 Обвиняемый в призывах к терроризму российский правозащитник Корб сбежал в Украину

Как передает Ценор.НЕТ, со ссылкой на российскую редакцию Радио Свобода, об этом он сам сообщил 1 марта

По словам Корба, в России он преследуется по делу о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Сейчас он пребывае в Киеве, где намерен оформить вид на жительство.

Правозащитник рассказал, что, принимая решение о переезде, он нарушил подписку о невыезде. Он утверждает, что возвращение в Россию составляет для него опасность. Корб заявил, что не намерен просить политического убежища в Украине.

Уголовное дело против Корба было возбуждено 18 мая 2018. Его обвинили в пропаганде терроризма через публикацию последнего слова блогера Бориса Стомахина, ранее осужденного на 7 лет лишения свободы за призывы к терроризму.

Сам Корб заявил, что "никогда не выражал поддержки терроризму и не давал никакой своей оценки по этому поводу". В квартире правозащитника состоялся десятичасовой обыск. У Корба и у его семьи изъяли всю технику, в том числе мобильные телефоны.

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