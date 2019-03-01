EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины
 Экономика, За рубежом
  6512  52
Все про:Газпром (2858) Нафтогаз (2626)

 Россия решила не признавать решение Гаагского суда по иску "Нафтогаза" к "Газпрому"

РФ отказалась признавать решение Гаагского суда, обязавшего "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку газа для транзита.

Об этом заявили в пресс-службе Минюста России, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

"Российская Федерация в соответствующем разбирательстве не участвовала и не признает частичное решение в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение иска НАК "Нафтогаз" и других к Российской Федерации", – говорится в сообщении ведомства.

Читайте на Цензор.НЕТ: Сенатор РФ и топ-менеджер "Газпрома" задержаны за организацию двух убийств и воровство 30 миллиардов

В пятницу, 1 марта стало известно, что долг "Газпрома" перед "Нафтогазом Украины" вырос еще на $200 миллионов. Это проценты, которые ранее Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить украинской стороне по итогам двух споров.

Напомним, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины"$4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь, "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.

Также на Цензор.НЕТ: Сложности с газовым транзитом через Украину в этом году отсутствуют, - Шефчович

Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.

В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.

"Газпром" после проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску "Нафтогаза" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинской компанией на поставку и транзит газа.

4 апреля истек срок для переговоров по контракту на поставку (30 дней с момента возникновения спора или разногласия), 19 апреля - по транзитному контракту (45 дней).

Источник: https://censor.net.ua/n3114528
 
   
 Топ комментарии
 
И какие следующие шаги?
Ау, Коболев, Витренко? - Что с премиями делать?
 показать весь комментарий
 
Дивина...
Наче росіська колись щось визнавала
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
И какие следующие шаги?
Ау, Коболев, Витренко? - Что с премиями делать?
 показать весь комментарий
 
 
А что Коболев ? - он уже готовится переводить деньги маме
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
На заставу пускай оствит, после 31 марта пригодятся ему деньги.)))
 показать весь комментарий
 
 
Якщо Вас цікавлять наступні кроки від кацапстану, то вони, мабудь вирішать не признавати закон всесвітнього тяжіння. А щодо Коболєва і Вітренка, то тут можна точно спрогнозувати, що повернення мегапремій, виплачених з грошей, які не надійшли на баланс компанії наступними їхніми кроками точно не будуть.
 показать весь комментарий
 
 
Выписывать......
Однозначно выписывать......
 показать весь комментарий
 
С паРашей судиться, как с Ноздрёвым в шашки играть.
 показать весь комментарий
 
 
государство, которое не выплачивает по долгам, это дефолтное государство
 показать весь комментарий
 
 
А ти чекав шо мокшані скажуть що за все заплатять?
Рано чи піздно все одно за все заплатять.
 показать весь комментарий
 
 
Это ты уже у американской мамы спрашивай. И я кажется знаю, что она ответит. Россия решила не признавать решение Гаагского суда по иску "Нафтогаза" к "Газпрому" - Цензор.НЕТ 9352
 показать весь комментарий
 
Украине в частности и всему всему миру в общем, как бы наSрать шо там решила росия.))
 показать весь комментарий
 
 
Та і поф. Преміі вже виплачені, а ви дурники й далі радійте "перемозі". Одне цікаво, як це будуть коментувати соєві?
 показать весь комментарий
 
 
А сам ты не в курсе, что взыскать рашкины активы за границей можно и без её согласия? Соевые тебе должны бъяснить?
 показать весь комментарий
 
Дивина...
Наче росіська колись щось визнавала
 показать весь комментарий
 
 
Это правда.Но до поры до времени.А суды должны идти и цифры выводиться уже.А то развалятся ,а еврокоты будут опять годами решать.
 показать весь комментарий
 
Правильный международный ответ - непризнавать РФ государством.
 показать весь комментарий
 
 
Головне щоб признала світова спільнота, а там в раші достатньо чим платить.
 показать весь комментарий
 
 
Это та акционерам Юкоса расскажи!
Сколько лет они возмещают себе украденное?
 показать весь комментарий
 
 
Мда.. с премиями неудобно как то получилось...
 показать весь комментарий
 
 
Для "неудобно" надо хоть немного совести иметь.......
Оно просто продублирует отмазки Корчак.
 показать весь комментарий
 
 
Молотов публично заявил еще 4 декабря 1939 года:

"… Советское правительство не признает так называемое "финляндское
правительство", уже покинувшее г. Хельсинки и направившееся в неизвестном
направлении, и потому ни о каких переговорах с этим "правительством"
не может теперь стоять вопрос. Советское правительство признает только Народное
правительство Финляндской Демократической республики, заключило с ним Договор о
взаимопомощи и дружбе, и это является надежной основой развития мирных и
благоприятных отношений между СССР и Финляндией".
 показать весь комментарий
 
Германии на заметку, вдруг по сп-2 придется иметь претензии к рашке...когда-нибудь, мало ли...
 показать весь комментарий
 
 
Отто предупреждал :"Договор с Россией не стоит той бумаги на которой написан" Отто фон Бисмарк.
Но бабке ангеле насрать! , она уже видит себя Членом, гы-гы, правления этим сп в квадрате.
 показать весь комментарий
 
Як би не Коболєв наша середня зарплатня не була б 10 000!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Нужно подавать на имущество Газпрома в тех странах.. где Гаагский трибунал это закон..
Глядишь и трубы СП-2 арестуют
 показать весь комментарий
 
 
а что вы хотели от помойки, живущей "па панятиям"?
Несознанка - классический метод гопоты!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЭкономикаРоссия решила не признавать решение Гаагского суда по иску "Нафтогаза" к "Газпрому"
 
 
 
 
 
 вверх