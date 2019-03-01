 Украина рискует потерять безвиз с ЕС и сотрудничество с МВФ из-за отмены ответственности за незаконное обогащение, - Transparency International

Речь об этом идет в сообщении, размещенном на сайте Transparency International, сообщает Цензор.НЕТ.

"Дела чиновников, обвиняемых в коррупции, необходимо расследовать, а верховенство права должно быть восстановлено. Если решение найдено не будет, есть все шансы, что безвизовый режим с Европейским Союзом и финансовая помощь МВФ будут заморожены, а это в свою очередь грозит экономическому развитию страны", – заявила председатель правления организации Делия Феррейра Рубио.

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Transparency International призывает правительство страны принять немедленные меры по исправлению ситуации. ПРи этом в организации подчеркивают, что даже если будет принят новый закон о незаконном обогащении, все дела, закрытые после решения Конституционного суда, нельзя будет открыть заново. А значит, коррупционеры избегут наказания.

"Решение суда фактически дает госслужащим возможность легализовать доходы, достоверно были приобретены преступным путем, и не бояться уголовного преследования, – отмечает Андрей Боровик, исполнительный директор Transparency International Украина. – Кроме того, смысл электронного декларирования должностных лиц, успешно введено в процессе антикоррупционной реформы, теперь исчезнет из-за отсутствия уголовной ответственности за незаконное обогащение".

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Напомним, 26 февраля стало известно, что Конституционный суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса об ответственности за незаконное обогащение. С жалобой на статью УК в Конституционный суд 12 декабря 2017 обратились 59 народных депутатов. Их интересы в суде представляет депутат от "Народного фронта" Павел Пинзеник.

Общественные организации предупредили, что отмена ответственности за незаконное обогащение приведет к прекращению сотрудничества с МВФ.

Антикоррупционная инициатива Европейского Союза EUACI возразила содержательность аргументов, руководствуясь которыми Конституционный суд решил признать статью о незаконном обогащении неконституционной.

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Национальное антикоррупционное бюро объявило, что решение КСУ означает, что все уголовные производства в части, касающейся незаконного обогащения этих лиц, будут закрыты.

Уголовную ответственность за незаконное обогащение в Украине ввели в 2015 году в рамках выполнения Плана действий по визовой либерализации ЕС. Это требование также было среди пунктов меморандума сотрудничества с Международным валютным фондом.

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28 февраля Президент Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады новый законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за незаконное обогащение. "Центр предотвращения коррупции" утверждает, что внесенный президентом законопроект хуже, чем принятый во времена Януковича.