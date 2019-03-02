 Антикоррупционная инициатива ЕС раскритиковала отмену статьи УК о незаконном обогащении чиновников

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Согласно заключениям, антикоррупционная инициатива EUACI опровергает аргументы, руководствуясь которыми Конституционный суд решил, что статья о незаконном обогащении противоречит конституционным принципам.
"Общим замечанием к аргументам в конституционном представлении является их общий характер", - говорится в тексте заключения.
"В конституционном представлении не исследуются сущность и релевантность соответствующих правовых принципов относительно нормы Уголовного кодекса, которая отрицается, а также не проводится углубленный анализ соответствующей прецедентной практики Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) или иностранной конституционной практики", - отмечается в заключении.
В заключении отмечается, что можно утверждать, что конституционное представление также неправильно толкует правовую норму Уголовного кодекса, которая "отрицается и игнорирует презумпцию конституционности и, таким образом, последний доступ к возможностям толковать эту норму уголовного права способом, который был бы совместим с конституционными требованиями".
В конституционном представлении, в частности, утверждается, что статья 368-2 УК нарушает право человека считаться невиновным, поскольку переводит бремя доказывания со стороны обвинения на обвиняемого.
"Из конкретной формулировки преступления незаконного обогащения в Украине и судебной практики ЕСПЧ и конституционных судов других государств следует, что статья 368-2 УК не предусматривает каких-либо перекладываний бремени доказывания и, таким образом, не нарушает презумпцию невиновности", - говорится в сообщении.
В конституционном представлении также утверждается, что определение незаконного обогащения нарушает защиту от самообвинения - конституционное право, предусмотренное статьей 63 Конституции Украины.
В заключении говорится, что статья 368-2 УК не требует от обвиняемого давать какие-либо объяснения и не обязывает в прямой форме обвиняемого предоставлять информацию.
"Подсудимый имеет право, но не обязан предоставлять объяснения о происхождении активов, о незаконности которых утверждает обвинение. Положения Уголовного кодекса как таковое не устанавливает какого-либо бремени доказывания о предоставлении доказательств. Это регламентируется исключительно правилами уголовного производства", - подчеркивается в документе.
Эксперты отметили, что основная идея криминализации незаконного обогащения заключается в том, чтобы устранить требование доказательства связи между действиями государственного должностного лица и выгодой, в дальнейшем полученной за такие действия.
"Это означает, что недостаток доказательств в пользу обоснованного увеличения активов составляет достаточный признак для возникновения уголовной ответственности. Уголовное преследование за незаконное обогащение не требует одновременного преследования за основное правонарушение, то есть для того, чтобы в рамках последнего положения наступила уголовная ответственность, требуется лишь отсутствие обоснования существенного увеличения активов, а не совершение обвиняемым других конкретных преступлений или правонарушений", - говорят авторы.
Как сообщалось, 27 февраля Конституционный суд Украины обнародовал решение о признании неконституционной статьи 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).
КС пришел к выводу, что ст. 368-2 не соответствует "требованиям четкости, точности и однозначности, поэтому противоречит юридической определенности как составляющей принципа верховенства права, закрепленного в статье 8 Конституции Украины".
Конституционный суд указал, что конституционные предписания относительно презумпции невиновности и недопустимости привлечения лица к ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников должны применяться в равной степени ко всем лицам. Конституция Украины не допускает сужения или отмены этих гарантий в отношении отдельных категорий лиц.
заткнут глотку ентим эвродэпутатам,
гросман уже пообещал кусоу укрземли с холопами.
ну и пару скважин газовых.
.
Сто процентов.
Имеет право не свидетельствовать против себя.
Это азы.
Стыдно за европейцев.
А еще под цивилизованных косят.
ежедневно участвовали в уличных протестах по всей Румынии после того, как
правительство декриминизировало ряд коррупционных преступлений. Уступив
давлению улицы правительство отменило скандальный декрет. На протест вышли
около 600 тысяч человек. Они также, как на нашем МАЙДАНЕ включали моб телефоны.
Я все время жду когда они соберутся и пойдут целоваться с ордынцами на границе.
Ордынцы не посмеют в них стрелять и мы сможем установить контроль на границе.
А то как то они мириться с ордынцами готовы но только на словах.
Так что вы в пролете зрадоздоты.