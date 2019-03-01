 Снижение цены на газ без согласования с международными кредиторами приведет к экономическому кризису в Украине, - Гройсман

Об этом премьер заявил, отвечая на вопрос "можно ли без последствий для экономики снизить цены на газ в 2 раза?", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Прямой.
"Если бы это было возможно снизить цену на газ в Украине и избежать последствий экономического кризиса, я бы это сделал. Мы завязаны на международных соглашениях с МВФ, Европейской Комиссией, Всемирным банком, где требуется последовательность принятия ими решений поддержки Украины.
А почему нам нужна поддержка финансовая? Ведь мы как страна с 2006 по 2014 год позаимствовали 50 млрд долларов. Теперь мы с вами должны обслуживать эти средства. Должны их возвращать. Нам надо вернуть в этом году 417 млрд гривен. При том, что это почти треть всего национального бюджета. То есть тогда, когда они брали эти средства, они их просто спускали я не знаю куда. А сейчас нам нужно их возвращать", - ответил Гройсман.
По мнению премьер-министра, без согласования с международными партнерами снизить цены на газ невозможно.
"Согласование такое получить я считаю пока невозможно, потому что это отклонит Украины от ее обязательств и как следствие после этого у нас будет экономический кризис", - отметил Гройсман.
Вот и вся суть гнилой системы, он думает о международных кредиторах, но ложил х#й и даже не вспоминает людей избирателей которые его наняли на работу...
Объявите дефолт, закройте только ту часть долга которую можно покрыть продажей имущества олигархов...
Проведите референдум, пусть люди проголосуют, норму конституции где будет указано, что ни одно правительство не имеет права, под гарантии государства брать кредиты у международных кредиторов...
Пусть кредиты берут только частные фирмы, люди и отвечают перед кредиторами личным имуществом...
Развивайте экономику в следствии чего получайте больше налогов в казну...
гривня просіла саме при янику.Я не про арбузовський кус,а про справжній,а якщо ти досі віриш,що при совку долар коштував 60 копійок,то ти наївний.А комуналку саме юля підняла в 2009 до 2.88гривень за куб
Если этих упырей оставить у власти, то они скоро и электроэнергию начнут повышать, будут делать все, чтобы украинцев загнать в землю или выгнать за пределы Украины. Так им велел МВФ и требуют их ценности.
https://www.facebook.com/ryabkov1966/videos/2354336878129173/
как же вы правящие мрази уже достали!!!!!!
Суд отменил постановление Кабмина о сниженных нормах потребления газа для населения.
https://zn.ua/ECONOMICS/ukraincy-vnov-poluchat-zaoblachnye-platezhki-za-gaz-310416_.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com