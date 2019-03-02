 ГСЧС начала проверку избирательных участков по всей стране

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

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Сообщается, что инспекторы ГСЧС начали проверку состояния помещений и зданий, которые будут использоваться в качестве избирательных участков. В частности, проверяется состояние эвакуационных выходов и путей, противопожарного водоснабжения, первичных средств тушения пожара и так далее.

На этой неделе проверки прошли в Кировоградской области, в Корсунь-Шевченковском и Уманском районах Черкасской области, в также в Житомирской области.

Кроме того, с целью повышения готовности подразделений в случае возникновения чрезвычайных событий и пожаров на объектах, которые будут задействованы во время выборов, по всей стране проводятся соответствующие тактико-специальные учения.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта.