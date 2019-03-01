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 Общество
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 Все православные приходы Стрыйщины перешли в ПЦУ

Православная община села Баня Лысовицкая в Стрыйском районе Львовской области приняла решение о переходе в Православную Церковь Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении РГА.

"Как сообщил председатель Лысовицкого сельского совета Николай Магас, вчера, 27 февраля, на приходских собраниях церкви Покрова Божией Матери большинством голосов, всего один голос "против", принято решение о переходе религиозной общины из подчинения Московского патриархата в Украинскую Православную Церковь", - отмечается в сообщении.

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В тексте подчеркивается: "Баня Лысовицкая является малой Родиной Героев АТО Тараса Бруса и Романа Магаса, отдавших свою молодую жизнь за Украину. Решение общины о присоединении к единой, поместной, признанной Константинополем и выстраданноймногими поколениями украинцев Православной Церкви является свидетельством того, что Баня Лысовицкая всегда была и остается патриотическим украинским селом".

"В целом на Стрыйщине Московская церковь окончательно перестала существовать, поскольку все три религиозные общины, которые подчинялись Кириллу, в частности в селах Песчаны, Верчаны и Баня Лысовицкая, приняли решение о переходе к Украинской Православной Церкви" - резюмируют а РГА.

Все православные приходы Стрыйщины перешли в ПЦУ 01

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3114550
 
   
 Топ комментарии
 
Хто б там що не казав чи як не бажав, а українській церкві бути
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Стрыйщина очищена от секты Гундяя. Таки неплохо.
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Уяви собі, продвинуте. Не зрівняти з умовами, в яких проживаєш ти.
Досить вже релігію хаяти. Не віриш - то сиди собі в кутку і не вір. А почуття віруючих не ображай.
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Хто б там що не казав чи як не бажав, а українській церкві бути
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Я бесконечно рад за Стрыйщину! Это пэрэмога! Очень продвинутое село. XXI век, ****! Перешли из одного оболванивающего прихода в другой! Ма-лад-цы!!! Теперь жизнь наладится - адназначна! Слава Порошенко и его сладкому толстому Томосу!
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Уяви собі, продвинуте. Не зрівняти з умовами, в яких проживаєш ти.
Досить вже релігію хаяти. Не віриш - то сиди собі в кутку і не вір. А почуття віруючих не ображай.
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Петя с таймингом протупил. Вот сейчас бы томос в самый раз - поорать про веру, с епифаном пофоткаться.. А так - подзабылось уже. Не знаю, что ему и посоветовать.. Может кришнаитов подтянуть под упц?
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Порадьте готуватися до інавгурації. Усим своїм "колективом"
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Стрыйщина очищена от секты Гундяя. Таки неплохо.
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Молодцы! Одно слово, бандерщина, ну не любят москалей, хоть тресни, хоть в погонах москаль, хоть в лаптях, хоть в рясе - все одно черт!
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Срийщина - батьківщина самого Андрія Степановича! А у Стрию він у якомусь там універсітеті навчався...
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К чему этот треп, вы сразу говорите это перемога чи поразка, у нас пипл только это хавает.
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О, Вы уже в Америке, ещё 3 часа назад были здесь.

Поздравляю, а как же скрепный патриотизм ?
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Скрепы это то что скрепляет, при чем тут вата Вы или поролон или вышиванка ? Усі православні парафії Стрийщини перейшли в ПЦУ - Цензор.НЕТ 6091
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Это Оксана очень плохо, у ваты скрепы скрепляют нацию, а Вы просто злорадствуете, причем зачастую над собственной тупостью.
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це у вас щось скрепить...в одному місці від нашої церкви.
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"в мене немає скрепів, я ж не вата"
"від нашої церкви"
Это точно один человек пишет ?
Если 1 то он определенно не понимает что такое "скрепы" и поэтому то его ассоциирует с рф. Усі православні парафії Стрийщини перейшли в ПЦУ - Цензор.НЕТ 8364
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Це ГАПЛИК для гундяївщини на Львівщині.
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"В целом на Стрыйщине Московская церковь окончательно перестала существовать".

Подчёркнутое выше- наша цель как минимум для всей Украины.
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