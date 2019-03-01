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Все про:Лукашенко (1673) оккупация (6745)

 "Вы там не умирали": Лукашенко заявил, что украинцы "молча согласились", что Крым не их

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что украинцы "молча согласились", что оккупированный Россией Крым им не принадлежит.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает твиттер TUT.BY.

"Вы (украинцы - ред.) молча согласились, что Крым не ваш. Вы там не умирали", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президентом Украины будет Порошенко, - Лукашенко

"Что изменится, если я заявлю, что Крым ваш? Что мы получим? Надо смотреть дальше. И пытаться хотя бы меня понять. Не могу я быть марионеткой", - отметил Лукашенко.

По словам белорусского лидера, "Беларусь - хорошая площадка для урегулирования этого конфликта" и "эту проблему надо закрывать".

Лукашенко добавил, что тема оккупации Крыма в разговорах с президентом РФ Владимиром Путиным не поднималась.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 98% белорусов проголосуют против объединения с РФ, - Лукашенко

Источник: https://censor.net.ua/n3114556
 
 
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"Не могу я быть марионеткой" "Вы там не умирали": Лукашенко заявил, что украинцы "молча согласились", что Крым не их - Цензор.НЕТ 1425 "Вы там не умирали": Лукашенко заявил, что украинцы "молча согласились", что Крым не их - Цензор.НЕТ 1425 "Вы там не умирали": Лукашенко заявил, что украинцы "молча согласились", что Крым не их - Цензор.НЕТ 1425
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Свій Крим у Лукашенка ще попереду... І подивимося, що він потім заспіває, коли білоруські вояки масово перейдуть на бік кацапського агресора...
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С такими "братьями" и враги не нужны.
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а нужно было до последнего украинца?
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как по мне - лучше до последнего кацапа. Вот сколько вас там есть - всех в биореатор. На рацематы аминокислот.
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тебя бы самого на костную муку не плохо было бы пустить. Во-первых, из костной муки делается удобрения,а страна импортирует данный товар. Во-вторых, костная мука не имеет запаха- а то ты в нынешнем виде уж больно развонялся...
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от богатства не бегут
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при звуках "о братских народах" - стреляй на звук...
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Россия - братская страна, ИМХО.
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"Россия" - наш непреложный, экзестенциальный враг. Либо мы - либо они. Это как израильтяне и арабы. Враги на века. До скону.
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Ты думаешь что с твоим президентом Зеленским, это возможно?
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так ты и век не проживешь, а на века пророчишь. Все идет, все меняется
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А я надеюсь, что мы для начала хотя бы с "Педрой" завяжем, потому как с ним уже давно всем все ясно.
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Кукол дергают за нитки, На лице у них улыбки, И играет клоун на трубе. И в процессе представленья Создается впечатленье, Что куклы пляшут сами по себе. Ах, до чего порой обидно, Что хозяина не видно, Вверх и в темноту уходит нить. А куклы так ему послушны, И мы верим простодушно В то, что кукла может говорить.
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Но вот хозяин гасит свечи. Кончен бал и кончен вечер, Засияет месяц в облаках. И кукол снимут с нитки длинной, И, засыпав нафталином, В виде тряпок сложат в сундуках...
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Лукашенко высказался достаточно политкорректно, а ведь мог и матом - "Про*бали". А причина достаточно проста - возомнившие себя лидерами революции так рьяно рвались к власти, что оказались совершенно не готовы быть ни стратегами, ни тактиками.
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не зовсім так - вони вперто НЕ БАЖЛИ йти до влади !
20 лютого - день розстрілів на Майдані , а вони 21 лютого домовились з Овочем ... невже забули ? Вони не хотіли у владу і не планували ... просто так трапилось .
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NNN, не хотів з тобою зариватись, але ТОДІ, чуваки (Пашинський, Аваков і Турчинов як мінімум, те що знаю і бачив, вони тоді переЇхали з КМДА, потім з Профсоюзів, потім в Україну) ВЖЕ знали, і хотіли йти до влади. І ніхєра там не трапилось, просто підармоти на крові прийшли до влади. А Порох і Клічко... як виявилось, - героЇ Майдану. Та то таке, каву попили з Фірташем. Так випадково трапилось. Насрати на всіх трапилось, от що. Трапилось.
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одне питання - якщо вони , по твоєму , так "ВЖЕ знали, і хотіли йти до влади" - чому тоді вони , за 3 місяці Майдану , не змогли сформувати свій уряд ?
Чому вони це стали робили лише в критичні моменти 22-26 лютого ?
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Причина еще проще кто-то и мы все знаем кто развалил, просто аннигилировал ВСУ, кто-то и мы все знаем кто, слил наше ЯО и вместо вступления в НАТО и ЕС начал заигрывание с кацапами... а вы здесь рассказываете про каких то лидеров революции, якобы они во всем виноваты, что на 2014 год ВСУ насчитывали пару тысяч солдат на ржавых бмп и бтр.
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Беларусь нужно освободить от ватного мира,кому интересно держать столько армий вокруг Беларуси "Ви там не вмирали": Лукашенко заявив, що українці "мовчки погодилися", що Крим не їхній - Цензор.НЕТ 454
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Не Лука, на тот момент мы были в мирных отношениях и за спиной камень не прятали. То что "братья" так с нами поступили не на нашей совести и тут мы правы что "друзей" не растреляли при первой встрече. Но на сегодня эти друзья уже не друзья и встреча будет уже не дружеской. Это первый момент, а второй - ме ны долбоебы толпами кидаться с палками на автоматы. И последнее - наши граждане там погибли и как могли защищали.
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Да и Лукашенко нигде не умирал, - но скоро наверно будет общая валюта,потом общая армия,а там и президент станет общим.
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Ага Горбачёв,который живёт благодаря кремлёвским таблеткам
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Новелла международного права от Лукашенко, если оккупация проведена относительно бескровно то она законна. Надеюсь хоть теперь с Минском как "независимой" площадкой будет покончено.
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Ну кацапов налезло. В Ольгино зарплату пивом выдали?
Кацапы, лучше бы вы самоликвидировались... кацап-бабах...
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він на це вже 20 років "погоджується" ....))
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кому интересно мнение руководителя белорусского федерального округа?
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Треба переносити з Мінську майданчик по перемовам, бо це вже не нейтральна країна, а сателіт рашки.,
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Легко философствовать о чужих поступках.А сам Лукашенко ведёт себя как шлюха
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Вопрос к Цензору. Зачем пропускать комментарии нумерованных кацапов?
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та хер его знает, сытый киевлянин. Ми ж всі для тебе хуторяни
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… во многих случаях лишь ОТКАЗ ОТ БОЯ представляется единственно верным доказательством победы. На него можно смотреть, вместе с тем, как на признание своей вины склонением знамени; в данном единичном случае выражают признание правоты и превосходства противника, эта черта унижения и позора, которую надо особо выделить из числа прочих моральных последствий нарушенного равновесия, составляет существенную черту победы. Она - единственная, которая производит впечатление на общественное мнение вне армии, воздействует на народы и правительства обеих воюющих сторон и на все другие причастные страны.

Карл Клаузевиц. Трактат "О войне". Ч.4 Глава 4
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Надо Германии эту идею подбросить. Половина Европы должна им принадлежать(Чехия,Дания,Австрия,Бельгия,Нидерланды,Люксембург,Норвегия) они все не сопротивлялись когда их немцы захватывали. Так можно весь мир/границы перекроить.
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Как был Лукашик совхозным парторгом, так им в своей балде и остался...
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Только почему-то беларусы его 25 лет называют не "брехлом", а "бацьком"! "Ви там не вмирали": Лукашенко заявив, що українці "мовчки погодилися", що Крим не їхній - Цензор.НЕТ 6015
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Израиль ни разу молча не отдавал куски своей земли, а мы в феврале 14-го года, вызванные из отпусков и прибывшие ночью по тревоге, полные патриотизма и воодушевления, получившие впервые за 10 лет оружие, не умеющие стрелять, но готовые сражаться, ждали, как тюлени, сутками в казармах, аж до лета
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Да слил Лука Беларусь, под разговоры о независимости и видимо гарантии вечного президентсва над Белорусским Федеральным округом.
Ну как вечного... до первого ******** с полонием.
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Побачимо як бульбаші будуть помирати , коли зовсім ляжуть під кацапів
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Беларусь за прошлый год экспортировала Украине 588,5 тысячи тонн каменного угля на 50 млн долларов. В этом году ожидается еще увеличение...Мне одному кажется, что здесь что-то не так?
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А в ООН теж треба вмирать щоб білорусія не голосувала проти України? Хвойди **********. "Ви там не вмирали": Лукашенко заявив, що українці "мовчки погодилися", що Крим не їхній - Цензор.НЕТ 5833
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Украинец лукашенко рассказывает про смерти украинцев необходимые в украинском Крыму чтобы он остался украинским. Ты забыл как ты обделался и про Смоленск и Брянск верещало? Поздно дед мазай и внучек. ***** тебя будут с двух флагов.
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Кто бы тут свистел, только не плешивый картофелевод. Тоже мне, блин, нашёлся учитель. Тебе, урод, не про Крым, а про свою БССР думать надо, бо её скоро не станет. А ты кончишь как тот Машеров. На всякий случай, так сказать.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Вы там не умирали": Лукашенко заявил, что украинцы "молча согласились", что Крым не их
 
 
 
 
 
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