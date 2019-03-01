 Гриценко не знал, что я публично его поддержу, - Садовый

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью "Украинской правде".
"О брифинге он знал. Но я не анонсировал, что на нем скажу. Он не знал, что я его публично поддержу ", - отметил Садовый.
Также по его словам, у них не было никаких договоренностей. При этом, накануне выхода из избирательной гонки Садовый встречался с Гриценко и говорили они "о будущем Украины".
"Я задавал ему различные вопросы, он давал разные ответы. Я думаю, что мое сегодняшнее решение для него некоторой неожиданностью".
На вопрос журналиста о том, что Гриценко уже год просит объединиться на президентских выборах, Садовый отметил: "На мой взгляд, именно сейчас появился шанс, чтобы единый кандидат победит".
По словам Садового, он готовит соглашение для Гриценко и в нем будут "принципы по безопасности нашей страны, по борьбе с коррупцией, принципы относительно чистоты кадровой политики, там один из пунктов будет обязательства относительно принятия закона об открытых списках. Это будут публичные принципы, которые мы покажем обществу".
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее мэр Львова Андрей Садовый принял решение отказаться от участия в выборах президента Украины в пользу экс-министра обороны Анатолия Гриценко.
Задорнов міг тільки переповідати чиїсь слова. А гумор дійсно дає змогу людині перечекати і прийняти правільне рішення. Мені по дорозі з тими, хто розуміє гумор, як і я.
Армагедец.... может наступить если ************** проползут или их "доделает" раися...
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не намерен приносить извинения за обнародованную им информацию об избирательных "сетках" кандидата в президенты, действующего главы государства Петра Порошенко. Об этом он сообщил в интервью интернет-изданию The Бабель.
"Следствие действует независимо от того, что думают политики. Извиняться за мою работу? Никогда. Хотите выразить недовольство действиями министра? Вносите в парламент заявление фракции о том, что надо отправить в отставку министра Авакова, ставьте вопросы на голосование - тогда я приду в парламент, предоставлю аргументы, и посмотрим на результат", - сказал он.
По его словам, председатель фракции Блок Петра Порошенко Артур Герасимов допустил политическую ошибку, потребовав извинений после обнародованной информации об избирательных "сетках" Порошенко.
"Заявление господина Герасимова немного попахивает шантажом - мол, не расследуйте дела нашей партии. Мы будем расследовать дела и партии Петра Порошенко, и партии Юлии Тимошенко, и даже, Бог простит, партии Арсения Яценюка - если поступит заявление", - сказал Аваков.
Порохоботам вешаться..
Как зимой кусты сирени
Расцвели, как будто в мае -
Ты мне веришь или нет?
Веришь мне или нет?
Я тебе, конечно, верю,
Разве могут быть сомненья?
Я и сам всё это видел -
Это наш с тобой секрет,
Наш с тобою секрет!
А недавно я видала,
Как луна в сосновых ветках
Заблудилась и заснула
Ты мне веришь или нет?
Веришь мне или нет?
Я тебе, конечно, верю.
Я и сам все это видел
Из окошка в прошлый вечер.
Это наш с тобой секрет,
Наш с тобою секрет!
Самопоміч у подоланні непрохідності?
А як його зараз який Вілкул, наприклад, несподівано підтримає?
Гриценко не знал, а я знал! Вчера, сразу же после фотки Кошкиной, "случайно" проходившей мимо ресторана и призыва Гриценка смотреть ночью плюсы. Но на плюсах объявлять запретили, чтобы не было агитации, и пришлось перенести объяву на 13:00 следующего дня - после этого я ещё больше знал!!! А Гриценко не знал...
Втім, все нормально. Грішка із Зе - нормальний дует клоунів: "білий" (сумний П'єро) і "Рижий" (посміховисько). В якому цирку вони виступатимуть у квітні?
Схоже так ніхто і не зрозумів що відбулося - тепер Гриценко вже впевнено балансує десь на рівні 3-4 місця , а отже - його потрапляння у 2-й тур стає цілком реальним ... А головне - шанси Пеці на 2-й тур стають все більш примарними !
PS: скоро 8 марта, не забудьте поздравить Садового с этим праздником! В его новой роли это уже актуально.
Вот этот самый...
Вывод номер один - Петро Алексеевич с самого начала вел игру на второй срок под названием «меньшее зло», в результате чего незаметно для себя и окружающих превратился в «большее зло».
При этом еще более важным представляется вывод номер два: человек, предлагающий своему народу выбор «из двух зол» не способен в принципе работать на общее благо.
Одновременно с этим нормальные взрослые люди не могут соглашаться с подобным выбором. Дать отрезать себе руку или только палец.
Эти рассуждения приводят к парадоксальному, но тем не менее очевидному выводу номер 3: отказаться выбрать Петра Порошенко будет общим благом. Его уже можно полноценно относить к ряду политиков типа Медведчука и Бойко.
Действия Петра Порошенко последнего времени в публичной плоскости говорят о том, что он не видит зарождающийся в Украине средний класс, своей электоральной базой.
Владельцев автомобилей на «еврономерах» жестко отжали для того, чтобы направить деньги на предвыборный подкуп пенсионеров. Предпринимателей испугали отменой упрощенной налоговой системы для того, чтобы не сомневались в том, что в Украине хорошие условия для ведения бизнеса.
Ну и похоже, что Петр Алексеевич уже осознал, чем обернулась его игра для него самого. Срывание шапок и хватание граждан за носы говорит о том, что действующий президент на взводе, срывается в истерические состояния и плохо способен контролировать себя.
Это плохой симптом. Это значит одно - Петр Порошенко уже в углу, осознает это и способен на неадекватные реакции.
Вывод номер один - Петро Алексеевич с самого начала вел игру на второй срок под названием «меньшее зло», в результате чего незаметно для себя и окружающих превратился в «большее зло».
При этом еще более важным представляется вывод номер два: человек, предлагающий своему народу выбор «из двух зол» не способен в принципе работать на общее благо.
Одновременно с этим нормальные взрослые люди не могут соглашаться с подобным выбором. Дать отрезать себе руку или только палец.
Эти рассуждения приводят к парадоксальному, но тем не менее очевидному выводу номер 3: отказаться выбрать Петра Порошенко будет общим благом. Его уже можно полноценно относить к ряду политиков типа Медведчука и Бойко.
Действия Петра Порошенко последнего времени в публичной плоскости говорят о том, что он не видит зарождающийся в Украине средний класс, своей электоральной базой.
Владельцев автомобилей на «еврономерах» жестко отжали для того, чтобы направить деньги на предвыборный подкуп пенсионеров. Предпринимателей испугали отменой упрощенной налоговой системы для того, чтобы не сомневались в том, что в Украине хорошие условия для ведения бизнеса.
Ну и похоже, что Петр Алексеевич уже осознал, чем обернулась его игра для него самого. Срывание шапок и хватание граждан за носы говорит о том, что действующий президент на взводе, срывается в истерические состояния и плохо способен контролировать себя.
Это плохой симптом. Это значит одно - Петр Порошенко уже в углу, осознает это и способен на неадекватные реакции.