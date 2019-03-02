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 На 1 марта нет ни одного уголовного производства по кандидатам в президенты, - Луценко

По состоянию на 1 марта в Украине нет уголовных производств против кого-либо из кандидатов в президенты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Украина" сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"На сегодня у нас у всех нет ни одного дела против кандидатов в президенты. Знаю не менее трех, которые очень этого хотели, чтобы стать жертвами политических репрессий, но их нет", – сказал он.

Генпрокурор также перечислил действия, которые кандидатам в президенты запрещает украинское законодательство, в частности, выдавать деньги и вести незаконную агитацию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Луценко: На нардепа Дубиля будет подано представление о снятии неприкосновенности после проведения экспертиз

Источник: https://censor.net.ua/n3114564
 
 
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то что они на свободе, это твоя плохая работа, Югик.
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Ну, с Днем Кота, тогда!
За это можно и бахнуть.
З гиднистю...
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И не будет, т.к. сразу встанет вопрос о "сетках" президента, а там и до Майдана недалеко. А что такое Майдан, луценко хорошо знает, как и его кумовья-товарищи.
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Поцілував Юлю і роби з нею що завгодно😍
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа 1 марта нет ни одного уголовного производства по кандидатам в президенты, - Луценко
 
 
 
 
 
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