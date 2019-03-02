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Все про:ГПУ (9039) Житомир (438) суд (21894) Донбасс (18052) наемник (279) Лысенко Андрей (66)

 Участник незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР" заочно приговорен к 12 годам тюрьмы, - спикер ГПУ Лысенко

Королевский районный суд Житомира вынес приговор, которым 33-летний мужчина признан виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 2583, ч. 2 ст. 260 УК Украины, и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с конфискацией имущества.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу спикера ГПУ Андрей Лысенко, прокуратура Житомирской области обеспечила поддержание публичного обвинения по делу по фактам участия уроженца Донецкой области в террористической организации и в деятельности непредусмотренных законом вооруженных формирований.

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Преступной деятельности лица разоблачены и расследованы, под процессуальным руководством прокуратуры Житомирской области, Управлением Службы безопасности Украины в Житомирской области.

Органом предварительного расследования собраны неопровержимые доказательства, подтвержденные в ходе судебного разбирательства, о том, что указанное лицо в течение 2014-2016 годов добровольно находилось в составе незаконных вооруженных формирований, созданных так называемой "ДНР", действующих на временно оккупированной территории.

В частности, наемник "ДНР", в составе "1-й отдельной славянской мотострелковой бригады", "отдельной бригады специального назначения "Восток", "3-я рота отдельного батальона специального назначения "Патриот", оказал вооруженное сопротивление и незаконное противодействие выполнению служебных обязанностей правоохранителями и военнослужащими Вооруженных сил Украины, задействованными в проведении АТО.

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"Руководствуясь принципом неотвратимости наказания за совершение тяжкого и особо тяжкого преступлений, в связи с сокрытием обвиняемого на временно оккупированной территории Украины и за ее пределами, судом принято решение о проведении специального предварительного расследования и судебного производства (при отсутствии обвиняемого).

Таким образом, уроженец Донецкой области, который с 2015 года находится в розыске, заочно приговорен к лишению свободы сроком на 12 лет", - говорится в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3114585
 
 
 Топ комментарии
 
это потужно и мыролюбно. его ждут дома в новой полиции - очьень важьно у голубана.
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Заочно. Пуйла ще посадіть довічно (заочно).
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Хоч суд й Королівський,а рішення--бидляче.
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это потужно и мыролюбно. его ждут дома в новой полиции - очьень важьно у голубана.
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Для нього ждут дома вже фсьо. Він засуджений. Тільки з"явиться тут, сяде відразу.
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ШАПИТО!Понятие"неотвратимость наказания" не марайте
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В виртуальном мире Королевства Кривых зеркал наши судьи живут, конечного результата как не было,так и нет...? А зарплаты и пенсии получают реальную,а не заочно!
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Это если не максимуму ,а сложить статьи по которым он проходил,то ему светит пожизненное,но кормить украинскому народу его до конца жизни будет накладно,может его сразу заочно
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От этих судей он не зависит,только от бойцов которые в окопах сидят.. и в оптический прицел смотрят..?
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Пора уже в тылу пошалить наше контрразведке,можно на Керченский мост направить стаю бакланов камикадзе с взрывчаткой ( стая может доставить на мост до 13 кг взрывчатки под опору) Участник незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР" заочно приговорен к 12 годам тюрьмы, - спикер ГПУ Лысенко - Цензор.НЕТ 3328
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нет, это когда ты слышал, что есть такой секс по телефону
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУчастник незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР" заочно приговорен к 12 годам тюрьмы, - спикер ГПУ Лысенко
 
 
 
 
 
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