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Все про:ООН (2733) ЮНИСЕФ (90) корь (183) Дюжаррик (3)

 Украина входит в десятку стран, на которые приходится 74% случаев роста заболеваемости корью, - ООН

В соответствии с новым докладом ЮНИСЕФ, десять стран мира (включая Украину) вместе составляют более 74 процентов глобального роста случаев заболевания корью.

Об этом в пятницу заявил на брифинге представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наши коллеги в ЮНИСЕФ предупреждают, что глобальная эпидемия кори возрастает до угрожающих уровней. Согласно их докладу, десять стран мира вместе составляют более 74% глобального роста случаев этого заболевания. Среди них Украина, Филиппины и Бразилия", - сказал Дюжаррик.

Представитель генсека отметил, что именно эти страны продемонстрировали наибольший рост кори с 2017 до 2018 года. "Только в Украине зарегистрировано 53 тысячи случаев заболевания в течение 2018 года и 24 тысячи уже в 2019", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине тревожно высокий уровень заболеваемости корью, - ЮНИСЕФ

Дюжаррик напомнил, что ЮНИСЕФ и партнеры поддерживают срочные усилия правительств, чтобы помочь миллионам детей в мире, и добавил, что "корь это очень заразное вирусное заболевание, которое остается причиной многих детских смертей во всем мире, несмотря на наличие доступных и недорогих вакцин".

Сегодня также был опубликован доклад ЮНИСЕФ, в которой организация обращает внимание на угрожающий рост эпидемии кори в мире и, в частности, в Украине.

"Кампания по популяризации вакцин помогает преодолеть негативное отношение к вакцинации и в то же время предотвратить недостатки в поставках вакцин, которые наблюдались с 2009 по 2015 год", - пояснили в ЮНИСЕФ.

Также читайте: С начала эпидемии кори умерло 30 человек, от вакцинации не умер ни один, - Супрун

В организации добавили, что критически необходимо увидеть, в том числе от Украины, больше действий и привлеченности, чтобы вакцинировать как можно больше детей от кори, заболевание, которое "легко поддается предупреждению, однако потенциально может иметь летальный исход".

Источник: https://censor.net.ua/n3114548
 
 
 Топ комментарии
 
Похоже на работу ФСБ ордынской Московии, а летом могут подбросить холеру
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Макс Сергиенко 6734e723 - если кто то и кое где у нас порой....

А можно проще?
Родителям похер на вакцинацию себя и своих детей.....- простой ответ...
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Я знаю кто всех заражает корью... Это окружение Порошенко.
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не думаю,що там усі на кір хворіють
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Похоже на работу ФСБ ордынской Московии, а летом могут подбросить холеру
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Говорите спасибо тем кто вел соответствующую пропаганду в определенных социальных сетях. Кто вел пропаганду и в каких социальных сетях, надеюсь, все знают.
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Макс Сергиенко 6734e723 - если кто то и кое где у нас порой....

А можно проще?
Родителям похер на вакцинацию себя и своих детей.....- простой ответ...
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Не скажи. Могу привести личный пример. Немногим более 10 лет назад мне делали прививку АДС.
Члены семьи были против, повторяя 1к1 то, что слышали по ТВ. А слова на ТВ полностью соответствовали тому, что немногим ранее активно распространялось в сети интернет, на различных сайтах и специализированных форумах. Я тогда не поленился порыться в сети и сопоставить всю информацию, в результате молча зашел в кабинет поликлиники и сделал прививку, не обращая внимания на различные страшилки и слухи.
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Макс Сергиенко 6734e723 - а я о чем написал?

Дикари с 15-го века не прививаются, не моют руки перед едой, тянут в рот всякое дерьмо - и у них потом после последствий во всем Супрун виновата...
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Valik babuchkin - ****, что тебя не привязала тебя к кровати и не вколола вакцину против кори, да?

В Украине этой вакцины больше чем дох-я....
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Только в Украине зарегистрировано 53 тысячи случаев заболевания в течение 2018 года и 24 тысячи уже в 2019Источник: https://censor.net.ua/n3114548

Цифры явно растут, за 2 месяца 2019 почти половина от всего 2018 заболело.
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В Украине очередной цикл заболеваемостью корью. Откуда и кем рисуются цифры - непонятно, так же точно как в 2016 году развели панику с "эпидемией" полиомиелита, которую придумали на основании 2 случаев вакциноассоциированного полиомиелита на Закарпатье, под эту шумиху выкупили все остатки оральной полиовакцины, от которой в Европе отказались и скормили нашим детям. Таким тварям доверия нет.
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Хреново то, что после кори появляется дифтерия, а там шансов мало. И кто конечный бенефециар этой вакханалии?
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Цензор.НЕТНовостиЗдоровьеУкраина входит в десятку стран, на которые приходится 74% случаев роста заболеваемости корью, - ООН
 
 
 
 
 
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