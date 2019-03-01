 Библиотека украинской диаспоры имени Маккейна откроется в Днепре

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Днепровская панорама.
В городе появится единственная в стране Библиотека украинской диаспоры, которая насчитывает почти 10 тысяч изданий.
Мэр Днепра Борис Филатов предложил назвать ее в честь американского сенатора Джона Маккейна.
Об этом сообщает страница "Агентства развития Днепра" в Facebook с ссылкой на сайт газеты "День".
Библиотека будет состоять из книг военных и послевоенных годов прошлого века: исторических, философских, а также украинских альманахах. Они находились в Германии, Бразилии, США и Канаде.
Теперь, по словам мэра Днепра, издания будут отправлять кораблем в Украину. А после — их расположат на первом этаже Центральной городской библиотеки.
Напомним, проект был задуман еще весной прошлого года во время визита Бориса Филатова в США. Инициатива мэра назвать библиотеку в честь Джона Маккейна вполне оправдана.
американский сенатор неоднократно посещал Украину во время Евромайдана. Он поддерживал экономические санкции против агрессора. Также Джон Маккейн был в Днепре, где встречался с бойцами добровольческих батальонов и волонтерами.