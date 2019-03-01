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Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Происшествия, Общество
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 Полиция открыла более 100 производств о нарушениях в ходе избирательной кампании

Нацполиция Украины расследует более 100 уголовных производств по фактам нарушений предвыборной кампании. Только часть из них связана с подкупом избирателей.

Об этом в эфире "Громадського" заявил пресс-секретарь МВД Артем Шевченко, информирует Цензор.НЕТ.

На вопрос ведущей, сколько производств открыто по факту нарушений предвыборной кампании, Шевченко сказал:

"Их больше сотни ... если быть точным, на несколько даже больше, чем 100. Там основные статьи – 5 или 6 статей Уголовного кодекса " от 171 статьи (препятствование журналистской деятельности), два производства, до 160 статьи (подкуп избирателей), там несколько десятков таких производств".

Читайте на Цензор.НЕТ: Избирательный процесс на президентских выборах будут обеспечивать 131 тысяча полицейских, - Аваков

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что в полицию поступило более 1800 обращений о нарушениях на выборах.

Среди наиболее ожидаемых нарушений на предстоящих выборах президента наблюдатели ожидают голосование за граждан, не проживающих по месту регистрации или находящихся за границей.

Источник: https://censor.net.ua/n3114549
 
 
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Як відкрили, так і закриють. Цей фарс триває з 2004 року.
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Шо то давно не было Авакова в телевизоре. Мы уж как-то заскучали
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Полиция открыла более 100 производств о нарушениях на избирательной кампании - Цензор.НЕТ 5750
А Вова таки ссыкун! Извинения перед Кадыровым было не случайностью! Вчера он не решился прийти в эфир канала 1+1 лично, а вышел на связь по скайпу, типа он далеко и не мог быть. Но журналисты выяснили, что он был в это время в своем офисе на печерске, всего в 7-ми минутах езды от студии 1+1. Получается он просто боялся неудобных и неподготовленных вопросов про бизнес в россии, про работу на Коломойского и про 41 млн долларов, которые достались ему от дерибана приват банка! Хороший коктейль - президент клоун, марионетка олигарха да еще и трус! Те кто собирается голосовать за Зеленского похоже просто выжили из ума!
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А может вместо Зеленского нам Гомера Симпсона рассматривать как
кандидата в президенты??? Симпсон, пожалуй, покруче будет чем Зеленский: и
умнее, и патриотичнее, и гуманнее, и речь у него лучше поставлена
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Якщо комусь цікаво, то замість ляльки вуду можна встромляти голки в шоколадку ROSHEN.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПолиция открыла более 100 производств о нарушениях в ходе избирательной кампании
 
 
 
 
 
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