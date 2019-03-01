 Думаю, это добавит Гриценко минимум 10%, - Садовый о своем снятии в пользу экс-министра обороны

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Садовый сказал 1 марта в интервью "Украинской правде", отвечая на вопрос о возможном объединении с Гриценко на парламентских выборах, которые должны состояться осенью.
"Если мы выиграем выборы президента, это будет одна страна. Если будет другая ситуация – это будет большая беда. Поэтому давайте не будем забегать так далеко. Сегодня мы пытаемся смоделировать ситуацию на следующие 30 дней. Я сделал шаг и думаю, что это добавит Гриценко как минимум 10%", – сказал мэр Львова.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее мэр Львова Андрей Садовый принял решение отказаться от участия в выборах президента Украины в пользу экс-министра обороны Анатолия Гриценко.
хотя там 5% не было
Хотя Гриць далеко не худший кандидат. Но цирк наше всё!!!
Скажет - "Надо сыно, надо"...
Зря что ли он его везде за собой таскает...?
максимум что добавит гриценку - 1.0 % ... ОДИН %
- Кто знает, сколька будэт трижди три? Пэтров!
- Девять!
- Садысь, два! Иванов!
- Девять...
- Садысь, два! Гоги!
Гоги, доставая кинжал:
- Сэм, учытель!
- Да, гдэ-то так - сэм-восэм... Но нэкак нэ девять!
Мер Львова - доволі сильний арихметик. Було майже два, а додав десять... Бува й таке... Краще в нього нічого не позичать ніколи, думаю... Не розплатитесь...
Тепер якщо у Гриценка так і лишиться вісім процентів, як і було, то виходить, що Анатолій Степанович не тільки не додав нічого свого, а ще й два процента Садового проїбав десь.
Виталiй Чепiнога
https://www.facebook.com/vitalii.chepynoga
Лично мне очень по душе подход Садового. В отличие от мэров восточных городов он делает ставку не на заводы и шахты олигархов, не на сырье, а на туризм и IT. Это сектора экономики, которые очень благоприятны для малого и среднего бизнеса. А значит люди получают возможность заработать и не зависеть ни от государства ни от олигархов.
Звание только ещё не наванговала, но я в неё верю!
Бєня молодець ...красиво зроблено
В тому числі останній -- "Софії" й им.Яременка .
Можливо Гриценко зможе приблизитись до Порошенка , але до Тимошенко й ЗЕ - наврядчи .
Але це вже львівянам вирішувати.