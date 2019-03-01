 Стоимость избирательной пирамиды, в которой участвовали депутаты от "Батькивщины" составляет около $82 млн - замглавы СБУ Кононенко

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко в эфире телеканала "Интер" в пятницу.
"Установили 49 организаторов этой деятельности. Этими особами было привлечено, по нашим подсчетам, более 686 тыс. граждан Украины к этой деятельности. Каждый из них должен был привести на избирательный участок по 10 человек, которые должны были проголосовать за конкретного кандидата в президенты... Стоимость этого проекта составляет более 2,22 млрд грн или около $82 млн", - сказал В.Кононенко.
По его словам, средства могут иметь как внутреннее, так и внешнее происхождение. "В нашем случае это "грязные наличные" легализированные незаконным путем", - пояснил он.
В.Кононенко рассказал, что следственные действия продолжаются.
"Мы только на этой неделе выписали 5 тыс. повесток для свидетелей. Их будет намного больше. Когда будут закончены следственные, действия будет и результат", - пояснил он.
Как сообщалось, 21 февраля заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко сообщил, что один из народных депутатов Украины является организатором и руководителем так называемой "избирательной пирамиды" по подкупу избирателей, которая действовала в разных регионах Украины.
Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник, координировал и финансировал эту "избирательную пирамиду" народный депутат из фракции "Батькивщина" Валерий Дубиль. В каждой области организация имела своего представителя, и одним из таких лиц был член ВО "Батькивщина" Руслан Богдан.
Хитрий законопроект про незаконне збагачення внесла до ВР мама української корупції.
пусть победит тот за кого объективно проголосует большинство.
Короче главное не допустить подделки выборов и обеспечить сменяемость власти, дело не в персоналиях, а в установлении твердых правил.
Или еще можно зайти забрать свой мульйон за голос против Пети?
Газова хвойда...вусатий панталоний..Чи бєнін коломо-скамарох ..???
Вы бы у потрошенка поискали,там на миллиарды.......у вас нет НИ стыда,ни совести....НИ ЧЕСТИ,
Ну, що час скінчився. Денис Бігус не набрався сміливості впізнати своїх родичів, яким доречі повинен завдячувати своїй стрімкій кар'єрі, але про це у 3-й та 4-й частині моєго розслідування. Почнемо з того, що до... https://www.facebook.com/dzindzia/posts/2112039328833604 …
Давно у зрады Аваков стал ангелом, а то я как-то пропустил? И Рюкзакова зрада уже забыла...
А так... всего лишь попытка сбить рейтинг оппонентов, которые регулярно предпринимают адепты жирного шапкокрада.
допрыгались.
немного осталось.
А Йулька, в отличие от п.здуна, если сказала - то сделает.
дрожи...
Йулька.. если сказала - то сделает.
Мародерство треба знищити. Всі, хто цим займався - мають сидіти довічно без права на амністію. А все їхнє майно мусить бути конфісковане. Щоб іншим не кортіло заробляти на крові.
у нас таких премного, и доказывать им бесполезно
они тупо верят в сладкие басенки
А в соседней палате за кого?
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принцип роботи: "партия-наш рулевой"(тупі виперди без дискусій)https://censor.net.ua/ua/news/3107862/***************************************************************************************************/sortby/tree/order/asc/page/12#comments
Kastytis Stalioraitis
Единственная Леди Ю, что обещает во всех сферах жизни, то и в силах будет выполнить, если народ ее поддержит на референдуме по принятию новой Конституции
UA Андрій Остапенко c0270402
Врет про борьбу с коррупцией... Вот была бы Тимошенко президентом - коррупция бы исчезла, ведь Юля желает стане процветания, а не набить свой карман
UA Виктория Денисенко
Юлія Тимошенко єдина нічого не крала у людей! Патріарх всієї Русі-України Філарет підтримав її відвідавши з'їзд! Юлія Володимирівна наша остання надія. Порошенко не зміг виграти навіть у купки бандитів! Чого говорити про російську армію! А Юлія Тимошенко зможе згуртувати суспільство щоб дати гідну мільйонної російської армії. Я впевнена вона поверне відданий Турчиновим і СО Крим!
UA Марина Шумова
не можу з вами не погодитися, Тимошенко кандидат, який чує проблематику кожної верстви населення, і не лише чує, а і піднімає та вирішує їх проблеми
Ну а Пороха не цікавить що у людей є проблеми, абсолютне небажжя розуміти що реалії життя зовсім не такі райдужні як пише він про це на своїх сторінках у соц. мережах
EU Федір Антипович 4cfab982
Представники партії Батьківщина завжди стараються допомогти людям, що створює позитивний імідж у всіх містах України. На основі проблем і потреб
Galyuk Anastasia
Підтримую Юлію Володимирівну, в неї чітка команда, і гарний проект, і вона багато чого зробила для країни!
Паша Шитов
Не важливо хто пройде з Юліє Володимирівною у 2 тур. Перемога всеодно буде за ЮВТ.
UA Ірина Іщук 7dec3e61
При газовій угоді Тимошенко ми платили за газ в десятки разів меньше ніж тепер! Чому ви не розглядаєте шкоду газового контракту Порошенка?!!!!А Юлія Володимирівна сильний політик якій під силу підняти нашу країну!
UA Виктория Ткаченко 3507ecfb
Юлия Владимировна - человек слова! Если она сказала, то сделает!
Аліна Фірсова e74d4383
Тимошенко завжди дотримує свого слова, і обов'язково результат буде. А розстріляти всетаки потрібно Порошенка!
Андрій Полтавець
Тимошенко -сказала,Тимошенко -зробила! Людина яка завжди чогось хотіла старалась покращити в державі і прикладала багата зусиль. З нею Україна стане сильною ,багатою країною адже все для цього в нас є ,залишилось одне -обрати Юлю президентом!
UA Тетяна Соколюк
Тільки Тимошенко реагує на проблеми україни як на свої власні. Бо це для неї є пріорітетом
UA Орест Дончик
Тимошенко хоче побудувати процвітаючу Україну і їй вдасться і війну закінчити, і економіку підняти!
Микола Миколайович c6875a4a
очередная легенда?
нда, троллил ты стецьков когда-то знатно )))) многие повелись
Зеленский - мудак и идиот тупорылый. Беня бабло в этого мудака вкладывает, что бы потом страну грабить.
Т.е. может и сложили бабки , умножили , взяли в десятую степень .
Но где объекты ? Где видео подкупа , где агитаторы , где печатная продукция , бланки и т.н. и т.п. ?!
По сетке кондитера есть всё это , абосолютно всё . Есть тысячи свидетелей подкупа . Об этом говорят абсолютно все политики оппозиции , об этом пишет независимая пресса . Сеть заваленна видео. Об этом пишет иностранная пресса и предупреждают посольтсва в Украине .
Кроме того , многие киевляне помнят жулика Кононенко ещё в "молодой команде" Лёнчика Космоса .