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 У террористов на Донбассе есть как минимум 22 "Града", - ОБСЕ

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали в зоне безопасности признаки военного присутствия и присутствия военного типа.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляют, что зафиксировали 22 реактивные системы залпового огня "Град" на оккупированной части Донбасса, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Как сообщается в отчете миссии за период с 19:30 27 февраля до 19:30 28 февраля, миссия продолжила осуществлять мониторинг отвода вооружения, предусмотренного Минским меморандумом, а также комплексом мер по выполнению Минских соглашений и дополнением к нему по отводу танков с вооружением калибра до 100 мм.

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В частности, в районах, неподконтрольных правительству Украины, было зафиксировано вооружение, размещенное с нарушением определенных координат для его отвода.

Так, 28 февраля СММ зафиксировала "22 реактивные системы залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм) вблизи населенного пункта Екатериновка (быв. Юбилейное, 8 км к западу от Луганска)".

Также были зафиксированы признаки военного присутствия и присутствия военного типа в зоне безопасности.

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В неподконтрольных правительству районах 27 февраля беспилотный летательный аппарат СММ малого радиуса действия "обнаружил 1 бронетранспортер (типа БТР) во дворе, очевидно, заброшенного дома на северной окраине населенного пункта Долгое (22 км северо-западнее Луганска), а также разветвленную сеть траншей и 1 зенитную установку (ОУ-23, 23 мм), установленную на бронетранспортер (МТ-ЛБ-М), возле этого населенного пункта (которые были также ранее зафиксированы)".

Источник: https://censor.net.ua/n3114531
 
 
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Где беспилотники камикадзе? их вам по 10к долларов предлагают, минские они не нарушют, я конечно понимаю что это не тк заманчиво как украсть половину денег из бюджет армии, но может есть смысл "обменивать" дорогие грады с боекомплектом на легковушку? Вон их пдлота уже 3й наш склад обменяла, а в рашке и дыре почему-то склды и грады не горят. Волонтеры бы и сами всё сделли, только за боевую часть срок дают.
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