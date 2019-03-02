 Катера Island пока не готовы пересечь океан, но Украина точно увидит их в этом году, - представитель Госдепа Кент

Об этом сообщил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент на брифинге, посвященном первой международной конференции "Одесские дебаты: объединение Украины, Черноморского региона и трансатлантических партнеров", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По словам дипломата, после захвата Россией в плен 25 ноября 2018 года в Черном море 24 украинских военных моряков, понятно, "что ситуация безопасности в Черном море не обеспечена".
Поэтому, отметил Кент, США готовы сотрудничать с Украиной, чтобы у страны была возможность защититься от внешней агрессии. Помощь заключается в тренингах, совместных учениях, в том числе "Си Бриз", регулярном присутствии в Черном море кораблей США.
Кроме того, он напомнил, что в Балтиморе в сентябре прошлого года состоялась церемония передачи Украине двух катеров класса Island. На церемонии присутствовали президент Украины Петр Порошенко и командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко.
"Сейчас два корабля в Балтиморе. Это уже имущество Украины, но они еще не готовы пересечь океан, чтобы работать в Черном море. Но это состоится в текущем году", - сказал Кент.
Он добавил, что это даст Украине новые возможности в патрулировании Черного моря. Дипломат также ответил на вопрос о позиции США по поводу оккупации Крыма.
"Наша позиция четкая и ясная: Крым – это Украина. Точка", - подчеркнул заместитель помощника госсекретаря США.
Напомним, решение о передаче Украине катеров было принято в 2017 году. В сентябре 2018 года состоялась церемония передачи катеров нашей стране, на них были подняты украинские флаги.
По мнению председателя правления ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" Валерия Шандры, американские катера Island даже 40-летней давности имеют куда больший ресурс, чем аналогичные устройства советского производства.
Катера передаются на безвозмездной основе. Они будут базироваться в Одессе.
Южмаш існує, Малишева теж. По ЗАЗу звертайся до його хазяїна і спитай у хазяїна АЗЛК як він квітне.
Уж лучше торговый центр.
Dragon Crew Илона Маска окончательно решит проблему доставки космонавтов
на МКС американскими средствами и с американской территории.
Бай - бай "РД 180" и старый дряхлый "Союз".
На подходе еще две тяжелых системы доставки - Орион и Старлайнер.
Самое главное еще лет пять Диму Рагозина не трогать и тогда все свершится.
Разгонная ступень села на баржу в Атлантическом океане.
Не трогайте Диму !!!
27 февраля в 14:24
·
В Индии очередное обострение сезонное. В феврале взорвали блокпост индийцев с кучей трупов боевики с территории Пакистана проникшие - там целый зоопарк и Исламское государство набегает, и "Армия Мухаммеда", и талибы из Зоны племен . Потом пошли перестрелки и артиллерия на линии соприкосновения. А сегодня утром индийцы заровняли лагерь на территории Пакистана. Все заявляют десятки убитых и сбитые самолеты.
Пока из подтвержденного - пленный индийский пилот, которому уже подрихтовали местные лицо и сбитый Миг-21. Не совсем Миг-21, а индийская модернизация глубокая родом из горячих 90-ых. Индия третья экономика мира по объему ВВП, траты на оборону в десятке (46 млрд. долларов), 12 лет делают национальный самолет 4 поколения. Прямо хоть на хлеб намазывай для наших стратегов из Фейсбука.
Смотри, ядерное оружие не помогает решить конфликты малой интенсивности.
Смотри, третья экономика мира по объему ВВП не может в ВПК уже поколение жизни. Смотри, летают на дерьме прошлого века.
Смотри не в состоянии прорвать ПВО где Ф-16 и китайские "Бук-М1".
Смотри, потратили несколько миллиардов, а массовой серии не получили.
Смотри, а не рассказывай как АТО закончить за две недели.
Смотри как на Киев за две недели, попивая сок в своем квартале.
Андрій Дзиндзя
12 ч. ·
Ну, що час скінчився. Денис Бігус не набрався сміливості впізнати своїх родичів, яким доречі повинен завдячувати своїй стрімкій кар'єрі, але про це у 3-й та 4-й частині моєго розслідування.
Почнемо з того, що до Майдану Денис не знав куди себе подіти. Як журналіста його не дуже цінували. Він довго ніде не затримувався.
На ТВІ зробив «потужне» викриття фірми, що торгує квітками зірок з РФ, яких так ******** родина Бігуса. Все, що він там зміг зробити, то це познімати себе коханого з різних ракурсів.
Мабуть тому й вирішив Бігус піти у програмісти. У фейсбуці писав, що буде вивчати Джава, доречі, так і не вивчив.
Чому він вирішив стати програмістом? Може, тому що більш розумніша дружина, яку звуть Катерина Соболєва, працювала у МТС. А може Бігусу набридло торгувати автохімією разом з братом дружини (таке теж було).
Але з лірикою закінчую, якщо почали про дружину. То ось.
Це дружина Бігуса Katerina Soboleva вітає свого тата з Днем Народження. Вітання йому передає дружина високопоставленого чиновника з Уралу. А у лайках мати цього чиновника, тітка дружини https://www.facebook.com/ludmila.soboleva.12
www.facebook.com/photo.php?fbid=702817926477762&set=pb.100002486835770.-2207520000.1551467733.&type=3&theater
Це 2014-й рік, а не 2012-й, з якого він начебто не спілкується з родичами своєї дружини - так Денис вчора сказав. Ну ок, може разовий обмін лайками, це не спілкування.
Ок ок. Ось тато та мама дружини Бігуса. На параді 9 травня. 2016 року. У Єкатеринбурзі. www.facebook.com/photo.php?fbid=1074094882678979&set=pb.100002354314965.-2207520000.1551468277.&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1072209569534177&set=pb.100002354314965.-2207520000.1551468277.&type=3&theater
Ви мені відповісте, що всі родинні зв'язки розірвано! Денис та дружина не спілкуються з ватною родиною, що радіє параду вбивць українців.
Ось рідний братик піздує з портретом діда на палці у 2015-му році да так, що по Раша ТВ транслюють.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=874105792677890&set=pb.100002354314965.-2207520000.1551469431.&type=3&theater
Відкриваємо братика , ну там вата головного мозку - кохання до фільму Бригада. www.facebook.com/photo.php?fbid=1903769719950409&set=picfp.100009521974732&type=3&theaterДоречі попитайте, що Денис хотів робити у Бригада-2.
До чого тут Бігус, який не з ким не спілкується! Бо вони вата.
Ну ось дружина Бігуса у лайках брата, ось мамка Бігуса, а ось у друзях вата-брата Бігус та Бігуса брат.
Далі буде...
Такі навіть ляпаса по морді, здертої рукою Хєранєа шапки не варті. Фу! Ще згадайте неіснуючі офшори, фейкові котли під Іловайськом, Дебальцевим, та незначні задимлення на артскладах,які ахєнтикримля назвали пожежами
Чм РФ имеет на вооружении 2911 ржавых кораблей .
Флот Украины пополнился великолепными двумя катерами 40 летней выдержки.
Кацапы в ужасе!
но уже хорошо - что ты своих сородичей кацапов ненавидишь...)))
да и ты прав - Путин-*****...!
где вас в Лахте набирают - с помоек...?
Стремно им теперь свиногейту что-то доверить.