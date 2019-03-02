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 Политика Украины, Общество
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Все про:коррупция (7358) КС (1253) чиновник (1308) незаконное обогащение (5)

 Антикоррупционная инициатива ЕС раскритиковала отмену статьи УК о незаконном обогащении чиновников

Антикоррупционная инициатива EUACI - крупнейшая программа технической помощи ЕС по борьбе с коррупцией в Украине - опубликовала заключение о конституционности статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении, которую отменил Конституционный суд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Согласно заключениям, антикоррупционная инициатива EUACI опровергает аргументы, руководствуясь которыми Конституционный суд решил, что статья о незаконном обогащении противоречит конституционным принципам.

"Общим замечанием к аргументам в конституционном представлении является их общий характер", - говорится в тексте заключения.

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"В конституционном представлении не исследуются сущность и релевантность соответствующих правовых принципов относительно нормы Уголовного кодекса, которая отрицается, а также не проводится углубленный анализ соответствующей прецедентной практики Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) или иностранной конституционной практики", - отмечается в заключении.

В заключении отмечается, что можно утверждать, что конституционное представление также неправильно толкует правовую норму Уголовного кодекса, которая "отрицается и игнорирует презумпцию конституционности и, таким образом, последний доступ к возможностям толковать эту норму уголовного права способом, который был бы совместим с конституционными требованиями".

В конституционном представлении, в частности, утверждается, что статья 368-2 УК нарушает право человека считаться невиновным, поскольку переводит бремя доказывания со стороны обвинения на обвиняемого.

"Из конкретной формулировки преступления незаконного обогащения в Украине и судебной практики ЕСПЧ и конституционных судов других государств следует, что статья 368-2 УК не предусматривает каких-либо перекладываний бремени доказывания и, таким образом, не нарушает презумпцию невиновности", - говорится в сообщении.

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В конституционном представлении также утверждается, что определение незаконного обогащения нарушает защиту от самообвинения - конституционное право, предусмотренное статьей 63 Конституции Украины.

В заключении говорится, что статья 368-2 УК не требует от обвиняемого давать какие-либо объяснения и не обязывает в прямой форме обвиняемого предоставлять информацию.

"Подсудимый имеет право, но не обязан предоставлять объяснения о происхождении активов, о незаконности которых утверждает обвинение. Положения Уголовного кодекса как таковое не устанавливает какого-либо бремени доказывания о предоставлении доказательств. Это регламентируется исключительно правилами уголовного производства", - подчеркивается в документе.

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Эксперты отметили, что основная идея криминализации незаконного обогащения заключается в том, чтобы устранить требование доказательства связи между действиями государственного должностного лица и выгодой, в дальнейшем полученной за такие действия.

"Это означает, что недостаток доказательств в пользу обоснованного увеличения активов составляет достаточный признак для возникновения уголовной ответственности. Уголовное преследование за незаконное обогащение не требует одновременного преследования за основное правонарушение, то есть для того, чтобы в рамках последнего положения наступила уголовная ответственность, требуется лишь отсутствие обоснования существенного увеличения активов, а не совершение обвиняемым других конкретных преступлений или правонарушений", - говорят авторы.

Как сообщалось, 27 февраля Конституционный суд Украины обнародовал решение о признании неконституционной статьи 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).

КС пришел к выводу, что ст. 368-2 не соответствует "требованиям четкости, точности и однозначности, поэтому противоречит юридической определенности как составляющей принципа верховенства права, закрепленного в статье 8 Конституции Украины".

Конституционный суд указал, что конституционные предписания относительно презумпции невиновности и недопустимости привлечения лица к ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников должны применяться в равной степени ко всем лицам. Конституция Украины не допускает сужения или отмены этих гарантий в отношении отдельных категорий лиц.

Источник: https://censor.net.ua/n3114581
 
   
 Топ комментарии
 
Депутат от Бпп вчера заявил, что судьи конституционного суда подставили порошенко, проголосовав за отмену статьи за незаконное обогощение. Я чуть со смеху не помер
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Не будут, закон который криминализирует то или иное деяние не имеет обратной силы во времени Антикоррупционная инициатива ЕС раскритиковала отмену статьи УК о незаконном обогащении чиновников - Цензор.НЕТ 4208
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EUACI никогда не поймут, что для Пэти и панамских патриотов главное - грабить безнаказанно. Эти уроды всегда найдут причину чтобы обойти любой закон, законов для них нет!
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ну ниче,
заткнут глотку ентим эвродэпутатам,
гросман уже пообещал кусоу укрземли с холопами.

ну и пару скважин газовых.
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Цих, так званих суддів, на замітку. А, взагалі, новому президенту прийдеться добре попотіти щоб розгребти ці Авгієві конюшні створені Порошенком.
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Рецидивист, барыга, боксёр, клоун? В Украине живут украинцы?
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Краще б "прийомщикам" цього рішення,а також їхнім родичам,заборонили в'їзд в ЕЄ.Це було б дієвішим за мільйон "озабочєнь"!
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Твари мрази и скоты!!!....Других слов, к этим уродам нашим ,не подберешь!!.
.
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Имеет право,но не обязанность ....

Сто процентов.
Имеет право не свидетельствовать против себя.

Это азы.
Стыдно за европейцев.
А еще под цивилизованных косят.
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Чучело медведчуковское ,ты рассказывать будешь кому что надо делать у себя в Германии 😂
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За отмену надо благодарить Жулькиных друзей из Народного фронта. К стати, они сейчас на Пэтра бочку катят.
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И шо с БПП никого не было?Огласить тебе список .
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Агония гнилого кубла парашенко достигает своей кульминации. Власть уходит. А с ней придет тюрьма. Спастись невозможно,бо тупи ))
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МАРШ АНТИКОРРУПЦИОНЕРОВ НА БУХАРЕСТСотни тысяч человек
ежедневно участвовали в уличных протестах по всей Румынии после того, как
правительство декриминизировало ряд коррупционных преступлений. Уступив
давлению улицы правительство отменило скандальный декрет. На протест вышли
около 600 тысяч человек. Они также, как на нашем МАЙДАНЕ включали моб телефоны.
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А когда будет марш мызамирцев?
Я все время жду когда они соберутся и пойдут целоваться с ордынцами на границе.
Ордынцы не посмеют в них стрелять и мы сможем установить контроль на границе.
А то как то они мириться с ордынцами готовы но только на словах.
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Та все идет по плану сейшелского живописца.Всем амнистия,ну как такого не выбрать на второй срок.
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КС и кучка депутатов вр- против европейских ценностей?
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А нам потрясений не надо. Еще две серии от Бигуса и все, и без Майдана.
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У Бигуса родственники в параше.
Так что вы в пролете зрадоздоты.
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