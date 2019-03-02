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Все про:Гриценко Анатолий (1248) Садовый (390)

 До конца избирательной кампании буду ездить по стране и объяснять, почему так поступил, - Садовый после снятия своей кандидатуры в пользу Гриценко

Мэр Львова Андрей Садовый, который заявил, что снимет свою кандидатуру в пользу Анатолия Гриценко заявил, что до конца избирательной кампании будет ездить по стране и общаться с людьми.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Украинской правде".

Садовый отметил: "Буду ездить по стране, общаться с людьми, говорить людям правду, буду рассказывать, кто такой Гриценко, объяснять свое решение, почему я так поступил. Я же не приезжаю к людям и не говорю: "Посмотрите, какой хороший Садовый".

Я рассказываю людям о ситуации в стране, об экономике, международной политике. Это просветительские встречи, которые дают людям свежий глоток воздуха. Поэтому буду ездить".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее мэр Львова Андрей Садовый принял решение отказаться от участия в выборах президента Украины в пользу экс-министра обороны Анатолия Гриценко.

Источник: https://censor.net.ua/n3114567
 
   
 Топ комментарии
 
Знаем мы кто такой Гриценко... танкокрад.
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Андрей Иванович!.. маленький Иисусик сказал, что бы уволились с должности Мера, потому что Ангелы устали жить в мусоре!
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Ще один кататися зібрався по країні з гастроллю, як його вгодований дружок-апатрид ...
Андруша,
Ти, як з тих, що більше (тобто - чесних) відпустку вже оформив для вояжів чи обов*язково зробиш саме так, правда ?
А за чиї грошики викатувати будеш, чого не кажеш ? Треба ж приклад подавать, відкритості, прозорості і т.д.
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Знаем мы кто такой Гриценко... танкокрад.
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Андрей Иванович!.. маленький Иисусик сказал, что бы уволились с должности Мера, потому что Ангелы устали жить в мусоре!
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на сутки заступили ? а ну скажите как фамилия дружбана петра лексеича который обворовывал нашу армию а денюжки переводил на счета ленинской кузни
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Мойша: на Привозе сказали, что ваш сын гей!
Изя: но у меня дочка???!!!
Мойша: а это уже не важно..
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Андрей! у меня вопрос: вы вообще закончили школу, или лохторат Зе считает это лишним?!
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Ще один кататися зібрався по країні з гастроллю, як його вгодований дружок-апатрид ...
Андруша,
Ти, як з тих, що більше (тобто - чесних) відпустку вже оформив для вояжів чи обов*язково зробиш саме так, правда ?
А за чиї грошики викатувати будеш, чого не кажеш ? Треба ж приклад подавать, відкритості, прозорості і т.д.
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По закону - ему должны вернуть залог 2,5 млн "кандидатских", а вот насчет отпуска, верно!
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ну 2 импотента ну не могут и всё как не крути До конца избирательной кампании буду ездить по стране и объяснять, почему так поступил, - Садовый после снятия своей кандидатуры в пользу Гриценко - Цензор.НЕТ 8586
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Там еще и Гопко обещает отдать свои голоса и отказаться от выборов, хотя это ничего не меняет...
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Як це "їздити по країні"? Що, у Львові для голови міста роботи вже не залишилось? Все порішав?
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Реальный рейтинг кандидатов, букмекеры не врут До конца избирательной кампании буду ездить по стране и объяснять, почему так поступил, - Садовый после снятия своей кандидатуры в пользу Гриценко - Цензор.НЕТ 6154
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Пётр Порошенко 1.55
Владимир Зеленский 2.70
Юлия Тимошенко 6.00
Юрий Бойко 30.00
Анатолий Гриценко 30.00
Олег Ляшко 100
Игорь Смешко 150
Александр Вилкул 250
Евгений Мураев 400
Игорь Шевченко 500
Сергей Каплин 500
Валентин Наливайченко 500
Виталий Скоцик 500
Геннадий Балашов 500
Илья Кива 500
Александр Шевченко 500
Руслан Кошулинский 500
Ольга Богомолец 500
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Я наприклад за Садового так, а за Гриценка проти. Для чого таке робити люди вірять одному а потім підтримуй іншого якщо вони різні політики. Це слава богу що ще до виборів а не після.
Бо це називається бл#дство.. Вибачайте але слів нормальних не підібрати.
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смотрю петькины жополизы перешли круглосуточную работу а шо делать папка то по макушку в дерьме и у вас теперь стоит задача побыстрее раскидать это дерьмо в разные стороны и плевать что не отмыться. как вам ребята возиться все время с говном ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДо конца избирательной кампании буду ездить по стране и объяснять, почему так поступил, - Садовый после снятия своей кандидатуры в пользу Гриценко
 
 
 
 
 
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