 Гриценко не знал, что я публично его поддержу, - Садовый

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

"О брифинге он знал. Но я не анонсировал, что на нем скажу. Он не знал, что я его публично поддержу ", - отметил Садовый.

Также по его словам, у них не было никаких договоренностей. При этом, накануне выхода из избирательной гонки Садовый встречался с Гриценко и говорили они "о будущем Украины".

"Я задавал ему различные вопросы, он давал разные ответы. Я думаю, что мое сегодняшнее решение для него некоторой неожиданностью".

На вопрос журналиста о том, что Гриценко уже год просит объединиться на президентских выборах, Садовый отметил: "На мой взгляд, именно сейчас появился шанс, чтобы единый кандидат победит".

По словам Садового, он готовит соглашение для Гриценко и в нем будут "принципы по безопасности нашей страны, по борьбе с коррупцией, принципы относительно чистоты кадровой политики, там один из пунктов будет обязательства относительно принятия закона об открытых списках. Это будут публичные принципы, которые мы покажем обществу".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее мэр Львова Андрей Садовый принял решение отказаться от участия в выборах президента Украины в пользу экс-министра обороны Анатолия Гриценко.