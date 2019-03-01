 Украина входит в десятку стран, на которые приходится 74% случаев роста заболеваемости корью, - ООН

Об этом в пятницу заявил на брифинге представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наши коллеги в ЮНИСЕФ предупреждают, что глобальная эпидемия кори возрастает до угрожающих уровней. Согласно их докладу, десять стран мира вместе составляют более 74% глобального роста случаев этого заболевания. Среди них Украина, Филиппины и Бразилия", - сказал Дюжаррик.

Представитель генсека отметил, что именно эти страны продемонстрировали наибольший рост кори с 2017 до 2018 года. "Только в Украине зарегистрировано 53 тысячи случаев заболевания в течение 2018 года и 24 тысячи уже в 2019", - отметил он.

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Дюжаррик напомнил, что ЮНИСЕФ и партнеры поддерживают срочные усилия правительств, чтобы помочь миллионам детей в мире, и добавил, что "корь это очень заразное вирусное заболевание, которое остается причиной многих детских смертей во всем мире, несмотря на наличие доступных и недорогих вакцин".

Сегодня также был опубликован доклад ЮНИСЕФ, в которой организация обращает внимание на угрожающий рост эпидемии кори в мире и, в частности, в Украине.

"Кампания по популяризации вакцин помогает преодолеть негативное отношение к вакцинации и в то же время предотвратить недостатки в поставках вакцин, которые наблюдались с 2009 по 2015 год", - пояснили в ЮНИСЕФ.

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В организации добавили, что критически необходимо увидеть, в том числе от Украины, больше действий и привлеченности, чтобы вакцинировать как можно больше детей от кори, заболевание, которое "легко поддается предупреждению, однако потенциально может иметь летальный исход".