 На 1 марта нет ни одного уголовного производства по кандидатам в президенты, - Луценко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Украина" сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.



"На сегодня у нас у всех нет ни одного дела против кандидатов в президенты. Знаю не менее трех, которые очень этого хотели, чтобы стать жертвами политических репрессий, но их нет", – сказал он.



Генпрокурор также перечислил действия, которые кандидатам в президенты запрещает украинское законодательство, в частности, выдавать деньги и вести незаконную агитацию.

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