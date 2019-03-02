 Около 40 тысяч украинцев обратились за изменением избирательного адреса для голосования, - Петренко

Об этом сказал министр юстиции Павел Петренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"По состоянию на прошлую неделю около 40 тысяч украинцев обратились, чтобы изменить свой избирательный адрес для голосования", - сказал Петренко.
Он подчеркнул, что это "мизерная цифра" с учетом 1,7 млн переселенцев или около 1 млн людей без официальной прописки.
"Я обращаюсь ко всем украинцам. На самом деле, это тот момент, когда не прийти и не проголосовать будет очень большой ошибкой. Очень простая процедура изменения места голосования. Вам необходимо взять паспорт, и если вы переселенец, нет необходимости ни в каких других документах, которые бы подтверждали, почему вы будете голосовать в другом месте. Если вы студент, то достаточно студенческого билета. Просто придите, получите справку и проголосуйте на выборах президента", - сказал министр.
По его словам, наибольшая активность украинцев в вопросе смены места голосования наблюдается в Донецкой, Луганской областях и Киеве, - речь идет в основном о переселенцах.
"Это трагедия, что пропускные пункты на линии фронта пропускают очень малое количество людей. За день приехать (на подконтрольную Украине территорию. - Ред.), проголосовать и вернуться - это очень трудно, и я думаю, что оккупационные власти не слишком будут поощрять эту ситуацию", - добавил в свою очередь министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
За юлю или зеленку они голосовать не будут,за порошенко то же.
Слишком много дискриминаций было допущено.
И потом переселенцы даже по минским соглашениям лишены права голоса,потому что их интересы никто не представляет.
Так что это просто никому не интересно.
Не только не увезут - привезут,а наоборот обвинят в измене родины и посадят.
Запрещено это у них.
Згадайте 2004 рік і пики хазяів тих "жителів...", коли останніми почали надходити результати з Луганської та Донецької областей та Криму з цифрами понад 100 % виборців на дільницях.
Это обычный дискриминационные вещи,хотя в Украине дискриминация переселенцев даже уголовно наказуема.
Кто у нас те законы соблюдает?
Ну не хотят люди голосовать.
В конце концов это чувство гражданства должно быть взаимным.
Ну не признает государство их полноценными людьми и на бытовом уровне поощряет дискриминацию.
Но тут не столько о переселенцах сколько о жителях оккупированных территорий.
Там тех граждан Украины не формально,а по факту, два человека и вы и им умудряетесь поднасрать.
Жодо "жителів...", повторюю ще раз - і відвезуть, і привезуть, і 3 копійки дадуть. Аби лиш проголосували за того, хто під ***** ляже.
Есть реальность,а есть пропаганда.
Никто ни кого везти не собирается,напротив это не поощряется.
Не патриотично потому что.
У них за такие вещи слушать не будут,сразу на подвал отправят,а там уже будешь доказывать что ты не виноват как хочешь.
Зачем людям рисковать и ради чего?
Что бы вы потоки дерьма лили на них.
І не розписуйтесь за плани ***** і керівництво окупантів. Якщо Ви не один з них, звісно.
Уж больно хочется тебе отвадить от Украины ее сторонников,что бы после возвращения Украине там одна вата была ненавидящая Украину.
1.Ты врешь.
Все с точностью наоборот.
Не только кто то кого то повезет и заплатит за участие,а наоборот.
Для людей это позиция ехать на выборы - потому что я украинец.
Ты обсираешь эту позицию в интересах кремля.
2.
Это дискриминация граждан Украины по месту проживания.
Это запрещено конституцией.
3.
Это недальновидно,потому что Украине нужно будет на кого то опираться при возвращении.
Такие же как ты пудриоты не поедут.
В совокупности понятно чему и зачем вы это делаете.
Нормальный человек не ведется на такое.
1. За окуповані території відповіфдальність несе окупант
2. Лінія фронту це не прохідний двір і не кордон.
3. З питаннями щодо "дискримінації за місцем проживання" жителів ОРДіЛО звертайтеся до ***** і тих таки жителів ОРДіЛО, які лягали під танки, аби не пустити українську армію боронити територію України. До тих самих осіб звертайтесь з питанням про те, чому в ОРДіЛО не діє Конституція України.
4. Ще раз нагадую, кому з першого разу не доходить - не розписуйтесь за інших.
5. Не міряйте чужий патріотизм, бо, схоже, не з українського окопу пишете.
Оборона это обязанность ВСУ,а не жителей.
Так же как и вопрос по тем кто ложился это не к жителям вопросы.
Это все очень некрасиво выглядит.
Так же как и остальные мантры.
Поэтому и результат такой.
А не потому что кому то лень поднять жопу с дивана.
Как раз переселенцы в три раза трудолюбивее тебя.
Это и есть дискриминация по месту проживания.
Якщо ви не найтупіший *********** йолоп, звісно.
Дніпровці, наприклад, відбилися від *********** прихильників і наймитів та ще й запоріжцям допомогли. Харків також відбився.
Переписываешь историю потихоньку?
Наемники были в Славянске и на Донбассе.
А у вас была клоунада.
Интересно другое.
Кому выгодно все время распространять эту версию что с оекупированных территорий кто то приедет голосовать за петра?
Кремль им оплатит эти поездки или кто?
По моему сепарптюги не приедут по причине того что они в базе,просто какие то люди не приедут потому что оно им не надо.
Если и приедут то какие то патриоты.
А теперь подумайте кому выгодно их обсирать?
А здесь местные пудриоты - кремлеботы обвинят его в том, что он приехал голосовать за петю за деньги кремля.
Поэтому люди не едут.
По сути их предали.
Остальной вате и болоту мызамирному оно не надо.
Они в независимых от Украины республиках живут.
Зачем им чужой президент.
Поэтому за бесплатно они никуда не поедут.
Кремлю вообще невыгодно что бы они ехали.
Это косвенное признание что это Украина.
Если кто то и поедет то те люди,которые помнят и любят Украину.
Вы сделали все возможное что бы они не ехали.
Так что дышите ровно.
Ничего не будет.
І як би не вийшло нам з вами на зло
З маленького Вовки велике ху@ло...