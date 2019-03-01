 Информация журналистов о подкупе избирателей "Батькивщиной" внесена в Единый журнал учета заявлений и сообщений, - МВД

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського ТВ заявилглава департамета коммуникаций Министерства внутренних дел Артем Шевченко.
"Сейчас уголовное производство не возбуждено. Заявление пока внесли в Единый журнал учета заявлений и сообщений. После этого могут открыть производство. Об открытии должен сообщить другой источник", - сказал Шевченко.
Он отметил, что речь идет о расследовании программы "Схемы", в котором рассказывается о финансировании партии "Батькивщина".
"Речь идет о факте размещения в интернете журналистского расследования, в котором речь идет о наполнении избирательных фондов политической силы, в данном случае это "Баттькивщина", взносами от людей, которые не знали о таких взносах", - отметил он.
Шевченко добавил, что также были открыты производства по факту обвинений кандидатов в президенты Петра Порошенко и Юлии Тимошенко в адрес друг друга, о масштабном подкупе избирателей.
Вот вам вся суть реформ Авакова. "Мы можем открыть дело... Когда-нибудь. Хватит нам напоминать!"
Вот разбор его интервью на 1+1
https://youtu.be/VW8rOF-YNNg
"Наведу дослівну характеристику, яку дав Зеленському один із послів. Зауважте, це не мої слова, його. "Ми думали, що він (Зеленський) просто нуль. І що це можна виправити. Але він, на жаль, мінус. Великий жирний мінус для країни. Що дуже небезпечно. І навряд чи можна з цим щось вдіяти", - дослівно сказав у приватній бесіді високопоставлений посланець. При тому, що дипломати у виразах зазвичай дуже стримані", - написала вона.
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/politics/koshkina-pro-slovah-inozemnogo-diplomata-pro-zelenskogo-mi-dumali-shcho-vin-prosto-nul-ale-vin-na-zhal-minus-764206.html
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