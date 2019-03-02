 Украина не готова к внедрению онлайн-голосования на выборах, - глава минюста Петренко

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українськi Новини.

"Я сторонник всяких онлайн-сервисов, но на данном этапе, и в связи с теми вызовами, которые мы имеем сейчас, такое рано вводить", - сказал он.

По его словам, онлайн-голосование необходимо внедрять через 5-10 лет, но не сейчас.

Он считает, что ближайшие годы необходимо голосовать консервативно, используя бумажные бюллетени.

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