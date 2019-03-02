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 На сегодня система "Выборы" довольно устойчива, мы уверены в своих возможностях, - Грицак о киберзащите выборов

Специалистами Службы безопасности Украины в течение 2016-2018 годов было обнаружено около 470 атак на государственные информационные ресурсы.

Об этом заявил председатель СБУ Василий Грицак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Только в течение 2016-2018 годов Службой безопасности, нашими специалистами было обнаружено порядка 470 атак на государственные информационные ресурсы. На сегодня считаю, что система "Выборы" довольно устойчива. Мы в принципе уверены в своих возможностях. У нас очень хорошее взаимодействие как с самой ЦИК, так и с киберполицией. Хочу отметить, что буквально в последних числах февраля этого года сервер ЦИК был подвергнут довольно мощной атаке, с которой мы в принципе очень хорошо справились", - сказал Грицак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Предотвращена масштабная хакерская атака на сайт ЦИК, - СБУ

Он также сообщил, что в СБУ был создан ситуационный центр кибернетической безопасности, к созданию которого присоединились и партнеры по НАТО, "у нас работают очень хорошие специалисты, и я убежден, что мы справимся".

Источник: https://censor.net.ua/n3114561
 
 
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Готовимся к 146% у сладчайшего - в первом же туре.
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В 2004 во втором туре примерно так и было... задержки по несколько часов в обновлении, а потом оп! И овощ в дамках!
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интереснее ДРУГОЕ: что делал Порошенко на фрегате Дональд Кук, с кем там встречался и почему у расеян подорвало пятую точку, и как это связано со строительством завода по переработке ядерного топлива и ракетами средней дальности ))
https://www.youtube.com/watch?v=2Y5Xbti45dw
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меня другой вопрос интересует, много с кем говорил, большинство с выбором не определились, но точно не за зеленского, откуда у него такой рейтинг?
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фига се гройсман ряшку наел, вроде похудее был.
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Предупреждена попытка параллельного сервера. Честнейшие из честнейших - решили и этот вариант попробовать. Обломалось...
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Просто не простягайте свої брудні руки до системи. Бо там табличкаНа сегодня система "Выборы" довольно устойчива, мы уверены в своих возможностях, - Грицак о киберзащите выборов - Цензор.НЕТ 588
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа сегодня система "Выборы" довольно устойчива, мы уверены в своих возможностях, - Грицак о киберзащите выборов
 
 
 
 
 
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