 Нас объединяет Бог, Украина и семья, - Ярош на Всеукраинском Форуме семьи

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Комментируя вопрос важности сохранения традиционных семейных ценностей, Ярош заявил, что готов бороться на духовном фронте Украины и противостоять навязыванию украинцам антисемейных идеологий: "То, что нас объединяет - это Бог, Украина и семья. Мы воюем не за какие-то абстракции, мы воюем за своих детей, своих внуков, за будущее нашей украинской нации.
А семейные ценности - еще один фронт, которому государственные деятели должны уделять внимание. И этот фронт должен быть единый. Поэтому очень хорошо, что сегодня собрались представители разных конфессий и разных политических групп. Как выйдем из войны, как победим врага на Востоке Украины, мы будем всячески помогать украинскому народу одержать победу и на фронте духовном", - сказал он.
Напомним, что Всеукраинский форум семьи объединил около 1000 человек, среди которых руководство государства, правительство, парламентарии, руководители религиозных организаций, ученые, журналисты и др.
Организатор Всеукраинского Форума семьи - Национальный семейный движение по инициативе Всеукраинского собора и при поддержке межфракционного депутатского объединения "За духовность, нравственность и здоровье Украины"
15 лютого о 15:00 ·
Осінню 2013го мало хто вірив, що люди масово вийдуть на протести. У грудні 2013го ще більше боялися, що люди втомляться стояти на Майдані. У січні 2014го був страх, що всі розбіжаться по домівках. У лютому 2014го боялися, що нас зрадять. У березні і квітні був страх, що нікому буде захищати Україну від Росії зі зброєю в руках…
Кожного разу дійсність показувала, що українці знають себе гірше, ніж уявляли. Що українці яких звикли показувати на екранах телеканалів і українці справжні - це два різних світи. В одному система намагається переконати нас, що ми лише нікчемні гвинтики. В іншому - система зависла.
Ми з командою МОЗУ намагаємось завжди обирати те, що можна і треба робити в Україні, а не «краще зробити, щоб не було конфліктів» або «краще так, щоб не було скандалу/обурення/незадоволення». Страх перед конлфіктами гальмує зміни в Україні так само як корупція.
Якщо ми боїмося зробити зауваження людині, яка постійно смітить у нашому під'їзді, чого ми очікуємо боротьби з олігархами від топ-політиків? Існуюча система програмує нас на думку, що олігархи «мають поділитися» з нами. Так тоне дух інновацій та розвитку у всіх сферах і ще гірше, справедливість.
Конфлікти за наші цінності - це джерело нових сенсів і практик. Це і є перезавантаження. На таку культуру поведінки, культуру конфліктів, а не компромісів, є серйозний запит від суспільства. Битися зі злом, навіть якщо воно здається непереможним, треба, бо це правильно. Тоді істина переможе.
1. Який не втратив свідомості, може свідомо, осмислено сприймати дійсність.
Ти в туди не входиш. Не парся.
Серце моє,
Хай тобі щастить!
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