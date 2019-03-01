 "Харьковский бронетанковый завод" модернизировал для ВСУ танк Т-80, - "Укроборонпром". ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГК "Укроборонпром".
Танк Т-80БВ, как и Т-64 образца 2017 года, получил тепловизионный прицел, новую динамическую защиту, дополнительную защиту бортов, новую цифровую радиостанцию, современные ночные приборы наблюдения с электронно-оптическим преобразователем третьего поколения, а также средства спутниковой навигации.
Новое оснащение Т-80БВ позволяет значительно усилить боевые характеристики машины. Например, новая система навигации позволяет в режиме "онлайн" обмениваться зашифрованными данными о местонахождении каждой машины на всех уровнях управления от командира взвода до руководства всей боевой операцией.
Новая динамическая защита значительно усиливает уровень защищенности боевой машины и эффективно противодействует всем современным противотанковым средствам поражения: кумулятивным и бронебойным, а также ударно-кумулятивным боеприпасам типа "ударное ядро". При этом устанавливается она в штатные контейнеры динамической защиты.
Прицельный комплекс наводчика со встроенным тепловизором обеспечивает обнаружение, распознавание и уничтожение противника огнем 125-мм пушки в любое время суток и при любых погодных условиях.
В то же время, как и в случае с Т-64, оснащение новыми приборами проходит во время обычного регламентного ремонта, что позволяет значительно сократить затраты времени для модернизации имеющегося парка Т-80.
Кроме того, ГП "Харьковский бронетанковый завод" уже в этом году начнет работы по модернизации Т-80УД, состоящих на вооружении украинской армии до уровня Т-84.
Башня будет необитаемой. Автомат заряжания находится в задней части башни. На танке также будет установлена дистанционно-управляемая зенитная пулеметная установка.
Перспективная машина будет оборудована средствами оптоэлектронного подавления и комплексом активной защиты, которая способна сбивать подлетающие боеприпасы. Уровень защищенности также повысит противотандемная динамическая защита.
https://www.youtube.com/watch?v=2Y5Xbti45dw
в принципе результат для покупателя и схема одна разные только схемы и методы реализации.
У меня у бабушки давно мобильник, так что свои часы Вы определено забыли в более консервативных людей.
Спокойной ночи.
https://youtu.be/-CRvhg-XhKE
Т-64 находился на границе НАТО, в ГСВГ, в качестве ударного танка прорьіва.
«Армату» назвали музейным экспонатом.
Российский танк Т-14 «Армата» спасает от судьбы музейного экспоната «раздутая вокруг него шумиха», без которой «проект был бы давно похоронен как излишне затратный», пишет «Военное обозрение».
В издании полагают, что «разработка новых танков не сулит технологического скачка, который даст значительное преимущество перед конкурентами», а «прироста в боевых возможностях можно достичь при помощи относительно небольших и относительно недорогих модернизаций».
В феврале сообщалось, что в 2019 году российская армия получит 12 танков Т-14 «Армата» и 4 бронированные ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ) Т-16.
В июле 2018 года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Вооруженные силы России не стремятся массово закупать танки Т-14 «Армата» из-за их дороговизны, предпочитая повышать боевой потенциал имеющейся военной техники за счет ее модернизации»
Радуйтесь! Скоро Порошенко закажет и оплатин из своего кошеля 10 танков "Оплот"
А потом-40.
Иначе ему не быть президентом во второй раз!!!
А не оплатит, значит он ЖМОТ с большой буквы!