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Все про:выборы (21224) Гриценко Анатолий (1248) Садовый (390)

 Думаю, это добавит Гриценко минимум 10%, - Садовый о своем снятии в пользу экс-министра обороны

Мэр Львова Андрей Садовый считает, что снятие его кандидатуры на выборах президента Украины в пользу экс-министра обороны, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко добавит последнему 10% поддержки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Садовый сказал 1 марта в интервью "Украинской правде", отвечая на вопрос о возможном объединении с Гриценко на парламентских выборах, которые должны состояться осенью.

"Если мы выиграем выборы президента, это будет одна страна. Если будет другая ситуация – это будет большая беда. Поэтому давайте не будем забегать так далеко. Сегодня мы пытаемся смоделировать ситуацию на следующие 30 дней. Я сделал шаг и думаю, что это добавит Гриценко как минимум 10%", – сказал мэр Львова.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее мэр Львова Андрей Садовый принял решение отказаться от участия в выборах президента Украины в пользу экс-министра обороны Анатолия Гриценко.

Источник: https://censor.net.ua/n3114555
 
   
 Топ комментарии
 
10% від чого? Від його 6? Ок. Буде 6,6%.
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Молодец,поступил как Европейский политик.Соя на дерьмо исходит.Это тому подтверждение.
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Ваше все - это Лукашенко на 10 термин с коронацией Думаю, это добавит Гриценко минимум 10%, - Садовый о своем снятии в пользу экс-министра обороны - Цензор.НЕТ 8676
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минут 10.это да.
хотя там 5% не было Думаю, это добавит Гриценко минимум 10%, - Садовый о своем снятии в пользу экс-министра обороны - Цензор.НЕТ 3247 Думаю, это добавит Гриценко минимум 10%, - Садовый о своем снятии в пользу экс-министра обороны - Цензор.НЕТ 7
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10%мусора?
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Хватит тут гадить.Молодец Садовой.Наконец-то честные депутаты дошли до понимания,что нужно объединяться,нужно идти на выборы единым фронтом,с единым кандидатом,иначе олигархический спрут не победить,он окутал всю Украину, у него в руках все и только объединение может дать достаточное количество голосов хорошему кандидату, не олигарху, не миллиардеру,не барыге, думающему только о своем кармане, а обычному здравомыслящему патриотичному человеку.
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Если Порошенко мужик,а не трус тоже снимет свою кандидатуру в пользу Гриценко
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- гарний жарт ... індуси мають почуття гумору ..))
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Зачот, гарно, повага, так гарно потролити, аж трясьот від захвату.
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Думаю, это добавит Гриценко минимум 10%, - Садовый о своем снятии в пользу экс-министра обороны - Цензор.НЕТ 7021
Хотя Гриць далеко не худший кандидат. Но цирк наше всё!!!
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Ваше все - это Лукашенко на 10 термин с коронацией
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Frank Piter - на один срок еще..., а там и его сынок уже будет готов...
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Не, там сынок младшой в несознанку пошел. Очкует сильно, все на фото детей Саддама смотрит и молчит Думаю, это добавит Гриценко минимум 10%, - Садовый о своем снятии в пользу экс-министра обороны - Цензор.НЕТ 6904
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Frank Piter - батя заставит...

Скажет - "Надо сыно, надо"...
Зря что ли он его везде за собой таскает...?
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Ты его знаешь лично , или в украинской армии служил при его командовании ВСУ, во времена пчеловода Думаю, это добавит Гриценко минимум 10%, - Садовый о своем снятии в пользу экс-министра обороны - Цензор.НЕТ 2221
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Лично жал руку только Кошулинскому. За него и голосовал бы. Но Гриць при всех его минусах, явно не худший.
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за Садового было 10% ?))
максимум что добавит гриценку - 1.0 % ... ОДИН %
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п.с. будет ржака когда 31 марта за гриценко проголосует всего 5..7%. Из слов садового получится что ДО его отказа за гриценко было МИНУС 5..3% ))
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Если с конца, то да. Там правда еще Мураев есть Думаю, это добавит Гриценко минимум 10%, - Садовый о своем снятии в пользу экс-министра обороны - Цензор.НЕТ 2522
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под каким номером этот конь скачет? какие ставки у букмекеров?
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Да, мало таких как Гриценко - не барыга, не ханыга, не вор, не лжец, а нормальный политик и человек.
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Садовой совсем неадекват. .Думаю, это добавит Гриценко минимум 10%, - Садовый о своем снятии в пользу экс-министра обороны - Цензор.НЕТ 3646 ...фельдмаршал вообще больше 10% вряд ли наберет.. Думаю, это добавит Гриценко минимум 10%, - Садовый о своем снятии в пользу экс-министра обороны - Цензор.НЕТ 6004 .
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Молодец,поступил как Европейский политик.Соя на дерьмо исходит.Это тому подтверждение.
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та да, утвержают, что петрушка фаворит , но при упоминании про Зеленского, воны, Гриценка,Садового - просто полыхают мистецевские пердаки.
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зрада тут на сопли изошла шо у Пороха шансов нет, но все зрадоботи почиму-то поливают исключительно Пороха Думаю, это добавит Гриценко минимум 10%, - Садовый о своем снятии в пользу экс-министра обороны - Цензор.НЕТ 6998
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Так на стороне Пороха - одни боты, какую бы глупость или аферу не провернула бы сейчас действующая власть, они всё равно будут петь дифирамбы. Переубеждать беполезно, это глухарь, абсолютные близнецы кремлеботов.
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😀У вас на двоих тех 10 процентов не было...0.1 процента...
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Урок математики в грузинской школе. Учитель:
- Кто знает, сколька будэт трижди три? Пэтров!
- Девять!
- Садысь, два! Иванов!
- Девять...
- Садысь, два! Гоги!
Гоги, доставая кинжал:
- Сэм, учытель!
- Да, гдэ-то так - сэм-восэм... Но нэкак нэ девять!
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Гриценко уже сдулся как шарик. Вялая у него кампания. Или же дело в том, что он сам - пустышка.
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А ти хто? "суддя"..... Гриценко - надія народу.......
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Я тот, кто констатирует факт. Хоть Гриценко лучший из худших кандидатов, которые потенциально могли бы войти во второй тур. Но он туда не войдёт.
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Садовий: думаю, я додав Гриценкові мінімум 10% голосів...
Мер Львова - доволі сильний арихметик. Було майже два, а додав десять... Бува й таке... Краще в нього нічого не позичать ніколи, думаю... Не розплатитесь...
Тепер якщо у Гриценка так і лишиться вісім процентів, як і було, то виходить, що Анатолій Степанович не тільки не додав нічого свого, а ще й два процента Садового проїбав десь.
Виталiй Чепiнога

https://www.facebook.com/vitalii.chepynoga
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Комент шакала.... Звідки скільки злоби! Анатолій кращий, а Садовий мудрий виявився!До народного Гриценка приєднаються всі порядні!
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Минимум 20%, но Тюльке Думаю, это добавит Гриценко минимум 10%, - Садовый о своем снятии в пользу экс-министра обороны - Цензор.НЕТ 3391 Вообще интересно будет, если еще Вилкулу и Мураеву пальцы в двери засунут, то у муд...лы Бойко тоже появятся шансы Думаю, это добавит Гриценко минимум 10%, - Садовый о своем снятии в пользу экс-министра обороны - Цензор.НЕТ 3391
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Это он шо на полном серьёзе думает шо у него было 10%)) Хотя даже если б и было , но это не означает что все эти 10% пойдут за Гриценко аж ни разу. Далеко не обязательно что электорат Садового будет голосовать за Грицька колхозника..
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A kto etot Sadovoj?Ja vizu mer Lvova,on ocen populiarny Lvove?Sto on zdelal kak mer xorosego.
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тихо, о мусоре не слово, сектанты обидется.
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Ja neznaju mozet on i ocen populiarny,Klycko znaju sto jest takoj mer, a etogo net. Думаю, это добавит Гриценко минимум 10%, - Садовый о своем снятии в пользу экс-министра обороны - Цензор.НЕТ 5922
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Львов, при собственном населении 700 тысяч человек, принимает 2,5 миллиона туристов в год. Плюс там очень мощный IT-кластер.
Лично мне очень по душе подход Садового. В отличие от мэров восточных городов он делает ставку не на заводы и шахты олигархов, не на сырье, а на туризм и IT. Это сектора экономики, которые очень благоприятны для малого и среднего бизнеса. А значит люди получают возможность заработать и не зависеть ни от государства ни от олигархов.
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Об"єднуйтесь,у ваших командах є люди, які дійсно викликають повагу.
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Эх гулять так гулять.. шо там 10%, Грицько в первом туре всех побьедит!!
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ух как высоко себя содовник оценил, ну или низко гриценко - работает в обеих случиях.
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Ребята, я понял - откуда эти 10%! Мы забыли о том, что Львов - столица компьютерного аутсорса. Садовый просто привык к двоичной системе счисления. Речь идёт о 2% - всего-навсего! То есть, теперь у придурковатого Гриценко целых 3.5% Можно купить водки на троих.
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Так дорого продался? Чего ж тогда сам не шел? А ваще Гриценко и Садовой это две ну очень большие разницы!
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А десь маленький Ісусик ридма ридає. Андруша, невже у тебе ні краплі сорому?
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і це пише якась "кнопка" - Гєпін раб ...? насмішив Думаю, это добавит Гриценко минимум 10%, - Садовый о своем снятии в пользу экс-министра обороны - Цензор.НЕТ 5614
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НыНыНэ, у Танюшки спроси - она тебе расскажет, что я аваковский?
Звание только ещё не наванговала, но я в неё верю!
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Садовый сильно преувеличивает, максимум 0,9-1%
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Гриценко всех сделает соевые оцтой... Думаю, это добавит Гриценко минимум 10%, - Садовый о своем снятии в пользу экс-министра обороны - Цензор.НЕТ 7217
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вот интересно ,а что он сделал хоть раз?
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Я думаю, що може 10% дістанеться Порошенку, все таки західна Україна.
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Соєві соплями сходять. Рішення вірне, виборці дадуть позитивну оцінку. 10% це мінімум від Садового+реальний рейтинг Ґриценка, не намальований, буде хороший результат.А бепи з юлеподібними поки себе хвалять та перестрілюются брудом, втратять і той мізер що мають.
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Найцікавіше , що тепер Грицик стабільно претендує десь на 3-4 місце , а отже - Офшоренко вже остаточно не виходить навіть у 2-й тур ! Думаю, это добавит Гриценко минимум 10%, - Садовый о своем снятии в пользу экс-министра обороны - Цензор.НЕТ 5234
Бєня молодець ...красиво зроблено Думаю, это добавит Гриценко минимум 10%, - Садовый о своем снятии в пользу экс-министра обороны - Цензор.НЕТ 8521
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Ты ж антидепрессантами уже затарился, нэнэнэ? Чтоб я за тебя потом не переживал.
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що , кнопка - зручно кататись по нових тарифах ? ..))
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Покажіть мені тих людей, що за Зеленського! Справді.... якщо їх більшість, значить їх реально багато, чому ні я, ані мої друзі/батьки/знайомі не знаємо жодного...
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А ще допоможе отримати настаящіму паловніку звання "генерал-сміттенант"
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Якщо апарат мишленя має дефект, то говорильним аппаратим його не заміниш.
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"мишленя" "говорильним аппаратим" - без дефектів Думаю, це додасть Гриценкові мінімум 10%, - Садовий про своє зняття на користь екс-міністра оборони - Цензор.НЕТ 2965 апарату мовлення... Думаю, це додасть Гриценкові мінімум 10%, - Садовий про своє зняття на користь екс-міністра оборони - Цензор.НЕТ 5750
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Щоб дуже помітно, то ні,а з доктором не завадило б....
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Было у последнего заднепроходного 0, стало на 10% больше, т.е. ...... 0! Перемога!!!
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"Художники" из центра рошенкова разобьёт эти проценты на раз.Через неделю как нарисуют пэтюне процентов этак 28%,шо и клоуна с 27% обскачет.
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Я порохобот со стажем Леня Фишер заявляю что Порошенко конец. Вам порохоботам совет-хотите Юлю или Зеленского ? Я за Зеленского. Он уважаемый и достойный человек.
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Интелегенция сегодня высказалась по Зеленскому, что новости не смотришь?
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мда, оптимист ) если гриценко вообще 10% наберет это будет фантастический успех
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Петя с папередниками уже всё стянул, там набирать нечего.
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Я в полковнике конечно сомневаюсь. Подозреваю что он может стать слабовольным и слабохарактерным президентом типа Ющенка. Но лучше пойти на такой риск, чем терпеть еще 5 лет коррупции от Соевого/Бени, либо 5 лет маразматического социализма от Воровки.
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Та нема вже ніякого Сої , він був двійці лідерів в основному в кішенковив соцагенціяїх , якими або володіє Гринів , або вони з їм пов"язанні . Рівно половина агенцій давала йому набагато меньше , ніж Тимошенко .
В тому числі останній -- "Софії" й им.Яременка .
Можливо Гриценко зможе приблизитись до Порошенка , але до Тимошенко й ЗЕ - наврядчи .
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Рано вы Петю с поста сняли. Он с кресла может и не слезть, прийдется помогать.
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Не можу пригадати, коли Сміттєвий щось сказав, і воно справдилось.
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Може у рекламі своїй каже? Ну в отій, що: "у місті все просто - не виконав свої обіцянки, прйшли люди - і тебе нема."
Але це вже львівянам вирішувати.
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Ноль на любое число можно умножать... Садовой ошибся.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДумаю, это добавит Гриценко минимум 10%, - Садовый о своем снятии в пользу экс-министра обороны
 
 
 
 
 
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