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 Варфоломей отказался проводить собор глав православных церквей для обсуждения автокефалии ПЦУ: "Будет бесполезным"

Патриарх Константинопольский Варфоломей отказался собрать собор предстоятелей православных церквей для обсуждения автокефалии Православной Церкви Украины, на котором настаивал ряд промосковских православных церквей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт РПЦ, так Варфоломей ответил на соответствующее обращение предстоятеля антиохийской православной церкви, которая не признает автокефалии ПЦУ.

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В ответном письме Вселенский патриарх пишет, что в Константинополе "читали внимательно" письмо антиохийского патриарха от 31 декабря 2018 года.

"В ответ мы вас информируем, что после того как четыре православных церкви, с церковной и богословской точки зрения без причины, отказались присутствовать в деле Вселенского священного собора, чему нет оправданий, и ваша древняя церковь была одной из них, Вселенский патриархат имеет серьёзное основание воздержаться от такого собрания на общеправославном уровне, которое будет бесполезным, поскольку приведет к согласию только в том, что участники будут несогласны друг с другом", - отметил Варфоломей.

Он также добавил, что все другие новосозданные автокефальные церкви были утверждены также без общего обсуждения автокефальными церквами.

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3114587
 
   
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Там відсутнє одне слово: "Вьі верите в Бога Егову?"
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У них є підстави - пишуть під прапором своєї держави, а не під невідомою онучею.
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Одним словом, касабам болотна жаба цицьку дала посмоктати.
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не пали его - деньги за Магнитогорск ему высланы...!
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Надо правильно вопрос задавать.
Крым наш или в жопу дашь?
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Витёк . ты точно описал гундяйку - прислужника ботоксного карлика....
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Никогда не подумал бы что по церковному "ИДИТЕ НА РЕХ" так красиво звучит ...
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А що тут обговорювати? Томос вже є. Нехай РПЦ покаже свій "томос", а його і не було ніколи.
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Гундяй с ****** могут только половой орган дедушки показать и то мелкий!
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И не будет никогда, как и самой паРаши в скором времени.
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К сожалению финансовый потенциал Варфоломея ниже
Московского.Это и понимает Патриарх.Деньги решают всё.
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Скоро сравняется. Украина уйдет а в Мокше муслимы будут русских попов ссаными тряпками гонять!
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Очередной подсрачник свинорылому патриарху генерал-майору Гундяю
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гуню и его присных послали нах - перевод с церковного на обычный
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промосковський сатанат, анафема гуньдяївським холуям Варфоломей отказался проводить собор глав православных церквей для обсуждения автокефалии ПЦУ: "Будет бесполезным" - Цензор.НЕТ 7856" />
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Ось в кого треба вчитися поводитися! Порошенко скільки терся побіля Варфоломія? Хоч би поводитися навчився. Чи він Варфоломія за носа щипав? Чи капелюха здирав? А може, штовхав?
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дурень не замітить а розумний промовчить.
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Мокшанам запропонували піти під три чорти - *****, гундла і Вельзевула.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВарфоломей отказался проводить собор глав православных церквей для обсуждения автокефалии ПЦУ: "Будет бесполезным"
 
 
 
 
 
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