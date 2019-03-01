 "Я тебя раком поставлю прямо сейчас и петушну!" - так называемого "министра строительства Крыма" Храмова избили и раздели российские силовики

Инцидент произошел на посту ДПС недалеко от российского Ростова-на-Дону, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

Сотрудники полиции остановили автомобиль BMW X5, за рулем которого был Михаил Храмов, в салоне также находился его помощник Карлен Петросян. Общение "чиновников" с полицейскими привело к конфликту, в результате которого обе стороны обвинили друг друга в избиении.

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Согласно версии МВД России, правоохранители остановили автомобиль BMW "с признаками нарушения правил тонировки транспортного средства". Пассажир авто накинулся на сотрудников полиции, ударил сотрудника ГИБДД и повредил его форменное обмундирование, утверждают в ведомстве.

Михаил Храмов и Карлен Петросян признали, что речь идет о них. Но отрицают применение силы к правоохранителям.

"Сотрудник полиции без привлечения понятых открыл дверь автомобиля и приступил к осмотру. Храмов попросил Петросяна вызвать наряд полиции на пост и сообщить о том, что сотрудники ДПС производят осмотр с нарушением законодательства без понятых и ведут себя агрессивно. Завязалась потасовка, в ходе которой несколько сотрудников ДПС в помещении поста избили Храмова и Петросяна", – утверждает пресс-служба оккупационного "Минстроя Крыма".

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Российский Telegram-канал Baza приводит более жесткую цитату министра: "Избили, после чего завели в отдельную комнату и заставили раздеться. Капитан осмотрел визуально наши половые органы, после чего сказал одеваться. Сопровождая это угрозами расправы в наш адрес, он крикнул: "Я тебя раком поставлю прямо сейчас и петушну!".

На данный момент к обеим чиновникам претензий у правоохранителей нет. Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону прекратил производство по делу о хулиганстве в отношении Карлена Петросяна (его правоохранители обвинили в применении силы) "в связи с отсутствием в его действиях состава админправонарушения". Крымские активисты пишут в соцсетях, что разрешить ситуацию удалось после вмешательства главы оккупационного "правительства" Крыма Сергея Аксенова.

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