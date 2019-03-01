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Все про:Евровидение (693) Кириленко (642) НОТУ (84)

 Решение НОТУ об отказе от участия в Евровидении было преждевременным, - вице-премьер Кириленко

Национальная телерадиокомпания Украины приняла преждевременное решение об отказе Украины от участия в песенном конкурсе "Евровидение-2019".

Как переадет Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Прямого" заявил Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко.

"Членом Европейского вещательного союза в Украине является Национальная общественная телерадиокомпания Украины. Здесь они всегда по своему усмотрению определяли способ отбора представителя Украины на этот песенный конкурс. Но отбор, очевидно, проходил не по критериям ситуации, в которой находится страна: ситуация агрессии со стороны России, ситуация напряженности на внешних фронтах, ситуации с аннексией Крыма, и так далее. Это во внимание не бралось ", - отметил Кириленко.

Он добавил, что на том этапе, когда полуфиналисты и финалисты стали достоянием общественности, все увидели, что среди 16-ти полуфиналистов огромное количество артистов, которые или имели гастроли на территории государства-агрессора или собираются их иметь и в дальнейшем, или те артисты, которые сомневаются в территориальной целостности Украины.

Напомним, певица Анна Корсун, более известная как MARUV, стала победительницей национального отбора Евровидения-2019.

Несмотря на готовность MARUV отказаться от гастролей в РФ, она не смогла договориться с НОТУ об условиях участия в Евровидении-2019 и отказалась ехать в Израиль.

Так же поступили коллективы, занявшие второе и третье место в нацотборе - Freedom Jazz и KAZKA.

27 февраля НОТУ приняла решение не участвовать в конкурсе в этом году.

Источник: https://censor.net.ua/n3114558
 
 
 Топ комментарии
 
Единственный способ исправить ситуацию послать самого кириленко, правда маршрут напрашивается не в израиль....
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Украина одна из не многих стран в мире где "народные артисты" получают з/п из бюджета а не платят туда налоги, одна из не многих где есть УНИВЕРСИТЕТ культуры финансируемый из бюджета.
Но за 28 лет на Евровиденте ездят только артисты-самоучки, у которых по политическим мотивам или моральным в этом году не вышло, значит ехать некому.
Такой себе украинский или скорее постсоветский парадокс, артистов паразитирующих на бюджете масса, а выступать некому.
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Конечно , провести повторное голосование или победителя голоса Краины и послать на Евровидение
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Единственный способ исправить ситуацию послать самого кириленко, правда маршрут напрашивается не в израиль....
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Ситуация странная, все страна слала смс и выбрала участницу,тут выходит Кириленко и заявляет , что он лучше знает кого и куда отправлять,в результате вообще никто никуда не поехал.Потрачены деньги на смс,потрачены деньги на зарплату членам национальной общественной телерадиокомпании,пригласили и потом отказали участнице MARUV обидев этим,как сказал Альберт Эйнштейн: " только две вещи бесконечны - Вселенная и человеческая глупость, хотя насчёт Вселенной я не уверен".
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Господи, та отправьте уже туда Поплавского с его девочками. Первое место будет наше.
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Девочки девочками ,но как вокал он точно 0, не ужели вам нравится
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Как я помню, там некоторые финалисты выигрывали эпатажем.
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да что уж там можно и поющего мера Леню позвать - выйдет на сцену в труселях и исполнит что нибудь минорное
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Леню нельзя, он сильно зажатый, и поет не долго.
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А пусть перед выходом на сцену присядет на дорожку... эпатаж будет зашкаливать и хрен его кто зажмет
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А потім почнеться вереск що грошей і так немає, а тут ще Євробачення.
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Можно даже Поплавского без девочек, но с костюме Элвиса, - все-равно смешно будет!
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Украина одна из не многих стран в мире где "народные артисты" получают з/п из бюджета а не платят туда налоги, одна из не многих где есть УНИВЕРСИТЕТ культуры финансируемый из бюджета.
Но за 28 лет на Евровиденте ездят только артисты-самоучки, у которых по политическим мотивам или моральным в этом году не вышло, значит ехать некому.
Такой себе украинский или скорее постсоветский парадокс, артистов паразитирующих на бюджете масса, а выступать некому.
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Смотрел я эту передачу с участием всем известного продюсера по фамилии Фалёса . Так вот это сепарское падло Фалеса кричал, что он советский офицер , что Украина виновата в убитых на Донбасе .
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В принципе, Кириленко понять можно - в стране так много идиотов среди публичных людей, что непонятно, почему мы так и не смогли никого делегировать на это шоу дебилов и для дебилов. "За державу обидно!" Евровидение - это, в сущности, те же самые паралимпийские игры - только в сфере искусства. Мы просто обязаны там побеждать.
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Шоу дебилов для дебилов не лучшее место для лидерства.
Таким аргументом нас не убедишь, попробуйте исчё
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Решение о назначении Кириленко вице-премьером было преждевременным
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Цьогорічний відбір на Євробаччення це жах. Гаразд, навіть якщо Марув виступала в Росії то що?Треба галасувати про це на весь світ? Дипломатія - нуль
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Цензор.НЕТНовостиОбществоРешение НОТУ об отказе от участия в Евровидении было преждевременным, - вице-премьер Кириленко
 
 
 
 
 
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