EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  1090  74
Материалы по теме:
Все про:гражданство (891) Гриценко Анатолий (1248) Саакашвили (2675)

 В случае своей победы Гриценко пообещал вернуть украинское гражданство Саакашвили

Лидер партии "Гражданская позиция" и кандидат в президенты Анатолий Гриценко пообещал в случае своей победы на выборах восстановить украинское гражданство экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, если тот захочет вернуться в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Гриценко заявил в эфире Радио НВ.

"Если Михеил Саакашвили захочет вернуться в Украину, я восстановлю ему украинское гражданство. Я считаю, что с ним поступили абсолютно грубо, незаконно. Не должно государство легко давать и легко вот так вот забирать паспорт. Но повторяю, это будет желание Михеила Саакашвили ", - сказал Гриценко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я бы приветствовал победу Тимошенко, Гриценко, Садового, Зеленского - всех, кто не позволит Порошенко второй раз захватить президентство, - Саакашвили

Напомним, в прошлом году Саакашвили, который находится в Нидерландах после процедуры реадмиссии Украина, заявил, что хочет вернуться в Грузию и "очистить свое имя в суде".

Находясь в Украине, Саакашвили был фигурантом по трем уголовным производствах, которые расследуют украинские правоохранители. Первое дело было связано с организацией акций протеста и так называемыми "деньгами Курченко". Непосредственно по этому делу его и допрашивали в СБУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3114562
 
   
 Топ комментарии
 
Молодчина! Лишение Саакашвили гражданства - преступление президента, позор и пятно на репутации страны.
 показать весь комментарий
 
Гриценко це пообіцяв ще коли Саакашвілі викинули з України і позбавили громадянства. Тепер Гриценко підтвердив свої слова, бо послідовний та чесний політик! Гриценко - Президент України!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Гриценко це пообіцяв ще коли Саакашвілі викинули з України і позбавили громадянства. Тепер Гриценко підтвердив свої слова, бо послідовний та чесний політик! Гриценко - Президент України!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
тогда Гриценко придется легализовать кокаин.. просто без заправки Михо не сможет работать!
 показать весь комментарий
 
 
Гриценко может себе это позволить - хоть пообещать Илона Маска на премьера. И не соврёт ведь.
 показать весь комментарий
 
 
Молодчина! Лишение Саакашвили гражданства - преступление президента, позор и пятно на репутации страны.
 показать весь комментарий
 
 
Не должно государство легко давать и легко вот так вот забирать паспорт - Так он получается сам себе противоречит...
 показать весь комментарий
 
 
Много разговаривал с жителями Грузии, и они (простые жители) очень хвалят Саакашвили...
 показать весь комментарий
 
 
чего ж он дальше не улучшает их жизни?
 показать весь комментарий
 
 
У меня соседи грузины. Основная причина война 2008 года.
 показать весь комментарий
 
А чого не вернулися за стільки років ?
Мішутка ж там уже рай зробив. А вони в Україні перебиваються ...
 показать весь комментарий
 
 
а ви чого не вертаєтесь насолоджуватись "життям по-новому"?
тільки здалеку хвалите? В случае своей победы Гриценко пообещал вернуть украинское гражданство Саакашвили - Цензор.НЕТ 7512
 показать весь комментарий
 
 
Та й вас звідси не вигониш.
Здавалось би "тарифний геноцид і зубожіння", а хоч одне переселилось в лугандонію де прям тарифний рай і нема порошенка?
 показать весь комментарий
 
 
Ви для початку могли б попросити в неї пруфчики моїх =хвальб= ...
Але то - марна справа.
 показать весь комментарий
 
 
Це бот турівський. Воно в основному по лайках пише рідко)
 показать весь комментарий
 
 
Петрушка тут такий рай зробив шо ви в Канаду звалили?
 показать весь комментарий
 
 
Так что же эти жители его партию прокатили на выборах? На последних парламентских там мишины товариши получили только 25%.
 показать весь комментарий
 
 
сказки для людей с большим ушами!.. рассказывай дальше!
 показать весь комментарий
 
 
Я пишу о том, что лично слышал... А Ваше мнение меня мало интересует.
 показать весь комментарий
 
 
я вам подарю друшлак!.. вы станете "мастером спагетти"..
 показать весь комментарий
 
 
В случае своей победы Гриценко пообещал вернуть украинское гражданство Саакашвили - Цензор.НЕТ 3759 Вы что собрались порохоботам рассказывать как Иванашвили захватил в 2011 власть в Грузии?
 показать весь комментарий
 
 
слушай! я хочу увидеть твоё лицо 01 апреля этого года.. ну так.. чисто по ржать!
 показать весь комментарий
 
 
Если б у Гриценка был шанс победить Петю, ольгинцы поддерживали бы его, но они все как один за Зелю)
Зеля для Пуйла даже лучше чем Коса.
 показать весь комментарий
 
 
Клован у випадку скажемо так, "гіпотетичної пабєди" швиденько зіллється під канцлершу жульку, тобто фактично під ху*ла і буде грати декоративну роль "слуги народу-3 або 4". Тільки України вже не буде. А буде малоросійська губернія сніжного бантустана.
 показать весь комментарий
 
 
И показал фоточку с котенком в бантике)) Ми-ми-ми!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Этим Украина сотрёт с себя пятно позора, того, как брутально ласть расправилась с неудобным президентом Грузии.
 показать весь комментарий
 
 
А в чем "пятно позора"? Про этого "Карлсона" уже все давно забыли... Ну разве что не забыла мама, на чью зарплату/пенсию он живет (с его слов).
P.s. Вспомнились сказки любителей Михо про то что Трамп выделит ему один триллион долларов
 показать весь комментарий
 
 
Людям такого толка, не понять, что такое честь страны. Так ведут себя вожди племени каннибалов.
 показать весь комментарий
 
 
Тобто Саакашвілі не отримає українське громадянство, бо Юля про це не говорила😀
 показать весь комментарий
 
 
Ага маладэс-а через пiв року Мiхо почне кричать який Гриценко корупционер слющяй i антикорупцiйнi майдани збирать i тодi i Грицик вижене гастрольора В случае своей победы Грицено пообещал вернуть украинское гражданство Саакашвили - Цензор.НЕТ 5427 в Зiмбабве
 показать весь комментарий
 
 
...«баріга», тут Міхо і придумувати нічого буде непотрібно...
 показать весь комментарий
 
 
....баріга і солдафон....-вот что ожидает Анатолия Степановича за то,что он вернет гражданство холерику
 показать весь комментарий
 
лучшая кандидатура на пост генпрокурора.
 показать весь комментарий
 
 
Як там грицацуй волав - розстрілять перед строєм мародьора?
 показать весь комментарий
 
 
Может бьіть он еще его и Президентом Грузии сделает?
Ай да Гриценко !

 показать весь комментарий
 
 
Ай да пофиг. Если некоторым разрешается тянуть военную продукцию с параши, то почему кому то другому должно быть запрещено тянуть гроши с курченки.
 показать весь комментарий
 
яныка пусть еще спросит
может тот тоже хочет вернуться
 показать весь комментарий
 
 
Риба ловиться на черв'яків, а Саакашвілі на хінкалі та українських жінок😤 Можливо Саакашвілі погодиться працювати в Україні сантехніком, слюсарем,двірником, водієм трамвайчика...? Виявляється, що йому лише керувати українцями хочеться, тому "улетай мой ласковый Миша в свой сказочный лес".
 показать весь комментарий
 
 
Грішка вже зовсім з котушок зірвався. Не здивуюся якщо він зніметься з перегонів на користь "зе".
 показать весь комментарий
 
 
Скажи, откуда ты такой возник?
Полёт бровей, что моды крик, походка.
Как жаль, что я с тобой не одногодка.
Скажи, откуда ты такой возник?
Скажи, откуда ты такой возник?

Анатолий, Анатолий,
Ты от муки, ты от боли,
Ты от скуки, ты от слёз,
Радость в душу мне принёс.

Толька, Толька, Толька, Толька,
А не Лёшка и не Колька,
Только, только Анатоль-толь-толь-толь-толь
Из души уносит боль.
 показать весь комментарий
 
 
Танкокрад уже выпрыгивает из трусов.
 показать весь комментарий
 
 
Коррупционеров нужно расстреливать,а ихних мажорных детей вешать как судак вонючих.
 показать весь комментарий
 
А в случае очередного проигрыша Саакашвили пообещал предоставить ему грузинское, как Лене Коцмасу, или голландское европатриотическое? В случае своей победы Гриценко пообещал вернуть украинское гражданство Саакашвили - Цензор.НЕТ 2452
 показать весь комментарий
 
 
Бешеного Мишу в генпрокуроры. Югасика вернуть назад в Качановку. Пусть продолжает книжки читать. Это буде полезно для самого Югасика и безвредно для страны.
 показать весь комментарий
 
 
Міхо треба на посаду президента США, бо генпрокурором України для нього малувато буде😯
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Такие пойдут?
В случае своей победы Гриценко пообещал вернуть украинское гражданство Саакашвили - Цензор.НЕТ 2531
 показать весь комментарий
 
 
ты шо не видишь что у отрока картинок с атимайдана В случае своей победы Гриценко пообещал вернуть украинское гражданство Саакашвили - Цензор.НЕТ 4213 из вкудахте
 показать весь комментарий
 
Барыга с подельниками натворил дел, надо исправлять
 показать весь комментарий
 
 
Не світить це Міхо ще ду-у-уже довгенько.
 показать весь комментарий
 
 
Онотоль, ти, канєш, можеш обіцянки обіцяти, оскільки президентом тобі не бути. То тріпай уже язиком на публік, одведи душу, бо дома ж ніззя. В случае своей победы Гриценко пообещал вернуть украинское гражданство Саакашвили - Цензор.НЕТ 350

1. Але себе опускаєш, хоча ти й так низенько ... Ну, якщо з Мішуткою "поступили незаконно", анулювавши надане українське громадянство, якого цей, прости Господи, пірізідєнт всєлєнной-прахвесор мириканських університетів-і-афіґєнний юрист, не оскаржив таку кричущу несправедливість і порушення закону ? Ціла командочка адвокатиків бігала - і ? Для оскарження подібного рішення особа не мусить фізично бути присутня, її представляє адвокат. Так чому все лишилося на рівні традиційних істерик і горлання ? Чому це міжнародна спільнота бровою не повела ? Хоча мала б зреагувати на подібне. До такого Анатолій Мостовий додуматися не може, що і Європі, і Штатам Україна надала відповідні документи і пояснення щодо даного персонажа - порушень не було, тому й тихо.
2. Ти - порожнє дурило і зайвий раз це підтвердило. Ситуація з Карлсоном тебе нічому не навчила, а мала б: вгодований грузинський кнур - безпринципна і невдячна істота, з-поміж усього іншого, і так як тут уже написали, якби не дай Бог, ти таке утнув, через короткий проміжок часу цей апатрид і тебе б називав останніми словами і влаштовував чергову імпотентну ліворуцію.
3. Мені в лом знову лізти в Закон про громадянство (не бачила там подібного: надання-анулювання-відновлення) + я не правник, але просто цікаво: а на підставі чого ти будеш "відновлювати" громадянство цього тріпача і, до речі, втікача зі своєї батьківщини при виконанні обов*язків ? Анулювання - законне, отже - ???
Сподіваюся, хтось з фахівців з даного питання завтра відреагує на цю вібрацію повітря Онотоля.
 показать весь комментарий
 
 
Это тупо попытка сманить на свою сторону михолюбов. И не более.
 показать весь комментарий
 
 
Стип!!! А разве это не та же херня, в которой обвиняли Петю - дал, забрал?

Гриценко точно понимает, что быть президентом и владычицей морской - это не одно и то же?
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ случае своей победы Гриценко пообещал вернуть украинское гражданство Саакашвили
 
 
 
 
 
 вверх