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 Катера Island пока не готовы пересечь океан, но Украина точно увидит их в этом году, - представитель Госдепа Кент

Два военных катера, переданных Украине в сентябре в Балтиморе (США), прибудут в распоряжение Военно-морских сил ВСУ в 2019 году.

Об этом сообщил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент на брифинге, посвященном первой международной конференции "Одесские дебаты: объединение Украины, Черноморского региона и трансатлантических партнеров", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

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По словам дипломата, после захвата Россией в плен 25 ноября 2018 года в Черном море 24 украинских военных моряков, понятно, "что ситуация безопасности в Черном море не обеспечена".

Поэтому, отметил Кент, США готовы сотрудничать с Украиной, чтобы у страны была возможность защититься от внешней агрессии. Помощь заключается в тренингах, совместных учениях, в том числе "Си Бриз", регулярном присутствии в Черном море кораблей США.

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Кроме того, он напомнил, что в Балтиморе в сентябре прошлого года состоялась церемония передачи Украине двух катеров класса Island. На церемонии присутствовали президент Украины Петр Порошенко и командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко.

"Сейчас два корабля в Балтиморе. Это уже имущество Украины, но они еще не готовы пересечь океан, чтобы работать в Черном море. Но это состоится в текущем году", - сказал Кент.

Он добавил, что это даст Украине новые возможности в патрулировании Черного моря. Дипломат также ответил на вопрос о позиции США по поводу оккупации Крыма.

"Наша позиция четкая и ясная: Крым – это Украина. Точка", - подчеркнул заместитель помощника госсекретаря США.

Напомним, решение о передаче Украине катеров было принято в 2017 году. В сентябре 2018 года состоялась церемония передачи катеров нашей стране, на них были подняты украинские флаги.

По мнению председателя правления ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" Валерия Шандры, американские катера Island даже 40-летней давности имеют куда больший ресурс, чем аналогичные устройства советского производства.

Катера передаются на безвозмездной основе. Они будут базироваться в Одессе.

Источник: https://censor.net.ua/n3114576
 
   
 Топ комментарии
 
Welcome ! Только без толстого матроса, что на фото
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Перевожу - уберете барыгу,получите ваши катера. И не только ))
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Дякую, дії порошенка є для неї константою, вона не може навіть припустити що у кожного з нас свій кандидат якому ми віримо, а цього прокравшогося брехуна- в тюрьму
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навіть якщо орда с кузєю не зна що робити Катери Island поки не готові перетнути океан, але Україна точно побачить їх цього року, - представник Держдепу Кент - Цензор.НЕТ 487
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Та Украине непотриб и Ту-160 были, и весь Черноморский флот, и одеский припортовый, и ЮТЗ, и ЗАЗ, и Южмаш, и Малышеваа, и Николаеский судостроительный, зараз порт "Южный" ТУ-ТУ Америка... Та все непотриб. А один из "Кузь" именно орда и купила - Китай, за 10 млн долларов. Та Кузя до сих пор там ходит, там же главный конструктор, тоже непотриб был в Украине.
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Мордва, навіщо нам Ту-160 якщо у нас нема друзів у Венесуелі. Чи тобі кортить збити його Буком?
Южмаш існує, Малишева теж. По ЗАЗу звертайся до його хазяїна і спитай у хазяїна АЗЛК як він квітне.
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Я не мордва. хоть и с симпатией к ним отношусь, в частности к Шукшину, Чайковскому, Маскаеву, Сафронову, Воакаевой.... Заметь, мордвы всего 400 000 человек во всем мире. Вот ты кто, этнически, что так собой гордишся? Просто интересно))) Живешь в Домбабве, или Лугандоне, как ты там себя называешь, а знаешь, что творится на Южмаше, который рядом со мной, лучше меня))) Южмаш существует, только вот отопления в цехах, простой воды, зарплат, НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Работников, высокой квалификации, НЕ СУЩЕСТВУЕТ, вернее они существуют, но в Китае, и стране агрессоре. Вяликий умник, ты знаешь сколько стОит спейц с Южмаша? Это минимум миллион долларов, потому, что кроме мозгов, они флешки везут, с разработками, на которые Украина миллиарды (не перегибаю) долларов тратила.
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а тем временем новый хозяин Лен.Кузни Тигипко анонсировал строительство на территории предприятия нового жилого комплекса и торгово развлекательного центра Катери Island поки не готові перетнути океан, але Україна точно побачить їх цього року, - представник Держдепу Кент - Цензор.НЕТ 4945
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Ленинская кузня не давала развиваться военному флоту.
Уж лучше торговый центр.
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хотелось бы взглянуть на то предприятие благодаря которому наш флот теперь выйдет в лидеры . уж не ЧСЗ суки православной ? или разворованный " имени 61 коммунара " на котором остался 61 работник . 60 бухгалтеров и сторожей и один сварщик
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полковник гриценко и подлодка курск вошли в донецк и краматорск с дружеским визитом.майор фсб вилкул купил букет роз для всего этого говна
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сколько вас тупых в украине.после трех Майданов
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После 300-летнего пребывания в империи.
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Через 37 минут наступает клиническая смерть расийского роскосмоса.
Dragon Crew Илона Маска окончательно решит проблему доставки космонавтов
на МКС американскими средствами и с американской территории.
Бай - бай "РД 180" и старый дряхлый "Союз".
На подходе еще две тяжелых системы доставки - Орион и Старлайнер.
Самое главное еще лет пять Диму Рагозина не трогать и тогда все свершится.
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Dragon Crew на орбите.

Разгонная ступень села на баржу в Атлантическом океане.
Не трогайте Диму !!!
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Каким боком это к Украине, что тебя так распирает?))))
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Майдан Укораинга без Кучмы Майдан №1,Майдан №2 2004 годаЮщенко против быдла Януковича... Майдан №3 Порошенко против ггбешного барана 2014 год..БУБА ты ипануцтый или ТУПОЙ?
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Django Savage Неее, я не обзываюсь, ярлыки не клею, как некоторые, тупые особи. Извини, а ты на учете у врача состоишь?
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Украина без Кучмы - это была информационая акция и Майдном не считается.
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ага.согласен.рюсскае быдло не считаетсмя первой мировой ревылюцией 1905 года.первая рюсскае быдло вылезло ток 1917 году.Каздлы суцкка вы сраные и ТУПЫЕ
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Django Savage посети врача, а до посещения, пей успокоилельное. У врача, скажи, что ты от Себастиана Перейра, торговца черным деревом (это я) И не забудь сказать, что кацапы за тобой следят, и бояру в рот заливают.
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В перекладі з дипломатичного канцеляриту це означає - "ми почекаємо, поки соєвий казнокрад, який послав українських моряків на смерть в надії перенести дату виборів введенням військового стану, не вилетить зі свого трону, тоді й побачимо, чи є в Україні адекватний Головнокомандувач. Якому можна передавати кораблі"
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кораблі вже передані Україні, тепер головне їх доставка морем
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украина, правь морями
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ЯО унас ракеты! В одну прекрасную ночь по кабинету в кремле ЗВЕЗДАНУТЬ!
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Кирилл Данильченко
27 февраля в 14:24
·

В Индии очередное обострение сезонное. В феврале взорвали блокпост индийцев с кучей трупов боевики с территории Пакистана проникшие - там целый зоопарк и Исламское государство набегает, и "Армия Мухаммеда", и талибы из Зоны племен . Потом пошли перестрелки и артиллерия на линии соприкосновения. А сегодня утром индийцы заровняли лагерь на территории Пакистана. Все заявляют десятки убитых и сбитые самолеты.

Пока из подтвержденного - пленный индийский пилот, которому уже подрихтовали местные лицо и сбитый Миг-21. Не совсем Миг-21, а индийская модернизация глубокая родом из горячих 90-ых. Индия третья экономика мира по объему ВВП, траты на оборону в десятке (46 млрд. долларов), 12 лет делают национальный самолет 4 поколения. Прямо хоть на хлеб намазывай для наших стратегов из Фейсбука.

Смотри, ядерное оружие не помогает решить конфликты малой интенсивности.
Смотри, третья экономика мира по объему ВВП не может в ВПК уже поколение жизни. Смотри, летают на дерьме прошлого века.
Смотри не в состоянии прорвать ПВО где Ф-16 и китайские "Бук-М1".
Смотри, потратили несколько миллиардов, а массовой серии не получили.
Смотри, а не рассказывай как АТО закончить за две недели.
Смотри как на Киев за две недели, попивая сок в своем квартале.
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Все правильно, рЫг. В кінці слід додати фразу, за яку тебе шоко-Свиня тримає на посаді підсоса : "Зачєм нам асвабаждать Дамбаз? У нас єсть Бызвіз, Термос і джавєліни".
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Блогер Дзиндзя заявил, что нашел высокопоставленных российских родственников у Дениса Бигуса

Андрій Дзиндзя
12 ч. ·

Ну, що час скінчився. Денис Бігус не набрався сміливості впізнати своїх родичів, яким доречі повинен завдячувати своїй стрімкій кар'єрі, але про це у 3-й та 4-й частині моєго розслідування.
Почнемо з того, що до Майдану Денис не знав куди себе подіти. Як журналіста його не дуже цінували. Він довго ніде не затримувався.
На ТВІ зробив «потужне» викриття фірми, що торгує квітками зірок з РФ, яких так ******** родина Бігуса. Все, що він там зміг зробити, то це познімати себе коханого з різних ракурсів.

Мабуть тому й вирішив Бігус піти у програмісти. У фейсбуці писав, що буде вивчати Джава, доречі, так і не вивчив.
Чому він вирішив стати програмістом? Може, тому що більш розумніша дружина, яку звуть Катерина Соболєва, працювала у МТС. А може Бігусу набридло торгувати автохімією разом з братом дружини (таке теж було).
Але з лірикою закінчую, якщо почали про дружину. То ось.
Це дружина Бігуса Katerina Soboleva вітає свого тата з Днем Народження. Вітання йому передає дружина високопоставленого чиновника з Уралу. А у лайках мати цього чиновника, тітка дружини https://www.facebook.com/ludmila.soboleva.12
www.facebook.com/photo.php?fbid=702817926477762&set=pb.100002486835770.-2207520000.1551467733.&type=3&theater
Це 2014-й рік, а не 2012-й, з якого він начебто не спілкується з родичами своєї дружини - так Денис вчора сказав. Ну ок, може разовий обмін лайками, це не спілкування.
Ок ок. Ось тато та мама дружини Бігуса. На параді 9 травня. 2016 року. У Єкатеринбурзі. www.facebook.com/photo.php?fbid=1074094882678979&set=pb.100002354314965.-2207520000.1551468277.&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1072209569534177&set=pb.100002354314965.-2207520000.1551468277.&type=3&theater
Ви мені відповісте, що всі родинні зв'язки розірвано! Денис та дружина не спілкуються з ватною родиною, що радіє параду вбивць українців.
Ось рідний братик піздує з портретом діда на палці у 2015-му році да так, що по Раша ТВ транслюють.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=874105792677890&set=pb.100002354314965.-2207520000.1551469431.&type=3&theater
Відкриваємо братика , ну там вата головного мозку - кохання до фільму Бригада. www.facebook.com/photo.php?fbid=1903769719950409&set=picfp.100009521974732&type=3&theaterДоречі попитайте, що Денис хотів робити у Бригада-2.
До чого тут Бігус, який не з ким не спілкується! Бо вони вата.
Ну ось дружина Бігуса у лайках брата, ось мамка Бігуса, а ось у друзях вата-брата Бігус та Бігуса брат.
Далі буде...
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Точно- рука крємля розкрадала оборонні бюджети. Всі, хто посмів піддати сумніву чесне ім'я та благі діла Соєвого Миздобула - розхитувачі будки, провокатори. І мають родичів запарєбріком.
Такі навіть ляпаса по морді, здертої рукою Хєранєа шапки не варті. Фу! Ще згадайте неіснуючі офшори, фейкові котли під Іловайськом, Дебальцевим, та незначні задимлення на артскладах,які ахєнтикримля назвали пожежами
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Опровергнуть информацию Дзинзи можешь?.. Катери Island поки не готові перетнути океан, але Україна точно побачить їх цього року, - представник Держдепу Кент - Цензор.НЕТ 5805 Если нет, то переворачивай следующую страничку методички и отрабатывай смену... Катери Island поки не готові перетнути океан, але Україна точно побачить їх цього року, - представник Держдепу Кент - Цензор.НЕТ 7673
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ситуация безопасности в Черном море не обеспечена Источник: https://censor.net.ua/n3114576.

Чм РФ имеет на вооружении 2911 ржавых кораблей .
Флот Украины пополнился великолепными двумя катерами 40 летней выдержки.

Кацапы в ужасе! Катери Island поки не готові перетнути океан, але Україна точно побачить їх цього року, - представник Держдепу Кент - Цензор.НЕТ 5725
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Иван - иди валежник собирай...\твоё ***** вам разрешило...\
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мокшанец - у тебя глюки...\попей бояры...\
но уже хорошо - что ты своих сородичей кацапов ненавидишь...)))
да и ты прав - Путин-*****...!
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Воно завжди дзявкало тут під цим ніком. Штатний соєвий підсмоктувач з команди рига-іради і почившого в бані по ІР Саши-Крєшьчятіка. Сприймайте його як випадковий сморід,який занесло вітром зі сміттєзвалища
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кацапы - вы хоть не палитесь так...\подойди к его столу и пожми его руку...)\
где вас в Лахте набирают - с помоек...?
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Міністр оборони України Степан Полторак підтвердив, що систему протиповітряної оборони навколо Києва переобладнали за кошти компанії Рошен.
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После скандала в оборонпроме, американцы решили погодить...
Стремно им теперь свиногейту что-то доверить.
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ты под столом сидел при обсуждении этого вопроса...!
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Чекаємо, що наші катера скоро прийдуть до Одеси!!! Слава Україні!!! смерть расії!!!!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКатера Island пока не готовы пересечь океан, но Украина точно увидит их в этом году, - представитель Госдепа Кент
 
 
 
 
 
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