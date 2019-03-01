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 Политика Украины
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 США и ЕС обсуждают новые санкции против России за захват украинских военных моряков, - посол Сондленд

США и Европейский Союз ведут переговоры относительно введения новых санкций против России за захват в конце ноября 2018 года украинских военных моряков.

Об этом заявил посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Удержание украинских моряков - это очевидное нарушение международного права, и мы вполне откровенно об этом говорим ... Не существует никакого оправдания тому, чтобы их и дальше держали за решеткой.

Как вы знаете, у нас есть режим санкций по России. И могут наступить и дополнительные санкции. Мы очень близко сотрудничаем с ЕС, чтобы разработать дальнейшие санкции. Такое поведение россиян, как в этом случае, обойдется очень-очень дорого", - отметил американский дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы не можем освободить украинских военнопленных моряков. Ключевая задача - не допустить, чтобы подобное повторилось, - Волкер

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.

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Источник: https://censor.net.ua/n3114535
 
   
 Топ комментарии
 
Потрібно заборонити російським суднам та кораблям заходити в порти по всьому світу, а якщо вони зайдуть то конфісковувати їх судна та кораблі! Це міжнародне покарання за піратство, а російські військові здійснили акт піратства і мають тепер відповідати згідно норм морського трибуналу! Невідомо чому досі Україна не подала в морський трибунал позов проти росії!
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Санкции будут против сотрудников фсб,которых и так не выпускают из ху*лобада за бугор,короче очередные беспонтовые понты,прошу прощения за каламбур.
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Потрібно заборонити російським суднам та кораблям заходити в порти по всьому світу, а якщо вони зайдуть то конфісковувати їх судна та кораблі! Це міжнародне покарання за піратство, а російські військові здійснили акт піратства і мають тепер відповідати згідно норм морського трибуналу! Невідомо чому досі Україна не подала в морський трибунал позов проти росії!
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не беспокоиса, мы знаем что это всё вам ватникам, только на пользу
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Санкций нужно, побольше накидать серьезных кокошникам им они только на пользу)))
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Санкции будут против сотрудников фсб,которых и так не выпускают из ху*лобада за бугор,короче очередные беспонтовые понты,прошу прощения за каламбур.
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Запад санкции для нас вводит , а НЕ против агрессоров кацапов . Чтоб Барыга мог рассказать лохторату про ,,Весь Мир" который с нами .И в то же время строить потоки и заводы в парашии . А санкции введут против фсбшников которые и так невыездные . Лепота .
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Ага! Введуть санкції проти 8-28 кацапських моряків, які брали участь у акті піратства. Заблокують їм рахунки у західних банках!!!! і заборонять відпочивати на Лазурному узбережжі. Це не санкції, це цинізм по відношенню до України і її громадян. А перекрити Босфор, Панамський канал, Суецький канал? А заборона заходу ВСІХ!!! кацапських корит у європейські порти? Це подіяло б одразу. Але Столтенбергу не хочеться нової холодної війни. Хоча кацапи і не ппробували б її починати в такому випадку.
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лучшей санкцией будет то, шо европа с амерами признают, шо мацкали и бульбаши произошли от украинцев
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Ой щастя у Петра. Давайте заберемо його мільярди - побачимо, про що заспіває.
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Даже трудно представить на что решится на этот раз "карающая длань" мировой общественности! Может запретить детям российских моряков посещать Диснейленд?
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Говорили-балакали, посідали та й заплакали...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСША и ЕС обсуждают новые санкции против России за захват украинских военных моряков, - посол Сондленд
 
 
 
 
 
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