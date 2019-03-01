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 Происшествия, Общество
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Все про:ДТП (5485) Харьков (4189)

 У Дронова нет денег на выплату компенсаций пострадавшим, - адвокат

У одного из виновников смертельного ДТП в Харькове Геннадия Дронова нет денег, чтобы компенсировать ущерб семьям пострадавших.

Об этом заявил адвокат Дронова Сергей Перепелица, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"У моего подзащитного нет денег, чтобы компенсировать убытки пострадавшим", – отметил адвокат.

Читайте на Цензор.НЕТ: Адвокат о приговоре Зайцевой и Дронову: С точки зрения логики он вызывает недоумение. Либо один водитель не имел права двигаться, либо другой

По его словам, для поиска средств можно было бы продать автомобиль Дронова. Но сейчас это невозможно юридически, потому что суд "отказал Дронову, который после приговора находится в СИЗО, подписать доверенность другому лицу на продажу автомобиля".

Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. Внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.

Также на Цензор.НЕТ: Приговор по делу о смертельном ДТП в центре Харькова объективный и справедливый, - прокурор

26 февраля Киевский райсуд Харькова признал Елену Зайцеву, находившуюся за рулем Lexus, виновной в ДТП, и приговорил ее к 10 годам лишения свободы. Такой же приговор суд вынес Геннадию Дронову – водителю Volkswagen Touareg, от столкновения с которым Lexus отбросило на людей.

Кроме того, по решению суда Зайцева и Дронов должны совместно выплатить родственникам жертв ДТП 8 млн гривен. Отдельно суд постановил, что Дронов должен выплатить двоим пострадавшим 800 тыс. гривен.

Источник: https://censor.net.ua/n3114551
 
 
 Топ комментарии
 
Дронова посадили ни за что....
Условное - это максимум, если по нормальному судить...
Зашел на форум адвокатов после приговора... - они там охреневали...
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Это из той серии когда бедолага Дронов оказался чуть-чуть не в том месте , и чуть-чуть не в то время.... У Дронова нет денег на выплату компенсаций пострадавшим, - адвокат - Цензор.НЕТ 7263
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Да какие там деньги... Все ушли на адвокатов.
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Дронова посадили ни за что....
Условное - это максимум, если по нормальному судить...
Зашел на форум адвокатов после приговора... - они там охреневали...
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Неправда. Он виновен. Другое дело, что не на 10 лет. 3-5 максимум. И, возможно, даже условно.
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Винен. Виїхав на жовтий сигнал. Але з моєї точки зору все закінчилось би банальним "поцілунком" двох авто. Поміняли б бампера, решітки - 1-1,5 тис басків і все. А ДТП з 6-ма смертями - це саме вина обкуреної сучки, яка по місту гналась як на формулі 1.
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А вот теперь мне скажите - если бы он не выехал на желтый - было бы 6 смертей?
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Было бы 6 или 8 или 2, но 99.9%, что было бы. В другом месте, с другим Дроновым или без. Обкуренная паскуда, которая неслась по городу на 150 км/ч, вряд ли мирно приехала бы домой, никого не убив в тот вечер.
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Было бы с Зайцевой по-любому - тут не спорю. Но не в этот раз. Может она бы просто самоубилась об столб. А может убила бы 20 человек в маршрутке. Но это гадание на кофейной гуще. А мы имеем факт - в результате ГРУБОГО нарушения Зайцевой и ОТНОСИТЕЛЬНО "мелкого" Дронова - имеем 6 трупов.
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Если честно, чтобы предсказать, что Зайцева может кого-то убить в тот вечер, и кофейной гущи-то не надо. Вводные данные:

- мощный дорогой автомобиль;
- купленные права;
- 20 лет от роду (или сколько там);
- привычка ездить на красный свет и т.п. и знать, что ничего за это не будет - другими словами,.чувство вседозволенности и безнаказанности;
- алкоголь и наркотики в крови;
- 150 км/ч по городу...

Вам ещё нужна гуща, чтобы погадать? Серьёзно?
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Простите, но больше не вижу смысла с вами общаться. Всего вам наилучшего.
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Ты бы к ветеринару сходил на уколы, а то у тебя фантазия разыгралась буйная.
Какие еще наркотики, какие 150 км, какие купленые права?
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моя версия - его потащили за взятку от виновницы, хоть как-то ей смягчить
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Выехал на желтый, я вот не пойму , а шо может быть так что обоим желтый? Сильно не ругайтесь но в Канаде, если одноиу горит желтый то другому красный, когда желтый сменяются на красный, для другого красный сменяется на зелёный.Может гореть два красных в течении секунды , но два желтых на перекрестке я в жизни не видел.
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Нет у нас наказания за то, что трогаешься на жёлтый свет.... Читайте ПДД... Даже за проезд через перекрёсток на жёлтый суд может оправдать тебя если ты докажешь что не смог остановится не создав угрозы безопасности для других участников движения.... А Дронов проезжал перекрёсток на зелёный....
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Лучше почитайте ПДД сами. И не манипулируйте фактами. Если не можешь остановиться - можно. Но стартовать нельзя.
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если посмотреть схему перекрестка, то вина есть.. но ровнять его вину с виной обдолбаной шлюхи, несущийся с существенным превышением на давно уже красный совсем неправильно. Почему обоим одинаковые сроки???
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Потому что в Украине отсутствует правосудие и закон как таковой. Только понятия и бабло. И ещё политика.
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8 лямов украинские суды приказали выплотить чуваку проехавшему на желтый свет .... мне смешно а Насиров плачет ....понятно что ему иполнительная оставит прожитковый минимум .кстати не европейский а примерно африканский или афганистанский ...но если он в сбу не работает там то зарплаты огого точно не африканские
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Проезд на желтый свет, если ты уже стоишь - нарушение. И оно привело к гибели людей. Другое дело, что по-человечески, он далеко не так виновен, как Зайцева. Но Дронов даже не признал свою вину, за что и получил чрезмерный, на мой взгляд, срок. Но он виновен и это не подлежит никаким обсуждениям.
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Проезд да, но трогаться ПДД не запрещают...
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Почитай ПДД а то дурость из тебя и прет как из Зеленского!
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Любезнейший Где в ПДД написано, что Трогаться нельзя??? Проезжать перекрёсток нельзя, но Дронов проезжал перекрёсток на зелёныё... Тупенький Вы наш...
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Это из той серии когда бедолага Дронов оказался чуть-чуть не в том месте , и чуть-чуть не в то время.... У Дронова нет денег на выплату компенсаций пострадавшим, - адвокат - Цензор.НЕТ 7263
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Так-то да. Но он там, при всём, не самый главный бедолага оказался..
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Ну да всё время ездил на запрещающий сигнал светофора а тут не подфартило! У Дронова немає грошей на виплату компенсацій постраждалим, - адвокат - Цензор.НЕТ 5494
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Но то что эту с.чку посадили, это уже мегадостижение для нашей судебной системы. Я прям не верю своим глазам и ушам. Хотя... еще апелляция будет.
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на условно досрочное можно подавать отбыв пол срока - года полтора они уже как бы отсидели
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Пусть та наркоманка-убийца расхлёбывается сама, она лично виновата, и не надо искать стрелочника, и перекладывать свою вину на другого не винного.
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А в чем он невиновен? В том что тронулся на запрещающий сигнал светофора?
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вот-вот, они все невиновны... таких как он сотнями вижу регулярно... ну красный горит!!!! Ну постой 30 секунд!!! Что для тебя 30 секунд???? Нет, оно волочит свою колымагу потихоньку, двигается помаленьку, на зебру уже начинает заезжать за 5-6 секунд до зеленого, уже как бы намекает пешеходу: разбегайся, смерд! потом вот такое "невиновное". Или это врожденный дебилизм, или наглость. И ничему никого не учит, все равно прут на красный!
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Я не пойму он что Фольсваген Туарег на последние деньги купил. НЕ ВЕРЮ!
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Возможно. В нашей стране понты превыше всего. Часто ради понтов многие покупают себе машину дороже, чем могут себе позволить. Можно сказать, на последние деньги.
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А пробовали посчитать сколько Фольсвагенов Туарегов влезает в 4,8 лямов гривен? Ну чисто, чтоб понимать количество машин в среднем на среднюю душу населения.
И по поводу а в чём он виноват: он виноват, что убитая дурью дура выбрала именно его колымагу из нескольких стартовавших вместе с ним, чтоб расхерачиться. Но наше ни разу не избирательное правосудие вдруг выбрало его по примеру Зайцевой.
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Он виноват в том что начал движение на запрещающий сигнал светофора! Если так судить то Зайцева виновата только в привышении скорости!
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У вас, однозначно, в семье четыре таких колымаги есть? Доход, небось поболее последних денег?
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А остальных начавших движение на жёлтый свет, нашли и покарали за создание аварийной ситуации? Или Беспристрастный Суд наложал с точным установлением причин?
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Рукавицы на зоне будет ударными темпами шить...отработает..😀
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Если на апелляции Дронову светит смягчение приговора, то паровозом потянут и зайчиху...
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Это тебе не пиджак в трусы заправлять и по Харькову рысачить...
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странный приговор...убийце 6-ти человек и человеку, который просто оказался не в том месте и не в то время - одинаковое наказание...
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Двум убийцам...одинаковое наказание...и это правильно...
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А кто из них оказался в не в том месте? Они оба нарушили! Одна привысила скорость второй начал движение на запрещающий сигнал светофора. В сумме это привело к трагедии!
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там был еще один кент, если не врут некоторые типо очевидцы, крутой пацан на крутой тачке, возможно с ним и устроила девочка перегоны..., правда или нет, не знаю, но зайцева сама с собой наперегонки бы не мчалась, да и с Дроновым - вряд ли...не тот формат...
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Для нашего кривосудия это достижение. Я, если честно, ожидал, что ему влепят по максимуму, а ей дадут 1-2 года или вообще условно. До сих пор не верю, что она реально будет сидеть.
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кто защищает дронова, убийца, который не знает пдд
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почитайте правила проезда регулируемых перекрестков
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А почему ж тогда вы не смогли осилить ПДД？😀
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Причина аварии - нарушение пдд обоими водителями.
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Читал внимательно... Там написано только про проезд, а не трогание с места...
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😀 Попроси кого нибуть ..что бы тебе обьяснили ...
Пункт 8.7.3 ..подпункт"г-с крючком"..
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Прочитал ещё раз внимательно, но в пункте штрафов нигде нет наказания за трогание на жёлтый, а наказание только за проезд на жёлтый перед красным.
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Оскорблять незнакомого человека - удел трусливого быдла...
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Вообще то быдло...это то которое не знает...не понимает....но бьет себя пяткой в грудь доказывая что оно все знает..и все читало...
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Что нет денег - не беда. Государство вынет из заработанного на зоне. Я вот другого не пойму - а у Зайцевой типа бабло есть? Откуда? Машина даренная, там шмотки и...???
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУ Дронова нет денег на выплату компенсаций пострадавшим, - адвокат
 
 
 
 
 
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