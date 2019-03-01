 Полиция открыла более 100 производств о нарушениях в ходе избирательной кампании

Об этом в эфире "Громадського" заявил пресс-секретарь МВД Артем Шевченко, информирует Цензор.НЕТ.

На вопрос ведущей, сколько производств открыто по факту нарушений предвыборной кампании, Шевченко сказал:

"Их больше сотни ... если быть точным, на несколько даже больше, чем 100. Там основные статьи – 5 или 6 статей Уголовного кодекса " от 171 статьи (препятствование журналистской деятельности), два производства, до 160 статьи (подкуп избирателей), там несколько десятков таких производств".

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Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что в полицию поступило более 1800 обращений о нарушениях на выборах.

Среди наиболее ожидаемых нарушений на предстоящих выборах президента наблюдатели ожидают голосование за граждан, не проживающих по месту регистрации или находящихся за границей.