 Украина входит в десятку стран, на которые приходится 74% случаев роста заболеваемости корью, - ООН

Об этом в пятницу заявил на брифинге представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Наши коллеги в ЮНИСЕФ предупреждают, что глобальная эпидемия кори возрастает до угрожающих уровней. Согласно их докладу, десять стран мира вместе составляют более 74% глобального роста случаев этого заболевания. Среди них Украина, Филиппины и Бразилия", - сказал Дюжаррик.
Представитель генсека отметил, что именно эти страны продемонстрировали наибольший рост кори с 2017 до 2018 года. "Только в Украине зарегистрировано 53 тысячи случаев заболевания в течение 2018 года и 24 тысячи уже в 2019", - отметил он.
Дюжаррик напомнил, что ЮНИСЕФ и партнеры поддерживают срочные усилия правительств, чтобы помочь миллионам детей в мире, и добавил, что "корь это очень заразное вирусное заболевание, которое остается причиной многих детских смертей во всем мире, несмотря на наличие доступных и недорогих вакцин".
Сегодня также был опубликован доклад ЮНИСЕФ, в которой организация обращает внимание на угрожающий рост эпидемии кори в мире и, в частности, в Украине.
"Кампания по популяризации вакцин помогает преодолеть негативное отношение к вакцинации и в то же время предотвратить недостатки в поставках вакцин, которые наблюдались с 2009 по 2015 год", - пояснили в ЮНИСЕФ.
В организации добавили, что критически необходимо увидеть, в том числе от Украины, больше действий и привлеченности, чтобы вакцинировать как можно больше детей от кори, заболевание, которое "легко поддается предупреждению, однако потенциально может иметь летальный исход".
А можно проще?
Родителям похер на вакцинацию себя и своих детей.....- простой ответ...
Члены семьи были против, повторяя 1к1 то, что слышали по ТВ. А слова на ТВ полностью соответствовали тому, что немногим ранее активно распространялось в сети интернет, на различных сайтах и специализированных форумах. Я тогда не поленился порыться в сети и сопоставить всю информацию, в результате молча зашел в кабинет поликлиники и сделал прививку, не обращая внимания на различные страшилки и слухи.
Дикари с 15-го века не прививаются, не моют руки перед едой, тянут в рот всякое дерьмо - и у них потом после последствий во всем Супрун виновата...
В Украине этой вакцины больше чем дох-я....
Цифры явно растут, за 2 месяца 2019 почти половина от всего 2018 заболело.