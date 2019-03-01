 Все православные приходы Стрыйщины перешли в ПЦУ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении РГА.

"Как сообщил председатель Лысовицкого сельского совета Николай Магас, вчера, 27 февраля, на приходских собраниях церкви Покрова Божией Матери большинством голосов, всего один голос "против", принято решение о переходе религиозной общины из подчинения Московского патриархата в Украинскую Православную Церковь", - отмечается в сообщении.

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В тексте подчеркивается: "Баня Лысовицкая является малой Родиной Героев АТО Тараса Бруса и Романа Магаса, отдавших свою молодую жизнь за Украину. Решение общины о присоединении к единой, поместной, признанной Константинополем и выстраданноймногими поколениями украинцев Православной Церкви является свидетельством того, что Баня Лысовицкая всегда была и остается патриотическим украинским селом".

"В целом на Стрыйщине Московская церковь окончательно перестала существовать, поскольку все три религиозные общины, которые подчинялись Кириллу, в частности в селах Песчаны, Верчаны и Баня Лысовицкая, приняли решение о переходе к Украинской Православной Церкви" - резюмируют а РГА.

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.