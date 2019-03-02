 Производители патронов и стрелкового оружия в России несут убытки из-за санкций

Об этом сообщает Цензор НЕТ со ссылкой на российское издание РБК. Сообщается, что до санкций около 80% российской продукции шло на рынки США и стран Европы, где разрешено гражданское оружие. В 2013 году российские СМИ утверждали, что американские компании с разрешения Пентагона в год закупали сотни миллионов российских патронов различных калибров. В частности, только в 2012 году пять частных американских компаний заключили с российскими патронными заводами контракты на закупку 900 млн патронов различных калибров.

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Стрелковые боеприпасы в РФ производят Тульский, Барнаульский, Новосибирский, Ульяновский, Климовский и Амурский патронные заводы. При этом, в США в частном владении насчитывается 393 млн единиц оружия, из которых ежегодно выстреливаются десятки миллиардов патронов.

Российский рынок существенно меньше. По информации Главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии, по состоянию на февраль 2019 года, в России на учете состоит более 4,5 млн владельцев оружия. У них на руках порядка 7,3 млн единиц оружия.

После наложения санкций, российские производители стрелковых боеприпасов в среднем теряли около 10 млрд руб. выручки в год. Соответственно с 2014 года общие потери составили порядка 50 млрд руб.

По данным РБК, США начали восполнять "патронный голод" боеприпасами из Китая и Болгарии. Тем не менее, отмечается в издании, продукция российских патронных заводов все еще представлена в США, поскольку все еще остаются лазейки, позволяющие легально поставлять патроны на американский рынок.

Для российских производителей стрелкового оружия ситуация еще хуже. Концерн "Калашников", попавший в санкционный список США 16 июля 2014 года, а в санкционный список Евросоюза — 12 сентября 2014 года, был вынужден приостановить многие контракты своей продукции на американский рынок. Объем этих контрактов составлял от $30 млн до $50 млн.

Как уже сообщал Цензор, США будут сохранять усиливать санкции против РФ до возвращения Крыма Украине. Кроме того, в США и ЕС обсуждается вопрос введения новых санкций против РФ за захват украинских моряков.