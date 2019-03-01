 Британский город Солсбери окончательно очистили от яда "Новичок"

Это произошло почти через год после отравления, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Силовики сообщили, что передали местным властям дом Скрипалей – последний из 12-ти потенциально загрязненных участков в городе.

Генерал-лейтенант армии Тай Урч назвал операцию по очистке от "Новичка" самой долгой из когда-либо проведенных на британской земле.

В операции участвовали от 600 до 800 специально обученных военнослужащих, включая взводы химической, биологической и радиационной защиты.

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В ходе операции военные собрали несколько тысяч образцов материала, которые проверили на загрязнение.

Образцы собирали в Солсбери и близлежащем Эймсбери, где в июле прошлого года смертельно отравилась 44-летняя Дон Стерджес.

Помимо собственно дома Скрипаля, очищали участок вокруг скамейки, на которой Скрипалей нашли без сознания, ресторан Zizzi, где они до этого ужинали, и дом полицейского сержанта Ника Бейли, который тоже отравился "Новичком", но позже восстановился.

Кроме того, санировали поликлиники в Солсбери и Эймсбери, паб The Mill, одну из штрафных автостоянок и полицейский участок Борн Хилл в Солсбери.

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До завершения очистки в Солсбери и соседних деревнях в этих районах действовал запрет на подбор мусора.

По словам координатора работ по деактивации Алистара Каннингема, бывший дом Скрипаля готовятся отремонтировать и далее использовать как жилой дом.

"Мы продолжаем консультации с жителями района, их мнение важно учесть", – говорит Каннингем.

Как сообщалось, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

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Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

5 сентября 2018 года прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.

В январе 2019 года исполком Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО)проголосовал за внесение нервно-паралитического вещества "Новичок" в список запрещенных веществ.