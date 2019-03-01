 Украина рискует потерять безвиз с ЕС и сотрудничество с МВФ из-за отмены ответственности за незаконное обогащение, - Transparency International

Речь об этом идет в сообщении, размещенном на сайте Transparency International, сообщает Цензор.НЕТ.
"Дела чиновников, обвиняемых в коррупции, необходимо расследовать, а верховенство права должно быть восстановлено. Если решение найдено не будет, есть все шансы, что безвизовый режим с Европейским Союзом и финансовая помощь МВФ будут заморожены, а это в свою очередь грозит экономическому развитию страны", – заявила председатель правления организации Делия Феррейра Рубио.
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Transparency International призывает правительство страны принять немедленные меры по исправлению ситуации. ПРи этом в организации подчеркивают, что даже если будет принят новый закон о незаконном обогащении, все дела, закрытые после решения Конституционного суда, нельзя будет открыть заново. А значит, коррупционеры избегут наказания.
"Решение суда фактически дает госслужащим возможность легализовать доходы, достоверно были приобретены преступным путем, и не бояться уголовного преследования, – отмечает Андрей Боровик, исполнительный директор Transparency International Украина. – Кроме того, смысл электронного декларирования должностных лиц, успешно введено в процессе антикоррупционной реформы, теперь исчезнет из-за отсутствия уголовной ответственности за незаконное обогащение".
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Напомним, 26 февраля стало известно, что Конституционный суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса об ответственности за незаконное обогащение. С жалобой на статью УК в Конституционный суд 12 декабря 2017 обратились 59 народных депутатов. Их интересы в суде представляет депутат от "Народного фронта" Павел Пинзеник.
Общественные организации предупредили, что отмена ответственности за незаконное обогащение приведет к прекращению сотрудничества с МВФ.
Антикоррупционная инициатива Европейского Союза EUACI возразила содержательность аргументов, руководствуясь которыми Конституционный суд решил признать статью о незаконном обогащении неконституционной.
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Национальное антикоррупционное бюро объявило, что решение КСУ означает, что все уголовные производства в части, касающейся незаконного обогащения этих лиц, будут закрыты.
Уголовную ответственность за незаконное обогащение в Украине ввели в 2015 году в рамках выполнения Плана действий по визовой либерализации ЕС. Это требование также было среди пунктов меморандума сотрудничества с Международным валютным фондом.
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28 февраля Президент Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады новый законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за незаконное обогащение. "Центр предотвращения коррупции" утверждает, что внесенный президентом законопроект хуже, чем принятый во времена Януковича.
... І зробився
Я знову незримий
Та й пропхався у палати.
Боже мій єдиний!!
Так от де рай! Уже нащо
Золотом ******
Блюдолизи; аж ось і сам,
Високий, товстий і сердитий,
Виступає; обок його
Цариця- небога,
Мов опеньок засушений,
Тонка, довгонога,
Та ще, на лихо, сердешне
Хита головою.
Так оце-то та богиня!
Лишенько з тобою.
А я, дурний, не бачивши
Тебе, цяце, й разу,
Та й повірив тупорилим
Твоїм віршемазам.
Ото дурний! а ще й битий,
На квиток повірив
Москалеві; от і читай,
І йми ти їм віри!
За богами - панства, панства /273/
В серебрі та златі,
Мов кабани годовані,
Пикаті, пузаті!..
Аж потіють, та товпляться,
Щоб то ближче стати
Коло самих: може, вдарять
Або дулю дати
Благоволять; хоч маленьку,
Хоч півдулі, аби тілько
Під самую пику.
І всі уряд поставали
Ніби без'язикі -
Анітелень. Цар цвенькає;
А диво-цариця,
Мов та чапля меж птахами,
Скаче, бадьориться.
Довгенько вдвох похожали,
Мов сичі надуті.
Та щось нишком розмовляли -
Здалека не чути -
Т.Г.Шевченко
Геройсман заявил, шо если снизить цену газа рехвормы потеряют злочынни кредиты МВФ, Всемирного банкв и Еврокомиссии. А если ввести ответственность за незаконнгое обогащение - потеряют все. Да еще и цены придется снизить.
Сполучені Штати відреагували на слова глави КС про те, що "у США теж немає" статті про незаконне збагачення
Сьогодні, 19:54
Конституційний суд визнав неконституційною статтю про незаконне збагачення
КСУ
Прес-аташе посольства США в Україні Рей Кастілло заявив, що Сполучені Штати мають юридичні інструменти для боротьби з корупцією та незаконним збагаченням, передає Українська правда.
"США ратифікували конвенцію ООН проти корупції 30 жовтня 2006 року. І ми рішуче підтримуємо цілі конвенції та інструментарій, які вона надає", - сказав він.
За словами Кастілло, США визнають незаконне збагачення.
"Ми використовуємо свідчення про незаконне збагачення як докази у наших кримінальних справах. І ми використовуємо незаконне збагачення як підставу для зняття корумпованих офіційних осіб з їхніх посад. Уряд США на усіх рівнях використовує цілу низку статутних документів, щоб боротися з корупцією і руйнівною атмосферою, яку вона породжує, - сказав Кастілло.
Генпрокурор Юрій Луценко назвав очікуваним рішення КС. За словами генпрокурора, жодного підозрюваного не притягли до відповідальності за незаконне збагачення.
У свою чергу в НАБУ відзначили, що змушені закрити справи про незаконне збагачення після скасування відповідної статті Кримінального кодексу.
Президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради новий законопроект про відповідальність за незаконне збагачення. Незважаючи на це, відновити закриті розслідування неможливо.