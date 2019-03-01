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Все про:Великобритания (2090) яд (42) Скрипаль (485) ГРУ (11)

 Британский город Солсбери окончательно очистили от яда "Новичок"

Власти Великобритания объявили город Солсбери, в котором сотрудники ГРУ отравили Сергея и Юлию Скрипалей, очищенным от нервно-паралитического вещества "Новичок".

Это произошло почти через год после отравления, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Силовики сообщили, что передали местным властям дом Скрипалей – последний из 12-ти потенциально загрязненных участков в городе.

Генерал-лейтенант армии Тай Урч назвал операцию по очистке от "Новичка" самой долгой из когда-либо проведенных на британской земле.

В операции участвовали от 600 до 800 специально обученных военнослужащих, включая взводы химической, биологической и радиационной защиты.

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В ходе операции военные собрали несколько тысяч образцов материала, которые проверили на загрязнение.

Образцы собирали в Солсбери и близлежащем Эймсбери, где в июле прошлого года смертельно отравилась 44-летняя Дон Стерджес.

Помимо собственно дома Скрипаля, очищали участок вокруг скамейки, на которой Скрипалей нашли без сознания, ресторан Zizzi, где они до этого ужинали, и дом полицейского сержанта Ника Бейли, который тоже отравился "Новичком", но позже восстановился.

Кроме того, санировали поликлиники в Солсбери и Эймсбери, паб The Mill, одну из штрафных автостоянок и полицейский участок Борн Хилл в Солсбери.

Читайте на Цензор.НЕТ: Сергея и Юлии Скрипалей, возможно, уже нет в живых, - посольство РФ в Великобритании

До завершения очистки в Солсбери и соседних деревнях в этих районах действовал запрет на подбор мусора.

По словам координатора работ по деактивации Алистара Каннингема, бывший дом Скрипаля готовятся отремонтировать и далее использовать как жилой дом.

"Мы продолжаем консультации с жителями района, их мнение важно учесть", – говорит Каннингем.

Как сообщалось, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

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Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

5 сентября 2018 года прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.

В январе 2019 года исполком Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО)проголосовал за внесение нервно-паралитического вещества "Новичок" в список запрещенных веществ.

Источник: https://censor.net.ua/n3114540
 
 
 Топ комментарии
 
В 90-е годе господа с западных стран финансово помогали РФ,а теперь в противогазах ходят в своих городах,что бы российской благодарностью не отравиться
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Пыня и его окружение справляется лучше и без стороннего вмешательства, сократив быдло население со 140+ Млн до 80 с небольшим свино-собачьим хвостиком, естественной убылью (то есть они не уехали, а состарились)
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Утерлись, очистили.
Ждите уже грязной ядерной бомбы.
Но думаю и тогда - чуть больше озаботятся, утрутся и понесут гробы на кладбища простых граждан, а банкиры - считать свои грязные с руцким душком.
Англицкие барыги и слюнтяи.
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Ха!Щось нове рашка знайде.Після плутонія та новачка
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вибачаюсь,полоній.Але тепер думаю,що наступною зброєю,яку рашка застосує,буде саме плутоній,його там теж вистачає
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Речь вероятно о полонии, которым травили Литвиненко.
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дякую вам і NonCFist,що виправили мою помилку
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теперь солсбери надо очистить от яда дурачок, которым отравился боря джонсон
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себто від віті-зигмантовича,який агітує за Порошенка
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а ты просто редиска, раз не любишь петю, петя -он хороший...
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а чем он плохой? я не живу в Украине и мне непанятно чем президент не угадил? санкцию и безвиз он сделал же
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да ни чем не плохой и угадил всем Британский город Солсбери окончательно очистили от яда "Новичок" - Цензор.НЕТ 1686
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Юля, если кратко - он развел в стране барыжничество.слово тебе понятно?
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В 90-е годе господа с западных стран финансово помогали РФ,а теперь в противогазах ходят в своих городах,что бы российской благодарностью не отравиться
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Дебилы вооружили людоедов, стремящихся дебилов изничтожить. Пожинают что посеяли. Иронично.
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Солсбери и другие британские города будут намного чище, если туда вообще не пускать кацапов.
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від грошей то точно, але заковика вся в тому що британці дуже ********** грошові знаки, і пускають всіх хто може їм принести вигоду. Прагматизм
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Але коли постане вибір між грошима та людськими життями свої громадян, британці виберуть життя. А в наших реаліях я сумніваюсь щодо саме такого вибору.
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Украину от яда "ПОП" будут чистить долго.
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Нужно этот заражённый грунт отвезти в Петербург Британский город Солсбери окончательно очистили от яда "Новичок" - Цензор.НЕТ 6075
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"Там русский дух, там руссю пахнет..." (с). Чи запах Петрова і Боширова теж знищили? Це страшніше від "Новічка". Британский город Солсбери окончательно очистили от яда "Новичок" - Цензор.НЕТ 9526
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Ну на радостях можно и санкции с Петрова/Боширова снять и заплатитть им копменсацию за временные неудобства.
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а Чепігу і Мішкіна пригостити плутонієм
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Желательно очистить всю Британию от русни если не хотите однажды утром увидеть триколор на биг бене или букенгенском дворце.
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Пыня и его окружение справляется лучше и без стороннего вмешательства, сократив быдло население со 140+ Млн до 80 с небольшим свино-собачьим хвостиком, естественной убылью (то есть они не уехали, а состарились)
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Утерлись, очистили.
Ждите уже грязной ядерной бомбы.
Но думаю и тогда - чуть больше озаботятся, утрутся и понесут гробы на кладбища простых граждан, а банкиры - считать свои грязные с руцким душком.
Англицкие барыги и слюнтяи.
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Позвольте поправить, английские барыги из Сити иудейского происхождения.
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Це вони навмисне заподіяли собі такого клопоту, щоб расіюшку підставити
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А у них без вариантов, деньги и семьи ведь на западе, вот и подставляют раиссу по звонку из Оккома Британский город Солсбери окончательно очистили от яда "Новичок" - Цензор.НЕТ 3503 Британский город Солсбери окончательно очистили от яда "Новичок" - Цензор.НЕТ 8786
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и что? снова можно дружить с рашкой как ни в чем не бывало...такие бабки все-таки...
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Солсбери очистили от запаха параши. Жаль, что не навсегда.
Британский город Солсбери окончательно очистили от яда "Новичок" - Цензор.НЕТ 1698
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомБританский город Солсбери окончательно очистили от яда "Новичок"
 
 
 
 
 
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