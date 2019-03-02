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 Враг в первый день весны 4 раза атаковал позиции ОС: ранен украинский боец, уничтожен БПЛА оккупантов

1 марта российские оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня, трижды применив вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

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В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты совершили обстрел позиции наших защитников у населенного пункта Пески из минометов калибра 82 мм.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг трижды обстрелял подразделения Объединенных сил:
- из минометов 120-го калибра - вблизи поселка Новолуганское;
- из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов - у населенного пункта Новотошковское;
- из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Шумы.

В результате обстрелов один наш защитник был ранен.

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На все вражеские обстрелы подразделения Объединенных сил отвечали применением дежурных огневых средств.

По данным разведки, один оккупант получил ранения. По уточненным данным за предыдущие сутки, 28 февраля, двое участников вооруженных формирований РФ были уничтожены, пятеро ранены. Также вчера был сбит один БПЛА противника.

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С начала текущих суток враг обстрелял позиции наших войск из автоматических станковых гранатометов в районе населенного пункта Верхнеторецкое в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет.

Враг в первый день весны 4 раза атаковал позиции ОС: ранен украинский боец, уничтожен БПЛА оккупантов 01
Враг в первый день весны 4 раза атаковал позиции ОС: ранен украинский боец, уничтожен БПЛА оккупантов 02

Источник: https://censor.net.ua/n3114574
 
 
 Топ комментарии
 
Найшвидшого одужання!
Героям Слава!!!
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Выздоравливай, родненький и возвращайся в строй продолжать мочить русню.
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Выздоравливай, родненький и возвращайся в строй продолжать мочить русню.
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Найшвидшого одужання!
Героям Слава!!!
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Барыги с рыгами доживают последний месяц. Избавимся от них,избавимся и от кацапрв. - Згинуть наши вороженьки як роса на солнци !
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З командувачем Зе ми переможемо весь світ! Слава Кварталу!
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грицик и рыгы на милиарды звизданули, мы вкурсе кто есть крысы
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Смерть расіянським окупантам!!!! щоб клята расія палала та зникла з мапи Землі!!!! Пораненному воїну України скорішого одужання та гарного полювання на рогатих!!!!
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Без втрат! З радістю читаю такі повідомлення. Дякую Вам, Захисники, що стримуєте ворожу агресію! Пораненому Герою швидкого одужання. Нехай Господь вас оберігає!
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Добре наши хлопцы воюют. За 10 дней у нас загибло 2 чоловика, ранено 10 чоловик. У оккупантов загибло 18 чоловик, ранено 31. Слава Героям
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спасибо что живые!
пораненному Воїну найскорішого одужання і невеликого шраму
весна прийшла! наша... весна-веснонько... українська, чарівна... аби й ще мирна...
горіть у пеклі москалі (с), і ті кому нейметься
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мокше земель все мало, нехватка грунта бл.дь, в грунт всю нерусь и "собирателей" в грунт, на перегной,да будет так!
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Пораненому воїну швидкого одужання.

Ворогам - смерть.

Слава Україні!
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Требую адекватного ответа за нашего Героя! Минимум 10 двухсотых врага!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг в первый день весны 4 раза атаковал позиции ОС: ранен украинский боец, уничтожен БПЛА оккупантов
 
 
 
 
 
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