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Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:Богдан (19) выборы (21224) пирамида (17) подкуп (438) СБУ (13272) Кононенко Виктор (25) Дубиль (1)

 Стоимость избирательной пирамиды, в которой участвовали депутаты от "Батькивщины" составляет около $82 млн - замглавы СБУ Кононенко

Финансирование, выявленное Службой безопасности Украины, так называемой избирательной пирамиды составляет почти $82 млн

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко в эфире телеканала "Интер" в пятницу.

"Установили 49 организаторов этой деятельности. Этими особами было привлечено, по нашим подсчетам, более 686 тыс. граждан Украины к этой деятельности. Каждый из них должен был привести на избирательный участок по 10 человек, которые должны были проголосовать за конкретного кандидата в президенты... Стоимость этого проекта составляет более 2,22 млрд грн или около $82 млн", - сказал В.Кононенко.

По его словам, средства могут иметь как внутреннее, так и внешнее происхождение. "В нашем случае это "грязные наличные" легализированные незаконным путем", - пояснил он.

В.Кононенко рассказал, что следственные действия продолжаются.

"Мы только на этой неделе выписали 5 тыс. повесток для свидетелей. Их будет намного больше. Когда будут закончены следственные, действия будет и результат", - пояснил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБУ разоблачила "избирательную пирамиду" под руководством нардепа от "Батькивщины" Богдана. ВИДЕО+ДОКУМЕНТЫ

Как сообщалось, 21 февраля заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко сообщил, что один из народных депутатов Украины является организатором и руководителем так называемой "избирательной пирамиды" по подкупу избирателей, которая действовала в разных регионах Украины.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник, координировал и финансировал эту "избирательную пирамиду" народный депутат из фракции "Батькивщина" Валерий Дубиль. В каждой области организация имела своего представителя, и одним из таких лиц был член ВО "Батькивщина" Руслан Богдан.

Источник: https://censor.net.ua/n3114553
 
   
 Топ комментарии
 
Карманная СБУ Порошенко, как то неубедительно врёт
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Через пару месяцев, этот уже бывший замглавы СБУ Кононенко, будет твердить на суде, что "я лишь выполнял приказ начальства"
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Они же понимают, что хозяин "посыпался" конкретно - врут как получаеЦЦа. Стоимость избирательной пирамиды, в которой участвовали депутаты от "Батькивщины" составляет около $82 млн - замглавы СБУ Кононенко - Цензор.НЕТ 1860 Стоимость избирательной пирамиды, в которой участвовали депутаты от "Батькивщины" составляет около $82 млн - замглавы СБУ Кононенко - Цензор.НЕТ 1860
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"если у чиновника есть, например, дорогой особняк, но нет средств, на которые он мог его купить, вначале нужно доказать в суде незаконность получения "отсутствующих средств", чтобы потом на этом основании судить уже чиновника. Практическая возможность подобного выглядит юридически более чем туманно". http://www.dsnews.ua/politics/-************-obogashchenie-pochemu-timoshenko-i-poroshenko-01032019180000

Хитрий законопроект про незаконне збагачення внесла до ВР мама української корупції.

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а на армию люля шиш с маслом дала. ещё и жадная
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во второй тур выходят Гриценко и Зеленский....Победит ...?
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Гриценко и Зеленский и Тимошенко будут лучше Попрошенко

пусть победит тот за кого объективно проголосует большинство.
Короче главное не допустить подделки выборов и обеспечить сменяемость власти, дело не в персоналиях, а в установлении твердых правил.
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оба пройдут через ТУРникет,просрутся и уйдут домой
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во второй тур "Рассмеши комика" они уже прошли...)))
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Так деньги (черная наличка) уже конфискованы и готовы к предъявлению общественности?
Или еще можно зайти забрать свой мульйон за голос против Пети?
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так уже есть Стоимость избирательной пирамиды, в которой участвовали депутаты от "Батькивщины" составляет около $82 млн - замглавы СБУ Кононенко - Цензор.НЕТ 5138 не все но есть было как раз после сего бигус вывалил свой мульт Стоимость избирательной пирамиды, в которой участвовали депутаты от "Батькивщины" составляет около $82 млн - замглавы СБУ Кононенко - Цензор.НЕТ 5138
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Вот увидите, завтра Жуля придет в полицию, и напишет заявление что она потеряла чемодан с деньгами.
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Не переконав ... якось лажово і без креативу - схоже навіть в СБУ розуміють , що Офшоркін вже фсьо ... Стоимость избирательной пирамиды, в которой участвовали депутаты от "Батькивщины" составляет около $82 млн - замглавы СБУ Кононенко - Цензор.НЕТ 1816
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а уних всегда так зато какя база есть ух Стоимость избирательной пирамиды, в которой участвовали депутаты от "Батькивщины" составляет около $82 млн - замглавы СБУ Кононенко - Цензор.НЕТ 1579 и полит технолухи из рашки в тюрьмах сбу Стоимость избирательной пирамиды, в которой участвовали депутаты от "Батькивщины" составляет около $82 млн - замглавы СБУ Кононенко - Цензор.НЕТ 1579
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Зраднюки..??? Так хто "спаситель ат бариххх"??? Я не зраднюк і вже ... Стоимость избирательной пирамиды, в которой участвовали депутаты от "Батькивщины" составляет около $82 млн - замглавы СБУ Кононенко - Цензор.НЕТ 1327
Газова хвойда...вусатий панталоний..Чи бєнін коломо-скамарох ..???
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Они все спасители..святая Троица - во имя Бахини Газовой, отца распродаж Армии, и сына его непутёвого клоуна приподобного КВНщика.
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Сейчас, каким-то интересным образом, все сетки березенко-ковальчука припишут тимошенко. После того, как не прошёл номер с ЦИК, факт подкупа стал реальным, как и наказание за подкуп, придумали новую песню про юлю-ворофку. СБУ, чем вы занялись?
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Ну надо же какое совпадение И ВСЕ В ОДИН ДЕНЬ....У Зеленского "нашли" перевод на 41 млн....у ""Батькивщины" на 80 млн........
Вы бы у потрошенка поискали,там на миллиарды.......у вас нет НИ стыда,ни совести....НИ ЧЕСТИ,
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Опять стрелочники вылезли..типа вы наших воров не трогайте, они воры - но они наши воры, а вот вы вот тех воров трогайте, они не наши воры, их можно трогать. Кароче наши воры это хорошие, правильные воры, и я не против что б они меня обворовали, а чужие воры...фууу зрада зрадная.
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ЮВТ все это еще 50 лет назад потеряла.
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Все может быть, может и действительно так и есть. НО - ни одному слову нынешнему составу фсбу -ВЕРЫ НЕТ !!!
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твоя бабка? а шо ж ти злидня їй нормального одягу не купиш?
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Нет, она пока только сплела лапти. Обуем мы её 31.03.
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Ще підозру не вручили, а інформацію вже виклали. Може треба навпаки? Чи вас так не вчили?
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там к депутатам от колясочницы ниточки идут а так как у нас депутатская неприкосновенность - привет серуня и мустафа Пока так у юли истерика была ух бомбило бабу не по детски да и её кукловодов тоже Стоимость избирательной пирамиды, в которой участвовали депутаты от "Батькивщины" составляет около $82 млн - замглавы СБУ Кононенко - Цензор.НЕТ 954
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Де провадження з генпрокуратури про зняття недоторканості і розгляд на комітеті ради?
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звеняй предали но в связи с вонью от компиляхи и мульта от бигуса подадут чутко позже Вартість виборчої піраміди, в якій брали участь депутати від "Батьківщини" становить близько $82 млн - заступник голови СБУ Кононенко - Цензор.НЕТ 2361Да за бигуса

Ну, що час скінчився. Денис Бігус не набрався сміливості впізнати своїх родичів, яким доречі повинен завдячувати своїй стрімкій кар'єрі, але про це у 3-й та 4-й частині моєго розслідування. Почнемо з того, що до... https://www.facebook.com/dzindzia/posts/2112039328833604 … Вартість виборчої піраміди, в якій брали участь депутати від "Батьківщини" становить близько $82 млн - заступник голови СБУ Кононенко - Цензор.НЕТ 5063
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Ох і компромат. У мене половина рідні по батькові в Якутії (поїхали на заробітки з Полтавщини), з якими ми роками не спікуємось але вони є. Там племінників вже дохрініща, яких ми не бачили. Ну і що?
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До розслідування, опитування свідків, отримання доказів тощо? "Україна - не *********" (Кучма)
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Порохоботы - вы позор Украины ! Когда ***** в кацапии создал кремлеботов - это естественно и природно , но порохоботы передрали кацапскую тактику и кацапские манеры . Я считаю что вас , тварей с москальским менталитетом просто мочить надо ! Я думаю после Выборов президент Тимошенко займется и порохоботством - этим москальским извращением .
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иди там к тебе локопалы пришли Вартість виборчої піраміди, в якій брали участь депутати від "Батьківщини" становить близько $82 млн - заступник голови СБУ Кононенко - Цензор.НЕТ 2840 давай там ом мани падре хум Вартість виборчої піраміди, в якій брали участь депутати від "Батьківщини" становить близько $82 млн - заступник голови СБУ Кононенко - Цензор.НЕТ 2840 шо до сих пор истерим как ваша бохиняв каталке и ваще тут народ спрашивает где её подмого уже 5й год ждём баты от юли Вартість виборчої піраміди, в якій брали участь депутати від "Батьківщини" становить близько $82 млн - заступник голови СБУ Кононенко - Цензор.НЕТ 2840
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Щось нагадало... І підозри не вручили, а інформацію вже виклали. 23.02.19 14:29 "Организован подкуп избирателей в интересах Порошенко за 1,5 миллиарда бюджетных гривен, - Аваков"
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СБУ уже занимается выборами? Это новое слово в украинской науке и технике!
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СБУ занимается вмешательством из паРаши в выборы...
Давно у зрады Аваков стал ангелом, а то я как-то пропустил? И Рюкзакова зрада уже забыла...
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В чому проблема? Я б у всіх кандидатів гроші взяв і проголосував за кого б хотів
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Так дают языком! А нам надо в карман! А нафиг мне их бла - бла в кармане?
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Тоже думаю що нічого не дають, тільки болотом поливають один одного
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Явный прогресс на лице. То ловили взяточников по 300 баксов, а тут сразу 82 лимона и все грязные до черноты. Вообще такое ощущение, что служба блохоудавливотелей ненароком вышла на другой, "дружественный штаб" Стоимость избирательной пирамиды, в которой участвовали депутаты от "Батькивщины" составляет около $82 млн - замглавы СБУ Кононенко - Цензор.НЕТ 5679
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А навіщо? ванавсеврала і конституційний суд підтвердить.
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сбу зі своїм СЁМОЧКОЙ краще би не балакали багато, а то поїдуть до своїх побратимів-зрадників до криму(більше 90% состава зрадили присязі) чи минулого шефа на ростов, та там про легитимність волати і цинічних бандер! як дроти красти то це вони вміють, а як справу довести хоча б одну до вирока, так імпотенція повна. Коли пані Тимошенко винна, чому ви раніше мовчали, треба було саджати, але не за 30 днів до виборів, тому що виникають природні сумніви!
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Если бы СБУ не были продажными девками жирной скотины Пети и вскрыли бы его предвыборные схемы, то я бы им поверил.
А так... всего лишь попытка сбить рейтинг оппонентов, которые регулярно предпринимают адепты жирного шапкокрада.
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Этот хенерал случайно не товарищ чеПушилина?.... очень уж подробно он в лохотроне МММ шарит
Стоимость избирательной пирамиды, в которой участвовали депутаты от "Батькивщины" составляет около $82 млн - замглавы СБУ Кононенко - Цензор.НЕТ 1432
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аахаха..просто 85 000 000 *27 на зубожілих..і тут все..і *****..і антікаруупц...суд..А головне ми салдатцкие и матроцкие камитети!!!!!!!!!!!!!
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На ботоксной старухе можно ставить большой и жирный крест...сдулась бабка...😀
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жопа вам - кариесные...
допрыгались.
немного осталось.

А Йулька, в отличие от п.здуна, если сказала - то сделает.
дрожи...
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Петро Олексійович Порошенко, ви сядете - за те, що вийшли за межу закону, за мародерство!
Мародерство треба знищити. Всі, хто цим займався - мають сидіти довічно без права на амністію. А все їхнє майно мусить бути конфісковане. Щоб іншим не кортіло заробляти на крові.
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А почему не Ахметова,Тарути,Тимошенко,Бойко (ще 5.000 -7.000 хфамилий)?
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Покажіть мені тих людей, що за Зеленського! Справді.... якщо їх більшість, значить їх реально багато, чому ані я, ані мої друзі/батьки/знайомі не знаємо жодного...
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а их нету Вартість виборчої піраміди, в якій брали участь депутати від "Батьківщини" становить близько $82 млн - заступник голови СБУ Кононенко - Цензор.НЕТ 9752 ну кто готов голосовать за зашквареного клоуна Вартість виборчої піраміди, в якій брали участь депутати від "Батьківщини" становить близько $82 млн - заступник голови СБУ Кононенко - Цензор.НЕТ 9752
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за него советские люди. которые ждут чудес от нового вождя-волшебника
у нас таких премного, и доказывать им бесполезно
они тупо верят в сладкие басенки
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ну таких всё меньше и меньше и слава богу Вартість виборчої піраміди, в якій брали участь депутати від "Батьківщини" становить близько $82 млн - заступник голови СБУ Кононенко - Цензор.НЕТ 3387
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скажи, кто твои знакомые, и я скажу кто ты
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Вся страна гудит о подкупе избирателей порошенко. В таких масштабах, нигде нет ничего подобного о тимошенко. Я не за тимошенко, я против махрового махинатора - порошенко.
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Смешно как сбу ( сознательно с маленькой буквы ) обслуживают интересы Пеци Поросенка и травят Юльку ! Прямо совок полный ! Пеця ***** копирует в стиле управления ? Но Украина не Россия - будет Пеця сидеть в тюрьме за ограбление украинцев ! А Юля будет президентом .
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А Юля будет президентом - камеры в качановской. За счастье камера в США.
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Сетка - это система скупки голосов избирателей при помощи многоступенчатой агитационной сети вербовщиков на местах.А ведь уважаемый Петр Лексеевич за счет бюджета страны свою сетку запустил. Оба сапога пара.
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Жалкие потуги холуев в погонах, прикормленных соевым мародером, бросить тень на Тимошенко выглядят откровенно убого и даже смешно на фоне гиганских зашкваров свинорошеновского ворья, вылезших на поверхность в последнее время
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За це стару курву слід спровадити до Качанівки негайно. До речі, схема підкупу не зруйнована і діє далі.
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Порошенко все-он не жилец. У него болезнь. Зеленский станет уважаемым Президентом Украины.
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Уважаемым? Только клинические идиоты могут уважать Зелю-термоса.
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тобі Юлька дала гроші?? Мабуть, щоб букварика собі купив? а ти ледащо спустив їх на пиво?
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в четвер, 28 лютого, Шостий апеляційний адміністративний суд виніс рішення, яким визнав протиправною постанову ЦВК (від 22 лютого 2019 року № 376), що передбачала відшкодування витрат фізичним особам, залученим до безпосереднього здійснення заходів передвиборної агітації. По суті, йдеться про легалізацію формування оплатної «сітки агітаторів».
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ух и вопли от фанов газовой прунцессы Вартість виборчої піраміди, в якій брали участь депутати від "Батьківщини" становить близько $82 млн - заступник голови СБУ Кононенко - Цензор.НЕТ 1321 вони прям как как от неё а чё за Манагера забыли чей он одно партиец
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Поверь что Порошенко все-ноль...Зеленский -это хорошая кандидатура на его место.
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Я порохобот со стажем Леня Фишер заявляю что Порошенко конец. Вам порохоботам совет-хотите Юлю или Зеленского ? Я за Зеленского. Он уважаемый и достойный человек.
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Нові "юлєботи"
принцип роботи: "партия-наш рулевой"(тупі виперди без дискусій)https://censor.net.ua/ua/news/3107862/***************************************************************************************************/sortby/tree/order/asc/page/12#comments
Kastytis Stalioraitis
Единственная Леди Ю, что обещает во всех сферах жизни, то и в силах будет выполнить, если народ ее поддержит на референдуме по принятию новой Конституции
UA Андрій Остапенко c0270402
Врет про борьбу с коррупцией... Вот была бы Тимошенко президентом - коррупция бы исчезла, ведь Юля желает стане процветания, а не набить свой карман
UA Виктория Денисенко
Юлія Тимошенко єдина нічого не крала у людей! Патріарх всієї Русі-України Філарет підтримав її відвідавши з'їзд! Юлія Володимирівна наша остання надія. Порошенко не зміг виграти навіть у купки бандитів! Чого говорити про російську армію! А Юлія Тимошенко зможе згуртувати суспільство щоб дати гідну мільйонної російської армії. Я впевнена вона поверне відданий Турчиновим і СО Крим!
UA Марина Шумова
не можу з вами не погодитися, Тимошенко кандидат, який чує проблематику кожної верстви населення, і не лише чує, а і піднімає та вирішує їх проблеми
Ну а Пороха не цікавить що у людей є проблеми, абсолютне небажжя розуміти що реалії життя зовсім не такі райдужні як пише він про це на своїх сторінках у соц. мережах
EU Федір Антипович 4cfab982
Представники партії Батьківщина завжди стараються допомогти людям, що створює позитивний імідж у всіх містах України. На основі проблем і потреб
Galyuk Anastasia
Підтримую Юлію Володимирівну, в неї чітка команда, і гарний проект, і вона багато чого зробила для країни!
Паша Шитов
Не важливо хто пройде з Юліє Володимирівною у 2 тур. Перемога всеодно буде за ЮВТ.
UA Ірина Іщук 7dec3e61
При газовій угоді Тимошенко ми платили за газ в десятки разів меньше ніж тепер! Чому ви не розглядаєте шкоду газового контракту Порошенка?!!!!А Юлія Володимирівна сильний політик якій під силу підняти нашу країну!
UA Виктория Ткаченко 3507ecfb
Юлия Владимировна - человек слова! Если она сказала, то сделает!
Аліна Фірсова e74d4383
Тимошенко завжди дотримує свого слова, і обов'язково результат буде. А розстріляти всетаки потрібно Порошенка!
Андрій Полтавець
Тимошенко -сказала,Тимошенко -зробила! Людина яка завжди чогось хотіла старалась покращити в державі і прикладала багата зусиль. З нею Україна стане сильною ,багатою країною адже все для цього в нас є ,залишилось одне -обрати Юлю президентом!
UA Тетяна Соколюк
Тільки Тимошенко реагує на проблеми україни як на свої власні. Бо це для неї є пріорітетом
UA Орест Дончик
Тимошенко хоче побудувати процвітаючу Україну і їй вдасться і війну закінчити, і економіку підняти!
Микола Миколайович c6875a4a
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Леня??? не узнаю тебя в гриме
очередная легенда? Вартість виборчої піраміди, в якій брали участь депутати від "Батьківщини" становить близько $82 млн - заступник голови СБУ Кононенко - Цензор.НЕТ 6124
нда, троллил ты стецьков когда-то знатно )))) многие повелись
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А ты бы доверил делать себе операцию человеку, который вообще не имеет врачебной практики?
Зеленский - мудак и идиот тупорылый. Беня бабло в этого мудака вкладывает, что бы потом страну грабить.
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Порошенковские рукоблуды резко окрысились...ФУ, кому сказано ФУ !!!
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Всеравно вся эта шакаладная лабуда мародёру не поможет.Щас из аналов,особенно барыжных,будут нести разную хренотень шоб отвлеч внимание от реальных,барыжных пирамид.
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Триста обшуків, сотні затриманих, 5 тис. свідків і буде ще набагато більше.Кого шукали? Бен Ладена? Пєтя призначив главою податкової Насірова з купленим паспортом 2 млн. ф.с. громадянина Англії та по сумістицтву Угорщини, якого заарештували за нанесення збитків державі на 2 млрд. грн., ім не займалось ні СБУ на ГПУ, через два тижні відпустили, відновили на посаді, тоді грошей немав під заставу, а зараз іде в президенти.25 млн. десь знайшов. У нас в країні ******* борців проти влади, а враховуючі нинішній концентрат казнокрадів при владі, то ця клоуанада пєтє точно не додасть симпатій. А народі на таких кажуть - страх потерял, або рамси поплутав). Жуля ще та жуля, але вона стопудово ніколи не впаде до рівня банального розкрадання країни (того що з неї залишилось при цій владі).
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не знаю сколько там стоила "пирамида" тимошенке, а вот стоимость спертой у государства этим типом элитной квартиры знаю - 6.000.000 гривен! Вартість виборчої піраміди, в якій брали участь депутати від "Батьківщини" становить близько $82 млн - заступник голови СБУ Кононенко - Цензор.НЕТ 7604
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Порошенко и Ко - позарез нужно выиграть выборы. Иначе он теряет президентскую неприкасаемость и тогда начинается совсем другая история у успешного политика и бизнесмена. Украину же ждёт отрезвление и возрождение. Не дадим жулью никаких шансов измываться над нами и дальше. Выбираем Смешко, отпихнув от кормушки всякую шваль, позволившую глумиться над украинским народом, после Майдана и в период войны. Игорь Петрович Смешко - полноценный президент Украины. Такие, как воздух, нужны стране, после всех потрясений и унижений. Имеет чёткую программу, команду и высшего качества профессионализм. А, главное, знает реальную цену всей этой быдло-элите и все их прегрешения. При Смешко, никто из них спокойной жизни не получит. Ответят за всё.
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Вот поэтому доллар и упал ,с офшоров много завезли этой бумаги.
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В это "пирамиде" много достоинств - нет одного : ниодного свидетельства самого "подкупа" , как нет и объекта "подкупа" .
Т.е. может и сложили бабки , умножили , взяли в десятую степень .

Но где объекты ? Где видео подкупа , где агитаторы , где печатная продукция , бланки и т.н. и т.п. ?!
По сетке кондитера есть всё это , абосолютно всё . Есть тысячи свидетелей подкупа . Об этом говорят абсолютно все политики оппозиции , об этом пишет независимая пресса . Сеть заваленна видео. Об этом пишет иностранная пресса и предупреждают посольтсва в Украине .
Кроме того , многие киевляне помнят жулика Кононенко ещё в "молодой команде" Лёнчика Космоса .
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СБУ продолжает иследовать Юлькину пирамиду

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСтоимость избирательной пирамиды, в которой участвовали депутаты от "Батькивщины" составляет около $82 млн - замглавы СБУ Кононенко
 
 
 
 
 
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