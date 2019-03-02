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Все про:агрессия (1425) боеприпасы (1198) Европа (1115) Калашников (157) оружие (3660) Россия (72175) санкции (7278) США (14707)

 Производители патронов и стрелкового оружия в России несут убытки из-за санкций

Санкции, наложенные в 2014 году на Россию за агрессию против Украины, привели к тому, что производители стрелкового оружия и патронов в РФ потеряли около 50 млрд руб. выручки.

Об этом сообщает Цензор НЕТ со ссылкой на российское издание РБК. Сообщается, что до санкций около 80% российской продукции шло на рынки США и стран Европы, где разрешено гражданское оружие. В 2013 году российские СМИ утверждали, что американские компании с разрешения Пентагона в год закупали сотни миллионов российских патронов различных калибров. В частности, только в 2012 году пять частных американских компаний заключили с российскими патронными заводами контракты на закупку 900 млн патронов различных калибров.

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Стрелковые боеприпасы в РФ производят Тульский, Барнаульский, Новосибирский, Ульяновский, Климовский и Амурский патронные заводы. При этом, в США в частном владении насчитывается 393 млн единиц оружия, из которых ежегодно выстреливаются десятки миллиардов патронов.

Российский рынок существенно меньше. По информации Главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии, по состоянию на февраль 2019 года, в России на учете состоит более 4,5 млн владельцев оружия. У них на руках порядка 7,3 млн единиц оружия.

После наложения санкций, российские производители стрелковых боеприпасов в среднем теряли около 10 млрд руб. выручки в год. Соответственно с 2014 года общие потери составили порядка 50 млрд руб.

По данным РБК, США начали восполнять "патронный голод" боеприпасами из Китая и Болгарии. Тем не менее, отмечается в издании, продукция российских патронных заводов все еще представлена в США, поскольку все еще остаются лазейки, позволяющие легально поставлять патроны на американский рынок.

Для российских производителей стрелкового оружия ситуация еще хуже. Концерн "Калашников", попавший в санкционный список США 16 июля 2014 года, а в санкционный список Евросоюза — 12 сентября 2014 года, был вынужден приостановить многие контракты своей продукции на американский рынок. Объем этих контрактов составлял от $30 млн до $50 млн.

Как уже сообщал Цензор, США будут сохранять усиливать санкции против РФ до возвращения Крыма Украине. Кроме того, в США и ЕС обсуждается вопрос введения новых санкций против РФ за захват украинских моряков.

Источник: https://censor.net.ua/n3114580
 
 
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Вінницький завод "Форт" запустив лінію виготовлення куль і гільз для патронів калібрів 9х18мм (Makarov) і 9х19мм (Luger).
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ну и так это известно Виробники набоїв і стрілецької зброї в Росії зазнають збитків через санкції - Цензор.НЕТ 4716 ну а памятник Калашникову с стг 44 на нём песня Виробники набоїв і стрілецької зброї в Росії зазнають збитків через санкції - Цензор.НЕТ 4716
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А потім верещатимеш що торгують з окупантом?
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ну и так это известно Виробники набоїв і стрілецької зброї в Росії зазнають збитків через санкції - Цензор.НЕТ 4716 ну а памятник Калашникову с стг 44 на нём песня Виробники набоїв і стрілецької зброї в Росії зазнають збитків через санкції - Цензор.НЕТ 4716
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Это потому, что калаш разрабатывали те же инженеры. Калашников там только чай заваривал.
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ну так на трофеях и технологиях из Германии протянули ещё 41год
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отлично - главное к нам попадает все это прекрасно - спасибо обизянкам дауньаса Виробники набоїв і стрілецької зброї в Росії зазнають збитків через санкції - Цензор.НЕТ 4343
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пущай нам продают, у нас порошенко не удосужился патронный заводик соорудить.
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Вінницький завод "Форт" запустив лінію виготовлення куль і гільз для патронів калібрів 9х18мм (Makarov) і 9х19мм (Luger).
https://24tv.ua/****************
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и обещаю использовать против врагов Украины Виробники набоїв і стрілецької зброї в Росії зазнають збитків через санкції - Цензор.НЕТ 1464
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петьков тоже - они тоже враги - корупционер=убийца!!!!
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А потім верещатимеш що торгують з окупантом?
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Да уж - за пять лет не в состоянии патронный завод в Украине построить.....
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подожди дорогой ты хоть в курсе что такое технология производства патронов Виробники набоїв і стрілецької зброї в Росії зазнають збитків через санкції - Цензор.НЕТ 592 И по гугли как Израиль своё производство запускал Виробники набоїв і стрілецької зброї в Росії зазнають збитків через санкції - Цензор.НЕТ 9864
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А вы думаете патроны у нас откуда?Тем более ген.плокулол ЭТО допускает. Виробники набоїв і стрілецької зброї в Росії зазнають збитків через санкції - Цензор.НЕТ 8833
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Да
Вы засвои п а т р о ны переживайте . Не смогли (или на захотели ) построить мастерскую для производста свих б\п для ф р о н т а .
Спасибо Дале ГРИБАУСКАЙТЕ - Президенту Литвы - поставила 20 вагонов этих самых патронов для Украины -
безоплатно (т.е. Д А Р О М ) . Не смогла тогда молодая команда из СНБО нажиться ..
А за россию не переживайте - там столько баз и складов этих б/п еще со времен зо - х годов прошлого века .. Хватит до конца столетия .
Мастерская в Пакистане по производству стрелкового оружия и патронов .

Виробники набоїв і стрілецької зброї в Росії зазнають збитків через санкції - Цензор.НЕТ 4106
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так и у нас тоже своих хватало Виробники набоїв і стрілецької зброї в Росії зазнають збитків через санкції - Цензор.НЕТ 7475 сейчас только пока ещё налаживаем линию под воги на 40мм Виробники набоїв і стрілецької зброї в Росії зазнають збитків через санкції - Цензор.НЕТ 1057 натовский стандарт и на фото полировка стволов китайских ак это не производство а ремонт Виробники набоїв і стрілецької зброї в Росії зазнають збитків через санкції - Цензор.НЕТ 7475
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упаси господь от сих кустарных стволов и пожалей руки солдат не дай бог рванёт сеё кустарное Виробники набоїв і стрілецької зброї в Росії зазнають збитків через санкції - Цензор.НЕТ 602
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Собралась тут Венесуэла с Колумбией воевать, так оказалось, что из 23 истребителей Су-30МК2V ВВС Венесуэлы более-менее пригодны к полетам 10 Помню как в 2015 аудит ВВС Индии показал, что из 210 Су-30МКИ 115 были не пригодны к полетам Покупай российское!Виробники набоїв і стрілецької зброї в Росії зазнають збитків через санкції - Цензор.НЕТ 7054 https://uc.od.ua/columns/1533/1212162 …
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПроизводители патронов и стрелкового оружия в России несут убытки из-за санкций
 
 
 
 
 
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