 Полиция открыла более 100 производств о нарушениях в ходе избирательной кампании

Об этом в эфире "Громадського" заявил пресс-секретарь МВД Артем Шевченко, информирует Цензор.НЕТ.
На вопрос ведущей, сколько производств открыто по факту нарушений предвыборной кампании, Шевченко сказал:
"Их больше сотни ... если быть точным, на несколько даже больше, чем 100. Там основные статьи – 5 или 6 статей Уголовного кодекса " от 171 статьи (препятствование журналистской деятельности), два производства, до 160 статьи (подкуп избирателей), там несколько десятков таких производств".
Читайте на Цензор.НЕТ: Избирательный процесс на президентских выборах будут обеспечивать 131 тысяча полицейских, - Аваков
Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что в полицию поступило более 1800 обращений о нарушениях на выборах.
Среди наиболее ожидаемых нарушений на предстоящих выборах президента наблюдатели ожидают голосование за граждан, не проживающих по месту регистрации или находящихся за границей.
А Вова таки ссыкун! Извинения перед Кадыровым было не случайностью! Вчера он не решился прийти в эфир канала 1+1 лично, а вышел на связь по скайпу, типа он далеко и не мог быть. Но журналисты выяснили, что он был в это время в своем офисе на печерске, всего в 7-ми минутах езды от студии 1+1. Получается он просто боялся неудобных и неподготовленных вопросов про бизнес в россии, про работу на Коломойского и про 41 млн долларов, которые достались ему от дерибана приват банка! Хороший коктейль - президент клоун, марионетка олигарха да еще и трус! Те кто собирается голосовать за Зеленского похоже просто выжили из ума!
кандидата в президенты??? Симпсон, пожалуй, покруче будет чем Зеленский: и
умнее, и патриотичнее, и гуманнее, и речь у него лучше поставлена