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 Политика Украины
  2017  80
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 Гриценко не знал, что я публично его поддержу, - Садовый

Андрей Садовый, мэр Львова и уже бывший кандидат в президенты заявил, что Анатолий Гриценко не знал, что он публично его поддержит.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

"О брифинге он знал. Но я не анонсировал, что на нем скажу. Он не знал, что я его публично поддержу ", - отметил Садовый.

Также по его словам, у них не было никаких договоренностей. При этом, накануне выхода из избирательной гонки Садовый встречался с Гриценко и говорили они "о будущем Украины".

"Я задавал ему различные вопросы, он давал разные ответы. Я думаю, что мое сегодняшнее решение для него некоторой неожиданностью".

На вопрос журналиста о том, что Гриценко уже год просит объединиться на президентских выборах, Садовый отметил: "На мой взгляд, именно сейчас появился шанс, чтобы единый кандидат победит".

По словам Садового, он готовит соглашение для Гриценко и в нем будут "принципы по безопасности нашей страны, по борьбе с коррупцией, принципы относительно чистоты кадровой политики, там один из пунктов будет обязательства относительно принятия закона об открытых списках. Это будут публичные принципы, которые мы покажем обществу".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее мэр Львова Андрей Садовый принял решение отказаться от участия в выборах президента Украины в пользу экс-министра обороны Анатолия Гриценко.

Источник: https://censor.net.ua/n3114538
 
   
 Топ комментарии
 
Садовий , в чергове , довів що він єдиний в Україні справжній європейський політик і чудовий мер ... А тепер порівняйте його з Гєпою !
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Хоть кто то в украинской политике нормальный оказался,уже все устали от публичной грязи на конкурентов,со стороны Садового это поступок,даже если Гриценко не выиграет выборы
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мусора ему под двери подложи, чтоб он точно знал кто его поддержал
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" А я не знал, что любовь может быть жестокой, а сердце - таким одиноким.... Я всё сказал, я всё сказал..." (с)
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Хоть кто то в украинской политике нормальный оказался,уже все устали от публичной грязи на конкурентов,со стороны Садового это поступок,даже если Гриценко не выиграет выборы
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Со стороны садового-это игра для таких лохов,как вы.Ему еще до 7 марта надо успеть залог забрать.
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Ты пишешь тут комментарии рублей за 35 если из россии,а если из Украины,то и того меньше,то есть получаешь меньше таксиста,денежных сбережений у тебя нет,значит нет ума от слова совсем,то есть ты и есть лох по факту;оскорбить же Садового может каждый кто писать научился,а вот взять и забрать тоже залог и сняться с выборов,да еще поддержать конкурента,тут характер нужен,ведь легче грязь лить с утра до вечера,а если вопрос неудобный то за нос схватить или шапку снять,кто есть кто и так все видят без пояснений
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Сегодня женщина со Львова позвонила на радио и сказала,что представляет из себя садовой:злопамятный,жадный,завистливый,вороровитый человек.Погоняло:мистер доля.По ходу,вы тоже лох.
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Чем ближе к выборам, тем интереснее, главное чтобы до кровопролития не дошло.
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если кровопролитие среди кандидатов- то я очень даже за
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Пэтро, Зелю,одним ударом по голове, в землю по пояс загонит.
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да хоть по гланды, мне что зяма, что вальцман- одинаково огыдно
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в тырнете не бывает кровопролития...максимум взрывы пуканов.а в реале все тихо и мирно...ну там,зеленкой кого помажут или офис подпалят Гриценко не знал, что я публично его поддержу, - Садовый - Цензор.НЕТ 4290
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а могут еще и яйцом запустить или за яйца взять
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Можливо що через 30 днів «веселуха» ще більше настане. Таке враження що якогось армагедона чекаємо.
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Навпаки, все ж таки сподіваємось на краще. Незважаючи на всі негаразди, український народ завжди був оптимистичним і з гумором.
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Щодо гумору я не згоден: так вчив вирішувати проблеми покойняга Задорнов. Пожартувавши над проблемою, вона не вирішується, і не зникає, а лиш забувається на певний час.
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"Гумору у Вас не забереш: чого нема, того нема". Гриценко не знав, що я публічно його підтримаю, - Садовий - Цензор.НЕТ 810

Задорнов міг тільки переповідати чиїсь слова. А гумор дійсно дає змогу людині перечекати і прийняти правільне рішення. Мені по дорозі з тими, хто розуміє гумор, як і я.
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====Таке враження що якогось армагедона чекаємо====

Армагедец.... может наступить если ************** проползут или их "доделает" раися...
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Та звичайно.))) До цього дня Гриценко взагалі не знав хто такий Садовий. Гриценко не знал, что я публично его поддержу, - Садовый - Цензор.НЕТ 3007
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Садовий , в чергове , довів що він єдиний в Україні справжній європейський політик і чудовий мер ... А тепер порівняйте його з Гєпою !
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Или с Трухановым, у которого ни совести, ни чести.
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Соя, страдать! В ваших рядах разброд и шатание, крысы бегут с корабля Гриценко не знал, что я публично его поддержу, - Садовый - Цензор.НЕТ 8823:

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не намерен приносить извинения за обнародованную им информацию об избирательных "сетках" кандидата в президенты, действующего главы государства Петра Порошенко. Об этом он сообщил в интервью интернет-изданию The Бабель.
"Следствие действует независимо от того, что думают политики. Извиняться за мою работу? Никогда. Хотите выразить недовольство действиями министра? Вносите в парламент заявление фракции о том, что надо отправить в отставку министра Авакова, ставьте вопросы на голосование - тогда я приду в парламент, предоставлю аргументы, и посмотрим на результат", - сказал он.

По его словам, председатель фракции Блок Петра Порошенко Артур Герасимов допустил политическую ошибку, потребовав извинений после обнародованной информации об избирательных "сетках" Порошенко.
"Заявление господина Герасимова немного попахивает шантажом - мол, не расследуйте дела нашей партии. Мы будем расследовать дела и партии Петра Порошенко, и партии Юлии Тимошенко, и даже, Бог простит, партии Арсения Яценюка - если поступит заявление", - сказал Аваков.
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А я и не говорю, что Рюкзаков "честный" － я говорю, что крысы бегут с шоколадного корабля.
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а от такі , як Гриценко не знал, что я публично его поддержу, - Садовый - Цензор.НЕТ 2746 Данило Галицький 9c418b79 , ще пару місяців тому , активно підтримували Авакова ! Гриценко не знал, что я публично его поддержу, - Садовый - Цензор.НЕТ 3523 ..І жоден порохобот тоді , на Авакова і не думав гавкати ... чомусь ...
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Надо, чтобы все кандидаты, кто против этой продажной власти объединились, только так можно победить на выборах Порошенко.
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Порошенко, мабуть, вже і бюлетні за себе надрукував, і голоси підрахував.
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вони ж ресторані зустрілися, що він там не знав? Дешева сенсація.
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андрей доля- твоя поддержка навряд ли поднимет рейтинг гриценко, потому,как ты лузер
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Тримайсь Петро Барига!
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Лучше бы наоборот, Украина уже устала от него.
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от , через місяць , і дізнаємось - стомилась чи ні ...
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В ніх обох стрілялі, в наших лігітімних...
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ну да...и потому вдвоем фоткались в какой то забегаловке и наперебой обещали сенсацию Гриценко не знал, что я публично его поддержу, - Садовый - Цензор.НЕТ 4804.мол "подождите чуток,третью бутылку приговорим"
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По крайней мере Садовой поступил как европейский политик,а петя держась зубами за своих воров тянет нас назад к *****.И это есть железный факт.Задача Украинцев,выкинуть пороха в один тур.Чтоб ноги его здесь не было.
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Младца Андрюша....
Порохоботам вешаться..
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Не знал?????? В том болоте нет такого слова! Вопрос в другом , сколько стоит "не знал"?
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Я заметила однажды,
Как зимой кусты сирени
Расцвели, как будто в мае -
Ты мне веришь или нет?
Веришь мне или нет?
Я тебе, конечно, верю,
Разве могут быть сомненья?
Я и сам всё это видел -
Это наш с тобой секрет,
Наш с тобою секрет!
А недавно я видала,
Как луна в сосновых ветках
Заблудилась и заснула
Ты мне веришь или нет?
Веришь мне или нет?
Я тебе, конечно, верю.
Я и сам все это видел
Из окошка в прошлый вечер.
Это наш с тобой секрет,
Наш с тобою секрет!
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для толяна это как манна грибовичская Гриценко не знал, что я публично его поддержу, - Садовый - Цензор.НЕТ 8244
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Нічо, Гришка, биваєт... І на "Є" биваєт, і на "Йо" биваєт, і на "Я" биваєт. Якщо ти вважаєш себе офіцером - застрелися. Бо тепер кожний Зе, Бо і навіть На(сіровський) троль може з повним правом прилюдно виплеснути в тебе рештки пива. З мухою у келиху.
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Если выбор между Зеленским и Гриценко то лучше второй
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Несподівана перемога?
Самопоміч у подоланні непрохідності?
А як його зараз який Вілкул, наприклад, несподівано підтримає?
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Гриценко не знал, что я публично его поддержу, - Садовый - Цензор.НЕТ 7359

Гриценко не знал, а я знал! Гриценко не знал, что я публично его поддержу, - Садовый - Цензор.НЕТ 7359 Вчера, сразу же после фотки Кошкиной, "случайно" проходившей мимо ресторана и призыва Гриценка смотреть ночью плюсы. Но на плюсах объявлять запретили, чтобы не было агитации, и пришлось перенести объяву на 13:00 следующего дня - после этого я ещё больше знал!!! А Гриценко не знал... Гриценко не знал, что я публично его поддержу, - Садовый - Цензор.НЕТ 8411

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Садовий прийшов до ресторану обмити зняття не лише своєї, але й Гришчиної кандидатури. А бідолашний Гришка про це не знав. І робив мондру міну крізь вітрину - раптом пробіжить якась Кошка з фотокамерою.
Втім, все нормально. Грішка із Зе - нормальний дует клоунів: "білий" (сумний П'єро) і "Рижий" (посміховисько). В якому цирку вони виступатимуть у квітні?
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Если Тимошенко не снимет свою кандидатуру в пользу Гриценка или наоборот - во второй тур выходят порошенко и зеленский
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нічого подібного !
Схоже так ніхто і не зрозумів що відбулося - тепер Гриценко вже впевнено балансує десь на рівні 3-4 місця , а отже - його потрапляння у 2-й тур стає цілком реальним ... А головне - шанси Пеці на 2-й тур стають все більш примарними ! Гриценко не знав, що я публічно його підтримаю, - Садовий - Цензор.НЕТ 5878
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Тимошенко уже снимала свою кандидатуру в 2004-м в пользу Ющенко.
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Мальчики, порохоботы, держитесь. Вы защищаете нашу законно избранную власть в лице великого Пэдра! Держитесь, сил вам и терпения! Когда доберемся до ваших кадыков...
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Ты попробуй, хотя-бы, до пупка допрыгнуть, "Моська"...
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Садовый сделал сюрприз своему активному партнеру. Тот растроган. Страна тоже рыдает от умиления - настоящая мужская дружба!

PS: скоро 8 марта, не забудьте поздравить Садового с этим праздником! В его новой роли это уже актуально.
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Ты Лексичу 14 февраля валентинку отправил?
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Ещё и Гнап поддержит...
Вот этот самый... Гриценко не знав, що я публічно його підтримаю, - Садовий - Цензор.НЕТ 4988

Гриценко не знав, що я публічно його підтримаю, - Садовий - Цензор.НЕТ 6106
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садовий сделал холостой выстрел, сам не принял участие и голоса отдаёт аутсайдеру - смысл и цель непонятны.
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Так і повірили, що вони декілька днів ніяк домовитись не могли хто кому скільки насіннячка відсипле ))).
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Учіться,пацанва ! І перед парламентськими пропіарився, і 2.5 ляма повернув(на осінь згодяться).Та ще й розчарований електорат палковніка після його програшу підбере ! От же ж жучара !
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😀2.5 ляма ему никто не вернет...ну разве что только Панталоний...
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2,5 млн не повертають, насправді. Для Садового це не особливо критично( я думаю) .
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Садовий і в 2014 серанув відповідальність за країну брати, і тепер маленький Христосик не вмовив голову з під ковдри висунути.
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А Панталоний 2.5 ляма тебе компенсирует...или ты решил их ему подарить？
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Сторонники действующего президента упражняются в способах его публичной защиты и тем самым наталкивают на ряд выводов.
Вывод номер один - Петро Алексеевич с самого начала вел игру на второй срок под названием «меньшее зло», в результате чего незаметно для себя и окружающих превратился в «большее зло».
При этом еще более важным представляется вывод номер два: человек, предлагающий своему народу выбор «из двух зол» не способен в принципе работать на общее благо.
Одновременно с этим нормальные взрослые люди не могут соглашаться с подобным выбором. Дать отрезать себе руку или только палец.
Эти рассуждения приводят к парадоксальному, но тем не менее очевидному выводу номер 3: отказаться выбрать Петра Порошенко будет общим благом. Его уже можно полноценно относить к ряду политиков типа Медведчука и Бойко.
Действия Петра Порошенко последнего времени в публичной плоскости говорят о том, что он не видит зарождающийся в Украине средний класс, своей электоральной базой.
Владельцев автомобилей на «еврономерах» жестко отжали для того, чтобы направить деньги на предвыборный подкуп пенсионеров. Предпринимателей испугали отменой упрощенной налоговой системы для того, чтобы не сомневались в том, что в Украине хорошие условия для ведения бизнеса.
Ну и похоже, что Петр Алексеевич уже осознал, чем обернулась его игра для него самого. Срывание шапок и хватание граждан за носы говорит о том, что действующий президент на взводе, срывается в истерические состояния и плохо способен контролировать себя.
Это плохой симптом. Это значит одно - Петр Порошенко уже в углу, осознает это и способен на неадекватные реакции.
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Сторонники действующего президента упражняются в способах его публичной защиты и тем самым наталкивают на ряд выводов.
Вывод номер один - Петро Алексеевич с самого начала вел игру на второй срок под названием «меньшее зло», в результате чего незаметно для себя и окружающих превратился в «большее зло».
При этом еще более важным представляется вывод номер два: человек, предлагающий своему народу выбор «из двух зол» не способен в принципе работать на общее благо.
Одновременно с этим нормальные взрослые люди не могут соглашаться с подобным выбором. Дать отрезать себе руку или только палец.
Эти рассуждения приводят к парадоксальному, но тем не менее очевидному выводу номер 3: отказаться выбрать Петра Порошенко будет общим благом. Его уже можно полноценно относить к ряду политиков типа Медведчука и Бойко.
Действия Петра Порошенко последнего времени в публичной плоскости говорят о том, что он не видит зарождающийся в Украине средний класс, своей электоральной базой.
Владельцев автомобилей на «еврономерах» жестко отжали для того, чтобы направить деньги на предвыборный подкуп пенсионеров. Предпринимателей испугали отменой упрощенной налоговой системы для того, чтобы не сомневались в том, что в Украине хорошие условия для ведения бизнеса.
Ну и похоже, что Петр Алексеевич уже осознал, чем обернулась его игра для него самого. Срывание шапок и хватание граждан за носы говорит о том, что действующий президент на взводе, срывается в истерические состояния и плохо способен контролировать себя.
Это плохой симптом. Это значит одно - Петр Порошенко уже в углу, осознает это и способен на неадекватные реакции.
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До справжнього європейського політика Садовому ще дуже далеко. Основний його недолік - відсутність комплексної моделі розвитку України, тобто внятного образу майбутнього України. Окремі деталі проглядаються, але у цілому нема що запропонувати суспільству. Та й промисловість Львова він не підняв, хоча б до рівня Харкова чи Дніпра. Телевізорів та автобусів Львів вже не випускає.
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А как по мне, то Гриценко немножко туповат как для президента.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГриценко не знал, что я публично его поддержу, - Садовый
 
 
 
 
 
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