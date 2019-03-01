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 "Я тебя раком поставлю прямо сейчас и петушну!" - так называемого "министра строительства Крыма" Храмова избили и раздели российские силовики

Оккупационный "министр строительства и архитектуры Крыма" Михаил Храмов заявил, что сотрудники ГИБДД избили и раздели его и его помощника, а капитан полиции "визуально осматривал половые органы", угрожая им расправой. Конфликт помог замять Аксенов.

Инцидент произошел на посту ДПС недалеко от российского Ростова-на-Дону, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

Сотрудники полиции остановили автомобиль BMW X5, за рулем которого был Михаил Храмов, в салоне также находился его помощник Карлен Петросян. Общение "чиновников" с полицейскими привело к конфликту, в результате которого обе стороны обвинили друг друга в избиении.

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Согласно версии МВД России, правоохранители остановили автомобиль BMW "с признаками нарушения правил тонировки транспортного средства". Пассажир авто накинулся на сотрудников полиции, ударил сотрудника ГИБДД и повредил его форменное обмундирование, утверждают в ведомстве.

Михаил Храмов и Карлен Петросян признали, что речь идет о них. Но отрицают применение силы к правоохранителям.

"Сотрудник полиции без привлечения понятых открыл дверь автомобиля и приступил к осмотру. Храмов попросил Петросяна вызвать наряд полиции на пост и сообщить о том, что сотрудники ДПС производят осмотр с нарушением законодательства без понятых и ведут себя агрессивно. Завязалась потасовка, в ходе которой несколько сотрудников ДПС в помещении поста избили Храмова и Петросяна", – утверждает пресс-служба оккупационного "Минстроя Крыма".

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Российский Telegram-канал Baza приводит более жесткую цитату министра: "Избили, после чего завели в отдельную комнату и заставили раздеться. Капитан осмотрел визуально наши половые органы, после чего сказал одеваться. Сопровождая это угрозами расправы в наш адрес, он крикнул: "Я тебя раком поставлю прямо сейчас и петушну!".

На данный момент к обеим чиновникам претензий у правоохранителей нет. Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону прекратил производство по делу о хулиганстве в отношении Карлена Петросяна (его правоохранители обвинили в применении силы) "в связи с отсутствием в его действиях состава админправонарушения". Крымские активисты пишут в соцсетях, что разрешить ситуацию удалось после вмешательства главы оккупационного "правительства" Крыма Сергея Аксенова.

Также на Цензор.НЕТ: К приезду Путина в Красноярске отбелили снег. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3114554
 
   
 Топ комментарии
 
ну подумаешь избили, ну подумаешь раздели, ну подумаешь трахнули всем отделом... даже не представляю, что бы с ним сделали солдаты нато
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Пацаны не поняли в какой теперь они заднице, взятка, только взятка))
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Пусть скажут спасибо, что не застрелили на месте. Это вам не бандеровская, а скрепноправосоавная кацапская полиция из родной говени. С ней не заболуешь, будь ты хоть трижды министром строительства.
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Пассажир авто накинулся на сотрудников полиции, ударил сотрудника ГИБДД и повредил его форменное обмундированиеИсточник:https://censor.net.ua/n3114554

"Я тебя раком поставлю прямо сейчас и петушну!" - так называемого "министра строительства Крыма" Храмова избили и раздели российские силовики - Цензор.НЕТ 5852

поцарапал козырек на фуражге?
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Сотрудники полиции остановили автомобиль BMW X5Источник: https://censor.net.ua/n3114554 - а от українські мєнти чомусь не зупиняють чинуш на їхніх елітних іномарках ... слабо ?
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ужас, целльного министра "Я тебя раком поставлю прямо сейчас и петушну!" - так называемого "министра строительства Крыма" Храмова ГИБДД-шники избили и раздели российские силовики - Цензор.НЕТ 9332 , ну хоть не написали про шампанское или только бутылки, ну хорошо, к чему эти подробности. "Я тебя раком поставлю прямо сейчас и петушну!" - так называемого "министра строительства Крыма" Храмова ГИБДД-шники избили и раздели российские силовики - Цензор.НЕТ 6298
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Министр возмущен, что мент не выполнил свои угрозы ?.... "Я тебя раком поставлю прямо сейчас и петушну!" - так называемого "министра строительства Крыма" Храмова избили и раздели российские силовики - Цензор.НЕТ 553
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усіх на Колиму відправляйте, кацапи, там їх будуть кохати...))
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козаки казали у таких випадках: «грати»...

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визуально осматривал половые органы "Я тебя раком поставлю прямо сейчас и петушну!" - так называемого "министра строительства Крыма" Храмова избили и раздели российские силовики - Цензор.НЕТ 9082 Надеюсь, что с применением дубинки "Я тебя раком поставлю прямо сейчас и петушну!" - так называемого "министра строительства Крыма" Храмова избили и раздели российские силовики - Цензор.НЕТ 6651
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"Я тебя раком поставлю прямо сейчас и петушну!" - так называемого "министра строительства Крыма" Храмова избили и раздели российские силовики - Цензор.НЕТ 5873зачетный ГАИшник вероятно очень любит продажных крыс.
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ну подумаешь избили, ну подумаешь раздели, ну подумаешь трахнули всем отделом... даже не представляю, что бы с ним сделали солдаты нато
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"а капитан полиции "визуально осматривал половые органы", угрожая им расправой"

Вот зверюга.
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"Инцидент произошел на посту ДПС недалеко от российского Ростова-на-Дону".

Шлюшко мог бы туда съездить. Парашный мусор обошёлся бы с ним помягче (или потвёрже). "Я тебя раком поставлю прямо сейчас и петушну!" - так называемого "министра строительства Крыма" Храмова избили и раздели российские силовики - Цензор.НЕТ 9979
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Оккупационный "министр строительства и архитектуры Крыма" Михаил Храмов заявил, что сотрудники ГИБДД и "Я тебя раком поставлю прямо сейчас и петушну!" - так называемого "министра строительства Крыма" Храмова избили и раздели российские силовики - Цензор.НЕТ 5977 збили и раздели его и его помощника, а капитан полиции "визуально осматривал половые органы", угрожая им расправой.Источник: https://censor.net.ua/n3114554

Ничего крепитесь там это норма, бывает и хуже, "Я тебя раком поставлю прямо сейчас и петушну!" - так называемого "министра строительства Крыма" Храмова избили и раздели российские силовики - Цензор.НЕТ 5977 просто от капитана партнёр ё-рь ушёл к другому
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В годы Второй мировой войны ,простые патрульные немецкой оккупационной власти ,тоже так поступали с высокими чинами офуехших ублюдков власовцев и другой швалью, просто предателей всегда презирали "Я тебя раком поставлю прямо сейчас и петушну!" - так называемого "министра строительства Крыма" Храмова избили и раздели российские силовики - Цензор.НЕТ 4093
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Дать обеим сторонам по гранате и пусть сыграют в волейбол
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какие-то истории из жизни тараканов на кухне...
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"Капитан осмотрел визуально наши половые органы, после чего сказал одеваться. »(с)

Вот ето шо, новьіе правила в росийских ГИБДД?
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раньше у москалей были "Я тебе раком поставлю прямо зараз і петушну!" - так званого "міністра будівництва Криму" Храмова побили і роздягли російські силовики - Цензор.НЕТ 6623
а по новым правилам положено еще и под хвостом посмотреть
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А шо, вот подходят к тебе и предьявляют свои «документьі», а тьі им «свой»...
Рашка уже оскотинелась... даже трудно слово подобрать...
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Капитан осмотрел визуально наши половые органы, после чего сказал одеваться. Сопровождая это угрозами расправы в наш адрес, он крикнул: "Я тебя раком поставлю прямо сейчас и петушну!" - Повезло чуваку, что у капитана "дело"не возбудилось "Я тебя раком поставлю прямо сейчас и петушну!" - так называемого "министра строительства Крыма" Храмова избили и раздели российские силовики - Цензор.НЕТ 9377
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Скорее часть дела,,в это время штормило к Крыму
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тогда вообще непонятка...должен бьіл тогда требовать показать задний половой орган...
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министр застеснялся трохи- капитан не Аксёнов всё же)
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Да хай бы они там в мусарне друг друга до смерти запетушили, и аксёна в придачу ,вот это бы была файна новина, а так ХЗ что.
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Весело у них там в Крыму. Потешки да шалости молодецкие.
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На данный момент к обеим чиновникам претензий у правоохранителей нет. Источник: https://censor.net.ua/n3114554 стало быть все таки петушнули и крысам видимо понравилось "Я тебе раком поставлю прямо зараз і петушну!" - так званого "міністра будівництва Криму" Храмова побили і роздягли російські силовики - Цензор.НЕТ 8272
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Ой,напугали. Да он пасив от рождения!
Ему бы только по кайфу было
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капитан полиции "визуально осматривал половые органы", угрожая им расправой

Обычно текстописцы Цензора унылы, как полуграмотный пятиклашка. Но тут отожгли. "Я тебе раком поставлю прямо зараз і петушну!" - так званого "міністра будівництва Криму" Храмова побили і роздягли російські силовики - Цензор.НЕТ 1077 Кацапские менты угрожают расправой половым органам.
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"Очко " не может быть признаком пола(половым органом), пока не используют не по назначению. Может хотели по яйцам надавать, а раздели, чтобы не промахнуться.
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Мордор это один большой курятник , и ничего удивительного, что один петух топчет другого .
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Я тебя раком поставлю прямо сейчас и петушну!" - так называемого "министра строительства Крыма" Храмова избили и раздели российские силовики
 
 
 
 
 
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