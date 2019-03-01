 Рассмотрение жалобы ГПУ на меру пресечения Мангеру перенесли на понедельник - в суде закончился рабочий день

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське радіо".

Адвокаты Мангера заявили, что прокуратура несвоевременно подала апелляционную жалобу. Об этом, по словам адвокатов, свидетельствовал штрихкод на конверте, согласно которому жалобу подали после 20 февраля (последний день подачи жалоб). Прокуроры объяснили, что направили жалобу 19 февраля и 21 февраля физически подали ее в канцелярию суда.

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Суд взял перерыв, чтобы уточнить этот вопрос и заявил, что заявление отправили вовремя. Адвокаты же настаивали на перемене для получения официального ответа от Укрпочты, отмечая, что рабочий день закончился, и сейчас это выяснить они не могут. Суд удовлетворил ходатайство. Прокурор Дмитрий Боян отметил, что апелляционную жалобу подали 19-го из-за того, что полный текст постановления Шевченковского суда озвучили только 18-го.

3 марта истекает срок меры пресечения для Владислава Мангера и, соответственно, существует риск его побега. Прокурор заявил, что надеется на то, что подозреваемый не убежит, ведь это не в его интересах. Адвокат Мангера Андрей Левковец отметил, что его подзащитный никуда не убежит, и мы в этом убедимся 4 марта в заседании апелляционного суда.

Также в понедельник, 4 марта, должно состояться заседание Шевченковского райсуда о продлении меры пресечения.

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

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Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. 15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн.