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Все про:НАТО (6248) ракеты (749) Россия (72175) Столтенберг (641)

 Столтенберг: НАТО не хочет новой холодной войны

Североатлантический альянс не хочет новой холодной войны и призывает Россию соблюдать условия договора о ракетах, из которого вышли США.

Об этом Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил во время встречи в Софии с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы не хотим новой холодной войны. Призываем Россию соблюдать условия Договора о нераспространении ядерных ракет средней и меньшей дальности", – сказал Столтенберг.

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Он приветствует решение Болгарии увеличить расходы на оборону, отметив при этом, что Альянс должен инвестировать в укрепление обороноспособности.

Столтенберг также дал высокую оценку вкладу Болгарии в укрепление безопасности в Черноморском регионе, и в борьбе с международным терроризмом.

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Столтенберг находится с визитом в Болгарии в связи с предстоящими мероприятиями по случаю 70-летия создания НАТО.

Болгария является членом Североатлантического альянса с 2004 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3114532
 
 
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ви завжди ії хотіли...але не стачило моці на Україну.
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Можна подумати ***** вас питати буде чого ви хочете а чого не хочете.
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Столтенберг: НАТО не хочет новой холодной войны
Никакой холодной войны не будет, НАТО, Европа слишком трусливы для этого.
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а Україна гарячої, наші думки з НАТО збігаються
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСтолтенберг: НАТО не хочет новой холодной войны
 
 
 
 
 
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