 ГСЧС начала проверку избирательных участков по всей стране

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.
Сообщается, что инспекторы ГСЧС начали проверку состояния помещений и зданий, которые будут использоваться в качестве избирательных участков. В частности, проверяется состояние эвакуационных выходов и путей, противопожарного водоснабжения, первичных средств тушения пожара и так далее.
На этой неделе проверки прошли в Кировоградской области, в Корсунь-Шевченковском и Уманском районах Черкасской области, в также в Житомирской области.
Кроме того, с целью повышения готовности подразделений в случае возникновения чрезвычайных событий и пожаров на объектах, которые будут задействованы во время выборов, по всей стране проводятся соответствующие тактико-специальные учения.
Выборы президента Украины состоятся 31 марта.
і результати голосувань) не попалили!
подивимось, може дійсно Аваков), буде смотрящім)) на виборах!
Смерть москалям!