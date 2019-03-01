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 "Харьковский бронетанковый завод" модернизировал для ВСУ танк Т-80, - "Укроборонпром". ФОТО

ГП "Харьковский бронетанковый завод" провел модернизацию танка Т-80БВ, который уже серийно поставляется в танковые подразделений десантно-штурмовой войск и морской пехоты Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГК "Укроборонпром".

Харьковский бронетанковый завод модернизировал для ВСУ танк Т-80, - Укроборонпром 01

Танк Т-80БВ, как и Т-64 образца 2017 года, получил тепловизионный прицел, новую динамическую защиту, дополнительную защиту бортов, новую цифровую радиостанцию, современные ночные приборы наблюдения с электронно-оптическим преобразователем третьего поколения, а также средства спутниковой навигации.

Новое оснащение Т-80БВ позволяет значительно усилить боевые характеристики машины. Например, новая система навигации позволяет в режиме "онлайн" обмениваться зашифрованными данными о местонахождении каждой машины на всех уровнях управления от командира взвода до руководства всей боевой операцией.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Новые тепловизоры, цифровые радиостанции, навигация и динамическая защита, - "Укроборонпром" показал модернизированный танк Т-64, поставляемый в ВСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новая динамическая защита значительно усиливает уровень защищенности боевой машины и эффективно противодействует всем современным противотанковым средствам поражения: кумулятивным и бронебойным, а также ударно-кумулятивным боеприпасам типа "ударное ядро". При этом устанавливается она в штатные контейнеры динамической защиты.

Прицельный комплекс наводчика со встроенным тепловизором обеспечивает обнаружение, распознавание и уничтожение противника огнем 125-мм пушки в любое время суток и при любых погодных условиях.

В то же время, как и в случае с Т-64, оснащение новыми приборами проходит во время обычного регламентного ремонта, что позволяет значительно сократить затраты времени для модернизации имеющегося парка Т-80.

Также читайте: В Украине создали танковую бригаду резерва на случай открытой агрессии, - Полторак

Кроме того, ГП "Харьковский бронетанковый завод" уже в этом году начнет работы по модернизации Т-80УД, состоящих на вооружении украинской армии до уровня Т-84.

Источник: https://censor.net.ua/n3114557
 
   
 Топ комментарии
 
главное чтоб минимум 10 кацапов перегрел минимум до уровня - вы бурят, как я рад.
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да ты шо ух ты поведай про детали ты едь сомтрел бигуса ты ведь знаешь что у у нас сесть бтр 72 по версии бигуса "Харківський бронетанковий завод" модернізував для ЗСУ танк Т-80, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 7136
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Гут, но ждем Т-104 который анонсировали на выставке в Индии
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140-мм перспективная украинская пушка "Багира".




Башня будет необитаемой. Автомат заряжания находится в задней части башни. На танке также будет установлена дистанционно-управляемая зенитная пулеметная установка.
Перспективная машина будет оборудована средствами оптоэлектронного подавления и комплексом активной защиты, которая способна сбивать подлетающие боеприпасы. Уровень защищенности также повысит противотандемная динамическая защита.
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не менее интересное и ДРУГОЕ: что делал Порошенко на фрегате Дональд Кук, с кем там встречался и почему у расеян подорвало пятую точку, и как это связано со строительством завода по переработке ядерного топлива и ракетами средней дальности ))
https://www.youtube.com/watch?v=2Y5Xbti45dw
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О танке пишут уже давно, но тайна, есть тайна. Хотя Багиру с боеприпасами под нее уже в металле демонстрировали https://saracinua.livejournal.com/3025150.html
"Харківський бронетанковий завод" модернізував для ЗСУ танк Т-80, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 9918
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Ети украинские танковьіе пушки «Багира» и «Витязь» бьіл созданьі в одно и то же время.
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а это уже антиресно "Харківський бронетанковий завод" модернізував для ЗСУ танк Т-80, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 6640 хотя 140мм опа привет вмс микадо и пушка тип 3 "Харківський бронетанковий завод" модернізував для ЗСУ танк Т-80, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 8107
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Очень надеюсь что модернизация не свелась к установке на него ранее снятых и проданных через фирму свинарчука деталей.
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да ты шо ух ты поведай про детали ты едь сомтрел бигуса ты ведь знаешь что у у нас сесть бтр 72 по версии бигуса "Харківський бронетанковий завод" модернізував для ЗСУ танк Т-80, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 7136
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Юноша, я в этой стране живу с её рождения, так что поверь мне как никто знаю ху эз ху здесь и как здесь всё покупается и продается за бюджетные деньги.
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При чем акцентирую АБСОЛЮТНО ВСЁ от туалетной бумаги в сельсовет до газа и танков,
в принципе результат для покупателя и схема одна разные только схемы и методы реализации.
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так покажи мне бтр 72 вот хочу увидеть сеё детище от расследовать мастеров "Харківський бронетанковий завод" модернізував для ЗСУ танк Т-80, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 7885 70 ки видел 60ки видел 80 ки бтр 3е буцыков саксона мля видал а вот бтр 72 не видал "Харківський бронетанковий завод" модернізував для ЗСУ танк Т-80, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 7885
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мамка у тебя Саша и как вы кацапы палитесь с мамкой я у твоей часы забыл на тумбочке вернёшь завтра "Харківський бронетанковий завод" модернізував для ЗСУ танк Т-80, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 2180
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Вы забыли дописать: агент кремля с Ольгино.
У меня у бабушки давно мобильник, так что свои часы Вы определено забыли в более консервативных людей.
Спокойной ночи.
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бедный ты человек "Харківський бронетанковий завод" модернізував для ЗСУ танк Т-80, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 498 часы это статус а мои подгон от разведосов трофей с сепара саши снятый
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Все это хорошо а цена вопроса как обычно в 10 раз нагрели руки...
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главное чтоб минимум 10 кацапов перегрел минимум до уровня - вы бурят, как я рад.
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Надо еще установить автоматическую систему открытия огня "Сепар"
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Т80 это уже что то,по сравнению с т64,на который хоть ПВО ставь,он все равно останется 64
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та нормальный танк т 64бм мля израильтяне на Шерманах модернизированных гоняли по пескам т 54 и т 55 "Харківський бронетанковий завод" модернізував для ЗСУ танк Т-80, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 530
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Был бы нормальным, Совок не отказался бы от его производства. Но он конечно лучше, чем ничего.
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совок погнал т 72 по причине 1е за т 72 м было по мощней лоби а второе т 72 более прост в освоении экипажем который больше учил марксизму лененизьму чем мат часть "Харківський бронетанковий завод" модернізував для ЗСУ танк Т-80, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 4400
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Их вьіпускали параллельно. Упрощенньй Т-72 на експорт, а Т-64 только для СА.
Т-64 находился на границе НАТО, в ГСВГ, в качестве ударного танка прорьіва.
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64 как полепше 72 го но 72й проще "Харківський бронетанковий завод" модернізував для ЗСУ танк Т-80, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 3647 вот и решили маршалы что т 72 будет в СА "Харківський бронетанковий завод" модернізував для ЗСУ танк Т-80, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 4801 ведь поллитр руководство занимало солдата - политотой а не мат частью
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Не забывай что мы против мордора воюем,в танковом бою нужен Оплот и только Оплот
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1 марта 2019
«Армату» назвали музейным экспонатом.



"Харківський бронетанковий завод" модернізував для ЗСУ танк Т-80, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 6900Российский танк Т-14 «Армата» спасает от судьбы музейного экспоната «раздутая вокруг него шумиха», без которой «проект был бы давно похоронен как излишне затратный», пишет «Военное обозрение».
В издании полагают, что «разработка новых танков не сулит технологического скачка, который даст значительное преимущество перед конкурентами», а «прироста в боевых возможностях можно достичь при помощи относительно небольших и относительно недорогих модернизаций».
В феврале сообщалось, что в 2019 году российская армия получит 12 танков Т-14 «Армата» и 4 бронированные ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ) Т-16.

В июле 2018 года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Вооруженные силы России не стремятся массово закупать танки Т-14 «Армата» из-за их дороговизны, предпочитая повышать боевой потенциал имеющейся военной техники за счет ее модернизации»
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а ведь грозились 2000 срамоты в поле вывести типо бойси фрах и трепещи НАТО "Харківський бронетанковий завод" модернізував для ЗСУ танк Т-80, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 8590
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Армата танк для парадов,боюсь что бы Оплот не стал таким у нас,ведь в чужих армиях он есть
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ну ещё и такое обкатываем на базе Барсика "Харківський бронетанковий завод" модернізував для ЗСУ танк Т-80, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 936 "Харківський бронетанковий завод" модернізував для ЗСУ танк Т-80, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 6682
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ну так шо делать зашли дшв "Харківський бронетанковий завод" модернізував для ЗСУ танк Т-80, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 605 и поехало
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И уничтожается 10 кг самоходной миной за 5000 гриноф.
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самоходной ты за сру аналоха голиафа так его визуально засеч можно "Харківський бронетанковий завод" модернізував для ЗСУ танк Т-80, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 5210 или там укуреный федько березин всётаки воплотил сеё в жизть "Харківський бронетанковий завод" модернізував для ЗСУ танк Т-80, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 5210
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Чому цієї зброї немає у військах, а тільки одна показуха уже 5 років, наші солдати як воювали на БТР-70 і БМП-1 так і воюють, а нам свинарчуківська банда ворів постійно розповідає якісь казочки
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да на копейках и не только "Харківський бронетанковий завод" модернізував для ЗСУ танк Т-80, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 869 ты не видишь кому предаются коробки хотя что с вас ботни взять
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Хіба ми вже на "ти", я з вами свиней не пас, чи свинарчуківське бидло все таке невиховане
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Товарищи заводчики!
Радуйтесь! Скоро Порошенко закажет и оплатин из своего кошеля 10 танков "Оплот"
А потом-40.
Иначе ему не быть президентом во второй раз!!!
А не оплатит, значит он ЖМОТ с большой буквы!
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Цензор.НЕТНовостиФоторепортаж"Харьковский бронетанковый завод" модернизировал для ВСУ танк Т-80, - "Укроборонпром". ФОТО
 
 
 
 
 
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