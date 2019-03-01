 Россия решила не признавать решение Гаагского суда по иску "Нафтогаза" к "Газпрому"

Об этом заявили в пресс-службе Минюста России, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".
"Российская Федерация в соответствующем разбирательстве не участвовала и не признает частичное решение в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение иска НАК "Нафтогаз" и других к Российской Федерации", – говорится в сообщении ведомства.
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В пятницу, 1 марта стало известно, что долг "Газпрома" перед "Нафтогазом Украины" вырос еще на $200 миллионов. Это проценты, которые ранее Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить украинской стороне по итогам двух споров.
Напомним, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины"$4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.
В свою очередь, "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.
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Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.
В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.
"Газпром" после проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску "Нафтогаза" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинской компанией на поставку и транзит газа.
4 апреля истек срок для переговоров по контракту на поставку (30 дней с момента возникновения спора или разногласия), 19 апреля - по транзитному контракту (45 дней).
Ау, Коболев, Витренко? - Что с премиями делать?
Однозначно выписывать......
Рано чи піздно все одно за все заплатять.
Наче росіська колись щось визнавала
Сколько лет они возмещают себе украденное?
Оно просто продублирует отмазки Корчак.
"… Советское правительство не признает так называемое "финляндское
правительство", уже покинувшее г. Хельсинки и направившееся в неизвестном
направлении, и потому ни о каких переговорах с этим "правительством"
не может теперь стоять вопрос. Советское правительство признает только Народное
правительство Финляндской Демократической республики, заключило с ним Договор о
взаимопомощи и дружбе, и это является надежной основой развития мирных и
благоприятных отношений между СССР и Финляндией".
Но бабке ангеле насрать! , она уже видит себя Членом, гы-гы, правления этим сп в квадрате.
Глядишь и трубы СП-2 арестуют
Несознанка - классический метод гопоты!