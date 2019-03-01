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 Политика Украины
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Все про:Transparency International (92) КС (1250) МВФ (2638) безвизовый режим (1384) незаконное обогащение (5)

 Украина рискует потерять безвиз с ЕС и сотрудничество с МВФ из-за отмены ответственности за незаконное обогащение, - Transparency International

Решение Конституционного суда об отмене ответственности за незаконное обогащение нарушает международные обязательство Украины. Это может привести к замораживанию безвизового режима с Евросоюзом и сотрудничества с Международным валютным фондом.

Речь об этом идет в сообщении, размещенном на сайте Transparency International, сообщает Цензор.НЕТ.

"Дела чиновников, обвиняемых в коррупции, необходимо расследовать, а верховенство права должно быть восстановлено. Если решение найдено не будет, есть все шансы, что безвизовый режим с Европейским Союзом и финансовая помощь МВФ будут заморожены, а это в свою очередь грозит экономическому развитию страны", – заявила председатель правления организации Делия Феррейра Рубио.

Читайте на Цензор.НЕТ: Стали известны имена депутатов, по инициативе которых КС отменил наказание за незаконное обогащение

Transparency International призывает правительство страны принять немедленные меры по исправлению ситуации. ПРи этом в организации подчеркивают, что даже если будет принят новый закон о незаконном обогащении, все дела, закрытые после решения Конституционного суда, нельзя будет открыть заново. А значит, коррупционеры избегут наказания.

"Решение суда фактически дает госслужащим возможность легализовать доходы, достоверно были приобретены преступным путем, и не бояться уголовного преследования, – отмечает Андрей Боровик, исполнительный директор Transparency International Украина. – Кроме того, смысл электронного декларирования должностных лиц, успешно введено в процессе антикоррупционной реформы, теперь исчезнет из-за отсутствия уголовной ответственности за незаконное обогащение".

Также на Цензор.НЕТ: 30 нардепов могли стать фигурантами дел о незаконном обогащении, - Холодницкий

Напомним, 26 февраля стало известно, что Конституционный суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса об ответственности за незаконное обогащение. С жалобой на статью УК в Конституционный суд 12 декабря 2017 обратились 59 народных депутатов. Их интересы в суде представляет депутат от "Народного фронта" Павел Пинзеник.

Общественные организации предупредили, что отмена ответственности за незаконное обогащение приведет к прекращению сотрудничества с МВФ.

Антикоррупционная инициатива Европейского Союза EUACI возразила содержательность аргументов, руководствуясь которыми Конституционный суд решил признать статью о незаконном обогащении неконституционной.

Также на Цензор.НЕТ: "В США тоже нет этой статьи", - глава Конституционного суда Шевчук об отмене нормы о "незаконном обогащении"

Национальное антикоррупционное бюро объявило, что решение КСУ означает, что все уголовные производства в части, касающейся незаконного обогащения этих лиц, будут закрыты.

Уголовную ответственность за незаконное обогащение в Украине ввели в 2015 году в рамках выполнения Плана действий по визовой либерализации ЕС. Это требование также было среди пунктов меморандума сотрудничества с Международным валютным фондом.

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28 февраля Президент Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады новый законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за незаконное обогащение. "Центр предотвращения коррупции" утверждает, что внесенный президентом законопроект хуже, чем принятый во времена Януковича.

Источник: https://censor.net.ua/n3114544
 
 
 Топ комментарии
 
Кстати, через месяц, чтоб не терять время на долгие расследования коррупции, хищений у армии, мародёрства и военных преступлений, быстро закрыть фигуранта можно за сорванную шапку. А остальное довешивать уже в тюрьме.
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эт что это, пэтро, минус одна потужна пэрэмога? Украина рискует потерять безвиз с ЕС и сотрудничество с МВФ из-за отмены ответственности за незаконное обогащение, - Transparency International - Цензор.НЕТ 8609
посыпался барыга из-за своей патологиеской алчности. Украина рискует потерять безвиз с ЕС и сотрудничество с МВФ из-за отмены ответственности за незаконное обогащение, - Transparency International - Цензор.НЕТ 444
а мог бы жить...
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В Украине осталась власть воров, как будто и не было никакого Майдана
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в КС 18 судей. 6 - это люди президента Раздел 12, ст. 148 Конституции Украины
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А с верховной рады при его колалиции не его люди)))
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это вы понимаете. А напиши это прямо, сейчас налетят соевые и будут с пеной у рта доказывать, что президент не отвечает за судебную власть, дразнится троллем и лахтинцем Україна ризикує втратити безвіз з ЄС і співпрацю з МВФ через скасування відповідальності за незаконне збагачення, - Transparency International - Цензор.НЕТ 7993. Ну зачем мне на ночь глядя дурням мозги вправлять
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Ну так я не понимаю, бо назначают их на 9 лет и есть инфа кого, когда и кто назначил. А потом когда ты это найдешь, то может напишешь тут сколько судей от Пэцьки или нет?
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так же как потужно реформированный верховный,прокуратура и полиция...слили соевые все,полицаи берут уже так же как и раньше,только тачки другие и форма...
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Лучше бы Порошенко был помешан на власти как жюлька чем на бабле и кумовьях
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сон
... І зробився
Я знову незримий
Та й пропхався у палати.
Боже мій єдиний!!
Так от де рай! Уже нащо
Золотом ******
Блюдолизи; аж ось і сам,
Високий, товстий і сердитий,
Виступає; обок його
Цариця- небога,
Мов опеньок засушений,
Тонка, довгонога,
Та ще, на лихо, сердешне
Хита головою.
Так оце-то та богиня!
Лишенько з тобою.
А я, дурний, не бачивши
Тебе, цяце, й разу,
Та й повірив тупорилим
Твоїм віршемазам.
Ото дурний! а ще й битий,
На квиток повірив
Москалеві; от і читай,
І йми ти їм віри!
За богами - панства, панства /273/
В серебрі та златі,
Мов кабани годовані,
Пикаті, пузаті!..
Аж потіють, та товпляться,
Щоб то ближче стати
Коло самих: може, вдарять
Або дулю дати
Благоволять; хоч маленьку,
Хоч півдулі, аби тілько
Під самую пику.
І всі уряд поставали
Ніби без'язикі -
Анітелень. Цар цвенькає;
А диво-цариця,
Мов та чапля меж птахами,
Скаче, бадьориться.
Довгенько вдвох похожали,
Мов сичі надуті.
Та щось нишком розмовляли -
Здалека не чути -
Т.Г.Шевченко
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ОН думает, что если тут можно ****........, то и там тоже.
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Порохоботы, вы же видите, куда дело идет, переходите на нашу сторону, у нас есть печеньки
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Ахенты хремля не шатайте будку.Им башляет *****)))Да порохоботы)))
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Transparency International - агенты кремля, напраслину наводят на святого томосоносного Петю.
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Я думаю, в ЄС розуміють цю ситуацію, а саме знають Петю, і тому не будуть робити швидких висновків, тим більше, що громадяни України проявили себе більш ніж достойно на трудових фронтах ЄС, не те що сирійці.
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глава КС, а почему вы решились на закрытие этого закона прямо перед выборами? можете объяснить именно этот факт? что сразу после выборов этого сделать было нельзя? или шило прямо в ваши ж опы чугунные кололо? самим то не кажеться этот факт очень подозрительным? я например очень сомневаюсь что это было просто так. и еще, как вы думаете удержиться ли весь состав КС в своих креслах если вдруг украинцам отменят безвиз?
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Петро и компания поняли, что им светит после 1 апреля, и решили попытаться подстраховаться, что бы их по быстрому не закрыли, хоть на первое время, пока чумаданы собирают
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и шо, петя со своим доходом не подтвердит где взял 40 штук баксов?
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Интересно, у него есть израильское гражданство?
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Данный закон позволял уже 1 апреля задержать сколько угодно членов соевой банды просто за информацию об их состояниях, которые невозможно обьяснить законно полученными доходами. То есть это ворье можно было бы быстро закрыть, что бы не драпанули из страны, а потом спокойно с ними разобраться. Теперь эта возможность ликвидирована по прямому указанию соевого мародера
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статья за незаконное обогащение (воровство например) есть в любом уголовном кодексе, вопрос в том кто доказывать должен, так что есть возможность привлечь к ответственности, если собрать доказательства.
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Ты херню написал, госслужащему запрещено заниматься иной доходной деятельностью (кроме преподавательства и прочей хрени), поэтому любое обогащение кроме зарплаты это тюрма. Но не для порохобл%дей, которые решили оформить себе амнистию поняв, что на выборах не светит.
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Я уже писала по этому поводу, но добавлю: Кроме всего прочего, этим решением КС Порошенко сделал гениальный ход, по сравнению с которым все эти сетки, пятисотки и тысячи несчастным пенсионерам просто детский сад. Не потратив ни копейки своих денег он совершенно официально дал многомиллиардную в долларах взятку, как своему "Ядерному электорату", так и колеблющимся коррупционерам из других партий, типа бойковцам, вилкуловцам и другим осколкам партии регионов. Да и не только. Я даже думаю, что ни Дейдей, ни Мосийчук, ни даже Ляшко, после такого подарка, не проголосуют за свою Радикальную партию.
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Та пох...
Геройсман заявил, шо если снизить цену газа рехвормы потеряют злочынни кредиты МВФ, Всемирного банкв и Еврокомиссии. А если ввести ответственность за незаконнгое обогащение - потеряют все. Да еще и цены придется снизить.
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та давно уже пора!!!А то сто человек этот транш воруют а другие миллионы его отдают!!!!!
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павуки їдять себе, ще до виборів ми дізнаємось всі тонкощі біографії кандидатів - де спав, де срав. Вагони лайна мчать з єкранів на довірливих слухачів, та хай собі мчать, поп-корн на місці. Show must go on!
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...так шоковладным мародерам это только на руку, холопы по европах разбегаются, не желают за миску супа на ахметовых=потрошенок батрачить, сколько уже на ЦН было "джинсы" "как ***** жить на Западе на з/п 1000 долл в месяц и тратить 200 долл на проживание, когда можно жить в Украине на 200 дол, правда потратить нужно все 300" ?..
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Сполучені Штати відреагували на слова глави КС про те, що "у США теж немає" статті про незаконне збагачення
Сьогодні, 19:54

Конституційний суд визнав неконституційною статтю про незаконне збагачення
КСУ
Прес-аташе посольства США в Україні Рей Кастілло заявив, що Сполучені Штати мають юридичні інструменти для боротьби з корупцією та незаконним збагаченням, передає Українська правда.
"США ратифікували конвенцію ООН проти корупції 30 жовтня 2006 року. І ми рішуче підтримуємо цілі конвенції та інструментарій, які вона надає", - сказав він.
За словами Кастілло, США визнають незаконне збагачення.
"Ми використовуємо свідчення про незаконне збагачення як докази у наших кримінальних справах. І ми використовуємо незаконне збагачення як підставу для зняття корумпованих офіційних осіб з їхніх посад. Уряд США на усіх рівнях використовує цілу низку статутних документів, щоб боротися з корупцією і руйнівною атмосферою, яку вона породжує, - сказав Кастілло.
Генпрокурор Юрій Луценко назвав очікуваним рішення КС. За словами генпрокурора, жодного підозрюваного не притягли до відповідальності за незаконне збагачення.

У свою чергу в НАБУ відзначили, що змушені закрити справи про незаконне збагачення після скасування відповідної статті Кримінального кодексу.
Президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради новий законопроект про відповідальність за незаконне збагачення. Незважаючи на це, відновити закриті розслідування неможливо.
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от ватаны!, Югик же сказал: мегтвая!!!))))
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А петру це вже не цікаво. Він вже побачив,що його не оберуть,то відмінив цей закон,дотире,що можна і змиється благополучно.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина рискует потерять безвиз с ЕС и сотрудничество с МВФ из-за отмены ответственности за незаконное обогащение, - Transparency International
 
 
 
 
 
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