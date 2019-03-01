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 Политика Украины
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 Избирательный процесс на президентских выборах будут обеспечивать 131 тысяча полицейских, - Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что избирательный процесс на президентских выборах 31 марта будут обеспечивать 131 тысяча полицейских

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД.

"131 тыс. человек со стороны МВД будут обеспечивать публичную безопасность во время выборов. Надеюсь, что СБУ будет нам помогать. Конечно, в 2014 году милиции было на 30 тыс. правоохранителей больше. Но, несмотря на это, мы готовы защитить избирательный процесс", - сказал А.Аваков во время прямого эфира на телеканале "Украина".

По его словам, правоохранительная система находится под давлением, но готова обеспечивать безопасность выборов.

"Вся правоохранительная система находится под давлением. Потому что мы сейчас в специфической ситуации, которая происходит раз в пять лет, когда нам надо сделать выбор. Это не выбор президента, это выбор пути. И чем прозрачнее будут выборы, тем легитимен будет президент. Тем лучше будет жизнь", - отметил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков и Князев поставили задачу полиции на выборах - голосуйте за кого хотите, но порядок должен быть, - глава патрульной полиции Жуков

Источник: https://censor.net.ua/n3114547
 
 
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А когда же сами полицейские голосовать будут ? Или их голоса будут в прикупе на всякий случай ? Виборчий процес на президентських виборах забезпечуватиме 131 тисяча поліцейських, - Аваков - Цензор.НЕТ 6316
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Каков процент полицейского начальства под местными феодами?
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Арсенчик, главное дай отмашку метелить любое падло независимо от возраста и пола, у кого губы будут в коричневом...уточнять не буду, взрослые все Избирательный процесс на президентских выборах будут обеспечивать 131 тысяча полицейских, - Аваков - Цензор.НЕТ 3254
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На 113 тысячах полицейских будет 226 тысяч рюкзаков.
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ну , чого - чого , а мєнтів у нас вистачає ... Избирательный процесс на президентских выборах будут обеспечивать 131 тысяча полицейских, - Аваков - Цензор.НЕТ 6630
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Косатій не допоможе ні Аваков, який закриває очі на фінансування та підкупи, ні Путін, який дає гроші. То вже політичний труп з відповідним смородом.
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Важливо не як голосують, а як "забезпечують виборчий процес"
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Вот Аваков - взял, и спутал шоколенышам все их пасьянсы краплеными картами, и больше 8% они Петрусею хер дорисуют. Так что не хватит ни денег, ни проплаченых тварей "лидеров мнений" Порошенку для того, чтобы опять влезть на Щиковладный трон...
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Вокруг трона уже такие горы г.вна шоколада, что подтопило всю Украину. Хватит наверно для понимания почему нельзя терпеть коррупцию?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИзбирательный процесс на президентских выборах будут обеспечивать 131 тысяча полицейских, - Аваков
 
 
 
 
 
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