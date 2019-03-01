 Рекордная модернизация: Польша вложит в обновление своей армии $50 млрд

Власти Польши намерены вложить почти 50 млрд долларов США в модернизацию своих вооруженных сил. Соответствующий план был опубликован в четверг, 28 февраля, на сайте правительства страны сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Финансовые вложения в оборону названы в этом документе "рекордными".
"Это, безусловно, большой вызов, но также шанс на развитие оборонительных возможностей польской армии", – заявил польский министр обороны Мариуш Блащак, подписавший план модернизации.
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"Мы решительно и эффективно изменим облик польской армии, оснастим ее современной техникой. Увеличение личного состава – это тоже цель, которую я поставил перед собой", – цитирует министра сайт правительства.
По словам Блащака, план учитывает актуальные проблемы, стоящие перед Польшей, включая "укрепление восточного фланга" страны, являющееся и "укреплением восточного фланга всего НАТО". Он также предусматривает закупку 32 самолетов новейших поколений.
$48,9 миллиарда, которые предусматривает план, будут потрачены уже к 2026 году, однако "потребности армии намного выше", предупредил министр обороны.
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В начале февраля появилось сообщение, что Польша приобретет у США 20 высокомобильных ракетно-артиллерийских систем HIMARS и амуницию на сумму 414 млн долларов. В конце ноября 2018 года Управление военного сотрудничества Минобороны США сообщило, что Госдепартамент принял решение одобрить продажу Польше 20 высокомобильных ракетно-артиллерийских систем HIMARS M142 и другого оборудования. Сделка осуществляется в соответствии с усилиями Вашингтона по обеспечению ключевых союзников в Восточной Европе современными системами вооружений и не изменит баланс сил в регионе, отметило ведомство.
У них нет и не было никогда президента олигарха, тем более мародёра...
Порошенко взбешён, что он не президент Польши и не верховный главнокомандующий Войска Польского...
Это ж сколько миллиардов мимо него протекает
Суд в Гааге подтвердил, что россия виновата в потере крымских активов "Нафтогаза" в Крыму: "Решение положительное. Нам удалось доказать в трибунале факт того, что юрисдикция этого трибунала по защите инвестиций распространяется на этот случай. Второе: нам удалось доказать, что россия как государство виновна в потере наших активов и должна за это отвечать, то есть предоставить НАК «Нафтогаз Украины» компенсацию. Но окончательное решение по сумме будет предметом следующего слушания, которое мы ожидаем в этом году, и надеемся в начале следующего года получить решение о сумме компенсации". Стоимость потерянных от аннексии Крыма активов компания оценивает в размере до 5 млрд долларов https://ru.krymr.com/a/news-sud-v-gaage-krim-aktivi-naftogaza-vina-rossii/29798035.html У берегов Крыма потушили пожар на танкере Candy. Maestro продолжает гореть. Напомню, пожар начался 21 января и был спровоцирован перекачкой газа с одного танкера на другой. Газ украден на украинском шельфе и транспортировался оккупантами в Сирию. Погибло 10 человек https://ru.krymr.com/a/news-u-beregov-kryma-potushyli-pozhar-na-odnom-iz-tankerov-gorevshyh-bolshe-mesyatsa/29796670.htmlВ студию "Крым.Реалии", где обсуждали тему обезвоживания Крыма, позвонили две радиослушательницы. Ватница из Армянска, который пострадал больше всего, с учетом пересохшего кислотонакопителя, заявила, что не видит никаких проблем с водой. А жительница Красноперекопского района сообщила: "Когда был канал, то северные районы Крыма были, можно сказать, как Клондайк. Сады цвели, сколько овощей, фруктов мы сами выращивали, и на продажу было. И очень беспокоит экология. У нас в районе Красноперекопска пять соленых озер. Из них два уже высохли. Птицы не прилетают сюда, раньше столько здесь красоты было, пляжи были на этих соленых озерах. А сейчас это просто полупустыня" https://twitter.com/krymrealii/status/1101172681125314560
Да ничего вы не понимаете. Чтобы людям не тратить время на дорогу, они хотят жить на костях героев, почитать скрепы и быть самыми патриотичными патриотами: "Местные жители и севастопольские общественники сообщают о том, что возле парка Обелиск Памяти на Фиоленте появился забор и ведутся строительные работы. И это несмотря на то, что на территории мемориального парка могут быть незахороненные останки защитников города. Кроме того, местные жители отмечают, что на участках, отведенных под строительство, растут краснокнижные деревья" https://primechaniya.ru/home/news/fevral-2019/park-obelisk-pamyati-na-fiolente-zastraivayut-kottedzhami/ Хроника катастрофы и лжи оккупантов: 29 января: "Администрация Керчи считает приоритетным направление развития электротранспорта в городе". 28 февраля: "В Керчи больше не будут ходить троллейбусы" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1101202408431144960 Военный шабаш в Керчи на 2 марта перенесли: "Проведение военно-патриотической акции «Сирийский перелом» переносится на субботу в связи с погодными условиями. Из-за штормового предупреждения, железнодорожный состав не смог пересечь Керченский пролив на пароме". Позже оккупанты сообщили, что "поезду с 20 вагонами, в которых размещена выставка «Сирийский перелом», удалось преодолеть Керченский пролив". Таки преодолели https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1101406627184422912
Жители Керчи комментируют поезд с "трофеями из Сирии": "Чтоб русские матери, жены видели, чем убивают их детей, мужей в Сирии??? Это мотивировать должно или для чего все??? С кем они воюют в Сирии??? Арабобиндерами???", "Мне одной неинтересна эта хрень?", "Мне тоже неинтересно", "И нах*ра??", "В Сирию поедешь родину защищать?", "Ну я же не ***нутый! Сирия нам как бы не угрожает. А за интересы власти воевать не собираюсь" https://twitter.com/KrimRt/status/1101428535430922240 (скрин). А вот так этот поезд встречали ватники в Краснодаре https://twitter.com/Vitauskas_A/status/1101223027109478401 Пустой ЖД вокзал оккупированной Керчи готовят к встрече с металлоломом из Сирии. Посмотрите, как печально вокзал выглядит в оккупации. 2 марта сюда сгонят вату, некоторая вата самосгонится сама https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1101469094531006464Оккупанты продолжают усиленно од**иливать детей: военная форма, оружие, марши… И все это прям в школах https://twitter.com/KrimRt/status/1101444804666445824Наши новые "зоотечественники" в Ялте. Только понаехавшая срань-рязянь способна средь бела дня под камерой наблюдения украсть розмарин на глазах у прохожих. И ведь когда их заловят, будут звиздеть: "Это не мы, нас там не было, а докажи". https://twitter.com/radist_titanika/status/1101428676481056775
"Вежливые люди Крымской весны", - написал ватник на паблике Симферополя и опубликовал фотографии ихтамнетов образца 2014 года. Далее последовали такие комментарии: "Оккупант обыкновенный", "Зачем настроение с утра портить? Лучше бы кота показали", "Парень зря лицо открыл, судить же будут рано или поздно за военные преступления", "Многие девушки, которые связали свою жизнь с русскими военными, за россию топят. Мне интересно, как они будут собирать свои чемоданы, когда их мужья будут бежать в россию?", "Это не вежливые люди. Половина из них - убийцы, вторая половина - пушечное мясо", "(Из Москвы пишет) Откуда столько уродов в комментариях повыползало? Скоты недовольные! Да валите в свой хохлостан и не воняйте здесь! Предатели!", "(Понаехавший из Липецка) И вправду, одолели. Сколько таких развелось в Интернете. Платят им, что ли, за такие комментарии" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1101471087509102593"В Севастополе коммунальщики расчленили березку, как бандеровцы расчленяли людей на лесопилках! Расчленили символ россии! Анафема всем вам!". Новый шедевр кремлевской лживой пропаганды, достойный того, чтобы конкурировать с "распятым мальчиком". Из правды в этом шедевре - только уничтоженная оккупантами берёзка в Севастополе https://twitter.com/den_kazansky/status/1101386637743976448P.S. История из оккупированного Севастополя завершит сегодняшний выпуск: "Стал свидетелем ДТП. Водители, прибывшие на место гаишник и даже инспектор страховой - все акают. Громко акают. С матами. Руками машут. Они докатались, а мы докатились".КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
Были уже там заявления про чей Львов и подобное...
Фірма Гладковського отримала ще півмільярда по таємним угодам
https://uainfo.org/blognews/1551437081-firma-gladkovskogo-otrimala-shche-pivmilyarda-po-taemnim.html
🤑
🤗
Вот теперь кого карать за ложную информацию?
сколько потешались над Петрухиной судоверфью " Кузня на Рибальском " . уж изгалялись как могли . ну что продал он ее этому мудаку Тигипко а тот уже анонсировал строительство на территории завода нового жилого комплекса и торгово-развлекательного центра . конечно их так не хватает в Киеве
а по факту мы можем лишиться единственного предприятия которое худо бедно но строит новые единицы для ВМСУ . остальные предприятия находятся в каматозе
Поэтому я бы предпочел чтобы моя страна пожелала удачи всем участникам этой будущей европейской драмы и ничего более не делала)
Скорее всего, дальше в Польшу будет перенесена одна из баз с старой Европы.