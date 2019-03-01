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 Политика Украины
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 У нас был "достаточно мировоззренческий разговор", - Садовый о встрече с Зеленским

Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что несколько дней назад встретился с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

"Правда, мы договорились о встрече еще заранее. Говорили о будущем Украины. Владимир имеет сегодня достаточно высокий рейтинг, поэтому мне важно понимать, что он думает, какими будут его шаги", - отметил Садовый.

Мэр Львова сказал, что Зеленский ему ничего не предлагал и не просил о поддержке. По словам Садового, у него был "достаточно мировоззренческий  разговор" с Зеленским.

"Мы пили себе кофе, я ему рассказывал о встрече в Одессе с Куртом Волкером, о своем разговоре с Дональдом Туском. Он мне рассказывал, что господин Курт приезжал к нему с послом США. То есть это была такой просто приятный разговор", - утверждает Садовый .

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее мэр Львова Андрей Садовый принял решение отказаться от участия в выборах президента Украины в пользу экс-министра обороны Анатолия Гриценко.

Источник: https://censor.net.ua/n3114545
 
   
 Топ комментарии
 
Посмотрел интервью с Зеленским? Слушайте он точно еврей? не ну он просто не реально тупой как для еврея. Он же еле слова вяжет...Честно говоря я был в шоке...ну именно такой тупости я не ожидал.
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У такому разі 43 мільйони мінус 1.
Я, за Порошенка.
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Есть информация что после вчерашнего интервью рейтинг Зеленского покотился в низ.

Вот разбор его интервью на 1+1

https://youtu.be/VW8rOF-YNNg
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Пусть Зеленский раскажет про свой отдых в престижном фитнес клубе Порошекно 5 элемент .
Поржал над вуйками - заработал денег - потратил на подкачать фигуру. Ничего ЖТОМУ мальчику не чуждо из жизни олигархов
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