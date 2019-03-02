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 Украина не готова к внедрению онлайн-голосования на выборах, - глава минюста Петренко

Министр юстиции Павел Петренко считает, что на данном этапе Украина не готова к внедрению онлайн-голосования на выборах.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українськi Новини.

"Я сторонник всяких онлайн-сервисов, но на данном этапе, и в связи с теми вызовами, которые мы имеем сейчас, такое рано вводить", - сказал он.

По его словам, онлайн-голосование необходимо внедрять через 5-10 лет, но не сейчас.

Он считает, что ближайшие годы необходимо голосовать консервативно, используя бумажные бюллетени.

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Источник: https://censor.net.ua/n3114560
 
   
 Топ комментарии
 
Якось воно дивно виходить. До європейських тарифів, цін, телемедецини готові, а тут - ні...
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Этот Петренко сам себе нарисовал премии на 52 миллиона гривен
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ну конечно! техника вбросов уже отработана до автоматизма... а вот в новых технологиях барыгам еще нужно разбираться, чтобы повлиять на результаты )
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Якось воно дивно виходить. До європейських тарифів, цін, телемедецини готові, а тут - ні...
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Как специалист в ИТ области - полностью согласен - не готовы. Не с технической точки зрения, а морально.
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Этот Петренко сам себе нарисовал премии на 52 миллиона гривен
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от саме тому Україна і "не готова" ...
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Вот такие вот товарищи тормозят не только Украину, но и весь мир. А если этот бездельник еще и большой начальник, цэ вообще зрада. Это как говоришь человеку: "возьми вот ту хрень, почини, не чинится - выкини, подойдешь, дам денег на новую", а он в ответ:"Можэ ну його нахэр? Воно и так робэ двадцять год, ще нас пэрэживэ". А у самого только мысли где-нибудь на масу надавить, пока никто не видит или стакан пропустить, а чё, время летит, ставка в начале месяца не меняется. Такого оболтуса можно быстро заткнуть и отправить работать, а что с этим большим лодырем делать, конечно вопрос
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ну конечно! техника вбросов уже отработана до автоматизма... а вот в новых технологиях барыгам еще нужно разбираться, чтобы повлиять на результаты )
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готова, не политической воли и никогда не будет.
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Да куда им. Банковские карточки они используют, как подставки под чашечку с чаем
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угу - але ж їх не питали , коли ДЛЯ ЦИХ ЖЕ ввели електронний запис до дільничного лікаря - нічого , виявились готовими ?
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Ходять в регістратуру за талончиками до лікаря, як і раніше ходили, а про електронний запис більшість навіть і не чула.
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Коли міністри юстиції, то вічно п'яна повія Сюзанна Станік, то пришелепкуваті; Лавринович, Головатий, Зварич, Лукаш, Петренко - слава Богу, що Україна ще існує.
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Украина не готова к внедрению онлайн-голосования на выборах, - готова сейчас Параша,Северная Корея и ещё несколько ублюдков.Эти готовщики только ждут где пролезть Украина не готова к внедрению онлайн-голосования на выборах, - глава минюста Петренко - Цензор.НЕТ 1118
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Да мы и наблюдать онлайн за выборами не готовы... регрессируем, однако.
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При онл.гол. шансы на победу на выборах у шыкаладного мародёра и его шестёрок приблизятся очень близко к плинтусу.
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У чомусь він, нажаль, правий. Аби забезпечити більш-менш надійний захист від втручання інших осіб, треба робити апаратну ідентифікацію за видбитком пальця або малюнком райдужки ока, наприклад. З єдиною базою данних громадян України. Але, як тільки виникне пропозиція про створення такої бази, здійметься величезний галас про "за громадянами хочуть слідкувати нон-стоп", "нам не дозволяють релігійні/моральні/сексуальні переконання" "що робити тим, хто сліпий/безрукий" тощо.
PS Тут така сама ситуація, як з повним переходом на безготівкові розрахунки за сиситемою "одна людина-один рахунок-одна картка" для зниження рівня корупції.
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Україна не готова і до персонального голосування в раді поки ми буден обирать туди покидьків. Украина не готова к внедрению онлайн-голосования на выборах, - глава минюста Петренко - Цензор.НЕТ 4204
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Ни к чему хорошему Украина не готова, кроме как стать страной третьего мира. Если будет и дальше быть неготовой гнать эту погань из власти, то позади нас будет только пекло.
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Та пеця не допустит введения электронного голосования. Махинации с количеством избирателей и вбросы бюллетеней это ж его последняя надежда пройти во второй тур!
А сделай он электронное голосование - вы думаете миллионы заробитчан, которые по вине этого барыги вынужденны вкалывать на чужбине, проголосуют за него?!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина не готова к внедрению онлайн-голосования на выборах, - глава минюста Петренко
 
 
 
 
 
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