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 Политика Украины, Экономика
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Все про:цены (2081) Гройсман (4601) Тарифы на газ (117)

 Снижение цены на газ без согласования с международными кредиторами приведет к экономическому кризису в Украине, - Гройсман

По мнению премьер-министра Владимира Гройсмана в Украине не получится снизить цену на газ, поскольку рост цен был предусмотрен соглашениями с кредиторами - МВФ, Всемирным банком и Еврокомиссией.

Об этом премьер заявил, отвечая на вопрос "можно ли без последствий для экономики снизить цены на газ в 2 раза?", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Прямой.

"Если бы это было возможно снизить цену на газ в Украине и избежать последствий экономического кризиса, я бы это сделал. Мы завязаны на международных соглашениях с МВФ, Европейской Комиссией, Всемирным банком, где требуется последовательность принятия ими решений поддержки Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман: Альтернативой повышения цен на газ для населения был дефолт

А почему нам нужна поддержка финансовая? Ведь мы как страна с 2006 по 2014 год позаимствовали 50 млрд долларов. Теперь мы с вами должны обслуживать эти средства. Должны их возвращать. Нам надо вернуть в этом году 417 млрд гривен. При том, что это почти треть всего национального бюджета. То есть тогда, когда они брали эти средства, они их просто спускали я не знаю куда. А сейчас нам нужно их возвращать", - ответил Гройсман.

По мнению премьер-министра, без согласования с международными партнерами снизить цены на газ невозможно.

Читайте также: Цены на газ с 1 мая вырастут еще на 15%, - обязательство Украины перед МВФ

"Согласование такое получить я считаю пока невозможно, потому что это отклонит Украины от ее обязательств и как следствие после этого у нас будет экономический кризис", - отметил Гройсман.

Источник: https://censor.net.ua/n3114542
 
   
 Топ комментарии
 
Да, с тарифами барыги явно переборщили ,это тот самый случай,когда Жадность Фраера Сгубила, ибо тарифов больше чем зарплаты и пенсии им никто не простит.
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Блин, Вова запускай коронку! Не бойся, терять уже нечего!
Снижение цены на газ без согласования с международными кредиторами приведет к экономическому кризису в Украине, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8105
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Ого, Вова, ты что это, уже наши природные ресурсы, которые по Конституции принадлежат народу, сдал международным ростовщикам?
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Так объявляйте дефол, продавайте имущество олигархов, которое было куплено за украденные деньги кредиторов... при чем тут простые люди...
Вот и вся суть гнилой системы, он думает о международных кредиторах, но ложил х#й и даже не вспоминает людей избирателей которые его наняли на работу...
Объявите дефолт, закройте только ту часть долга которую можно покрыть продажей имущества олигархов...
Проведите референдум, пусть люди проголосуют, норму конституции где будет указано, что ни одно правительство не имеет права, под гарантии государства брать кредиты у международных кредиторов...
Пусть кредиты берут только частные фирмы, люди и отвечают перед кредиторами личным имуществом...
Развивайте экономику в следствии чего получайте больше налогов в казну...
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так твоє майно і продадуть,бо ти коц
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Головне, щоб ти почку не продав, коли не будеш мати за що, за газ заплатити Снижение цены на газ без согласования с международными кредиторами приведет к экономическому кризису в Украине, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1525 за реформи повинні заплатити олігархи, а не зубожілий народ, якого вони обікрали...
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Вибачте пане Гройсман але ви все як кажуть в народі не тратьте куме сили -спускайтеся на дно. У вас часу вже майже не лишилось. Зійшла зірка майбутнього президента Зелінського. Там є люди які знайдуть засіб як ці страшні тарифи знизити а вас засадить з вашим шефом Петром Лексійович до буцегарні.
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порохоботы, вы хоть понимаете, что цены на все будут расти бесконечно. в Украине цены будут выше мировых рыночных и на много выше! потому что безмозглой соевой бригаде как-то нужно наполнять бюджет, а по-другому они не умеют. с народа вытряхивать последнее - так любой дурак сумеет кэрувать
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ден,ти бовдур,вище світових ціни не будут,бо експортувати не буде чого.Навпаки,ціни будуть нижче світових,а експорт і інвалютний твій прибуток буде зростати
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які тобі роботодавець дасть--такі й будуть.Зараз німецькі інвестори йдуть,у них зарплати становлять половину від німецьких
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Вінницька область.Закарпатська.Може.ще є
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а за счет чего ты собираешься обслуживать растущий долг МВФу? а за счет чего ты собираешься обеспечивать армию? ведь осталось боеприпасов как кот наплакал, ведь основную часть спалила на складах мальдивская лолита! а пром производство падает и падает, предприятия закрываются! чем собираешься закрывать эти бреши? а это крупные расходы. их нужно как-то компенсировать, а бесконечно жадным соевым барыгам еще и сверху хочется урвать и они будут разворовывать этот скудный бюджет. Украина на грани сдачи россии! я не понимаю, как вы, бараны, этого не видите?
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та не бреши.Мальдівські дівки до України не їдуть і на склади тим більше не заглядають.А за рахунок зростання експорту будемо повертати борги.Чомусь коли юля,яник і азіров брали кредити,ти так не волав
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ты зайди на официальный сайт минфина и посмотри реальные показатели макроэкономики при Юле, при Азирове и при соевых бестолочах, сравни, если хватит мозгов. а потом будешь дискутировать. ты знаешь, я даже не удивлен, что такие вот безмозглые тупари, как ты, голосуют за соевую банду ) вы стоите друг друга )
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заходив.Юля взяла 29 мільярдів,а яник з пахлом 32.Сєня і Гройсман 6 за 5 років.А ти на юлю не кричав чомусь
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https://index.minfin.com.ua/finance/debtgov/ - на тебе ссылку на оф сайт минфина! общий госдолг за время даже шапкокрада Яныка вырос на 150 млрд грн. что даже при курсе 8 равнялось 19 млрд дол. а соевые барыги взяли больше 1 трлн грн! что даже при курсе 27 равняется 37 млрд дол! не надо мне врать! я умею находить официальную информацию
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так ты учти, что они и меньше брали в долг у МВФа, и при этом курс гривны был в 3(!) раза выше! и коммуналка была в 3(!) раза ниже! ты хоть понимаешь масштаб этих чисел? это такой дичайший дерибан родины, которого не было нигде и никогда в мире!
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https://index.minfin.com.ua/economy/foreigndebt/

гривня просіла саме при янику.Я не про арбузовський кус,а про справжній,а якщо ти досі віриш,що при совку долар коштував 60 копійок,то ти наївний.А комуналку саме юля підняла в 2009 до 2.88гривень за куб
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арбузовский курс был нереальный! но именно при этом курсе яныковская власть обеспечивала расходы на выплату зарплат и пенсий! а это были более значительные выплаты в долларах по сравнению с выплатами сейчас! и при этом расходы населения были в 3 раза меньше чем сейчас. и в долг брали меньше для обеспечения функций государства! сопоставь эти три критерия и тебе может быть все станет ясно. Рост ОБЩЕГО госдолга, уровень доходов населения и уровень расходов! сопоставление этих 3 критериев и будет показатель эффективности власти!
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не брешиНе забезпечувала тодішня влада зарплат і пенсій,довелося в росії аж 15 мільярдів просити саме на зарплати бюджетникам
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Так никто на пост советском пространстве не умеет пополнять бюджет иначе чем поднятием цен на продукты и услуги первой необходимости или кредиты.
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Вот такая незалежнисть, без согласования с кредиторами ничего делать нельзя, очень удобная отмазка чтоб продолжать свой грабеж.))
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дякую,що сірожа зізнався,шо є грабіжником
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што еще больше приведёт?? какие мы живучие, надо же, можно петьку второй раз выдержать)) вольодька, самый большой кризис это ваши с сенькой премьерства
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Компенсировать для бюджета снижение цены на газ можно одновременным увеличением акциза на табачную продукцию, однако здесь есть риск уменьшения числа курильщиков, что, в свою очередь, будет компенсировано очередным поднятием акциза и, как следствие,- еще большим уменьшением числа курильщиков, ну и т.д. Останутся самые заядлые и неисправимые наполнители бюджета.
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..Да-а-а-? Снижение цены на газ без согласования с международными кредиторами приведет к экономическому кризису в Украине, - Гройсман - Цензор.НЕТ 695 А може краще *офшорку * закрити ...нормальний закон про корупцію прийняти ..податок на богатство ввести! Снижение цены на газ без согласования с международными кредиторами приведет к экономическому кризису в Украине, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1146
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Одни покупают машину за миллионы и ставят на тротуарах в Киеве, как тут на форуме писали, а другие не могут заплатить коммуналку несмотря на то, что честно работают.Кризиса не будет, это чистое вранье богачей, пострадают только богачи паразитирующие на украинцах и вытягивающие из них все соки, будут более дешевые машины покупать, вот эта власть за паразитов на теле Украины и беспокоится.
Если этих упырей оставить у власти, то они скоро и электроэнергию начнут повышать, будут делать все, чтобы украинцев загнать в землю или выгнать за пределы Украины. Так им велел МВФ и требуют их ценности.
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Да,- их базовые ценности личное превосходство,и личное финансовое благополучие,исходя из этого для них--- фундаментальные данные формируется.Их реальность переносится на тех кто обеспечивает эти возможности-это большинство Украины и их ресурсы которые обеспечивают их базовые задачи.Их картина мира и большинства это разные миры.
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Сором, безмежний сором за таких керівників і за країну.
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Зеля хреном на пианино слабает, и нам сделают скидку.
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Английское издание Гардиан утверждает, что МВФ приостановит финансирование в случае отсутствия результатов в борьбе с коорупцией. Кто Вове перевел, что они требуют увеличивать цену на газ?
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Это правительство само себя топит, всему есть предел, даже безумию.
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Тарифи і ціни, при вільній торгівлі, вирівнюються, тому рости будемо до цін ЄС. Але ж повинні рости і зарплати і пенсії громадян. Ви вірите, що Гройсман, цей недоолігарх, зможе сформувати єекономіку, де пенсія буде як в ЄС? Знань не вистачить. Профукав він свої знання на базарі. Прем'єр годен лише пиріжки пекти, й роздавати.
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вот Ето, выдающее себя за премьера, поставило управлять флотом и портами, вернее тем, что от него осталось, своего друга-братана который до этого командовал Почтой...ну как по-Ленину: государством сможет управлять любая кухарка...ну почему бы и нет, если кабмин возглавляет человек с купленым дипломом?!
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Вова, я ничего не отдалживал, не спускал, почему я должен отдавать? И как я тебя понял, рост цен га газ таки подымет нам экономику? Может быть, только вот людей в стране не останется. Тех людей, которые работают, не вас, ****-болов.
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Об этом ишо в начале нулевых ему говорил батя в каптерке Винницкого рынка "Юность"
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Ну и в парняги как ни как 8 классов и два курса МАУПа
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У народа Украиньі есть конституционное право пользоваться недрами Украиньі по ценам внутренного рьінка, а вЬІ с вольцманом закупайте газ для своих нужд по любой цене хоть на уране.
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А він не думає до чого може призвести підвищення цін без узгодження з народом? До "кредіторів" може не добігти...
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Снижение цены на газ приведёт к нападению пуйла.
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грося винницкий, гнида ты конченая, пора висеть вместо фонаря на столбе со всей твоей шоблой высооплачиваемых министров))))))
как же вы правящие мрази уже достали!!!!!!
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рінат,я впізнав,це єврей у зеленому піджаку з Кривого Рогу!
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Чого їх слухати-кінець вже влади мародерів та бариг близько. Зеленський думаю має великий шанс на перемогу.
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Сашко, шо тебе в гамериччину занесло?
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Я в Великобританії по запрошенню в гостях в близького друга.
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Мудрі вже тікають а дурних жде хата з кумом та місце під шпонкою коло параші.
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Хорошо хоть установление окладов, надбавок, премий менеджменту "Нафтогаза" не требует согласования с кредиторами. А то что бы мы делали? Где бы нашли руководство на очень ответственную работу? Никто не согласился бы работать за меньшую зарплату, нет желающих. Вот как, например, нянечек не хватает в дет.сад, фельдшеров в амбулаторию.
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Я був колись палким прихильником Петра Олексійовича,даже в якісь мірі членствував в БПП та пропагандував їхню політику та коли побачив те як біле сталє чорним а брехня правдою кинув все це болото . Повірте що кроиі Зеленського там немає чистих кандидатів.
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Віримо. Чого ж не віримо. Я сам деколи попи$діти люблю.
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Украинцы вновь получат завышенные платежки за газ.

Суд отменил постановление Кабмина о сниженных нормах потребления газа для населения.
https://zn.ua/ECONOMICS/ukraincy-vnov-poluchat-zaoblachnye-platezhki-za-gaz-310416_.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСнижение цены на газ без согласования с международными кредиторами приведет к экономическому кризису в Украине, - Гройсман
 
 
 
 
 
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