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 Общество
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 Рассмотрение жалобы ГПУ на меру пресечения Мангеру перенесли на понедельник - в суде закончился рабочий день

Апелляционный суд перенес на 4 марта рассмотрение жалобы ГПУ на меру пресечения главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого обвиняют в организации убийства Екатерины Гандзюк. Срок действия меры пресечения истекает 3 марта. Значит, в этот же день Мангер может покинуть страну.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське радіо".

Адвокаты Мангера заявили, что прокуратура несвоевременно подала апелляционную жалобу. Об этом, по словам адвокатов, свидетельствовал штрихкод на конверте, согласно которому жалобу подали после 20 февраля (последний день подачи жалоб). Прокуроры объяснили, что направили жалобу 19 февраля и 21 февраля физически подали ее в канцелярию суда.

Также на Цензор.НЕТ: Защита Мангера попросила об отводе прокурора якобы из-за "ненависти к "Батькивщине": суд отказал. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Суд взял перерыв, чтобы уточнить этот вопрос и заявил, что заявление отправили вовремя. Адвокаты же настаивали на перемене для получения официального ответа от Укрпочты, отмечая, что рабочий день закончился, и сейчас это выяснить они не могут. Суд удовлетворил ходатайство. Прокурор Дмитрий Боян отметил, что апелляционную жалобу подали 19-го из-за того, что полный текст постановления Шевченковского суда озвучили только 18-го.

3 марта истекает срок меры пресечения для Владислава Мангера и, соответственно, существует риск его побега. Прокурор заявил, что надеется на то, что подозреваемый не убежит, ведь это не в его интересах. Адвокат Мангера Андрей Левковец отметил, что его подзащитный никуда не убежит, и мы в этом убедимся 4 марта в заседании апелляционного суда.

Также в понедельник, 4 марта, должно состояться заседание Шевченковского райсуда о продлении меры пресечения.

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

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Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. 15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3114539
 
 
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У тому,що судді саботують справу,винна не влада,а самі судді.Думаю,друзі Гандзюк мають влаштувати Майдан біля суду і помешкання мангера
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Какой П.О.П. такой и приход. Влада золота, все остальные мрази. Так на кой черт она нам нужна?
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Валентин Наливайченко





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Чи знаєте Ви, що таке офшор в офшорі?
Такого ще не було...
Це коли, зареєстрований на Британських Віргінських островах офшор Порошенка-Гладковського «VERNON HOLDING Ltd» ввозить в Україну для Почесного консульства Сейшельських Островів картини всесвітньо відомих митців на 5 мільйонів фунтів стерлінгів, або 180 мільйонів гривень!
Картини було доставлено в Україну чартерним літаком, який також належить одній з компаній Порошенка.
Відправником картин виступив «легендарний» офшор «VERNON HOLDING Ltd», якому належала «Ліпецька кондитерська фабрика» (РФ).
45 робіт, серед яких твори Казимира Малевича, Іллі Рєпіна, Костянтина Коровина, Івана Айвазовського, Ісаака Левітана.
Хочу зауважити, що ці роботи були ввезені в Україну "для демонстрації під час проведення дипломатичних зустрічей". Відразу скажу, що ці роботи могли б прикрасити декілька залів Лувру, а не почесне консульство в спортивному клубі «5 елемент».
Уповноваженою комісією було встановлено, що картини розійшлися по приватних колекціях, а частина з них зникли.
Я відразу хочу сказати, що мова йде лише про один епізод діяльності владного офшора. Очевидно, що ці картини придбано на кошти нелегального походження та не сплачене мито при ввезенні в Україну.
Тобто насправді Свинарчуком/Гладковським, як тоді почесним консулом створено організовану злочинну схему і реалізовано її в інтересах своїх бізнес-партнерів під прикриттям консульської діяльності.
Отримавши ці матеріали і вивчивши їх, я можу сказати, що Україну втягнули в міжнародний злочин, який свого часу розслідувала Британська «Служба по боротьбі із організованою злочинністю» (SOCA).
Направив до Інтерполу документи для проведення розслідування!
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Правильно. У Мангера напевне квиток на літак на неділю. Людині потрібно дати шанс. Рассмотрение жалобы ГПУ на меру пресечения Мангеру перенесли на понедельник - в суде закончился рабочий день - Цензор.НЕТ 9288
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во дела,как активистов закрывать ,так что день ,что ночь роли не играло
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Если надо судить патриота то суд работает быстро и без перерыва,а если бандюка,то всегда затягивают
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жалоба то гпу не простая, а с перегаром Рассмотрение жалобы ГПУ на меру пресечения Мангеру перенесли на понедельник - в суде закончился рабочий день - Цензор.НЕТ 6599
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в суде закончился рабочий день..

А на 5 минут задержаться судье религия не позволила?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоРассмотрение жалобы ГПУ на меру пресечения Мангеру перенесли на понедельник - в суде закончился рабочий день
 
 
 
 
 
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