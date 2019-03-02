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 Общество
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 ГСЧС начала проверку избирательных участков по всей стране

За месяц до выборов 2019 спасатели приступили к проверке избирательных участков по всей Украине.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

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Сообщается, что инспекторы ГСЧС начали проверку состояния помещений и зданий, которые будут использоваться в качестве избирательных участков. В частности, проверяется состояние эвакуационных выходов и путей, противопожарного водоснабжения, первичных средств тушения пожара и так далее.

На этой неделе проверки прошли в Кировоградской области, в Корсунь-Шевченковском и Уманском районах Черкасской области, в также в Житомирской области.

Кроме того, с целью повышения готовности подразделений в случае возникновения чрезвычайных событий и пожаров на объектах, которые будут задействованы во время выборов, по всей стране проводятся соответствующие тактико-специальные учения.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта.

Источник: https://censor.net.ua/n3114579
 
 
 Топ комментарии
 
це добре, головне щоби люди не постраждали від пожеж і тд
і результати голосувань) не попалили! ГСЧС начала проверку избирательных участков по всей стране - Цензор.НЕТ 7266
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и санстанцию привлечь надо, я думаю пару миллиардов хватит на ликвидацию выявленных нарушений, а если нет! закрыть участки к "такой бабушке"! выборы мона и потом провести, когда пожарники добро дадут ГСЧС начала проверку избирательных участков по всей стране - Цензор.НЕТ 74
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Микола, сан-станції) вже нема, але система) діє...
подивимось, може дійсно Аваков), буде смотрящім)) на виборах! ГСЧС начала проверку избирательных участков по всей стране - Цензор.НЕТ 3260
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це добре, головне щоби люди не постраждали від пожеж і тд
і результати голосувань) не попалили! ГСЧС начала проверку избирательных участков по всей стране - Цензор.НЕТ 7266
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и санстанцию привлечь надо, я думаю пару миллиардов хватит на ликвидацию выявленных нарушений, а если нет! закрыть участки к "такой бабушке"! выборы мона и потом провести, когда пожарники добро дадут ГСЧС начала проверку избирательных участков по всей стране - Цензор.НЕТ 74
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Микола, сан-станції) вже нема, але система) діє...
подивимось, може дійсно Аваков), буде смотрящім)) на виборах!
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Минировать будут? Ну, так, на всякий случай? ГСЧС начала проверку избирательных участков по всей стране - Цензор.НЕТ 5997
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там на каждом участке сидит найемит шария за 500 евро
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А тим часом на Орді померла свинособака Жорес Алфьоров.
Смерть москалям!
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а шо. св.петр не вручил тебе еще золотую шоколадку от рая?
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ВС-не прокатил,можно через МЧС попробовать выборы ограничить.Чем не вариант. ГСЧС начала проверку избирательных участков по всей стране - Цензор.НЕТ 6550
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Цензор.НЕТНовостиОбществоГСЧС начала проверку избирательных участков по всей стране
 
 
 
 
 
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