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 Политика Украины
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 Информация журналистов о подкупе избирателей "Батькивщиной" внесена в Единый журнал учета заявлений и сообщений, - МВД

Национальная полиция Украина внесла заявление в Единый журнал учета заявлений и сообщений после публикации программе "Схемы" расследование, в котором говорилось о наполнении избирательных фондов партии "Батькивщина" людьми, которые об этом не знали.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського ТВ заявилглава департамета коммуникаций Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

"Сейчас уголовное производство не возбуждено. Заявление пока внесли в Единый журнал учета заявлений и сообщений. После этого могут открыть производство. Об открытии должен сообщить другой источник", - сказал Шевченко.

Он отметил, что речь идет о расследовании программы "Схемы", в котором рассказывается о финансировании партии "Батькивщина".

"Речь идет о факте размещения в интернете журналистского расследования, в котором речь идет о наполнении избирательных фондов политической силы, в данном случае это "Баттькивщина", взносами от людей, которые не знали о таких взносах", - отметил он.

Шевченко добавил, что также были открыты производства по факту обвинений кандидатов в президенты Петра Порошенко и Юлии Тимошенко в адрес друг друга, о масштабном подкупе избирателей.

Также смотрите: СБУ разоблачила "избирательную пирамиду" под руководством нардепа от "Батькивщины" Богдана. ВИДЕО+ДОКУМЕНТЫ

Источник: https://censor.net.ua/n3114541
 
 
 Топ комментарии
 
Информация журналистов о подкупе избирателей "Батькивщиной" внесена в Единый журнал учета заявлений и сообщений, - МВД - Цензор.НЕТ 6845Найщиріші вітання від України в День народження нашого великого друга Далі Грибаускайте. Зі святом, Пані Президент!
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Це щось типу журналу "Мурзілка"? А в Єдиний реєстр чому не внесли?
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Информация журналистов о подкупе избирателей "Батькивщиной" внесена в Единый журнал учета заявлений и сообщений, - МВД - Цензор.НЕТ 6845Найщиріші вітання від України в День народження нашого великого друга Далі Грибаускайте. Зі святом, Пані Президент!
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І побажання міцного здоров'я, щастя, наснаги, творчості і здобутків у великих справах !
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Так, а я о чём? Юля от пети отличается только первичными половыми признаками.
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Другими словами: "полиция отреагировала, успокойтесь!"
Вот вам вся суть реформ Авакова. "Мы можем открыть дело... Когда-нибудь. Хватит нам напоминать!"
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цікаво що на ЮРІЯ Тимошенко справу за аналогічне ВІДКРИЛИ ЗРАЗУ ж!!!
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Це щось типу журналу "Мурзілка"? А в Єдиний реєстр чому не внесли?
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Есть информация что после вчерашнего интервью рейтинг Зеленского покотился в них.
Вот разбор его интервью на 1+1 Информация журналистов о подкупе избирателей "Батькивщиной" внесена в Единый журнал учета заявлений и сообщений, - МВД - Цензор.НЕТ 6011

https://youtu.be/VW8rOF-YNNg
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Зі слів Соні Кошкіної, шеф-редактора видання "Лівий берег", з приводу зустрічі Зеленського з послами країн Євросоюзу в Україні.

"Наведу дослівну характеристику, яку дав Зеленському один із послів. Зауважте, це не мої слова, його. "Ми думали, що він (Зеленський) просто нуль. І що це можна виправити. Але він, на жаль, мінус. Великий жирний мінус для країни. Що дуже небезпечно. І навряд чи можна з цим щось вдіяти", - дослівно сказав у приватній бесіді високопоставлений посланець. При тому, що дипломати у виразах зазвичай дуже стримані", - написала вона.
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/politics/koshkina-pro-slovah-inozemnogo-diplomata-pro-zelenskogo-mi-dumali-shcho-vin-prosto-nul-ale-vin-na-zhal-minus-764206.html
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_Еврокомиссия хочет помешать Польше построить канал для выхода в балтийское море, минуя территориальные воды расии. Европа: их нравы... расиюшку в обиду не дадут. Здесь.
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пипец сбу уже пирамиду накрыло а аваков решил только чехлы снять
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Сьогодні бачив як у *барижному наметі * запрошували т.зв.* анкети * заповнювати .
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Вони вже давно таким чином відловлюють людей, щоб назбирати голоси для Пороха.
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Serhii Liushuk - https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1092-2008-%D1%80?fbclid=IwAR1pb2Obt41eZBJxV_VD77kfDfiS80VHkNIV3lhvkxJ467qv6hdGVUdcD7M
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Увы верить Авакову нельзя!!!! Боюсь в Народном Фронте будет раскол Увы, увы, увы Яценюк, и тем более Аваков на стороне Тимашенки!!!! Авков будет дело спускать на тормоза!!!!!!
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Прийшли якісь люди, спитали:
- Це ви заплатили два мільйони на партію "Батьківщина"?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИнформация журналистов о подкупе избирателей "Батькивщиной" внесена в Единый журнал учета заявлений и сообщений, - МВД
 
 
 
 
 
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