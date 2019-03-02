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 Обвиняемый в призывах к терроризму российский правозащитник Корб сбежал в Украину

Обвиненяемый в призывах к терроризму житель Омска Виктор Корб покинул Россию и переехал в Украину.

Как передает Ценор.НЕТ, со ссылкой на российскую редакцию Радио Свобода, об этом он сам сообщил 1 марта

По словам Корба, в России он преследуется по делу о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Сейчас он пребывае в Киеве, где намерен оформить вид на жительство.

Правозащитник рассказал, что, принимая решение о переезде, он нарушил подписку о невыезде. Он утверждает, что возвращение в Россию составляет для него опасность. Корб заявил, что не намерен просить политического убежища в Украине.

Уголовное дело против Корба было возбуждено 18 мая 2018. Его обвинили в пропаганде терроризма через публикацию последнего слова блогера Бориса Стомахина, ранее осужденного на 7 лет лишения свободы за призывы к терроризму.

Сам Корб заявил, что "никогда не выражал поддержки терроризму и не давал никакой своей оценки по этому поводу". В квартире правозащитника состоялся десятичасовой обыск. У Корба и у его семьи изъяли всю технику, в том числе мобильные телефоны.

Также смотрите: Гражданин России попросил убежища в Украине из-за преследований в РФ: "Режим Путина преступный и нелегитимный". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3114566
 
   
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мля как мёдом намазано потом нас будут пытаться учить как нам жить Обвиняемый в призывах к терроризму российский правозащитник Корб сбежал в Украину - Цензор.НЕТ 8074
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Ехал бы дальше этот таварисч. Говорят в Голландии беженцам неплохо.
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???
Для чого вони нам ??? Лізуть, як таргани.
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мля как мёдом намазано потом нас будут пытаться учить как нам жить
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НИКОГДА и НИКОМУ из граждан РФ не предоставлять убежище, не принимать и депортировать обратно.
Так должно быть.
А не то они НАЧНУТ ПЛОДИТЬСЯ на нашей территории.
К чему это приводит = все знают.
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Ехал бы дальше этот таварисч. Говорят в Голландии беженцам неплохо.
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А якщо є =бабушка= - то взагалі круто.
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Вообще-то, его можно обменять на Сенцова...ведь Россия, наверняка, потребует его выдачи!
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Звичайно, що тероризм на росії багатьом приписують, але для чого нам кацапи в Україні? Світ великий, а вони пруться в Україну😣
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???
Для чого вони нам ??? Лізуть, як таргани.
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Vedana Може це такий план в кацапів,щоб потехеньку Київ захопити,бо в Києві вже так повно всяких мерзотників.Навіть,якщо він не поганий,нам тут він непотрібен.
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оно отсидится год-два в пострадавших, а потом начнет заявлять права и требовать "руцкую область" в составе Харькова или Днепра.. "триединый нарот" и "царьниколай"..
Гнать их транзитом в Европу!. Нет им доверия!
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Один такий з росії писав на Цензорі, а потім почав говорити, що краще нам обрати Вілкула президентом😱
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мля Обвиняемый в призывах к терроризму российский правозащитник Корб сбежал в Украину - Цензор.НЕТ 2551 потом в Омске куча мулатов будет Обвиняемый в призывах к терроризму российский правозащитник Корб сбежал в Украину - Цензор.НЕТ 2551
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Уявіть, що ці чорношкірі набагато кращі ніж місцеві кацапи.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОбвиняемый в призывах к терроризму российский правозащитник Корб сбежал в Украину
 
 
 
 
 
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