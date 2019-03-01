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 Библиотека украинской диаспоры имени Маккейна откроется в Днепре

В Днепре появится библиотека имени Джона Маккейна.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Днепровская панорама.

В городе появится единственная в стране Библиотека украинской диаспоры, которая насчитывает почти 10 тысяч изданий.

Мэр Днепра Борис Филатов предложил назвать ее в честь американского сенатора Джона Маккейна.

Об этом сообщает страница "Агентства развития Днепра" в Facebook с ссылкой на сайт газеты "День".

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Библиотека будет состоять из книг военных и послевоенных годов прошлого века: исторических, философских, а также украинских альманахах. Они находились в Германии, Бразилии, США и Канаде.

Теперь, по словам мэра Днепра, издания будут отправлять кораблем в Украину. А после — их расположат на первом этаже Центральной городской библиотеки.

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Напомним, проект был задуман еще весной прошлого года во время визита Бориса Филатова в США. Инициатива мэра назвать библиотеку в честь Джона Маккейна вполне оправдана.

американский сенатор неоднократно посещал Украину во время Евромайдана. Он поддерживал экономические санкции против агрессора. Также Джон Маккейн был в Днепре, где встречался с бойцами добровольческих батальонов и волонтерами.

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Источник: https://censor.net.ua/n3114543
 
   
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Светлая память старичку нашему Маккейнушке...
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Он был старым, лысым и больным. Земные ангелы бывают и такими.
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«Джон Си́дней Макке́йн III (англ. John Sidney McCain III, ..... вместе с сенатором Хиллари Клинтон выдвинул кандидатуры Михаила Саакашвили и Виктора Ющенко на Нобелевскую премию мира.»
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Очень жаль ,что Днепр опередил Харьков.С Гепой такое невозможно.Открытый репоед стал латентным недобитком
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Как же далеки друг от друга семья Маккейна и семьи Луценко, Порошенко, Авакова. Простите меня, Маккейны, за сравнение.
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