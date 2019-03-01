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Все про:армия (7337) модернизация (122) Польша (4698)

 Рекордная модернизация: Польша вложит в обновление своей армии $50 млрд

Варшава объявила о рекордных расходах на обновление вооруженных сил. Поляки планируют закупить самолеты новейшего поколения и укрепить восточный фланг.

Власти Польши намерены вложить почти 50 млрд долларов США в модернизацию своих вооруженных сил. Соответствующий план был опубликован в четверг, 28 февраля, на сайте правительства страны сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Финансовые вложения в оборону названы в этом документе "рекордными".

"Это, безусловно, большой вызов, но также шанс на развитие оборонительных возможностей польской армии", – заявил польский министр обороны Мариуш Блащак, подписавший план модернизации.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Есть факты - в тюрьму. Нет фактов - прекратите раскачивать ситуацию в армии и в государстве", - Порошенко. ВИДЕО

"Мы решительно и эффективно изменим облик польской армии, оснастим ее современной техникой. Увеличение личного состава – это тоже цель, которую я поставил перед собой", – цитирует министра сайт правительства.

По словам Блащака, план учитывает актуальные проблемы, стоящие перед Польшей, включая "укрепление восточного фланга" страны, являющееся и "укреплением восточного фланга всего НАТО". Он также предусматривает закупку 32 самолетов новейших поколений.

$48,9 миллиарда, которые предусматривает план, будут потрачены уже к 2026 году, однако "потребности армии намного выше", предупредил министр обороны.

Также на Цензор.НЕТ: "Неважно, кто ты. Здесь мы все стрелки. Работа идет общая", - бывшая гражданка РФ командует экипажем БМП в украинской армии. ВИДЕО

В начале февраля появилось сообщение, что Польша приобретет у США 20 высокомобильных ракетно-артиллерийских систем HIMARS и амуницию на сумму 414 млн долларов. В конце ноября 2018 года Управление военного сотрудничества Минобороны США сообщило, что Госдепартамент принял решение одобрить продажу Польше 20 высокомобильных ракетно-артиллерийских систем HIMARS M142 и другого оборудования. Сделка осуществляется в соответствии с усилиями Вашингтона по обеспечению ключевых союзников в Восточной Европе современными системами вооружений и не изменит баланс сил в регионе, отметило ведомство.

Источник: https://censor.net.ua/n3114534
 
   
 Топ комментарии
 
Поляки не голосуют за ворьё и генетических брехунов...
У них нет и не было никогда президента олигарха, тем более мародёра...
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Ну скажите мне пожалуйста,почему народ Польши смог а мы до сих пор занимаемся чёрт знает чем !
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Польша вложит в обновление своей армии $50 млрд...

Порошенко взбешён, что он не президент Польши и не верховный главнокомандующий Войска Польского...
Это ж сколько миллиардов мимо него протекает Рекордная модернизация: Польша вложит в обновление своей армии $50 млрд - Цензор.НЕТ 6701
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Совет форумчанПравила форума
 
укрепить восточный фланг где-то в районе Харькова?
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Потрібно терміново створювати з поляками спільне виробництво наших танків БМ Оплот та БТР-4МВ1 на польських заводах. Так ми отримаємо і гроші за наші розробки і танки і БТР для ЗСУ!
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До речі поляки вже ліцензійно виробляють БМ Дозор і можна було б в них купляти для ЗСУ!
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Годі ховатись, санітари тебе вже 2 години шукають...
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тобто, передати українські технології?
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а разве есть секрет этой технологии , после продажи этой модели другим странам?
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Roman Rjevskiy - именно есть секрет. Сама технология плавки и варки стали. Рекордна модернізація: Польща вкладе в оновлення своєї армії $50 млрд - Цензор.НЕТ 5969
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Посмотрите сколько стран купило танк Леопард-2. А теперь посмотрите, выпускает ли кто его копии.
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да дело не в этом, а в том что зачем у себя налаживать производство того что купить сможет не каждый , а производимое количество не окупит производство..... что за нашими оплотами хоть они и хорошие очередь стоит, кто его купил кроме пакистана?
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ну была и есть марка японская СОНИ, и были умные ребята китайцы, что бы не было претензий по торговой марке, делали один в один но под названием СОНИК
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не плохое, до сих пор работает как часы,
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хоть кто то, кроме прибалтики ,понял опасность.
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Порох со своей сворой разокрали бы все эти 50 лямов.
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да да все до копейки,воровали только при порохе,и он лично тпод каждой оборудкой ставил свою подпись
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да ну брехня все это...50 лярдов...без нашего свинарчука у них точно ничего не получится....а вот с ним могут и 200 потратить
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А у нас такое в принципе невозможно, потому что мародеры от власти легко половину разворуют
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Ну скажите мне пожалуйста,почему народ Польши смог а мы до сих пор занимаемся чёрт знает чем !
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я могу ответить,но дискуссия будет длинной
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Да,сейчас нам действия нужны и не дискуссии.
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тарифы надо снизить, как в Польше )))
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при условии повышения зарплаты до польского уровня
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Изюминке:Ну почему долгой? Очень даже краткой "воруют, сэр!"
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Поляки не голосуют за ворьё и генетических брехунов...
У них нет и не было никогда президента олигарха, тем более мародёра...
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не совсем так,были и у них,но они сразу их вымели поганой метлой
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если проще они сразу выгнали всех кто имел власть при комуняках,так чтоб коротко
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Как думаете, смог такой как Порошенко стать даже гипотетически президентом Польши, учитывая его прошлое и нынешние делишки?
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такого как порошенко в любом европейском цивилизованном государстве не допустили бы дальше работы кассира в привокзальном туалете
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У поляков воровка бы не деклалировала одну ЗП депутата, а если бы задекларировала, то поляки не были бы лохами терпилами верящими в сказки, а давно бы ботоксную бабку упрятали в тюрягу.
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да и президента-шута с рукой коломойского по самый локоть в ж*пе тоже у них не было!
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Алекс Охара - та бо то поляки. З нашою Українською ментальністю, та ще .... Рекордна модернізація: Польща вкладе в оновлення своєї армії $50 млрд - Цензор.НЕТ 6952 Нажаль та шкода
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ЩЕтаю, во всем виноват какой-то памятник Ленину, который не доглядели и забыли сбросить )))))
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Там реально бурого угля только много. Но КПД у него фуфло. А так угля не много. Вот и всё что в земле. Но всегда язык, национальная гордость. традиции---превыше всего. В таком случае деньги есть всегда. У почти всех остальных стран мира то же самое. Но есть исключения. И где это???
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Польша вложит в обновление своей армии $50 млрд...

Порошенко взбешён, что он не президент Польши и не верховный главнокомандующий Войска Польского...
Это ж сколько миллиардов мимо него протекает Рекордная модернизация: Польша вложит в обновление своей армии $50 млрд - Цензор.НЕТ 6701
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За та у нас контробанда запчастин із параші, чим свинарчуковська банда гордиться та потребує орденів собі
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свинарчук это в смысли свиногладковский или гладкосвинский?
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Он сменил фамилию на Гладковский, если вы не в курсе.
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Хватит трандеть, коротко. Украина, как щит Европы не нужна. На нас полагаться не хотят, Вот вам ответ на слова, что мы защищаем Европу.
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на крысме: Майору Дмитрию Долгополову, перешедшему на сторону оккупантов, и его гражданской жене Анне Сухоносовой оккупанты вынесли приговор "за шпионаж в пользу Украины". Долгополов получил 10 лет, Сухоносова - 9 лет колонии. Оба были задержаны в Крыму 29 сентября 2017 года https://qha.com.ua/novosti/majoru-chernomorskogo-flota-dali-10-let-za-shpionazh-v-polzu-ukrainy-ego-zhena-poluchila-9-let-kolonii/На пунктах пропуска "Чонгар", "Каланчак" и "Чаплинка" на админгранице между Крымом и Херсонской областью размещены стенды с информацией о защите нарушенных оккупантами прав жителей аннексированного Крыма. Указаны адреса и контакты для получения помощи https://ru.krymr.com/a/news-na-admingranirse-s-krymom-razmestili-stendy-s-informaciei-o-sposobah-zashity-prav-grazhdan/29796404.html
Суд в Гааге подтвердил, что россия виновата в потере крымских активов "Нафтогаза" в Крыму: "Решение положительное. Нам удалось доказать в трибунале факт того, что юрисдикция этого трибунала по защите инвестиций распространяется на этот случай. Второе: нам удалось доказать, что россия как государство виновна в потере наших активов и должна за это отвечать, то есть предоставить НАК «Нафтогаз Украины» компенсацию. Но окончательное решение по сумме будет предметом следующего слушания, которое мы ожидаем в этом году, и надеемся в начале следующего года получить решение о сумме компенсации". Стоимость потерянных от аннексии Крыма активов компания оценивает в размере до 5 млрд долларов https://ru.krymr.com/a/news-sud-v-gaage-krim-aktivi-naftogaza-vina-rossii/29798035.html У берегов Крыма потушили пожар на танкере Candy. Maestro продолжает гореть. Напомню, пожар начался 21 января и был спровоцирован перекачкой газа с одного танкера на другой. Газ украден на украинском шельфе и транспортировался оккупантами в Сирию. Погибло 10 человек https://ru.krymr.com/a/news-u-beregov-kryma-potushyli-pozhar-na-odnom-iz-tankerov-gorevshyh-bolshe-mesyatsa/29796670.htmlВ студию "Крым.Реалии", где обсуждали тему обезвоживания Крыма, позвонили две радиослушательницы. Ватница из Армянска, который пострадал больше всего, с учетом пересохшего кислотонакопителя, заявила, что не видит никаких проблем с водой. А жительница Красноперекопского района сообщила: "Когда был канал, то северные районы Крыма были, можно сказать, как Клондайк. Сады цвели, сколько овощей, фруктов мы сами выращивали, и на продажу было. И очень беспокоит экология. У нас в районе Красноперекопска пять соленых озер. Из них два уже высохли. Птицы не прилетают сюда, раньше столько здесь красоты было, пляжи были на этих соленых озерах. А сейчас это просто полупустыня" https://twitter.com/krymrealii/status/1101172681125314560

Да ничего вы не понимаете. Чтобы людям не тратить время на дорогу, они хотят жить на костях героев, почитать скрепы и быть самыми патриотичными патриотами: "Местные жители и севастопольские общественники сообщают о том, что возле парка Обелиск Памяти на Фиоленте появился забор и ведутся строительные работы. И это несмотря на то, что на территории мемориального парка могут быть незахороненные останки защитников города. Кроме того, местные жители отмечают, что на участках, отведенных под строительство, растут краснокнижные деревья" https://primechaniya.ru/home/news/fevral-2019/park-obelisk-pamyati-na-fiolente-zastraivayut-kottedzhami/ Хроника катастрофы и лжи оккупантов: 29 января: "Администрация Керчи считает приоритетным направление развития электротранспорта в городе". 28 февраля: "В Керчи больше не будут ходить троллейбусы" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1101202408431144960 Военный шабаш в Керчи на 2 марта перенесли: "Проведение военно-патриотической акции «Сирийский перелом» переносится на субботу в связи с погодными условиями. Из-за штормового предупреждения, железнодорожный состав не смог пересечь Керченский пролив на пароме". Позже оккупанты сообщили, что "поезду с 20 вагонами, в которых размещена выставка «Сирийский перелом», удалось преодолеть Керченский пролив". Таки преодолели https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1101406627184422912

Жители Керчи комментируют поезд с "трофеями из Сирии": "Чтоб русские матери, жены видели, чем убивают их детей, мужей в Сирии??? Это мотивировать должно или для чего все??? С кем они воюют в Сирии??? Арабобиндерами???", "Мне одной неинтересна эта хрень?", "Мне тоже неинтересно", "И нах*ра??", "В Сирию поедешь родину защищать?", "Ну я же не ***нутый! Сирия нам как бы не угрожает. А за интересы власти воевать не собираюсь" https://twitter.com/KrimRt/status/1101428535430922240 (скрин). А вот так этот поезд встречали ватники в Краснодаре https://twitter.com/Vitauskas_A/status/1101223027109478401 Пустой ЖД вокзал оккупированной Керчи готовят к встрече с металлоломом из Сирии. Посмотрите, как печально вокзал выглядит в оккупации. 2 марта сюда сгонят вату, некоторая вата самосгонится сама https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1101469094531006464Оккупанты продолжают усиленно од**иливать детей: военная форма, оружие, марши… И все это прям в школах https://twitter.com/KrimRt/status/1101444804666445824Наши новые "зоотечественники" в Ялте. Только понаехавшая срань-рязянь способна средь бела дня под камерой наблюдения украсть розмарин на глазах у прохожих. И ведь когда их заловят, будут звиздеть: "Это не мы, нас там не было, а докажи". https://twitter.com/radist_titanika/status/1101428676481056775
"Вежливые люди Крымской весны", - написал ватник на паблике Симферополя и опубликовал фотографии ихтамнетов образца 2014 года. Далее последовали такие комментарии: "Оккупант обыкновенный", "Зачем настроение с утра портить? Лучше бы кота показали", "Парень зря лицо открыл, судить же будут рано или поздно за военные преступления", "Многие девушки, которые связали свою жизнь с русскими военными, за россию топят. Мне интересно, как они будут собирать свои чемоданы, когда их мужья будут бежать в россию?", "Это не вежливые люди. Половина из них - убийцы, вторая половина - пушечное мясо", "(Из Москвы пишет) Откуда столько уродов в комментариях повыползало? Скоты недовольные! Да валите в свой хохлостан и не воняйте здесь! Предатели!", "(Понаехавший из Липецка) И вправду, одолели. Сколько таких развелось в Интернете. Платят им, что ли, за такие комментарии" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1101471087509102593"В Севастополе коммунальщики расчленили березку, как бандеровцы расчленяли людей на лесопилках! Расчленили символ россии! Анафема всем вам!". Новый шедевр кремлевской лживой пропаганды, достойный того, чтобы конкурировать с "распятым мальчиком". Из правды в этом шедевре - только уничтоженная оккупантами берёзка в Севастополе https://twitter.com/den_kazansky/status/1101386637743976448P.S. История из оккупированного Севастополя завершит сегодняшний выпуск: "Стал свидетелем ДТП. Водители, прибывшие на место гаишник и даже инспектор страховой - все акают. Громко акают. С матами. Руками машут. Они докатались, а мы докатились".КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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Остальным нашим братьям и нам в первую очередь надо тоже не отставать.

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Ну положим Крым на этой карте уже перевыполнил план вооружения.
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Там только Абхазия с Ю.Осетией пока неправильно закрашены. Но это дело поправимое. Рекордная модернизация: Польша вложит в обновление своей армии $50 млрд - Цензор.НЕТ 1600
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Украинский. Так что Украина теперь имеет 3 новых фрегата, 6 подлодок, кучу самолётов/вертолётов, а возможно уже стала ядерной державой. Пора отвоёвывать Донбасс.
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Параша раньше развалится, чем это у нас будет. Но Донбасс и Крым вернём в любом случае.
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Беларусов надо ещё вразумить. тогда красивая ровная граница Европы от Мордора получится. А потом Кавказ с Кубанью и вообще песня.
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Fredi Kruger - но западную границу укрепить нам не помешает... Рекордная модернизация: Польша вложит в обновление своей армии $50 млрд - Цензор.НЕТ 28

Были уже там заявления про чей Львов и подобное...
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Поляки відпочивають!! :-

Фірма Гладковського отримала ще півмільярда по таємним угодам
https://uainfo.org/blognews/1551437081-firma-gladkovskogo-otrimala-shche-pivmilyarda-po-taemnim.html
🤑
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ну получила,и по твоей радостной роже все разокрала? Так???
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Да так, что все охнули. Охнуели, я бы даже сказал...
🤗
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Вот наши *******,а после этого им еще и верить.Полша предпологает вложит в оборону страны 47-лярдов а наши долбаные СМИ уже эти средства вложили.
Вот теперь кого карать за ложную информацию?
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Им бы П.Рошенко, тот бы быстро поделил пополам
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Ты смотри, в стране евробляхеров нашлось целых 50 лярдов баксов на армию, и при этом никому не повысили тарифы несколько раз. Более того, даже местные Свынарчуки не заработали на этом миллионы налички. Непорядок какой... Рекордная модернизация: Польша вложит в обновление своей армии $50 млрд - Цензор.НЕТ 3577
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Раз територия не возвращаеться ,придеться вернуться на територию Рекордная модернизация: Польша вложит в обновление своей армии $50 млрд - Цензор.НЕТ 1340
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До речі в Конституцію Польщі як я зрозуміла на всяк випадок внесені Східні Креси, тобто наші західні землі. Тут треба уважно дивитись..
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Сам знайдешь у гугеліб набираешь малапольща і тобі покаже на мапі, що поляки вважають малапольщою. У деякіх нацистів типа "дуди та качинського" малапольща простягається до астани) я сам був здивований!
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хтось в армію вкладає, хтось на армії заробляє
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Представляете - $50 млрд и 100 млрд грн. на нашу армию! Из этих 100 млрд грн. Пэтя со своими друзьями и кумовьями половину положит в карманы.....
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Зачем представляете свою глупость? Вы тупо/глупо сравниваете 50 млрд. еще не вложенных а только планируемых вложений.... и не за год а за 7 лет до 2026 года. сравнивая с 100 млрд. грн. на нашу армию за один год.
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пшекия от можа до можа даст ис фантастиш?
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Поляки - нація яка склалася.. Побудували міцну державу.. Я їх поважаю.. Що за 30 років зробили ми?
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поляки молодцы конечно . не спорю . но давайте быть честными Европа крепко в них вложилась . финансово
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ну, Польща підняла економіку без армії, тепер і армію можна створити. А нам - підем своїм шляхом. Петре, а йди но ти туди сам.
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у нас креативнее

сколько потешались над Петрухиной судоверфью " Кузня на Рибальском " . уж изгалялись как могли . ну что продал он ее этому мудаку Тигипко а тот уже анонсировал строительство на территории завода нового жилого комплекса и торгово-развлекательного центра . конечно их так не хватает в Киеве Рекордна модернізація: Польща вкладе в оновлення своєї армії $50 млрд - Цензор.НЕТ 9618

а по факту мы можем лишиться единственного предприятия которое худо бедно но строит новые единицы для ВМСУ . остальные предприятия находятся в каматозе
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Чего там строят? По два катера (размером с БТР) в год? Считай нет там уже предприятия. Можно смело строить ТРЦ.
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там строят ровно столько сколько заказывают . остальные верфи и на это не способны
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Скорее заказывают ровно столько, сколько могут построить.
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видишь друже . я как бывший моряк немного в теме . поэтому я тебя уверяю . возможности предприятия не используются по полной . при поступлении заказа Лен.Кузня может спускать на воду по одному катеру в месяц . понятно дело речь идет о Гюрзе или Кентавре . более сложную Веспу так быстро не построишь
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Прикольный расклад намечается. С такими темпами, по видимому Польша будет той страной из Европы, которая в будущем будет отбивать старую Европу у Нового Халифата ))
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навряд чи, стержень у у поляків не той. Нехай Ізраль порадить пшекам як треба боротися з засиллям ісламу, у боговибраних великий досвід, чи не так)
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Знаете, моя страна единственная в мире, которая включена в список обсуждаемых и осуждаемых "Советом по Правам Человека в ООН" на постоянной основе. И в этом основная заслуга настоящей Европы.
Поэтому я бы предпочел чтобы моя страна пожелала удачи всем участникам этой будущей европейской драмы и ничего более не делала)
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да фигня - через 50 лет догоним..откладывать по лярду в год и вуаля..
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Поляки просто не верили ворам декларирующим только ЗП депутата и сьёмную хату, при несопоставимо огромных расходах. Поляки бы за такую брехливую декларацию упрятали бы в тюрягу на долго. Собссно у нас тоже упарятали, только пришли другие воры и выпустили, так вот эти бандюки и сосуществуют паралельно, попутно борясь за корыто..отсюда и уровень жизнь в Украине.
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Московия и Польша вооружаются,а в буферной Украине больше отвлекаются на всякую выборочную ерунду и это на 5 году войны. Украине нужно хорошо вооружаться и увеличивать буферную зону до Кубани Рекордна модернізація: Польща вкладе в оновлення своєї армії $50 млрд - Цензор.НЕТ 5783
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Ага, одновременно на авиабазе Мирославец в Польше, завершилось строительство инфраструктуры для персонала и полное развертывания ударных американских БПЛА MQ-9.

Скорее всего, дальше в Польшу будет перенесена одна из баз с старой Европы.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРекордная модернизация: Польша вложит в обновление своей армии $50 млрд
 
 
 
 
 
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