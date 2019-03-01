 Столтенберг: НАТО не хочет новой холодной войны

Об этом Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил во время встречи в Софии с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы не хотим новой холодной войны. Призываем Россию соблюдать условия Договора о нераспространении ядерных ракет средней и меньшей дальности", – сказал Столтенберг.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Бухарестская девятка" выступает за усиление присутствия НАТО в Черноморском регионе, - Дуда

Он приветствует решение Болгарии увеличить расходы на оборону, отметив при этом, что Альянс должен инвестировать в укрепление обороноспособности.

Столтенберг также дал высокую оценку вкладу Болгарии в укрепление безопасности в Черноморском регионе, и в борьбе с международным терроризмом.

Также на Цензор.НЕТ: 51% украинцев проголосовали бы за вступление Украины в ЕС, 23% - в Таможенный союз, - соцопрос КМИС

Столтенберг находится с визитом в Болгарии в связи с предстоящими мероприятиями по случаю 70-летия создания НАТО.

Болгария является членом Североатлантического альянса с 2004 года.