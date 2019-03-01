 Думаю, это добавит Гриценко минимум 10%, - Садовый о своем снятии в пользу экс-министра обороны

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Садовый сказал 1 марта в интервью "Украинской правде", отвечая на вопрос о возможном объединении с Гриценко на парламентских выборах, которые должны состояться осенью.



"Если мы выиграем выборы президента, это будет одна страна. Если будет другая ситуация – это будет большая беда. Поэтому давайте не будем забегать так далеко. Сегодня мы пытаемся смоделировать ситуацию на следующие 30 дней. Я сделал шаг и думаю, что это добавит Гриценко как минимум 10%", – сказал мэр Львова.





Как сообщал Цензор.НЕТ ранее мэр Львова Андрей Садовый принял решение отказаться от участия в выборах президента Украины в пользу экс-министра обороны Анатолия Гриценко.