 До конца избирательной кампании буду ездить по стране и объяснять, почему так поступил, - Садовый после снятия своей кандидатуры в пользу Гриценко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Украинской правде".
Садовый отметил: "Буду ездить по стране, общаться с людьми, говорить людям правду, буду рассказывать, кто такой Гриценко, объяснять свое решение, почему я так поступил. Я же не приезжаю к людям и не говорю: "Посмотрите, какой хороший Садовый".
Я рассказываю людям о ситуации в стране, об экономике, международной политике. Это просветительские встречи, которые дают людям свежий глоток воздуха. Поэтому буду ездить".
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее мэр Львова Андрей Садовый принял решение отказаться от участия в выборах президента Украины в пользу экс-министра обороны Анатолия Гриценко.
Изя: но у меня дочка???!!!
Мойша: а это уже не важно..
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Андрей! у меня вопрос: вы вообще закончили школу, или лохторат Зе считает это лишним?!
Андруша,
Ти, як з тих, що більше (тобто - чесних) відпустку вже оформив для вояжів чи обов*язково зробиш саме так, правда ?
А за чиї грошики викатувати будеш, чого не кажеш ? Треба ж приклад подавать, відкритості, прозорості і т.д.
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Пётр Порошенко 1.55
Владимир Зеленский 2.70
Юлия Тимошенко 6.00
Юрий Бойко 30.00
Анатолий Гриценко 30.00
Олег Ляшко 100
Игорь Смешко 150
Александр Вилкул 250
Евгений Мураев 400
Игорь Шевченко 500
Сергей Каплин 500
Валентин Наливайченко 500
Виталий Скоцик 500
Геннадий Балашов 500
Илья Кива 500
Александр Шевченко 500
Руслан Кошулинский 500
Ольга Богомолец 500
Бо це називається бл#дство.. Вибачайте але слів нормальних не підібрати.