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 Общество
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Все про:семья (203) Ярош (275)

 Нас объединяет Бог, Украина и семья, - Ярош на Всеукраинском Форуме семьи

1 марта в IV Всеукраинском Форуме семьи принял участие народный депутат Украины, руководитель общественной инициативы "ДІЯ" Дмитрий Ярош

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Комментируя вопрос важности сохранения традиционных семейных ценностей, Ярош заявил, что готов бороться на духовном фронте Украины и противостоять навязыванию украинцам антисемейных идеологий: "То, что нас объединяет - это Бог, Украина и семья. Мы воюем не за какие-то абстракции, мы воюем за своих детей, своих внуков, за будущее нашей украинской нации.

А семейные ценности - еще один фронт, которому государственные деятели должны уделять внимание. И этот фронт должен быть единый. Поэтому очень хорошо, что сегодня собрались представители разных конфессий и разных политических групп. Как выйдем из войны, как победим врага на Востоке Украины, мы будем всячески помогать украинскому народу одержать победу и на фронте духовном", - сказал он.

Напомним, что Всеукраинский форум семьи объединил около 1000 человек, среди которых руководство государства, правительство, парламентарии, руководители религиозных организаций, ученые, журналисты и др.

Организатор Всеукраинского Форума семьи - Национальный семейный движение по инициативе Всеукраинского собора и при поддержке межфракционного депутатского объединения "За духовность, нравственность и здоровье Украины"

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Делегаты IV Всеукраинского Форума Семьи требуют ликвидировать должность Уполномоченного по вопросам гендерной политики. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3114536
 
   
 Топ комментарии
 
Ярош - ничтожество и популист. В то время, как страна загибается от коррупции, от беззакония и от того, что реформы не просто остановились - они пошли вспять! - этот мудак толкает речи в стиле Порошенко. Я не удивлюсь, если завтра вылезут еще тараканы из "Свободы" - Тягнибок и прочие болтуны. И так же запричитают на тему святости устоев...
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Визитка Яроша уже не та, обрасла вся соей.
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Колись Ярошом лякали московитів.. а тепер .. тьху
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Я писал не про Яроша а про комментаторов, которые его обзывали ничтожеством и спрашивал, что сделали они. и вас спрашиваю.
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Для них он собственноручно должен был ещё в 14-м году победить кацапов и организовать третий майдан для полной победы над коррупцией. При этом все они должны наблюдать это лёжа на диване. Если чего-то из этого нет -- он просто соя!
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їх хвилює само слово Ярош і те що кожний з дописувачів навигадував собі сам про нього. От і сперичаються з вигаданим на емоціях))))))
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Сімейні цінності у цієї потвори-це будка , яку йому збудували ті, кому він допоміг дорватися до влади. Лісник- це твоя карма,ярош.
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Вас объединяет бабло олигархов, за которое они вас купили с потрохами... и в принципе вас это вполне устраивает..., чего не скажешь о избирателях, которые наняли вас на работу ожидая качественное улучшения их уровня жизни, а получили дулю...
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Яроша вполне все устраивает в стране и коррупция и безнаказанность Ахметова главного спонсора и выгодополучателя режима Януковича и других регионалов, которые должны нести коллективною ответственность за разграбление страны вместе с Овощем, но не потеряли ни копейки... Ярош это какой то фефул-порожняк...
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і Ярош нарешті агент кремля. До 31 числа 99 відсотків українців будуть агентами, 1 відсоток білякоритний завжди буде начебто українцем
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А зелю придумал беня! Кто придумал жулю? Вот в чём вопрос? Может сеня? Пляць!, что я несу?
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Мне фиолетово!, я не (зло)употребляющий, в смысле не до яух верующий.
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Ну если Зеля такой ручной шнырь, пригретый бестолковый нищеброд, ни на каком другом канале ни кому не нужный и только у Бени кормится с ладошки, благодарная скотина, тогда получается с указки Бени снимался сериал Слуга Народа, а там так сочно разносят олигархов, в пух и прах, борются с коррупцией и продажными политиками, то получается, всё это идеи Бени? Значит Беня не такой плохой человек, как нам его малюют? Нас объединяет Бог, Украина и семья, - Ярош на Всеукраинском Форуме семьи - Цензор.НЕТ 7768
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А шо, беня таки пострадал хоть на шекель от этого фильма ? Элехторат пар выпускает в свисток - вот и вся идея этого "слуги нарота", как и "95 кфартала" .Шо, не так?
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Лучше один раз увидеть, чем пустословить ни о чем.
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Ярош сам в шоці з такої перемоги Майдану. Регіонали місцями помінялись, вишиванки наділи і далі грабують.
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це він через шок на пєтіно промоушен поперся?
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Туди багато хто випадково попав, бо і тут Петре всіх надув, не попередивши про що саме співатиме.
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А взагалі, я вважаю, що Петро знайшов на Яроша важелі, зробив слух'яним, а як саме, невідомо, може й пригрозив життям родичів, я б не здивувався, дивлячись на цинізм в усьому, що він робить.
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Уляна Супрун
15 лютого о 15:00 ·

Осінню 2013го мало хто вірив, що люди масово вийдуть на протести. У грудні 2013го ще більше боялися, що люди втомляться стояти на Майдані. У січні 2014го був страх, що всі розбіжаться по домівках. У лютому 2014го боялися, що нас зрадять. У березні і квітні був страх, що нікому буде захищати Україну від Росії зі зброєю в руках…
Кожного разу дійсність показувала, що українці знають себе гірше, ніж уявляли. Що українці яких звикли показувати на екранах телеканалів і українці справжні - це два різних світи. В одному система намагається переконати нас, що ми лише нікчемні гвинтики. В іншому - система зависла.
Ми з командою МОЗУ намагаємось завжди обирати те, що можна і треба робити в Україні, а не «краще зробити, щоб не було конфліктів» або «краще так, щоб не було скандалу/обурення/незадоволення». Страх перед конлфіктами гальмує зміни в Україні так само як корупція.
Якщо ми боїмося зробити зауваження людині, яка постійно смітить у нашому під'їзді, чого ми очікуємо боротьби з олігархами від топ-політиків? Існуюча система програмує нас на думку, що олігархи «мають поділитися» з нами. Так тоне дух інновацій та розвитку у всіх сферах і ще гірше, справедливість.
Конфлікти за наші цінності - це джерело нових сенсів і практик. Це і є перезавантаження. На таку культуру поведінки, культуру конфліктів, а не компромісів, є серйозний запит від суспільства. Битися зі злом, навіть якщо воно здається непереможним, треба, бо це правильно. Тоді істина переможе.
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Всіх притомних, об'єднує ненависть до таких ярошів
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ненависть не може об'єднувати, ненависть тільки спотворює і знищує, в першу чергу джерела ненависті, змія жере свій хвіст
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Притомних чи свідомих? Google translate не пояснив різницю? От лишенько.
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ПРИТО́МНИЙ, а, е.
1. Який не втратив свідомості, може свідомо, осмислено сприймати дійсність.
Ти в туди не входиш. Не парся.
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везет ему, у меня вот нет ни бога ни семьи, одна Украина осталась...
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Тут большинство комментаторов сексуальные меньшинства видимо представляют, против семенных ценностей Нас объединяет Бог, Украина и семья, - Ярош на Всеукраинском Форуме семьи - Цензор.НЕТ 1472
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Ярош за семейные ценности мать родную продаст.
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Ярош на підсосі у парашанко-врога #1 в Україні, якщо хто не в курсі
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Ротердам+, ЖКХ+,Мальдивы+Укроборонпром+ а был ли Ярош...? в смысле мальчик...
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Скажіть будь ласка як вас зробили в се сесерє від владімірі ілічя клонірувалі
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Загадочная личность. Короче, за всё хорошее и против всего плохого. Это демагогия. Какие семейные ценности, когда папа или мама вынуждены выезжать из страны, чтобы выжить, хуже, когда и папа, и мама выехали, оставив детей бабушке. Ничего себе ценности. Нужно кончать с коррупцией и воровством, вернув людям право на достойную жизнь, а не превращать их в бездуховный люмпен. Нищих в рай не пускают. Нищий не имеет прав. Власть это хорошо знает и тупо скупает их копеечными подачками, посулами или выпихивает трудоспособных за рубеж. Тырят такими темпами и в таких объёмах, что на народ уже не хватает.
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От вдохновителя Правого сектора к проповедям о семейных ценностях - грандиозный скачок в карьере этого бескомпромиссного борца с ..... . А вот с кем борется пан Ярош я уже начинаю подзабывать.
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З такими ватними кондомами як ви запишіть щоб не забували
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНас объединяет Бог, Украина и семья, - Ярош на Всеукраинском Форуме семьи
 
 
 
 
 
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