будет на кого то опираться при возвращении.
Такие же как ты пудриоты не поедут.

В совокупности понятно чему и зачем вы это делаете.
Нормальный человек не ведется на такое.
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Маячня - вона така маячня. Особливо, коли недолуга. Але доведеться відповідати і на таке.

1. За окуповані території відповіфдальність несе окупант
2. Лінія фронту це не прохідний двір і не кордон.
3. З питаннями щодо "дискримінації за місцем проживання" жителів ОРДіЛО звертайтеся до ***** і тих таки жителів ОРДіЛО, які лягали під танки, аби не пустити українську армію боронити територію України. До тих самих осіб звертайтесь з питанням про те, чому в ОРДіЛО не діє Конституція України.

4. Ще раз нагадую, кому з першого разу не доходить - не розписуйтесь за інших.
5. Не міряйте чужий патріотизм, бо, схоже, не з українського окопу пишете.
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Ты бессилие по выполнению обязанностей,т.е. по обороне государства, зря пытаешься переложить на жителей оккупированных территорий.
Оборона это обязанность ВСУ,а не жителей.
Так же как и вопрос по тем кто ложился это не к жителям вопросы.
Это все очень некрасиво выглядит.
Так же как и остальные мантры.

Поэтому и результат такой.
А не потому что кому то лень поднять жопу с дивана.

Как раз переселенцы в три раза трудолюбивее тебя.
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Почему страдать из за их действий должны жители окуупированных территорий,а ты к примеру не должен или дядя Вася из Полтавы?
Это и есть дискриминация по месту проживания.
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А ми СВОЄ місто відбили. На відміну від "страдальцев", що "годували усю Україну".
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Ще раз. НЕ КАЖІТЬ ПРО ЛЮДЕЙ, ЯКИХ НЕ ЗНАЄТЕ.
Якщо ви не найтупіший *********** йолоп, звісно.
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Звісно, усі вам винні, усі "обязаньі", а що зробили Ви, разом із друзями і сусідами?

Дніпровці, наприклад, відбилися від *********** прихильників і наймитів та ще й запоріжцям допомогли. Харків також відбився.
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Каких еще наемников?
Переписываешь историю потихоньку?
Наемники были в Славянске и на Донбассе.
А у вас была клоунада.
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А в выборах в Молдове не участвуют жители с оккупированной территории Молдовы - Приднестровье?
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Выборы президента Молдовы проводятся на территории приднестровья.

Интересно другое.
Кому выгодно все время распространять эту версию что с оекупированных территорий кто то приедет голосовать за петра?
Кремль им оплатит эти поездки или кто?
По моему сепарптюги не приедут по причине того что они в базе,просто какие то люди не приедут потому что оно им не надо.
Если и приедут то какие то патриоты.
А теперь подумайте кому выгодно их обсирать?
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Вообще приезд с оккупированных территорий на территорию оккупированную "киевской хунтой", с Порошенко во главе, это признание предательства "молодых республик"...
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Приезд на выборы это риск того что человека обвинят в предательстве.
А здесь местные пудриоты - кремлеботы обвинят его в том, что он приехал голосовать за петю за деньги кремля.
Поэтому люди не едут.
По сути их предали.
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Громадянин Молдови може мати три паспорти. Хабітанти "недодністров'я" - хоч п'ять, хоч більше. В тому числі паспорт Молдови. Вони там наголосують. Аби до нас не перлися.
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Хабитанты к вам не припрутся.
Остальной вате и болоту мызамирному оно не надо.
Они в независимых от Украины республиках живут.
Зачем им чужой президент.
Поэтому за бесплатно они никуда не поедут.
Кремлю вообще невыгодно что бы они ехали.
Это косвенное признание что это Украина.

Если кто то и поедет то те люди,которые помнят и любят Украину.
Вы сделали все возможное что бы они не ехали.
Так что дышите ровно.
Ничего не будет.
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... и пару миллионов "прибыли с того света" изьявив желание проголосовать за Петра... Около 40 тысяч украинцев обратились за изменением избирательного адреса для голосования, - Петренко - Цензор.НЕТ 3984
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А сколько должно было прибавиться через "пирамиды" от бабушки с двухкомнатной квартиры?... Около 40 тысяч украинцев обратились за изменением избирательного адреса для голосования, - Петренко - Цензор.НЕТ 5891
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Неймется людям еще одного хозяйственника выбрать.
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Нет худа без добра. Ведь благодаря именно тем регионам, откуда родом переселенцы, мы и получили шапкокрада президентом.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОколо 40 тысяч украинцев обратились за изменением избирательного адреса для голосования, - Петренко
 
 
 
 
 
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