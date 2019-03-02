 В случае своей победы Гриценко пообещал вернуть украинское гражданство Саакашвили

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Гриценко заявил в эфире Радио НВ.
"Если Михеил Саакашвили захочет вернуться в Украину, я восстановлю ему украинское гражданство. Я считаю, что с ним поступили абсолютно грубо, незаконно. Не должно государство легко давать и легко вот так вот забирать паспорт. Но повторяю, это будет желание Михеила Саакашвили ", - сказал Гриценко.
Напомним, в прошлом году Саакашвили, который находится в Нидерландах после процедуры реадмиссии Украина, заявил, что хочет вернуться в Грузию и "очистить свое имя в суде".
Находясь в Украине, Саакашвили был фигурантом по трем уголовным производствах, которые расследуют украинские правоохранители. Первое дело было связано с организацией акций протеста и так называемыми "деньгами Курченко". Непосредственно по этому делу его и допрашивали в СБУ.
Мішутка ж там уже рай зробив. А вони в Україні перебиваються ...
тільки здалеку хвалите?
Здавалось би "тарифний геноцид і зубожіння", а хоч одне переселилось в лугандонію де прям тарифний рай і нема порошенка?
Але то - марна справа.
Зеля для Пуйла даже лучше чем Коса.
https://www.youtube.com/watch?v=A4JQbp7FTfA
P.s. Вспомнились сказки любителей Михо про то что Трамп выделит ему один триллион долларов
Ай да Гриценко !
может тот тоже хочет вернуться
Полёт бровей, что моды крик, походка.
Как жаль, что я с тобой не одногодка.
Скажи, откуда ты такой возник?
Скажи, откуда ты такой возник?
Анатолий, Анатолий,
Ты от муки, ты от боли,
Ты от скуки, ты от слёз,
Радость в душу мне принёс.
Толька, Толька, Толька, Толька,
А не Лёшка и не Колька,
Только, только Анатоль-толь-толь-толь-толь
Из души уносит боль.
1. Але себе опускаєш, хоча ти й так низенько ... Ну, якщо з Мішуткою "поступили незаконно", анулювавши надане українське громадянство, якого цей, прости Господи, пірізідєнт всєлєнной-прахвесор мириканських університетів-і-афіґєнний юрист, не оскаржив таку кричущу несправедливість і порушення закону ? Ціла командочка адвокатиків бігала - і ? Для оскарження подібного рішення особа не мусить фізично бути присутня, її представляє адвокат. Так чому все лишилося на рівні традиційних істерик і горлання ? Чому це міжнародна спільнота бровою не повела ? Хоча мала б зреагувати на подібне. До такого Анатолій Мостовий додуматися не може, що і Європі, і Штатам Україна надала відповідні документи і пояснення щодо даного персонажа - порушень не було, тому й тихо.
2. Ти - порожнє дурило і зайвий раз це підтвердило. Ситуація з Карлсоном тебе нічому не навчила, а мала б: вгодований грузинський кнур - безпринципна і невдячна істота, з-поміж усього іншого, і так як тут уже написали, якби не дай Бог, ти таке утнув, через короткий проміжок часу цей апатрид і тебе б називав останніми словами і влаштовував чергову імпотентну ліворуцію.
3. Мені в лом знову лізти в Закон про громадянство (не бачила там подібного: надання-анулювання-відновлення) + я не правник, але просто цікаво: а на підставі чого ти будеш "відновлювати" громадянство цього тріпача і, до речі, втікача зі своєї батьківщини при виконанні обов*язків ? Анулювання - законне, отже - ???
Сподіваюся, хтось з фахівців з даного питання завтра відреагує на цю вібрацію повітря Онотоля.
Гриценко точно понимает, что быть президентом и владычицей морской - это не одно и то же?