 Снижение цены на газ без согласования с международными кредиторами приведет к экономическому кризису в Украине, - Гройсман

Об этом премьер заявил, отвечая на вопрос "можно ли без последствий для экономики снизить цены на газ в 2 раза?", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Прямой.

"Если бы это было возможно снизить цену на газ в Украине и избежать последствий экономического кризиса, я бы это сделал. Мы завязаны на международных соглашениях с МВФ, Европейской Комиссией, Всемирным банком, где требуется последовательность принятия ими решений поддержки Украины.

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А почему нам нужна поддержка финансовая? Ведь мы как страна с 2006 по 2014 год позаимствовали 50 млрд долларов. Теперь мы с вами должны обслуживать эти средства. Должны их возвращать. Нам надо вернуть в этом году 417 млрд гривен. При том, что это почти треть всего национального бюджета. То есть тогда, когда они брали эти средства, они их просто спускали я не знаю куда. А сейчас нам нужно их возвращать", - ответил Гройсман.

По мнению премьер-министра, без согласования с международными партнерами снизить цены на газ невозможно.

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"Согласование такое получить я считаю пока невозможно, потому что это отклонит Украины от ее обязательств и как следствие после этого у нас будет экономический кризис", - отметил Гройсман.