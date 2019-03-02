Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Украина" сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
"На сегодня у нас у всех нет ни одного дела против кандидатов в президенты. Знаю не менее трех, которые очень этого хотели, чтобы стать жертвами политических репрессий, но их нет", – сказал он.
Генпрокурор также перечислил действия, которые кандидатам в президенты запрещает украинское законодательство, в частности, выдавать деньги и вести незаконную агитацию.
На 1 марта нет ни одного уголовного производства по кандидатам в президенты, - Луценко
По состоянию на 1 марта в Украине нет уголовных производств против кого-либо из кандидатов в президенты.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Украина" сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
За это можно и бахнуть.
З гиднистю...