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 В случае своей победы Грицено пообещал вернуть украинское гражданство Саакашвили

Лидер партии "Гражданская позиция" и кандидат в президенты Анатолий Гриценко пообещал в случае своей победы на выборах восстановить украинское гражданство экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, если тот захочет вернуться в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Гриценко заявил в эфире Радио НВ.

"Если Михеил Саакашвили захочет вернуться в Украину, я восстановлю ему украинское гражданство. Я считаю, что с ним поступили абсолютно грубо, незаконно. Не должно государство легко давать и легко вот так вот забирать паспорт. Но повторяю, это будет желание Михеила Саакашвили ", - сказал Гриценко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я бы приветствовал победу Тимошенко, Гриценко, Садового, Зеленского - всех, кто не позволит Порошенко второй раз захватить президентство, - Саакашвили

Напомним, в прошлом году Саакашвили, который находится в Нидерландах после процедуры реадмиссии Украина, заявил, что хочет вернуться в Грузию и "очистить свое имя в суде".

Находясь в Украине, Саакашвили был фигурантом по трем уголовным производствах, которые расследуют украинские правоохранители. Первое дело было связано с организацией акций протеста и так называемыми "деньгами Курченко". Непосредственно по этому делу его и допрашивали в СБУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3114562
 
   
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Гриценко це пообіцяв ще коли Саакашвілі викинули з України і позбавили громадянства. Тепер Гриценко підтвердив свої слова, бо послідовний та чесний політик! Гриценко - Президент України!
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Молодчина! Лишение Саакашвили гражданства - преступление президента, позор и пятно на репутации страны.
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Не должно государство легко давать и легко вот так вот забирать паспорт - Так он получается сам себе противоречит...
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Много разговаривал с жителями Грузии, и они (простые жители) очень хвалят Саакашвили...
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чего ж он дальше не улучшает их жизни?
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Если б у Гриценка был шанс победить Петю, ольгинцы поддерживали бы его, но они все как один за Зелю)
Зеля для Пуйла даже лучше чем Коса.
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И показал фоточку с котенком в бантике)) Ми-ми-ми!
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Этим Украина сотрёт с себя пятно позора, того, как брутально ласть расправилась с неудобным президентом Грузии.
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Тобто Саакашвілі не отримає українське громадянство, бо Юля про це не говорила😀
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Ага маладэс-а через пiв року Мiхо почне кричать який Гриценко корупционер слющяй i антикорупцiйнi майдани збирать i тодi i Грицик вижене гастрольора В случае своей победы Грицено пообещал вернуть украинское гражданство Саакашвили - Цензор.НЕТ 5427 в Зiмбабве
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ случае своей победы Грицено пообещал вернуть украинское гражданство Саакашвили
 
 
 
 
 
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