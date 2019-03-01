 Информация журналистов о подкупе избирателей "Батькивщиной" внесена в Единый журнал учета заявлений и сообщений, - МВД

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського ТВ заявилглава департамета коммуникаций Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

"Сейчас уголовное производство не возбуждено. Заявление пока внесли в Единый журнал учета заявлений и сообщений. После этого могут открыть производство. Об открытии должен сообщить другой источник", - сказал Шевченко.

Он отметил, что речь идет о расследовании программы "Схемы", в котором рассказывается о финансировании партии "Батькивщина".

"Речь идет о факте размещения в интернете журналистского расследования, в котором речь идет о наполнении избирательных фондов политической силы, в данном случае это "Баттькивщина", взносами от людей, которые не знали о таких взносах", - отметил он.

Шевченко добавил, что также были открыты производства по факту обвинений кандидатов в президенты Петра Порошенко и Юлии Тимошенко в адрес друг друга, о масштабном подкупе избирателей.

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