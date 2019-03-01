 "Вы там не умирали": Лукашенко заявил, что украинцы "молча согласились", что Крым не их

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает твиттер TUT.BY.
"Вы (украинцы - ред.) молча согласились, что Крым не ваш. Вы там не умирали", - сказал он.
"Что изменится, если я заявлю, что Крым ваш? Что мы получим? Надо смотреть дальше. И пытаться хотя бы меня понять. Не могу я быть марионеткой", - отметил Лукашенко.
По словам белорусского лидера, "Беларусь - хорошая площадка для урегулирования этого конфликта" и "эту проблему надо закрывать".
Лукашенко добавил, что тема оккупации Крыма в разговорах с президентом РФ Владимиром Путиным не поднималась.
20 лютого - день розстрілів на Майдані , а вони 21 лютого домовились з Овочем ... невже забули ? Вони не хотіли у владу і не планували ... просто так трапилось .
Чому вони це стали робили лише в критичні моменти 22-26 лютого ?
Кацапы, лучше бы вы самоликвидировались... кацап-бабах...
Карл Клаузевиц. Трактат "О войне". Ч.4 Глава 4
Ну как вечного... до первого ******** с полонием.